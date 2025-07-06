Митрополиты, мудрецы, переводчики в средневековой Европе
Лаборатория медиевистических исследований Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» отдает на суд читателей свою седьмую общую книгу. Как и во всех предыдущих, в ней сохраняется верность принципу множественности историй, позволившему нам использовать слово «Polystoria» сначала в заглавиях отдельных книг, а теперь и для всей нашей книжной серии. Хотя слово это звучит вполне постмодернистски, придумали его давно и даже, возможно, изобретали не один раз. Римский писатель III в. Гай Юлий Солин, про которого почти ничего неизвестно, собрал увлекательный труд из рассказов о всевозможных диковинах, раритетах и курьезах, дошедших до него из краев как близких, так и в особенности далеких.
Поскольку автор умело перемежал более или менее достоверные сведения о чудесах мира с сущими небылицами, успех его книге был заведомо обеспечен. Ученая публика зачитывалась ею более 12 веков кряду. Знали ее обычно как «Collectanea rerum memorabilium», т.е. «Собрание достойных упоминания вещей», но сам автор, видимо, предпочитал другое название: Polyhistor, тоже ставшее широко известным. Более того, это слово, в конечном счете, вошло едва ли не во все европейские языки, включая русский, и полигисто- ром стали почтительно называть любого универсального ученого, потрясающего широтой и разнообразием познаний — примерно как Гай Юлий Солин. Однако кто-то из средневековых почитателей творчества Солина решил, что Polyhistor — это и есть имя или же заслуженное прозвище автора, а его сочинение в таком случае должно называться Polyhistoria, что не лишено логики. Некоторым же редакторам или переписчикам пришла в голову блестящая мысль слегка сократить это название, добавив ему тем самым благозвучности. Б результате появились рукописи, озаглавленные Solinus de polistoriis. Отсюда оставался только один шаг до совсем короткого названия, Polystoria, — и он был сделан.
Попадался ли список сочинения Солина с таким именно названием на глаза скриптору при авиньонской папской курии и библиофилу Джованни Каваллини де Черрони, мы уже никогда не узнаем. Бо всяком случае, когда он в 1345 г. или чуть позднее закончил свой историко-антикварный компендиум в 10 книгах об истории и памятниках своего родного города — Рима, Каваллини дал ему название «Polystoria». Кстати, из пяти старейших рукописей той «Полистории» одна, изготовленная в 1387 г., хранилась с конца XVIII в. и до начала XX столетия в Императорской публичной библиотеке в Санкт-Петербурге. Она оказалась среди манускриптов, которые по условиям Рижского мирного договора 1921 г. были возвращены в Польшу, и сгорела вместе с ними осенью 1944 г. при подавлении Варшавского восстания. Наконец, в третий раз слово «Polystoria» появилось на титульном листе книги в 1880 г. Это были очерки истории европейской словесности в XVII столетии, написанные испанским литературоведом Бисенте Тинахеро Мартинесом. Вряд ли ему доводилось когда бы то ни было знакомиться с трудом Каваллини.
Митрополиты, мудрецы, переводчики в средневековой Европе
Серия – «Polystoria»
Издательский дом Высшей школы экономики
Москва, 2024 г. / 348 с.
ISBN 978-5-7598-2758-0 (в пер.)
ISBN 978-5-7598-2886-0 (e-book)
Митрополиты, мудрецы, переводчики в средневековой Европе – Содержание
- Михаил Бойцов. Седьмая книга
В ПОИСКАХ ЛЕГИТИМАЦИИ
- Михаил Бойцов. Бальзамирование знатных мертвецов: у истоков одного средневекового обыкновения
- Андрей Виноградов. О праве избрания митрополита Киевского
- Андрей Виноградов, свящ. Михаил Желтов. Церковные инновации времен Андрея Боголюбского и их авторы
- Александра Мамлина. Образы королевского двора в визуальной культуре дома Висконти
КОНТАКТНЫЕ ЗОНЫ
- Сергей Полехов. «Propter varia signa incognoscibilia et multiplices caracteres paganicas». Двуязычные документы в практике коммуникации Руси с латинским культурным кругом в XIV-XVI столетиях
- Михаил Дмитриев. Происходила ли социальная дисциплинаризация в православных приходах Киевской митрополии в XVI столетии?
ЗАБОТЫ МУДРЕЦОВ
- Алексей Муравьев. Философия уединения в мусульманском Андалусе и идеал мутаваххида Ибн Баджжи
- Светлана Яцык. Правоверное наставление разума и благотворное воспитание чувств: теория и практика проповеди согласно Иоанну Уэльскому
- Олег Воскобойников. Бонкомпаньо, или Радости старости в Италии XIII столетия
- Бонкомпаньо да Синья. О бедствии старости и дряхлости Перевод с латыни и комментарий Олега Воскобойникова
ТЕКСТОЛОГИЧЕСКИЕ ОПЫТЫ
- Николай Белов. Значение славянского перевода для реконструкции текста «Жития Николая Сионского»
- Алексей Бармин. Два византийских сочинения о происхождении схизмы: проблемы развития текста
ОТКЛИК
- Сергей Лебедев, Александр Ткаченко. Под эгидой «патронки» Цецилии^
Список иллюстраций
Список сокращений
Указатель имен, понятий и географических названий Составители Кирилл Главатских, Дарья Лихачева, Елизавета Соловьева
Авторы
Abstracts
Contents
Большое спасибо!