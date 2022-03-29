Эта книга о тринитарной пневматологии и целостной пневматологии. Первой я обязан экуменическим конференциям 1978 и 1979 годов в Клингентале о пресловутом filioque, которое все еще разделяет Восток и Запад в учении о Боге. Вместе с румынским православным богословом Думитру Станилоэ я убедил конференцию устранить filioque из совместного исповедания веры как нечто излишнее и вредное. Эта книга содержит западную пневматологию без filioque, вероятно, впервые. С другой стороны, написанию этой книге дали толчок мои встречи с новыми пятидесятническими церквами в Корее, Никарагуа и Бразилии.

К ортодоксии относится и ортопатия (истинные намерения), к полному раскрытию в учении относится также опыт Пятидесятницы в богослужении и в проживаемой в любви жизни. Наконец, Святой Дух в символе веры называется «Духом животворящим», spintus vivificans. Как же его не почувствовать во всяком жизненном опыте, личном и общем, душой и всеми чувствами, в человеческом и в космическом планах! Я истолковал «Дух жизни» как «матерь жизни», как «силу жизни» и «пространство жизни», как «источник энергии и поле силы» и как в божественных энергиях «струящуюся личность». Многие критики полагали, что я написал «truly charismatic book» (Подлинно харизматическую книгу» (англ.)).

Я лично ощущал, как меня вело от одного открытия к другому. Богословие - это поистине захватывающая наука или искусство, для меня - «приключение идей». Сейчас мы познаем лишь фрагменты, «теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу», говорит апостол Павел (1 Кор 13:12). Богословие Святого Духа эсхатологически открыто и ведет нас к богословию славы.

Юрген Мольтман, Тюбинген, Пятидесятница 2015 года