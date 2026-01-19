Первое издание этого тома, первого тома Истории раннехристианской греческой и латинской литературы, появилось двадцать четыре года назад, в 1995 г Введение открывалось такими словами: «В настоящее время наблюдается большой интерес к изучению раннего христианства, чему способствует также внимание, которое в последние годы уделяется изучению языческой культуры поздней античности, современной раннему христианству. В чем, однако, чувствовалась потребность, так это в общем своде, представляющем все формы христианской литературы». Разумеется, как мы сразу оговорились, в заслуженной серии «Le letterature dei mondo» (Мировая литература) издательства Sansoni-Accademia уже существовал обширный обзорный труд (422 страницы включая указатели) Манлио Симонетти, La letteratura cristiana antica greca e latina (1969), младший из двух авторов этого тома, начав свои университетские штудии годом позже появления этого труда, предназначенного и для неспециалистов, нашел в нем твердое подспорье своему образованию в этой области благодаря исключительным качествам автора. Его определяющий вклад в изучение истории и литературы раннего христианства обеспечил ему выдающееся место среди итальянских исследователей этой области, и здесь мы хотим отдать ему дань уважения, немногим позже его ухода (2 ноября 2017 г.). При участии Эмануэлы Принцивалли Симонетти впоследствии опубликовал — помимо внушительной антологии раннехристианской литературы в 1996 г. — переработку своей истории литературы (Piemme, Casale Monferrato 1999; затем исправленное и дополненное издание, EDB, Bologna 2010), намеренно сохранившую объем пособия в одном томе.

Нашей целью в 1995 и 1996 г., когда вышел второй том в двух книгах, было предложить более обширный труд, пригодный не только для относительно аналитической справки, и предоставить, таким образом, не только информацию, но и методологическую и историографическую установку, принимающую во внимание успехи, достигнутые в перспективах и методах изучения христианства первых веков. Мы не собирались, и заявляли об этом, написать историю христианского богословия, Церкви, христианства как религии. Мы хотели написать лишь историю литературы, но нелишне будет пояснить, в каком смысле, потому что в контексте христианства такой подход может показаться двусмысленным. Как заметил в своей краткой, но весьма значительной статье Сальваторе Констанца, ученый, вместе со своей школой успешно определивший и четко обозначивший границы феномена христианской литературы, говоря о «христианской литературе», мы имеем дело с чем-то отличным от «греческой литературы» или «латинской литературы». В последних случаях (то же можно сказать о современной литературе) определяющим фактором является языковая составляющая. В результате изучение их едино в своей методологии, несмотря на различия, обусловленные историческими событиями, культурными, общественными явлениями, отраженными в литературе. Задача всегда состоит в том, чтобы изучать произведения литературы, написанные на определенном языке. Конечно, эта задача пересекается с другой, появившейся в XIX в. вместе с национальными государствами: историей литературы определенной нации или народа, например, русской, немецкой, итальянской литературы.

Это пересечение осложнено не только принципиальными проблемами, связанными с «национальной» литературой (проблемами, хорошо известными итальянской литературной историографии), но и самим фактом, что на одном языке говорят в нескольких странах и, наоборот, в одной стране на разных языках. Но когда мы говорим о «христианской литературе», в качестве главной составляющей мы рассматриваем не определенные территорию или народ (здесь мы бы снова получили целую связку проблем), не язык (поскольку не существует «христианского» языка, отличного от греческого или латинского или, если на то пошло, сирийского, армянского, эфиопского...), а содержание. Язык, таким образом, всегда понимается как инструмент, в то время как понятие «христианский» относится ко всему, что выражается при помощи языка, а он в каждом случае принадлежит народу, среди которого жили христиане. При этом, разумеется, и в случае греческого, и в случае латинского нужно принимать во внимание образование, а тем более семантические видоизменения и специализацию, терминологию и специальную и функциональную фразеологию той или иной группы верующих во Христа. Поэтому христианская литература, провозгласившая, что ее не волнует лингвистический аспект (понимаемый как использование литературного языка или языка образованных людей), явила бы собой противоречие. В прошлом в различных историях «греческой христианской литературы» и «латинской христианской литературы» уже предпринимались попытки сделать то же, на что направлена и эта работа, но результаты не всегда были удовлетворительны. Достойным примером обширного труда такого типа, еще пока на стадии публикации, является Histoire de la litterature grecque chritienne des origines a 451 под редакцией Бернара Пудрона, первые три тома которой вышли в 2016-2017 гг. в издательстве Les Belles Lettres в Париже (первое издание двух первых томов было опубликовано в Editions du Cerf в 2008 и 2013 гг.).

Клаудио Морескини, Энрико Норелли - История литературы раннего христианства на греческом и латинском языках. Том I: От ап. Павла до эпохи Константина

2-е изд., испр. и доп.

М. : Издательство «Греко-латинский кабинет Ю. А. Шичалина», 2021. - 816 с.

ISBN 978-5-87245-238-6

Клаудио Морескини, Энрико Норелли - История литературы раннего христианства на греческом и латинском языках. Том I: От ап. Павла до эпохи Константина - Содержание

Введение

Сокращения и аббревиатуры

Общая библиография

ГЛАВА 1. Послания Павла и послания, принадлежащие павлианской традиции

ГЛАВА 2. Традиция Евангелий

ГЛАВА 3. Иоанновская традиция

ГЛАВА 4. Первые христианские Апокалипсисы

ГЛАВА 5. Не-павлианские послания

ГЛАВА 6. Послания, адресованные широкому кругу адресатов

ГЛАВА 7. Церковная дисциплина и гомилии

ГЛАВА 8. Развитие евангельской традиции и апокрифические деяния апостолов

ГЛАВА 9. Проблемы традиции и авторитета: гностики и монтанисты

ГЛАВА 10. Греческие апологеты

ГЛАВА 11. Древнейшая литература о мучениках

ГЛАВА 12. Начало христианской поэзии

ГЛАВА 13. Ириней Лионский и Ипполит

ГЛАВА 14. Александрийское христианство и Климент

ГЛАВА 15. Ориген

ГЛАВА 16. Другие греческие авторы III в.

ГЛАВА 17. Начало христианской литературы на Западе

ГЛАВА 18. Христианская литература Африки

ГЛАВА 19. Эпоха тетрархов и Константина