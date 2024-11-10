Известно, что как в мировой, так и в отечественной философской и историко-научной литературе не существует, не может и не должно существовать единого понимания предмета, задач, основной пробле­матики этих областей знания и тем более их решений. Разброс и мно­гообразие моделей истории и философии науки чрезвычайно велики (позитивизм и трансцендентальная философия, эмпиризм и априоризм, индуктивизм и дедуктивизм, теория отражения и радикальный конструктивизм, методологизм и социологизм, интернализм и экстер-нализм и т.д.).

Причины такого противоречивого разномыслия хорошо известны. Прежде всего это фундаментальный и неустранимый илюрализм самого философского знания, вытекающий из природы философии и ее онто­логических, гносеологических и методологических оснований. Кроме того, это сложность и многоаспектность такой системы, как «наука» в историческом, предметном, методологическом и институциональном аспектах ее бытия. Тем не менее определенный консенсус в понимании и изложении содержания «Истории и философии науки» целесообразен и вполне достижим.

В основе предлагаемого учебника лежит различение трех уровней рассмотрения истории и философии науки - общего, особенного и единичного. На общем уровне наука анализируется как единая когнитивная целостность, отличающаяся по своим структурным и историческим характеристикам от других когнитивных системы культуры (обыден­ного знания, практического опыта, философии, мифологии, искусства, религии и т.д.). Внутренние различия отдельных наук или групп наук отходят здесь на второй план, а их рассмотрение подчинено раскрытию общих черт науки как целого.

Олег Митрошенков - История и философия науки

Москва : Издательство Юрайт, 2024. - 267 с.

ISBN: 978-5-534-05569-6

Олег Митрошенков - История и философия науки - Содержание

Предисловие

Об авторе

Глава 1. Предмет и основные концепции философии науки

Глава 2. Возникновение науки и основные стадии ее исторической эволюции

Глава 3. Структура и методы научного знания

Глава 4. Динамика науки как процесс порождения нового знания

Глава 5. Социокультурные основания и предпосылки наук о человеке и обществе

Глава 6. Специфика и структура социально-гуманитарного научного знания

Глава 7. Проблема объективности и истины в социально­-гуманитарном познании

Глава 8. Универсальное и особенное в науках о природе и об обществе

Глава 9. Проблема субъекта и объекта в социально-гуманитарных науках

Глава 10. Ценности в социально-гуманитарном познании

Глава 11. Коммуникативность в социально-гуманитарном знании

Глава 12. Пространство, время, хронотоп в социально-­гуманитарных науках

Глава 13. Общество в цифрах: количественные методы в социально-гуманитарном познании

Глава 14. Социально-гуманитарное знание и экспертиза

Глава 15. Жизнь как категория наук об обществе, культуре и человеке

Заключение