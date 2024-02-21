Кроме ежедневных обрядов почитания богов, представите­ли жреческой элиты проводили в египетских храмах спе­циальные церемонии. Эти церемонии устраивались в отда­ленных помещениях храмового комплекса и были приуро­чены к определенным датам и иным часам, нежели ежедневная храмовая служба. Греки называли их мистерия­ми, а в египетском языке они обозначались словом, что приблизительно можно перевести как «вещи священные, великолепные, полезные». Совершавшиеся для бога или человека мистерии преображали последнего в божественное существо ах, то есть «творили божествен­ные вещи». Именно эти церемонии греки называ­ли египетскими мистериями.

Что же представляли собой мистерии? Эти обряды со­провождались особыми речениями и жестами, которые (вербально и мимически) передавали определенные идеи. Мисте­рии представляли собой символические действия, смысл которых считался более глубоким, а воздействие более эф­фективным, чем произнесение молитв и соблюдение обще­принятых догматов: «Познания или сношения с божеством не достаточно для единения с Богом чистых — так филосо­фы в умозрительных построениях достигают единения с божеством... Лишь верное исполнение, превышающее челове­ческий разум, неизреченных вещей и необъяснимая сила символов наделяют смыслом божественные предметы».

Иначе говоря, определенные жесты, аллегории и сим­волические изображения, в соответствии с принципами симпатической магии, считались сильнее всяких молитв, а знание их — полезнее всяких догматов. Не вызывает сомнения, что в Египте эпохи фараонов практиковались подобные церемонии, имевшие символи­ческий смысл.

Морэ Александр - Египетские мистерии - М.: Культурный центр «Новый Акрополь», 2009. - 192 с., ил. - (Традиция, религия, культура). ISBN: 978-5-901650-51-6 Морэ Александр - Египетские мистерии - Содержание Глава I. Египетские мистерии Глава II. Мистерия животворящего слова Глава III. Додинастическое государство Фараон и тотем Глава IV. Ка - древнейший тотем египтян? Глава V. Карнавальный король Глава VI. Храмы Древнего царства Приложение

Глава I. Египетские мистерии

Глава II. Мистерия животворящего слова

Глава III. Додинастическое государство

Фараон и тотем

Глава IV. Ка - древнейший тотем египтян?

Глава V. Карнавальный король

Глава VI. Храмы Древнего царства

Приложение