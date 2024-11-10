Митрошенков - История и философия науки
Известно, что как в мировой, так и в отечественной философской и историко-научной литературе не существует, не может и не должно существовать единого понимания предмета, задач, основной проблематики этих областей знания и тем более их решений. Разброс и многообразие моделей истории и философии науки чрезвычайно велики (позитивизм и трансцендентальная философия, эмпиризм и априоризм, индуктивизм и дедуктивизм, теория отражения и радикальный конструктивизм, методологизм и социологизм, интернализм и экстер-нализм и т.д.).
Причины такого противоречивого разномыслия хорошо известны. Прежде всего это фундаментальный и неустранимый илюрализм самого философского знания, вытекающий из природы философии и ее онтологических, гносеологических и методологических оснований. Кроме того, это сложность и многоаспектность такой системы, как «наука» в историческом, предметном, методологическом и институциональном аспектах ее бытия. Тем не менее определенный консенсус в понимании и изложении содержания «Истории и философии науки» целесообразен и вполне достижим.
В основе предлагаемого учебника лежит различение трех уровней рассмотрения истории и философии науки - общего, особенного и единичного. На общем уровне наука анализируется как единая когнитивная целостность, отличающаяся по своим структурным и историческим характеристикам от других когнитивных системы культуры (обыденного знания, практического опыта, философии, мифологии, искусства, религии и т.д.). Внутренние различия отдельных наук или групп наук отходят здесь на второй план, а их рассмотрение подчинено раскрытию общих черт науки как целого.
Олег Митрошенков - История и философия науки
Москва : Издательство Юрайт, 2024. - 267 с.
ISBN: 978-5-534-05569-6
Олег Митрошенков - История и философия науки - Содержание
Предисловие
Об авторе
- Глава 1. Предмет и основные концепции философии науки
- Глава 2. Возникновение науки и основные стадии ее исторической эволюции
- Глава 3. Структура и методы научного знания
- Глава 4. Динамика науки как процесс порождения нового знания
- Глава 5. Социокультурные основания и предпосылки наук о человеке и обществе
- Глава 6. Специфика и структура социально-гуманитарного научного знания
- Глава 7. Проблема объективности и истины в социально-гуманитарном познании
- Глава 8. Универсальное и особенное в науках о природе и об обществе
- Глава 9. Проблема субъекта и объекта в социально-гуманитарных науках
- Глава 10. Ценности в социально-гуманитарном познании
- Глава 11. Коммуникативность в социально-гуманитарном знании
- Глава 12. Пространство, время, хронотоп в социально-гуманитарных науках
- Глава 13. Общество в цифрах: количественные методы в социально-гуманитарном познании
- Глава 14. Социально-гуманитарное знание и экспертиза
- Глава 15. Жизнь как категория наук об обществе, культуре и человеке
Заключение
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