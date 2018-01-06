Человечеству всегда сопутствовали вопросы о смысле и предназначении человеческого существования. Обычно их называют «вечными» или «проклятыми», потому что они встают во все времена и никогда не получают исчерпывающего ответа. Но есть и другая, кажется, более глубокая причина для такого наименования. Каждое поколение обречено на их окончательное и безапелляционное решение — как условие целеполагающей деятельности. И оно это делает, исходя из историко-культурных традиций и собственного опыта.

Лев Николаевич Митрохин - Баптизм: история и современность (философско-социологические очерки)

Санкт-Петербург: РХГИ, 1997 г.—480 с.

ISBN-5-88812-037-5

Лев Николаевич Митрохин - Баптизм: история и современность - Содержание

От автора

Глава I. ИСТОРИОГРАФИЯ БАПТИСТСКОЙ ЦЕРКВИ

1. Православно-миссионерская школа

2. Либерально-буржуазная версия

3. У истоков марксистско-ленинского этапа (В.Д.Бонч-Бруевич)

4. Историография баптизма советского периода

Глава II. КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ИСТОКИ БАПТИЗМА

1. Учение Христа в европейской культуре

2. От церковной ортодоксии к «бездне» души

3. «Единоспасающая» вера Мартина Лютера

4. Жан Кальвин: «Божья метла»

Глава III. ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ БАПТИЗМА (XVII-XIX вв.)

1. Злоключения анабаптизма: от У. Цвингли до М. Симонса

2. Возникновение баптизма

3. История американского баптизма

Глава IV. ФОРМИРОВАНИЕ БАПТИЗМА В РОССИИ

1. Религиозно-духовные предпосылки российского баптизма

2. «Штундизм» и российские баптисты

3. Первые шаги российского баптизма (60—80-е годы)

4. Баптизм и евангельские христиане в XX веке

Глава V. СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ БАПТИЗМА В ДУХОВНОЙ СИТУАЦИИ XX ВЕКА

1. «Социальный евангелизм» У.Раушенбуша

2. Р.Нибур: «Моральный человек и аморальное общество»

3. Мартин Л. Кинг: «способность любить»

4. Социальная терапия Билли Грэма

Глава VI. БАПТИСТЫ В СОВЕТСКОМ ОБЩЕСТВЕ

1. От Октября до конца нэпа

2. Коллективизация: закат «золотого десятилетия»

3. Образование ВСЕХБ (1944-1945)

4. Раскол в церкви: «инициативники»

5. «Жизненный мир» советских баптистов

6. «Веру нащупываем от противного» (1985—1996)

Говорить правду о религии (заключение)

Лев Николаевич Митрохин - Баптизм: история и современность – От автора

Свою первую статью о баптизме я напечатал в 1958 году, и с тех пор на много лет эта тема стала едва ли не главной в моих публикациях. За статьями последовали брошюры и, наконец, в 1966 году свет увидела книга «Баптизм», весьма благожелательно оцененная в прессе (в 1974 г. она была переиздана). Занятие баптизмом (и даже шире: российским сектантством) я совмещал с изучением философии Запада, истории и современного состояния христианства — преимущественно протестантизма. Все эти сюжеты я постарался резюмировать в докторской диссертации «Философия и практика современного протестантизма (баптизм)», которую защитил в 1966 году.

Впоследствии я постепенно отошел от проблематики собственно баптизма, писал о квакерах, современных христианских пацифистах, о взглядах С. Кастеллио и М. Лютера, Ж. Кальвина и Малкольма X., Мартина Л. Кинга, Билли Грэма и Сомерсета Моэма. Опубликовал книги об идеологии негритянского движения в США, о религиях «Нового века» и др. И вместе с тем тема баптизма постоянно присутствовала в подсознании как первая любовь; сохранялась почти ностальгическая надежда, что когда-нибудь удастся к ней вернуться — но уже более осмысленно и обстоятельно, опираясь и на приобретенный исследовательский опыт, и на новые источники. Но, как всегда, не хватало времени, возникали новые замыслы, казавшиеся весьма заманчивыми.

Существенные изменения в религиоведческие приоритеты внесла «перестройка». Ликвидация цензуры, штата «кураторов» идеологии, публикации новых источников, секретных служебных документов, архивов, бесцензурных воспоминаний — все это заставляло по-новому взглянуть и на наше советское прошлое, и на идеологию, его охранявшую. Объектом особых обличений и искреннего негодования стало преступное отношение к религии и церкви, безнаказанные репрессии и издевательства над духовенством и миллионами верующих, попрание принципа свободы совести и, естественно, «воинствующий» (точнее сказать: конвойный) атеизм, от имени науки оправдывающий такую практику ссылками на высший гуманизм и заботу о народном благе.

Начиная с 90-х годов проблемы религии и церкви, идолов и идеалов, духовности и покаяния стали излюбленной темой выступлений не только церковных, но и светских авторов. Обвал минаретов духа, еще вчера казавшихся незыблемыми, неизбежно вызванный им духовный вакуум, а главное — идеологическая ангажированность этой темы определили и характерную форму, и тон ее обсуждения: предельно взволнованные, «боевые», часто сенсационные публикации, отклики, «круглые столы», конференции, симпозиумы.

Хотя поводом для дискуссий первоначально служили конкретные факты или отдельные ситуации, возникавшие в каждодневной жизни, споры все острее выявляли необходимость пересмотра ключевых догм большевистского безбожия и выработке нового, «цивилизованного», соответствующего современной науке и исследовательскому опыту, накопленному мировой мыслью, понимания религии, ее места в культуре, ее возможной роли в духовном обновлении России и обретении нравственно-психологического благополучия общества. Без трезвой и осознанной постановки таких проблем все шумные идейные схватки представляли собой не серьезный поиск правды и позитивной программы, а глухариное токование, модную тягу к самовыражению и самовозвеличиванию.

В ту пору я много печатался, стараясь сохранять спокойный, в каком-то смысле отстраненный взгляд на бурление общественных страстей и в то же время активно участвовать в обсуждении злободневных проблем, которые их вызывали. Как бы объединяя эти две установки: интерес к совершенно конкретным, порой непредсказуемым процессам и перепадам в пост-«перестроечном» сознании и стремление реализовать философско-критический подход к общей духовной обстановке, в 1993 г. я опубликовал объемистую книгу «Философия религии», в которой наряду с главами, посвященными традиционным религиоведческим проблемам, имеется раздел «Большевизм и религия», характеризующий положение церкви в послеоктябрьский период.