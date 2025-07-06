Митрополиты, мудрецы, переводчики в средневековой Европе

Лаборатория медиевистических исследований Национального иссле­довательского университета «Высшая школа экономики» отдает на суд читателей свою седьмую общую книгу. Как и во всех предыдущих, в ней сохраняется верность принципу множественности историй, по­зволившему нам использовать слово «Polystoria» сначала в заглавиях отдельных книг, а теперь и для всей нашей книжной серии. Хотя слово это звучит вполне постмодернистски, придумали его давно и даже, возможно, изобретали не один раз. Римский писа­тель III в. Гай Юлий Солин, про которого почти ничего неизвестно, собрал увлекательный труд из рассказов о всевозможных диковинах, раритетах и курьезах, дошедших до него из краев как близких, так и в особенности далеких.

Поскольку автор умело перемежал более или менее достоверные сведения о чудесах мира с сущими небылицами, успех его книге был заведомо обеспечен. Ученая публика зачитыва­лась ею более 12 веков кряду. Знали ее обычно как «Collectanea rerum memorabilium», т.е. «Собрание достойных упоминания вещей», но сам автор, видимо, предпочитал другое название: Polyhistor, тоже ставшее широко известным. Более того, это слово, в конечном счете, вошло едва ли не во все европейские языки, включая русский, и полигисто- ром стали почтительно называть любого универсального ученого, потрясающего широтой и разнообразием познаний — примерно как Гай Юлий Солин. Однако кто-то из средневековых почитателей творчества Солина решил, что Polyhistor — это и есть имя или же заслуженное прозвище автора, а его сочинение в таком случае должно называться Polyhistoria, что не лишено логики. Некоторым же редакторам или переписчикам пришла в голову блестящая мысль слегка сократить это название, добавив ему тем самым благозвучности. Б результате появились рукописи, озаглавленные Solinus de polistoriis. Отсюда оставался только один шаг до совсем короткого названия, Polystoria, — и он был сделан.

Попадался ли список сочинения Солина с таким именно на­званием на глаза скриптору при авиньонской папской курии и биб­лиофилу Джованни Каваллини де Черрони, мы уже никогда не узна­ем. Бо всяком случае, когда он в 1345 г. или чуть позднее закончил свой историко-антикварный компендиум в 10 книгах об истории и памятниках своего родного города — Рима, Каваллини дал ему на­звание «Polystoria». Кстати, из пяти старейших рукописей той «Полистории» одна, изготовленная в 1387 г., хранилась с конца XVIII в. и до начала XX столетия в Императорской публичной библиотеке в Санкт-Петербурге. Она оказалась среди манускриптов, которые по условиям Рижского мирного договора 1921 г. были возвращены в Поль­шу, и сгорела вместе с ними осенью 1944 г. при подавлении Варшав­ского восстания. Наконец, в третий раз слово «Polystoria» появилось на титуль­ном листе книги в 1880 г. Это были очерки истории европейской словесности в XVII столетии, написанные испанским литературо­ведом Бисенте Тинахеро Мартинесом. Вряд ли ему доводилось ко­гда бы то ни было знакомиться с трудом Каваллини.

Митрополиты, мудрецы, переводчики в средневековой Европе

Серия – «Polystoria»

Издательский дом Высшей школы экономики

Москва, 2024 г. / 348 с.

ISBN 978-5-7598-2758-0 (в пер.)

ISBN 978-5-7598-2886-0 (e-book)

Митрополиты, мудрецы, переводчики в средневековой Европе – Содержание

Михаил Бойцов. Седьмая книга

В ПОИСКАХ ЛЕГИТИМАЦИИ

Михаил Бойцов. Бальзамирование знатных мертвецов: у истоков одного средневекового обыкновения

Андрей Виноградов. О праве избрания митрополита Киевского

Андрей Виноградов, свящ. Михаил Желтов. Церковные инновации времен Андрея Боголюбского и их авторы

Александра Мамлина. Образы королевского двора в визуальной культуре дома Висконти

КОНТАКТНЫЕ ЗОНЫ

Сергей Полехов. «Propter varia signa incognoscibilia et multiplices caracteres paganicas». Двуязычные документы в практике коммуникации Руси с латинским культурным кругом в XIV-XVI столетиях

Михаил Дмитриев. Происходила ли социальная дисциплинаризация в православных приходах Киевской митрополии в XVI столетии?

ЗАБОТЫ МУДРЕЦОВ

Алексей Муравьев. Философия уединения в мусульманском Андалусе и идеал мутаваххида Ибн Баджжи

Светлана Яцык. Правоверное наставление разума и благотворное воспитание чувств: теория и практика проповеди согласно Иоанну Уэльскому

Олег Воскобойников. Бонкомпаньо, или Радости старости в Италии XIII столетия

Бонкомпаньо да Синья. О бедствии старости и дряхлости Перевод с латыни и комментарий Олега Воскобойникова

ТЕКСТОЛОГИЧЕСКИЕ ОПЫТЫ

Николай Белов. Значение славянского перевода для реконструкции текста «Жития Николая Сионского»

Алексей Бармин. Два византийских сочинения о происхождении схизмы: проблемы развития текста

ОТКЛИК

Сергей Лебедев, Александр Ткаченко. Под эгидой «патронки» Цецилии^

Список иллюстраций

Список сокращений

Указатель имен, понятий и географических названий Составители Кирилл Главатских, Дарья Лихачева, Елизавета Соловьева

Авторы

Abstracts

Contents