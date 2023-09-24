Молчит ли Бог? Уже первые строки Библии сообщают: «И сказал Бог: да будет свет. И стал свет». А когда созданный Богом первый человек Адам согрешил и пытался скрыться от Него, Он тоже не молчал, а искал и звал его: «Адам, где ты?» Господь вывел Свой народ из египетского плена и дал ему десять заповедей, начинающихся со слов: «Я Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли Египетской, из дома рабства». Он также заповедал Своему народу: «Благословляйте сынов Израилевых».

Когда на пути в обетованную землю Израильтяне стали роптать, Господь послал в наказание ядовитых змей и после раскаяния людей повелел Моисею: «Сделай себе змея и выставь его на знамя», чтобы ужаленный ядом человек, взглянув на медного змея, жил дальше. Бог также ясно говорил последователю Моисея Иисусу Навину: «Будь тверд и очень мужествен, и тщательно храни и исполняй весь закон... дабы поступать благоразумно во всех предприятиях твоих». Господь обещал Иисусу Навину: «Вот, Я предаю в руки твои Иерихон и царя его, и находящихся в нем людей сильных». Так и случилось.

Но, войдя в обетованную землю, Израильтяне подверглись искушению служить иным богам, и тогда Иисус Навин напоминает им историю их Божественного водительства и потом призывает народ сделать выбор. Из его речи ясно, что Господь — Творец истории, а не Ваал и Астарта. Господь так говорит об этом Своему народу: «Я взял, Я водил, Я дал, Я послал, Я поразил, Я вызвал, Я привел, Я предал, Я избавил и, наконец, Я дал вам землю.,.» После этих слов Израильтяне решили дальше служить Господу Богу Своему.

Владимир Рягузов – Молчит ли Бог – 30 ветхозаветных проповедей

СПб.: Христианское общество «Библия для всех», 2005. — 240 с.

Владимир Рягузов – Молчит ли Бог – Содержание

Вступление