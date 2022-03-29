Мольтман - Дух жизни - Целостная пневматология
Современное богословие - Пневматология
Эта книга о тринитарной пневматологии и целостной пневматологии. Первой я обязан экуменическим конференциям 1978 и 1979 годов в Клингентале о пресловутом filioque, которое все еще разделяет Восток и Запад в учении о Боге. Вместе с румынским православным богословом Думитру Станилоэ я убедил конференцию устранить filioque из совместного исповедания веры как нечто излишнее и вредное. Эта книга содержит западную пневматологию без filioque, вероятно, впервые. С другой стороны, написанию этой книге дали толчок мои встречи с новыми пятидесятническими церквами в Корее, Никарагуа и Бразилии.
К ортодоксии относится и ортопатия (истинные намерения), к полному раскрытию в учении относится также опыт Пятидесятницы в богослужении и в проживаемой в любви жизни. Наконец, Святой Дух в символе веры называется «Духом животворящим», spintus vivificans. Как же его не почувствовать во всяком жизненном опыте, личном и общем, душой и всеми чувствами, в человеческом и в космическом планах! Я истолковал «Дух жизни» как «матерь жизни», как «силу жизни» и «пространство жизни», как «источник энергии и поле силы» и как в божественных энергиях «струящуюся личность». Многие критики полагали, что я написал «truly charismatic book» (Подлинно харизматическую книгу» (англ.)).
Я лично ощущал, как меня вело от одного открытия к другому. Богословие - это поистине захватывающая наука или искусство, для меня - «приключение идей». Сейчас мы познаем лишь фрагменты, «теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу», говорит апостол Павел (1 Кор 13:12). Богословие Святого Духа эсхатологически открыто и ведет нас к богословию славы.
Юрген Мольтман, Тюбинген, Пятидесятница 2015 года
Юрген Мольтман - Дух жизни - Целостная пневматология
Серия «Современное богословие»
М.: Издательство ББИ, 2017. — xvi + 389 с.
ISBN 978-5-89647-343-5
Перевод: Ольга Хмелевская
Jürgen Moltmann, Der Geist des Lebens. Eine ganzheitliche Pneumatologie, Gütersloher Verlagshaus, Gütersloh
Юрген Мольтман - Дух жизни - Целостная пневматология - Содержание
Предисловие к русскому изданию
Предисловие к немецкому изданию
Введение: учение о Святом Духе в наши дни
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ: ОПЫТ ДУХА
Глава 1: Жизненный опыт - опыт Бога
- § 1. Уровни опыта
- § 2. Субъективация и методологизация опыта в Новое время: Бог в субъекте
- § 3. Имманентная трансцендентность: Бог во всем
Глава 2: Исторический опыт Духа
- § 1. Дух - жизненная сила Бога
- § 2. Присутствие Духа Господа в его народе
- § 3. Божественный Дух и шехина
- § 4. Мессианские ожидания Духа
Глава 3: Тринитарный опыт Духа
- § 1. Христос Духа: духовность Иисуса
- § 2. Дух Христа: духовность общины
- § 3. Тринитарное взаимодействие между Духом и Сыном Божьим
- § 4. Ожидание Духа в уповании и стенании
ЧАСТЬ ВТОРАЯ: ЖИЗНЬ В ДУХЕ
Глава 4: Дух жизни
- § 1. Духовность или витальность?
- § 2. Конфликт между «духом» и «плотью»
- § 3. Гностическое непонимание апокалиптического конфликта
- § 4. Новая витальность: жизнь против смерти
Глава 5: Освобождение для жизни
- § 1. Опыт Бога как опыт освобождения: exodus и воскресение
- § 2. Современная дилемма: Бог или свобода?
- § 3. Дух, освобождающий для жизни
- § 4. Опыт свободы как опыт Бога: Господь есть Дух
Глава 6: Оправдание жизни
- § 1. Оправдание грешника: вообще или конкретно?
- § 2. Правосудие - Божья правда для жертвы
- § 3. Оправдание - Божья правда для преступника
- § 4. Установление Божьей правды для структур
- § 5. Дух как Судья
Глава 7: Возрождение к жизни
- § 1. Библейские интерпретации
- § 2. Систематическо-богословская дискуссия
- § 3. Опыт самого себя в возрождении: incipit vita nova
- § 4. Опыт Бога в возрождении: Дух как Матерь жизни
Глава 8: Освящение жизни
- § 1. Оправдание и освящение у Лютера и Уэсли
- § 2. Освящение сегодня
- § 3. Освящающий Бог
- § 4. Святая жизнь
- § 5. Святой Дух как жизненная сила и жизненное пространство
Глава 9: Харизматические силы жизни
- § 1. Харизматическая витальность новой жизни
- § 2. Глоссолалия
- § 3. Пробуждение харизматического опыта
- § 4. Исцеление больных
- § 5. Харизма жизни инвалидов
- § 6. От каждого по способностям - каждому по потребностям
- § 7. Святой Дух как источник энергии и силовое поле
Глава 10: Богословие мистического опыта
- § 1. Действие и медитация
- § 2. Медитация и созерцание
- § 3. Созерцание и мистика
- § 4. Мистика и мученичество
- § 5. Видение мира в Боге
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ: ОБЩЕНИЕ В ДУХЕ И ЛИЧНОСТЬ ДУХА
Глава 11: Общение в Духе
- § 1. Опыт Духа - опыт общения
- § 2. Христианство и общение в Духе
- § 3. Богословие социального опыта Бога
Глава 12: Личность Духа
- § 1. Метафоры опыта Духа
- § 2. Струящаяся личность божественного Духа
- § 3. Тринитарная личность Святого Духа
Библейский указатель
Именной указатель
Юрген Мольтман - Дух жизни - Целостная пневматология - Учение о Святом Духе в наши дни
Около двадцати лет назад было принято начинать работы, посвященные Святому Духу, с сетования на то, что наше время в целом и евангелическое богословие в частности «забыло» о Духе. Святой Дух выступает в роли «пасынка» западного богословия и потому должен быть окружен особой заботой[1]. Несомненно, это было реакцией на своего рода «новую ортодоксию» Евангелической церкви, христоцентризм богословия Карла Барта и Барменскую богословскую декларацию Исповедующей церкви, написанную в 1934 году. Поэтому почти всегда как последние слова Карла Барта цитируют его «сон» о новом богословии, который начинается с третьего артикула и по-новому реализует подлинное намерение его давнего оппонента Шлейермахера[2]. С этой критики современного богословия и ссылки на благословение учителя началась новая волна исследований о Святом Духе и его особом действии[3]. Место так называемого «забвения Духа» заняла настоящая одержимость Духом. Если мыслить критически, то следует трезво признать, что, хотя был затронут целый ряд новых аспектов, в целом это еще не дало новой парадигмы в пневматологии[4]. Большая часть работ представляет собой дополнения к традиционным учениям, будь то католическая доктрина о благодати, будь то протестантская схема «Слова и Духа». Нехотя и с опаской ставится вопрос об основополагающем принципе западной церковной пневматологии, а именно об учении об исхождении Духа a patre filioque, приведшем к схизме 1054 года[5]. С такой же неуверенностью подходят к новому пятидесятническому и харизматическому движению, к его своеобразному опыту общения с Духом[6].
Между раннецерковной пневматологией ортодоксальной церкви, с одной стороны, и пятидесятническим опытом молодых церквей, с другой, стоят еще неразрешенные вопросы европейского Нового времени - периода субъективизма и опыта. Классические немецкие философы Лессинг, Кант, Фихте и Гегель, исполненные иоахимовского ожидания «третьего эона», «эона Духа», определяли эпоху Просвещения как «эпоху Духа»[7]. Не может быть и речи о «забвении Духа» в Новое время, напротив, у рационализма и пиетизма эпохи Просвещения было столько же энтузиазма, сколько и у современного пятидесятнического христианства.
Страх официальных церквей перед религиозным и нерелигиозным «свободным духом» современного мира вел ко все большей сдержанности в изложении учения о Святом Духе. В ответ на дух новой свободы - свободы веры, свободы вероисповедания, свободы совести и добровольных церковных образований - «святым» объявлялся лишь такой Дух, который связан с церковным институтом передачи благодати и проповедью «духовенства»; тот же Дух, который люди испытывали лично в собственном выборе веры, крещении веры, в собственном внутреннем, «сердечном» опыте веры (Джон Уэсли) и собственных харизматических дарах, назывался «профанацией» и «прелестью». И сегодня в церковных дискуссиях о Святом Духе мы охотно начинаем с апелляции к «критериям распознания духов» - даже тогда, когда еще никакие духи о себе не заявляли.
С другой стороны, постоянные утверждения о связанности Духа Божьего с церковью, с ее словом и ее таинствами, с ее авторитетом, ее институтами и служениями, ведут к оскудению общины, опустению церквей и уходу Духа в спонтанные группы и сферу личного опыта. Людей не принимают всерьез в их самостоятельности, если им следует быть всего лишь получателями церковных священнодействий и слушателями «богодухновенной» церковной проповеди. Дух Божий больше, чем просто откровенность его откровения в человеке и чем верующий ответ сердец на провозглашенное слово. Скорее Дух ведет людей к новому началу жизни и делает их субъектами своей собственной новой жизни в общении с Христом. Люди испытывают Святого Духа не только внешне в своей церковной общине, но и еще более - внутренне, в опыте самих себя, а именно в том, что «Любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым...» (Рим 5:5). Этот личный опыт Духа многие люди выражают простыми словами: «Бог меня любит». В этом опыте Бога они переживают собственное, неотъемлемое и несокрушимое достоинство, которое позволяет им встать на ноги. Они находят самих себя и уже не нуждаются в том, чтобы либо отчаянно пытаться быть самими собой, либо отчаянно пытаться быть кем-то другим[8]. Разве не из такого опыта Бога родились слова Библии, которые дошли до нас через тысячелетия, и слова проповеди христиан, которые мы сегодня слышим?
Не существует слов Бога вне человеческого опыта Духа Божьего. Поэтому библейские и церковные проповеди должны быть соотнесены с опытом современного человека, чтобы он был не только «слушателем слова» (К. Ранер), но и его носителем.
Но это возможно лишь в том случае, когда слово и Дух рассматриваются в их взаимосвязи, а не как дорога в один конец. Дух -субъект слова, а не только возможность для его действия. Воздействие Духа выходит за пределы слова. Опыт Духа выражается не только в словах нашего языка, но так же разнообразно, как сама воспринимаемая чувствами реальность. Существуют также невербальные формы выражения Духа. Обитание Духа в «наших сердцах» глубже нашего самосознания. Оно пробуждает чувства, проникает в сферу подсознания и оживляет тело (1 Кор 6:19-20). От Духа исходит новая жизненная энергия. Односторонняя привязка опыта Духа к слову подавляет другие его пласты. Невербальное измерение со своей стороны указывает на то, что слово подчиняется Духу, а не наоборот, и что Дух и слово находятся в соотношении, которое не может считаться эксклюзивным и постигаться только интеллектом.
[1] О. Dilschneider, Die Geistvergessenheit der Theobgie, in: ThLZ 86, 1961, 261; M. Kwiran, Der Heilige Geist als Stiefliind? Bemerkungen zur Confessio Augustana, in: ThZ31, 1975, 223-236.
[2] K. Barth, послесловие к: Schleiermacher-Auswahl, Munchen 1968, 310ff.
[3] В немецкой литературе см.: U. Gerber, послесловие к: Η. Berkhof, Theobgie des Heiligen Geistes, Neukirchen-Vluyn 19882, 141-178; в английской литературе см.: A. Heron, The Holy Spint in the Bibb, in the History of Christian Thought and in Recent Theobgy, London/Philadelphia 1983.
[4] См. мою рецензию на книгу Y. Congar, DerHeilige Geist, in: ThLZ 108, 1983, 624-627.
[5] Первый толчок в этом направлении мы находим у L. Vischer (Hg.), Geist Gottes - Geist Christi. Okumenische Uberlegungen zur Filioque-Kontroverse, Frankfurt a. M. 1981, после конференций в Клингентале 1978 и 1979 годов.
[6] Ср. W. Hollenweger, Enthusiastisches Chnstentum. Die Pfingstbewegung in Ge-schichte und Gegenwart, Zurich 1969, что до сих пор считается образцовым научным исследованием этой темы на немецком языке, а также S.M. Burgess/G.B. McGee (Hg.), Dictionary of Pentecostal and Charismatic Movements, Grand Rapids 1988.
[7] Cm. Chr. Schutz, Einfuhrungin die Pneumatobgie, Darmstadt 1985, 114ff.
[8] Как Керкегор характеризовал грех в Болезни к смерти, 1849
2017-04-27
Серьезный труд - требует серьезного изучения и размышления над ним. Полезный и билейски обоснованный взгляд на природу и действие Святого Духа
Спасибо!
""...богослужения в наших традиционных церквах богаты размышлениями в проповеди и глубокой рефлексией, но скудны в выразительных средствах и проявлениях спонтанности. Это дисциплинированные и дисциплинирующие собрания для речений и слушания. Но разве тело Христово - это большой рот и множество маленьких ушей? Понятно почему на нас, европейцев, так освобождающе действует другой язык богослужений, язык тела, который мы видим и перенимаем в харизматических общинах черной Африки и США, столь отличающийся от нашего обычного спокойного сидения со сложенными руками. Я понимаю «глоссолалию» как начало, развязывающее язык немому человеку и позволяющее ему проявить свои чувства и свой опыт."
Да! А что ещё можно высосать из пальца? Только какую-нибудь карикатуру! А потом бегать и хлопать от радости в ладоши: "последнее слово в науке и технике"...
Ай, моська, знать она сильна...
Дождались! "Интеллектуальному" христианству нанесен удар от патриарха современного богословия:
"Слово Божье не существует вне человеческого опыта Духа Божьего. Этот опыт Духа выражается не только в словах, но так же разнообразно, как сама воспринимаемая чувствами реальность. Именно невербальное измерение указывает на то, что слово подчиняется Духу, а не наоборот, и что Дух и слово находятся в соотношении, которое не может постигаться только интеллектом".