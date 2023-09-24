Рягузов - Молчит ли Бог
Молчит ли Бог? Уже первые строки Библии сообщают: «И сказал Бог: да будет свет. И стал свет». А когда созданный Богом первый человек Адам согрешил и пытался скрыться от Него, Он тоже не молчал, а искал и звал его: «Адам, где ты?» Господь вывел Свой народ из египетского плена и дал ему десять заповедей, начинающихся со слов: «Я Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли Египетской, из дома рабства». Он также заповедал Своему народу: «Благословляйте сынов Израилевых».
Когда на пути в обетованную землю Израильтяне стали роптать, Господь послал в наказание ядовитых змей и после раскаяния людей повелел Моисею: «Сделай себе змея и выставь его на знамя», чтобы ужаленный ядом человек, взглянув на медного змея, жил дальше. Бог также ясно говорил последователю Моисея Иисусу Навину: «Будь тверд и очень мужествен, и тщательно храни и исполняй весь закон... дабы поступать благоразумно во всех предприятиях твоих». Господь обещал Иисусу Навину: «Вот, Я предаю в руки твои Иерихон и царя его, и находящихся в нем людей сильных». Так и случилось.
Но, войдя в обетованную землю, Израильтяне подверглись искушению служить иным богам, и тогда Иисус Навин напоминает им историю их Божественного водительства и потом призывает народ сделать выбор. Из его речи ясно, что Господь — Творец истории, а не Ваал и Астарта. Господь так говорит об этом Своему народу: «Я взял, Я водил, Я дал, Я послал, Я поразил, Я вызвал, Я привел, Я предал, Я избавил и, наконец, Я дал вам землю.,.» После этих слов Израильтяне решили дальше служить Господу Богу Своему.
Владимир Рягузов – Молчит ли Бог – 30 ветхозаветных проповедей
СПб.: Христианское общество «Библия для всех», 2005. — 240 с.
Владимир Рягузов – Молчит ли Бог – Содержание
Вступление
«И сказал Бог: да будет свет. И стал свет» (Быт. 1:3)
Адам, где ты? (Быт. 3:8, 9)
«Я Господь, Бог твой» (Исх. 20:2, 3)
«Не делай себе кумира» (Исх. 20:4-6)
«Почитай отца твоего и мать твою» (Исх. 20:12)
«Не убивай» (Исх. 20:13)
«Не произноси ложного свидетельства» (Исх. 20:16)
Что такое благословение и как нужно благословлять? (Чис. 6:22-27)
Спасение от верной гибели (Чис. 21:9)
Бог обращается к нам в трудных обстоятельствах (Нав. 1:7, 9)
Евангелие в Ветхом Завете (Нав. 2:12-21; 6:22-24)
Идолы прошлого и настоящего (Нав. 24)
Доверие Богу в скорби (Руфь 1:16)
Молитва о мудрости и серьезное предостережение (3 Цар. 3:5-14)
Молчит ли Бог? (3 Цар. 19:1-18)
Помощь Бога в отчаянном положении (4 Цар. 4:1-7)
Уповающий на Господа царь (4 Цар. 18:1-8)
Три важных Божественных указания (2 Пар. 7:13, 14)
Изучать и исполнять Слово Божие (Езд. 7:10)
«Не для такого ли времени?» (Есф. 4:14)
Что дает Своим детям невидимый Бог? (Есф. 7)
Верность Богу в страданиях (Иов 1:21; 19:25, 26)
«Одного просил я у Господа» (Пс. 26:1-6)
Радость божественного прощения (Пс. 31:1-11)
На кого нам нужно уповать? (Пр. 3:5-7)
Тайна счастливого супружества (Песн. 4:9, 10)
«Я принадлежу другу моему, и ко мне обращено желание его» (Песн. 7:11)
Что говорит об Иисусе Христе ветхозаветное Евангелие? (Ис. 9:6)
Что ненормально и нормально для нас? (Иер. 8:4-7)
Верность Богу вознаграждается сполна (Дан. 1)
О-О-О-громное спасибо. Давно искал.