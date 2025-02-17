Духовное пробуждение Царской России, начавшееся в 70 е годы XIX ст. на Кавказе, юге Украины и в Петербурге, быстро распространялось, охватывая все новые и новые места. Те, чьи сердца были изменены Богом, не могли молчать, и поэтому свидетельствовали окружающим о спасительной любви Иисуса. Так люди, слыша учение Христа и видя обновленные жизни своих знакомых, сами обращались к Богу и начинали жить в соответствии с евангельскими принципами. Во многих городах и деревнях России, Украины появлялись группы и целые общины из возрожденных душ, которые были результатом благословенной Господом работы первых свидетелей евангельской истины - Воронина, Делякова, Павлова, Цимбала, Ратушного, Рябошапки, Пашкова, Корфа и др.

В 1911 году Евангельская Весть достигла нашего города Краматорска (тогда еще поселка с населением в 15-20 тыс.чел.), жители которого в основном занимались земледелием, добычей мела и обжигом извести.

По мере развития промышленности, в 1911 году, при открытии Северо-Донецкой железной дороги и строительстве станции Краматорская, на передаточную станцию Шпичкино были присланы рабочие и служащие Южной железной дороги. Среди них также были верующие: Андрей Андреевич Серобаба (составитель поездов со станции Славянск), Христофор Петрович Чумак, Иван Споденко, Федор Калашник (разнорабочие со станции Панютино) и др. Они со своими семьями поселились в деревне Ясногорка. С первых дней пребывания они стали собираться по домам для совместных молитв и чтения Слова Божьего. Вскоре по поселку разнеслась весть о появлении "штундистов"*. К ним на встречи стали приходить жители Ясногорки и Краматорска, дабы узнать, что это за люди, и чем они занимаются.

В это время в деревне жил крестьянин Михаил Михайлович Кубата, его сын Стефан работал на станции Шпичкино вместе с приехавшими верующими. Познакомившись с "нововерцами", как их тогда называли, он первый уверовал в Иисуса Христа, как личного Спасителя. Позже его примеру последовали отец и мать. Приняв по вере святое водное крещение, они стали первыми "камнями" Ясногорской, а потом и Краматорской церквей. Молитвенные собрания стали проходить в их доме, проводил их Х.П. Чумак. С этого времени весть Евангелия стала распространяться среди жителей поселка еще шире.

Община росла. Из местных жителей уверовали Иван Захарович Ткаченко, Василий Степанович Стефан Кубата — первый евангельский верующий в г. Краматорск Рыбалко, Григорий Никифорович Федоренко, Иван Никифорович Федоренко и др. Из Краматорска собрания начали посещать Андрей Герасимович Романченко и Кузьма Матвеевич Демин со своими семьями.

Иван Никифорович Федоренко писал: «Однажды, в 1911, году я вместе с Карпенко Семеном Григорьевичем пошел на квартиру, где собирались верующие, чтобы посмотреть и послушать, что это за люди и о чем они говорят. Нам понравилось, и мы начали регулярно посещать собрания, вскоре уверовали в Господа Иисуса Христа».

Александр Мочалкин - Евангельское движение в Краматорске - История краматорской церкви Евангельских Христиан-баптистов “Голгофа” (1912 – 2012)

Краматорск, 2012. - 60 с.

Александр Мочалкин - Евангельское движение в Краматорске - Содержание

С признательностью

Предисловие

Глава 1. Зарождение евангельского движения в Краматорске

Глава 2. Развитие и становление церкви

Глава 3. Тяжелое время гонений

Глава 4. Война и послевоенные годы

Глава 5. Церковь во время служения Петра Михайловича Рыбалка

Глава 6. Строительство дома молитвы

Глава 7. Время свободы

Глава 8. Современность

Послесловие