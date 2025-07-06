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Митрополиты, мудрецы, переводчики в средневековой Европе

Митрополиты, мудрецы, переводчики в средневековой Европе
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Category ESXATOS BOOKS, History
Лаборатория медиевистических исследований Национального иссле­довательского университета «Высшая школа экономики» отдает на суд читателей свою седьмую общую книгу. Как и во всех предыдущих, в ней сохраняется верность принципу множественности историй, по­зволившему нам использовать слово «Polystoria» сначала в заглавиях отдельных книг, а теперь и для всей нашей книжной серии. Хотя слово это звучит вполне постмодернистски, придумали его давно и даже, возможно, изобретали не один раз. Римский писа­тель III в. Гай Юлий Солин, про которого почти ничего неизвестно, собрал увлекательный труд из рассказов о всевозможных диковинах, раритетах и курьезах, дошедших до него из краев как близких, так и в особенности далеких.
Поскольку автор умело перемежал более или менее достоверные сведения о чудесах мира с сущими небылицами, успех его книге был заведомо обеспечен. Ученая публика зачитыва­лась ею более 12 веков кряду. Знали ее обычно как «Collectanea rerum memorabilium», т.е. «Собрание достойных упоминания вещей», но сам автор, видимо, предпочитал другое название: Polyhistor, тоже ставшее широко известным. Более того, это слово, в конечном счете, вошло едва ли не во все европейские языки, включая русский, и полигисто- ром стали почтительно называть любого универсального ученого, потрясающего широтой и разнообразием познаний — примерно как Гай Юлий Солин. Однако кто-то из средневековых почитателей творчества Солина решил, что Polyhistor — это и есть имя или же заслуженное прозвище автора, а его сочинение в таком случае должно называться Polyhistoria, что не лишено логики. Некоторым же редакторам или переписчикам пришла в голову блестящая мысль слегка сократить это название, добавив ему тем самым благозвучности. Б результате появились рукописи, озаглавленные Solinus de polistoriis. Отсюда оставался только один шаг до совсем короткого названия, Polystoria, — и он был сделан.
Попадался ли список сочинения Солина с таким именно на­званием на глаза скриптору при авиньонской папской курии и биб­лиофилу Джованни Каваллини де Черрони, мы уже никогда не узна­ем. Бо всяком случае, когда он в 1345 г. или чуть позднее закончил свой историко-антикварный компендиум в 10 книгах об истории и памятниках своего родного города — Рима, Каваллини дал ему на­звание «Polystoria». Кстати, из пяти старейших рукописей той «Полистории» одна, изготовленная в 1387 г., хранилась с конца XVIII в. и до начала XX столетия в Императорской публичной библиотеке в Санкт-Петербурге. Она оказалась среди манускриптов, которые по условиям Рижского мирного договора 1921 г. были возвращены в Поль­шу, и сгорела вместе с ними осенью 1944 г. при подавлении Варшав­ского восстания. Наконец, в третий раз слово «Polystoria» появилось на титуль­ном листе книги в 1880 г. Это были очерки истории европейской словесности в XVII столетии, написанные испанским литературо­ведом Бисенте Тинахеро Мартинесом. Вряд ли ему доводилось ко­гда бы то ни было знакомиться с трудом Каваллини.

Митрополиты, мудрецы, переводчики в средневековой Европе

Серия – «Polystoria»
Издательский дом Высшей школы экономики
Москва, 2024 г. / 348 с.
ISBN 978-5-7598-2758-0 (в пер.)
ISBN 978-5-7598-2886-0 (e-book)

Митрополиты, мудрецы, переводчики в средневековой Европе – Содержание

  • Михаил Бойцов. Седьмая книга
В ПОИСКАХ ЛЕГИТИМАЦИИ
  • Михаил Бойцов. Бальзамирование знатных мертвецов: у истоков одного средневекового обыкновения
  • Андрей Виноградов. О праве избрания митрополита Киевского
  • Андрей Виноградов, свящ. Михаил Желтов. Церковные инновации времен Андрея Боголюбского и их авторы
  • Александра Мамлина. Образы королевского двора в визуальной культуре дома Висконти
КОНТАКТНЫЕ ЗОНЫ
  • Сергей Полехов. «Propter varia signa incognoscibilia et multiplices caracteres paganicas». Двуязычные документы в практике коммуникации Руси с латинским культурным кругом в XIV-XVI столетиях
  • Михаил Дмитриев. Происходила ли социальная дисциплинаризация в православных приходах Киевской митрополии в XVI столетии?
ЗАБОТЫ МУДРЕЦОВ
  • Алексей Муравьев. Философия уединения в мусульманском Андалусе и идеал мутаваххида Ибн Баджжи
  • Светлана Яцык. Правоверное наставление разума и благотворное воспитание чувств: теория и практика проповеди согласно Иоанну Уэльскому
  • Олег Воскобойников. Бонкомпаньо, или Радости старости в Италии XIII столетия
  • Бонкомпаньо да Синья. О бедствии старости и дряхлости Перевод с латыни и комментарий Олега Воскобойникова
ТЕКСТОЛОГИЧЕСКИЕ ОПЫТЫ
  • Николай Белов. Значение славянского перевода для реконструкции текста «Жития Николая Сионского»
  • Алексей Бармин. Два византийских сочинения о происхождении схизмы: проблемы развития текста
ОТКЛИК
  • Сергей Лебедев, Александр Ткаченко. Под эгидой «патронки» Цецилии^
Список иллюстраций
Список сокращений
Указатель имен, понятий и географических названий Составители Кирилл Главатских, Дарья Лихачева, Елизавета Соловьева
Авторы
Abstracts
Contents
Views 152
Rating 5.0 / 5
Added 06.07.2025
Author brat librarian
Rate this publication:
5.0/5 (2)

Comments (1 comment)

A
Avel 1 year ago

Большое спасибо!

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