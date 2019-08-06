Трансформации религий в современном мире – это практически безграничное направление исследований для всего спектра наук, изучающих религию. Понимая бытие религии в духовной и социальной жизни как важнейшую стратегию человечества в постижении и освоении мира, с необходимостью следует признать неисчерпаемость религиозных исканий, форм и проявлений религиозности, смыслов и жизненных ориентиров, извлекаемых людьми из их религиозного опыта и закрепляющихся в религиозных институтах и практиках.

Трансформации религий в современном обществе и культуре

Монография

СПб. : ЛГУ им. А. С. Пушкина, 2019. – 140 с.

ISBN 978-5-8290-1814-6

Трансформации религий в современном обществе и культуре - Содержание

ВВЕДЕНИЕ

Раздел I. ДИНАМИКА ТРАНСФОРМАЦИИ РЕЛИГИЙ Глава 1. Диалектика традиций и новаций в религиозной жизни современного общества Глава 2. Философско-антропологические аспекты религии в цифровом пространстве и новые религиозные практики в сети Интернет Глава 3. Христианство в начале XXI века: закат или обновление?

Раздел II. РЕЛИГИИ В ОТНОШЕНИИ К ГОСУДАРСТВУ И ОБЩЕСТВУ Глава 4. Государственная политика в области свободы совести: предпочтения и выбор Глава 5. Идентичность современных россиян в ракурсе философской антропологии и религиоведения Глава 6. Религия в образовательных стратегиях современной России

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Трансформации религий в современном обществе и культуре - Введение

Задача научного познания – адекватное раскрытие этого многообразия и многоуровневости религий мира. Если это удается, то достигается, по мнению авторов, основная цель исследования – выяснение подлинных истоков и смыслов религиозных умонастроений, определение их влияния на сознание и поведение приверженцев религий, прогностика возможных социальных и культурных изменений, обусловленных религиозным фактором.



Применительно к современному состоянию общества достижение названной цели, как представляется, требует аналитики происходящих на рубеже XX и XXI веков радикальных трансформаций исторически сложившихся образов религии. Эти транформации настолько существенны, что периодически всё чаще возникают вопросы: сохраняется ли прежний привычный «идентификационный набор» исторически сложившихся религий (усвоение вероучительной догматики и регулярное совершение предписанных конфессиями религиозных практик) в условиях «невидимой», «диффузной», «латентной», «викарной» и прочих форм религиозности, а также – можно ли вообще говорить о религии применительно к различным мировоззренческим новообразованиям, или возникает нечто иное, пусть даже «религиоподобное», но нетождественное религии? Не менее важно разобраться с явными и подспудными тенденциями в религиозной жизни нынешней России, их объективными и субъективными основаниями, реальностью или мнимостью последствий.