Мороз - Петров - Между мифом и историей

Эта книга — третья в серии сборников, в которых мы публикуем материалы, собранные в ходе фольклорных экспедиций лаборатории фольклористики Института филологии и истории РГГУ в Архангельскую область. Первый сборник1 содержит тексты разных жанров, в которых представлен фольклорный «портрет» Каргополя и окрестных сел. Второй содержит рассказы, посвященные людям, которые, по распространенному среди носителей традиционной культуры верованию, прибегают к помощи сверхъестественных сил, используя для этого магические приемы, то есть знахарям и колдунам, а также тем, кто по роду своей профессиональной деятельности использует магические приемы и практики (и кому приписывается использование магии): печникам, плотникам, пастухам, охотникам и рыболовам, повитухам и др. Жанровые характеристики текстов в этих сборниках во многом были продиктованы тематикой публикации: в первом преобладают нарративы так называемого «исторического» содержания, во втором — «мифологического».

В настоящем издании публикуются тексты, которые мы попытались сгруппировать, не ориентируясь на принятые в фольклористике жанровые характеристики. Нас интересовало прежде всего комплексное понимание пространства людьми, которых мы опрашиваем: пространства дома, дороги, села, церкви, леса и т.п. Собранные здесь тексты помогают исследователю и читателю увидеть и понять, как с одними и теми же пространственными объектами сочетаются мифологические и исторические представления, и какое место эти пространственные объекты занимают в традиционной картине мира.

Жанры текстов, составивших этот сборник, традиционно именуются в российской фольклористике быличками (мифологические рассказы о встрече и контактах человека с представителями потустороннего мира) и преданиями (нарративы исторического или псевдоисторического содержания, связанные с конкретными местами, событиями, историческими и псевдоисторическими личностями). Мы публикуем их, разделяя не по жанрам, а по тем объектам пространства, о которых они рассказывают. Это позволяет нам попытаться посмотреть на пространство в селе и вокруг него глазами исполнителей — носителей традиции, для которых не существует релевантых для исследователя понятий мифологического и исторического нарратива, а представлен пространственный мир, в котором они живут, и его материальный и нематериальный фон — невидимый второй план. Собранные в этом сборнике рассказы отражают именно те редкие и важные моменты, когда этот второй план вдруг становится зримым: над ним приоткрывается завеса таинственного, и человек может увидеть то, что в обычной жизни от него сокрыто. Этим невидимым может быть и домовой, который всегда незаметно присутствует в доме, и совершенно неконкретное нечто, которое водит, карает или пугает, и царь Петр Первый, который, проезжая мимо деревни — той самой, где ведется запись, — вдруг останавливается, выходит, произносит случайную фразу, в дальнейшем определившую судьбу или название деревни. Взгляд в глубь прошлого — совсем не документированного, но оттого отнюдь не менее достоверного в глазах наших собеседников — может охватывать незапамятные времена, когда люди были богатырями, имели чудесную силу, а чудесные люди-чуди, очень низкорослые, но невероятно быстро бегающие, протоптали тропу, не зарастающую по сей день. Тексты могут отсылать в совсем недавнее прошлое, когда в лесу, недалеко от деревни, был построен поселок для ссыльных, выменивавших на хлеб привезенные с собой вещи. И нет ничего удивительного, что древние лесные жители и недавние репрессированные объединяются в один странный народ по имени уйки: историческое и мифологическое живут в фольклоре по сходным законам.

А.Б. Мороз, Н.В. Петров - Между мифом и историей - Мифология пространства в фольклоре Русского Севера

М.: ФОРУМ : НЕОЛИТ, 2016. — 496 c.

ISBN 978-5-91134-986-8

А.Б. Мороз, Н.В. Петров - Между мифом и историей – Содержание

Предисловие

ГОРОД, СЕЛО, ДЕРЕВНЯ

ДОМ, ПРОСТРАНСТВО В ДОМЕ И ОКОЛО ДОМА

БАНЯ

ПРОСТРАНСТВО РЯДОМ С ДЕРЕВНЕЙ

КЛАДБИЩА

ЦЕРКОВЬ.

МЕЛЬНИЦА

ПОЛЯ

ГОРА, КУРГАН

ВОДОЁМЫ: КОЛОДЕЦ, ИСТОЧНИК, РУЧЕЙ, ОЗЕРО, РЕКА, МОРЕ

ДОРОГА, ПЕРЕКРЁСТОК

ЛЕС

БОЛОТО

Приложения