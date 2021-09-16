Монтаж и демонтаж секулярного мира

Осенью 2011 г. в России произошла резкая смена общественных настроений. Политическая пассивность в сочетании с высокими рейтингами премьера Путина, президента Медведева и правящей партии «Единая Россия», сохранявшиеся в течение десятилетия, сменились протестными настроениями, падением доверия к власти.

Русская православная церковь (РПЦ), крупнейший негосударственный общественный институт, неожиданно (как и все остальные субъекты разыгрывающейся на наших глазах драмы) оказалась перед необходимостью публично обнародовать свою позицию по конкретным проблемам общественной жизни, тем более что СМИ и общественные организации проявили небывалый интерес к тому, что скажет РПЦ. Впервые после избрания патриархом Кирилл оказался перед необходимостью формулировать позицию в условиях развивающегося политического кризиса. За прошедшие два с половиной года выработка позиции проходила у всех на глазах. Руководство РПЦ находилось в поисках наиболее адекватной формулировки идейно-политической платформы. Приобретенный опыт и изменяющиеся обстоятельства корректировали место церкви в политическом раскладе. И эти коррекции ярче всего отражали суть, условно говоря, политической доктрины РПЦ.

Параллельно с развитием политического курса РПЦ проявлялся и характер современной религиозности народа, его отношение к церкви.

До выборов руководство РПЦ обходила эту тему и не агитировала ни за одну из партий. Патриаршество Кирилла среди прочих новшеств ознаменовалось если не полным отстранением от участия в выборных кампаниях, то по крайней мере заметным ослаблением этого участия. Патриарх Алексий во время выборных кампаний не очень настойчиво, но ясно по нескольку раз выступал в поддержку кандидатов партии власти. Многие другие епископы и авторитетные деятели церкви делали это гораздо более откровенно. Теперь же, при новом патриархе, заметно ослабло и участие церковнослужителей в региональных выборах, в то время как в 1990-е и 2000-е годы оно часто бывало просто назойливым.

Монтаж и демонтаж секулярного мира

(Религия в Евразии)

Под ред. А. Малашенко и С. Филатова

Московский Центр Карнеги

М. : Политическая энциклопедия, 2014. — 406 с.

ISBN 978-5-8243-1901-9

Монтаж и демонтаж секулярного мира - Содержание

Об авторах

Сергей Филатов - Русское православие, общество и власть во времена политической турбулентности. РПЦ после осени 2011 г.

Борис Кнорре - Российское православие. Постсекулярная институционализация в пространстве власти, политики и права

Роман Лункин - Христианские конфессии в российском обществе «традиционных религий»: неизбежное «зло» и символ десекуляризации

Протоиерей Алексий Уминский - Христианская община и гражданское общество

Борис Дубин - Вера большинства

Елена Волкова - Религия и магия искусства: от художественной агиографии — к протестной акции

Олег Морозов - Легенды и мифы российской истории: историческая политика руководства Русской православной церкви в начале XXI в.

Ирина Глушкова - «Эмоциональный поворот»: индуизм, ислам и другие религии в «республике оскорбленных чувств»

Павел Шлыков - Направления и динамика процесса десекуляризации в Турции

Summary

О Фонде Карнеги