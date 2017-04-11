Предлагаемое вниманию читателей исследование посвящено анализу творческого наследия Джона Колета (1467—1519) — настоятеля собора св. Павла в Лондоне, известного теолога, реформатора, проповедника, ревнителя христианского просвещения. Колет происходил из богатой и влиятельной семьи. Его отец Генри Колет (1430?—1505) был богатейшим купцом-мерсером, лорд-мэром английской столицы, мать — Кристиан Невет (1446?—1521) принадлежала к древнему аристократическому роду, генеалогия которого восходит к донорманнскому периоду. Единственный оставшийся в живых из двадцати двух детей, Дж. Колет унаследовал значительные земельные владения в Лондоне и за его пределами и впоследствии употребил это наследство на благотворительные цели. Закончив Кембриджский университет, в 1492—1496 гг. совершил традиционное для английских интеллектуалов того времени образовательное путешествие на континент, в ходе которого познакомился с идеями флорентийских неоплатоников М. Фичино и Дж. Пико дела Мирандола и переписывался с главой Платоновской академии.

По возвращении на родину, обосновался в Оксфорде и в рамках университетского курса теологии впервые в Англии публично толковал Послания апостола Павла. Высокую оценку экзегетическим лекциям Колета дал Эразм Роттердамский, посетивший Оксфорд в 1499 г. и ставший с этого времени его активным корреспондентом и близким другом. Признанный глава оксфордских интеллектуалов, Колет был духовным наставником Т. Мора, связан узами дружбы с гуманистами У Гроцином, Т. Линакром, У Лили. Он владел несколькими церковными бенефициями, самой значительной из занимаемых им церковных должностей была должность настоятеля собора св. Павла — кафедрального храма английской столицы (1504—1519). Глубоко убежденный в необходимости реформирования церковной жизни декан предпринял попытку ее осуществления в рамках канониката собора, разработав новую редакцию Устава. Современники знали Дж. Колета как ревнителя христианского благочестия, талантливого проповедника, имевшего влияние при дворе Генриха VIII. Его «Соборная проповедь» (1512), включавшая наряду с критикой пороков клира программу церковной реформы, стала основанием для причисления Колета к традиции раннего протестантизма. В 1509 г. декан основал грамматическую школу св. Павла, где стараниями его друзей-гуманистов была реализована гуманистическая учебная программа, включавшая освоение как латинской, так и греческой словесности.

Л.В. Софронова — Джон Колет: христианский мыслитель ренессансной эпохи

М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2016. — 440 с. — (MEDIAEVALIA)

ISBN 978-5-98712-654-7

Л.В. Софронова — Джон Колет: христианский мыслитель ренессансной эпохи — Содержание

Глава I. Джон Колет в памяти современников и интерпретации исследователей.

Жизнеописания Колета в конфессиональных спорах XVI в

Трактовка мировоззрения Дж. Колета в исследованиях XVII—XXI вв

Дж. Колет в отечественной исторической науке

Глава II. «Какова плантация, таково и дерево»: духовные и интеллектуальные истоки мировоззрения Дж. Колета.

Этапы становления: семья, школа, университет

«Клирик из Лондона»: самоидентификация и образовательное путешествие Колета

Глава III. Джон Колет и гуманизм: своеобразный характер учености христианского интеллектуала

Классические языки в творческом арсенале Колета: границы образованности

Ad fontes: круг чтения и познавательные приоритеты христианского мыслителя

Дж. Колет и «Послания» (1495) Марсилио Фичино: отношение к античному наследию и гуманистической традиции

Уроки истории: Дж. Колет и «Богемская история» Энея Сильвия Пикколомини

Глава IV. Джон Колет и «христианский гуманизм» Эразма

Послания апостола Павла в интерпретации Колета и Эразма

Колет против Эразма в застольных спорах в Оксфорде

Рецепция античной культуры в учебной программе школы св. Павла

Глава V. Теология Дж. Колета и Реформация