Морозова – Гармония в семье и браке

О чем эта книга? О том прочном основании, на котором покоится здание брака и семьи, о тех духовных и психологических закономерностях, следование которым делает все счастливые семьи похожими друг на друга.

Потребность в написании этой книги обусловлена несколькими обстоятельствами.

Во-первых, болью и горечью, связанными с той ситуацией, которая царит во многих наших семьях. Утрата духовных корней и традиций, следование принципу «бери от жизни все» делают свое черное дело, все дальше и дальше уводят современного человека от ценностей брака, от крепкой многодетной семьи, от материнства. Им на смену приходят суррогаты-заменители («гражданский» брак, «свободная» любовь, выбор «партнеров» и т. д.).

Во-вторых, размышлениями, которые возникли в результате многолетнего опыта работы в сфере медицины, психологии и образования в качестве врача, психолога, педагога. В частности, мы очень тщательно и всесторонне изучаем человека; в медицине мы добрались до генетического и хромосомного уровней, проникли практически во все тайны человеческого бытия. В психологии мы разложили по полочкам психику человека, его сознательное и бессознательное, вычленили отдельные составляющие, но... В погоне за деталями мы утратили что-то очень важное, то, что служит объединяющим и интегрирующим началом личности любого человека.

Что же это? Ответ прост и одновременно сложен: это духовность, это тот аспект, который позволяет человеку выйти за рамки своего «я», разбить свою эгоцентрическую «скорлупу» и выстроить отношения с Богом. Именно эту связь мы зачастую утрачиваем в повседневной суете, в заботах о хлебе насущном. Но эта утрата постоянно дает о себе знать...

Исследования подтверждают, что в основе большинства проблем, как в сфере семейных, супружеских отношений, так и в сфере личностных дезадаптаций (неврозов, алкоголизма, психосоматических расстройств) лежит вытеснение и подавление духовного аспекта бытия человека, от которого он бежит в «радость жизни». Но чем быстрее человек пытается убежать, тем быстрее настигают его собственные проблемы, сложности, которые являются не чем иным, как призывом остановиться, задуматься: а куда и от кого я бегу?

Поэтому очень важно восстановить, укрепить, вернуть в личность, в семейные отношения духовность, веру, жертвенность, которые помогают человеку действительно стать человеком как носителю образа и подобия Божия. Помочь в этом может, конечно же, в первую очередь Православная Церковь, пастырское слово; ведь, как известно, воцерковление человека, приобщение его к церковным таинствам и жизнь во Христе может исцелить, смягчить, скомпенсировать любые болезни и дезадаптации. Таких примеров можно привести сколько угодно.

А могут ли помочь в этом процессе психология, психотерапия? Не так давно среди известных богословов по этому поводу развернулась дискуссия: нужна ли Церкви психология как наука? Ведь, по большому счету, все истины есть в православной вере, богословских дисциплинах, нужно только их использовать. И это действительно так. Церкви, теологам, богословам вряд ли нужна психология, но в какой-то степени ее знания могут сослужить добрую службу: помочь увидеть нюансы человеческой психики, причинно-следственные связи и закономерности, как правило, на уровне ветхого «я».

Конечно же, психология и психотерапия в большей степени нуждаются в поиске духовных основ, чем богословие в поиске психологических корней. Однако воцерковленный православный психолог, наверное, может оказать немалую помощь обратившемуся к нему человеку, испытывающему душевные страдания (а мы знаем, что таких людей обращается к специалистам немало).

Морозова Е.А. – Гармония в семье и браке - Семья глазами православного психолога

М.: Даниловский благовестник, 2009· - 384 с.

ISBN 978-5-89Ю1-330-8

Морозова Е.А. – Гармония в семье и браке – Содержание

Предисловие автора

Часть 1. Семья и брак: основы

Часть 2. Супруженские отношения

Часть 3. Родители и дети

Часть 4. Семья как целое

Библиография