В византийской исторической литературе X-XI вв. большое внимание уделялось войнам, которые империя вела с соседними государствами. В сочинениях Продолжателя Феофана, Льва Диакона, Иоанна Скилицы, Михаила Атталиата, Кекавмена и других авторов сохранились ценные сведения о военных походах, сражениях, осадах вражеских и обороне византийских городов. Однако наибольший интерес для хронистов представляла деятельность военачальников.

В современной историографии преобладает мнение, что некоторым известным полководцам IX-XI вв. были посвящены литературные произведения, прославляющие их победы над врагами империи. К сожалению, большая часть этих сочинений не сохранилась до нашего времени. Только отдельные их фрагменты вошли в состав «императорских» исторических хроник.

Мохов Антон - «Пусть другие рассказывают о выгоде и роскоши, что приносит война»: византийская полемологическая традиция X-XI веков

Екатеринбург : Изд-во Урал, ун-та. 2019. 300 с.

ISBN 978-5-7996-2583-2

Мохов Антон - «Пусть другие рассказывают о выгоде и роскоши, что приносит война»: византийская полемологическая традиция X-XI веков - Оглавление

Введение

Глава 1. Вооруженные силы Византийской империи в правление Македонской династии: организация, комплектование, командный состав

§ 1. Эволюция византийской военно-административной системы во второй половине IX - первой половине X в

§ 2. Основные направления военной политики Василия II

§ 3. Макро- и микроструктуры византийской военно-административной системы в конце X - XI в

Глава 2. Образы войны в византийской литературе X-XI вв

§ 1. Представления о войне, армии и воинской службе в византийских военных трактатах X - начала XI в

§ 2. Проблемы войны и мира в византийской дипломатической переписке первой половины X в

§ 3. Военные речи Константина VII Багрянородного: официальное видение войны в «эпоху триумфов»

§ 4. Представления о войне в окружении Василия II: магистр Никифор Уран

Глава 3. Повседневная жизнь византийской армии в период правления Македонской династии

§ 1. Образы военачальников в византийских исторических сочинениях X-XI вв

§ 2. Добродетели и пороки «богохранимого императорского воинства»

§ 3. Многообразие женских образов в византийской полемологической традиции X-XI вв.: от «благородной стратигиссы» до «распутной девки»

Заключение

Список литературы

Указатель имен

Сокращения

Мохов Антон - «Пусть другие рассказывают о выгоде и роскоши, что приносит война»: византийская полемологическая традиция X-XI веков - Введение

На протяжении всей тысячелетней истории Византия вела непрерывные войны. Обычно данный военно-политический феномен объясняется двумя причинами. С одной стороны, империя проводила агрессивную внешнюю политику. Руководствуясь доктриной ойкуменизма, византийские императоры столетиями стремились восстановить контроль над территориями, которые когда-либо входили в состав Римской империи. С другой стороны, на Византию неоднократно обрушивались волны нашествий «варварских» народов: германцев, персов, славян, арабов, турок и пр. В те непродолжительные периоды времени, когда империя не вела широкомасштабных боевых действий, происходили малые пограничные войны. По сути, значительную часть своей истории Византия была окружена тлеющими очагами локальных конфликтов. Периодически они вспыхивали, но быстро угасали вновь, унося тысячи человеческих жизней по обе стороны границы.

Византия унаследовала от античной цивилизации колоссальный военный опыт, аккумулированный в военно-теоретических сочинениях и наставлениях по тактике. Важнейшее достижение византийского военного искусства X-XI вв. состояло в творческом осмыслении и сушественном дополнении античной полемологической традиции, значительном развитии военных технологий и фортификации. Вне всякого сомнения, в X-XI вв. Византия являлась единственным европейским госуцарством, имевшим четко сформулированную военно-политическую доктрину. В отличие от военачальников сопредельных государств, византийские полководцы применяли в ходе боевых действий не только примитивные тактические приемы, но и стратегические установки: по война на истощение ресурсов противника, война за контроль над важнейшими коммуникациями, ведение комбинированных военных действий сухопутных армий и военно-морского флота. Государства Западной Европы смогли достичь подобного уровня развития военной науки только в XIV XV вв. Именно в то время на Западе значительное распространение получили византийские полемологичсскис сочинения, из которых военные теоретики и полководцы заимствовали многие рекомендации в сфере военно-государственного строительства.