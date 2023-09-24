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Рягузов - Молчит ли Бог

Рягузов - Молчит ли Бог
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, **Ecclesiology Faith Experience, History

Молчит ли Бог? Уже первые строки Библии сообщают: «И сказал Бог: да будет свет. И стал свет». А когда созданный Богом первый человек Адам согрешил и пытался скрыться от Него, Он тоже не молчал, а искал и звал его: «Адам, где ты?» Господь вывел Свой народ из египетского плена и дал ему десять заповедей, начинающихся со слов: «Я Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли Египетской, из дома рабства». Он также заповедал Своему народу: «Благословляйте сынов Израилевых».

Когда на пути в обетованную землю Израильтяне стали роптать, Господь послал в наказание ядовитых змей и после раскаяния людей повелел Моисею: «Сделай себе змея и выставь его на знамя», чтобы ужаленный ядом человек, взглянув на медного змея, жил дальше. Бог также ясно говорил последователю Моисея Иисусу Навину: «Будь тверд и очень мужествен, и тщательно храни и исполняй весь закон... дабы поступать благоразумно во всех предприятиях твоих». Господь обещал Иисусу Навину: «Вот, Я предаю в руки твои Иерихон и царя его, и находящихся в нем людей сильных». Так и случилось.

Но, войдя в обетованную землю, Израильтяне подверглись искушению служить иным богам, и тогда Иисус Навин напоминает им историю их Божественного водительства и потом призывает народ сделать выбор. Из его речи ясно, что Господь — Творец истории, а не Ваал и Астарта. Господь так говорит об этом Своему народу: «Я взял, Я водил, Я дал, Я послал, Я поразил, Я вызвал, Я привел, Я предал, Я избавил и, наконец, Я дал вам землю.,.» После этих слов Израильтяне решили дальше служить Господу Богу Своему.

Владимир Рягузов – Молчит ли Бог – 30 ветхозаветных проповедей

СПб.: Христианское общество «Библия для всех», 2005. — 240 с.

Владимир Рягузов – Молчит ли Бог – Содержание

Вступление

  • «И сказал Бог: да будет свет. И стал свет» (Быт. 1:3)

  • Адам, где ты? (Быт. 3:8, 9)

  • «Я Господь, Бог твой» (Исх. 20:2, 3)

  • «Не делай себе кумира» (Исх. 20:4-6)

  • «Почитай отца твоего и мать твою» (Исх. 20:12)

  • «Не убивай» (Исх. 20:13)

  • «Не произноси ложного свидетельства» (Исх. 20:16)

  • Что такое благословение и как нужно благословлять? (Чис. 6:22-27)

  • Спасение от верной гибели (Чис. 21:9)

  • Бог обращается к нам в трудных обстоятельствах (Нав. 1:7, 9)

  • Евангелие в Ветхом Завете (Нав. 2:12-21; 6:22-24)

  • Идолы прошлого и настоящего (Нав. 24)

  • Доверие Богу в скорби (Руфь 1:16)

  • Молитва о мудрости и серьезное предостережение (3 Цар. 3:5-14)

  • Молчит ли Бог? (3 Цар. 19:1-18)

  • Помощь Бога в отчаянном положении (4 Цар. 4:1-7)

  • Уповающий на Господа царь (4 Цар. 18:1-8)

  • Три важных Божественных указания (2 Пар. 7:13, 14)

  • Изучать и исполнять Слово Божие (Езд. 7:10)

  • «Не для такого ли времени?» (Есф. 4:14)

  • Что дает Своим детям невидимый Бог? (Есф. 7)

  • Верность Богу в страданиях (Иов 1:21; 19:25, 26)

  • «Одного просил я у Господа» (Пс. 26:1-6)

  • Радость божественного прощения (Пс. 31:1-11)

  • На кого нам нужно уповать? (Пр. 3:5-7)

  • Тайна счастливого супружества (Песн. 4:9, 10)

  • «Я принадлежу другу моему, и ко мне обращено желание его» (Песн. 7:11)

  • Что говорит об Иисусе Христе ветхозаветное Евангелие? (Ис. 9:6)

  • Что ненормально и нормально для нас? (Иер. 8:4-7)

  • Верность Богу вознаграждается сполна (Дан. 1)

Views 760
Rating 5.0 / 5
Added 24.09.2023
Author brat Vadim
Rate this publication:
5.0/5 (10)

Comments (1 comment)

B
brat Eduard 5 years ago

О-О-О-громное спасибо. Давно искал.

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