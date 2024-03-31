Моррис Эррол - Пепельница или Человек, который отрицал реальность

Прошло уже более пятидесяти лет с момента публикации книги Томаса Куна Структура научных революций, которую многие считают одной из основополагающих работ двадцатого века. Я не считаю ее таковой. Хотя она породила тысячи благоговейных статей и книг, она остается для меня, в лучшем случае, Камешком-питомцем - данью моде. Когда я впервые написал это, я сразу же получил кучу критических замечаний от моего редактора и других: мода недолговечна, в то время как энтузиазм по поводу книги Куна сохраняется уже полвека. И в отличие от Камешка-питомца Структура никогда не продавалась как компаньон-утешитель, решение проблемы городского одиночества в постиндустриальном обществе. Так что это точно не Камешек-питомец. Возможно, то, что появилось, было скорее культом. С Куном в качестве лидера, распространяющим свою собственную марку пагубного интеллектуального Kool- Aid.' (В фильме Джона Милиуса «Конан-варвар» разносчик слухов говорит Конану о культе Сета: «Два-три года назад это был просто еще один из многих культов змеи. Теперь ты видишь его повсюду».)

Итак, культ: неуместное восхищение конкретным человеком или вещью. Или, может быть, это Новый Наряд Короля, случай общественного безумия, почти необъяснимого желания верить во что-то бессмысленное, потому что так делают другие. Сама Структура питается отбросами недосказанности и расплывчатости. Это, в лучшем случае, зачаточная, нечестивая смесь работ других - Людвига Витгенштейна, Чарльза Дарвина, Рудольфа Карнапа, Норвуда Рассела Хансона, Александра Койре, Джерома Брунера и многих других. В худшем случае это посягательство на истину и прогресс.

Некоторые философы и историки науки, знакомые со спорами, развернувшимися вокруг работ Куна, считают, что большинство вопросов было решено. Я бы сказал противоположное. Но что это за противоречия и почему они должны кого-то волновать? Почему вас, читатель, это должно волновать? Я полагаю, это зависит от того, кого вы спрашиваете, но для меня они указывают на большие вопросы - как язык связан с миром, природа истины, указания, реализм, релятивизм, прогресс. Вопросы, которые продолжают требовать ответов. Можем ли мы иметь знания о прошлом? Продвигается ли наука к более истинному восприятию физического мира? Или все это вопрос мнения, социологический феномен, который отражает консенсус, а не истину? Беспрепятственный выброс парниковых газов способствует глобальному потеплению. Виды эволюционируют в результате естественного отбора. Можем ли мы осмысленно оценить истинность этих утверждений? Я буду обсуждать многие аспекты работы Куна - неопределенность указания, несоизмеримость, научные изменения, вызванные аномалиями, дарвиновскую эволюцию как модель развития науки, релятивизм истины, социальное конструирование реальности, философский идеализм Куна и многое другое. В каждом из этих аспектов я нахожу его взгляды недостаточными и чаще всего ложными, противоречивыми или даже лишенными содержания.

Моррис Эррол - Пепельница или Человек, который отрицал реальность

М.: Канон+ РООИ «Реабилитация», 2023. - 272 с., ил.

ISBN 978-5-88373-765-6

Моррис Эррол - Пепельница или Человек, который отрицал реальность – Содержание

Введение

1. Ультиматум

2. Сдвиг парадигм

3. Парламент страхов

4. Слушай старина, что тут, черт возьми, неладно?

5. Революции- реальные и вымышленные

6. Прыжок во мрак

7. Меблировка мира

8. Аватары прогресса

9. Состязание в интерпретации

Действующие лица

Примечания переводчика

Библиография