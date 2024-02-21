Морэ - Египетские мистерии
Кроме ежедневных обрядов почитания богов, представители жреческой элиты проводили в египетских храмах специальные церемонии. Эти церемонии устраивались в отдаленных помещениях храмового комплекса и были приурочены к определенным датам и иным часам, нежели ежедневная храмовая служба. Греки называли их мистериями, а в египетском языке они обозначались словом, что приблизительно можно перевести как «вещи священные, великолепные, полезные». Совершавшиеся для бога или человека мистерии преображали последнего в божественное существо ах, то есть «творили божественные вещи». Именно эти церемонии греки называли египетскими мистериями.
Что же представляли собой мистерии? Эти обряды сопровождались особыми речениями и жестами, которые (вербально и мимически) передавали определенные идеи. Мистерии представляли собой символические действия, смысл которых считался более глубоким, а воздействие более эффективным, чем произнесение молитв и соблюдение общепринятых догматов: «Познания или сношения с божеством не достаточно для единения с Богом чистых — так философы в умозрительных построениях достигают единения с божеством... Лишь верное исполнение, превышающее человеческий разум, неизреченных вещей и необъяснимая сила символов наделяют смыслом божественные предметы».
Иначе говоря, определенные жесты, аллегории и символические изображения, в соответствии с принципами симпатической магии, считались сильнее всяких молитв, а знание их — полезнее всяких догматов. Не вызывает сомнения, что в Египте эпохи фараонов практиковались подобные церемонии, имевшие символический смысл.
Морэ Александр - Египетские мистерии
- М.: Культурный центр «Новый Акрополь», 2009. - 192 с., ил. - (Традиция, религия, культура).
ISBN: 978-5-901650-51-6
Морэ Александр - Египетские мистерии - Содержание
Глава I. Египетские мистерии
Глава II. Мистерия животворящего слова
Глава III. Додинастическое государство
Фараон и тотем
Глава IV. Ка - древнейший тотем египтян?
Глава V. Карнавальный король
Глава VI. Храмы Древнего царства
Приложение
Глава I. Египетские мистерии
Глава II. Мистерия животворящего слова
Глава III. Додинастическое государство
Фараон и тотем
Глава IV. Ка - древнейший тотем египтян?
Глава V. Карнавальный король
Глава VI. Храмы Древнего царства
Приложение
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