Вследствие этого мы вынуждены заключить, что эти учебники по систематическому богословию не только не помогают, но и препятствуют церкви проповедовать истину современному миру с его эволюционистским мышлением.

Мы покажем, что, несмотря на все достоинства этих учебников, их авторы недостаточно полно изложили и разъяснили библейские истины о возрасте Земли, и не представили убедительных доводов - ни в пользу «старой» Земли, ни в опровержение взглядов своих оппонентов.

Важную роль в этих дебатах играют учебники по систематическому богословию: по ним учатся будущие пасторы, миссионеры, преподаватели семинарий и христианских колледжей, не говоря уж о том, что их читают многие миряне; следовательно, эти учебники не могут не оказывать влияния на свидетельство церкви.

В последние несколько десятилетий в обществе и в церкви звучит все больше споров об эволюции и о возрасте Земли. Некоторые христиане принимают на веру идею миллиардов лет; внушаемую научным истеблишментом; другие же стоят на том, что верить следует Священному Писанию, согласно которому возраст творения - всего несколько тысяч лет.

В последние несколько десятилетий в публичном пространстве и в церкви (не только в Америке, но и во многих других странах) всё слышнее споры, зачастую весьма ожесточенные, об эволюции и о возрасте Земли. Более чем в двадцати штатах рассматривается возможность (либо предпринимались попытки) внесения в программу средних школ изменений, цель которых - ознакомить учащихся с научной критикой теории эволюции. Этой инициативой мы обязаны объединенным усилиям креационистов - сторонников идеи молодой Земли - и участников Движения разумного замысла (Intelligent Design Movement).

Статьи, посвященные этим вопросам, появляются в ведущих газетах, новостных бюллетенях, научно-популярных журналах едва ли не ежедневно. Во многих из них речь идет о возрасте Земли. В частности, в октябре 2006 года на протяжении одной недели вопросу происхождения мира были посвящены редакционные статьи (с иллюстрациями на обложке) в целом ряде журналов, издаваемых лютеранами, пресвитерианами, католиками и иудеями! А в 2008 году на экраны вышел документальный фильм «Изгнание: разуму вход воспрещен» ("Expelled: No Intelligence Allowed"), по сей день вызывающий оживленные дискуссии.

На протяжении 2008 года пять постоянных сотрудников миссии «Ответы Бытия» ("Answers in Genesis") и около десяти приглашенных лекторов проводили семинары примерно в трех сотнях церквей, школ и колледжей, и спрос на такие занятия постоянно возрастает. Институт креационных исследований (ICR) и Общество креационных исследований (CRS) тоже каждый год проводят множество семинаров; занимаются просветительской деятельностью и креационистские организации в более чем тридцати пяти странах мира. На сайте «Ответов Бытия» в Интернете каждый месяц бывает более миллиона читателей; миссия получает электронные письма из 122 стран.

Растет число посещений и на сайтах Института креационных исследований, Общества креационных исследований, других креационистских организаций и отдельных креационистов из самых разных стран. 28 мая 2007 года миссия «Ответы Бытия» открыла свой уникальный, оборудованный по последнему слову техники Музей Сотворения мира площадью более 7000 квадратных метров. На сегодняшний день в нем побывало более 900 000 посетителей со всего мира; о музее сообщали ведущие теле- и радиокомпании и периодические издания Америки, Англии, Германии, Италии, Австралии и многих других стран; репортаж о нем был опубликован даже в одной газете коммунистического Китая. Столь высокая популярность темы Сотворения в интернет-источниках и СМИ свидетельствует о том, насколько важна эта тема для великого множества людей.

Многие христиане в наши дни принимают на веру идею миллиардов лет, внушаемую научным истеблишментом; другие же стоят на том, что верить следует Священному Писанию, согласно которому возраст творения - всего несколько тысяч лет. Важную роль в этих дебатах играют учебники по систематическому богословию, поскольку по ним учатся будущие пасторы и миссионеры, студенты христианских колледжей, будущие преподаватели этих колледжей и семинарий. Кроме того, их читают многие миряне. А благодаря переводам на все большее число языков растет и роль этих учебников во всем мире.

Изложив вкратце суть креационного мировоззрения и объяснив, почему этот вопрос жизненно важен, я затем рассмотрю идею старой Земли. Этой идеи придерживаются авторы трех учебников богословия, имеющих заслуженно высокую репутацию, - Миллард Эриксон (Millard Erickson), Уэйн Грудем (Wayne Grudem) и Гордон Льюис и Брюс Демарест (Gordon Lewis and Bruce Demarest). Будет показано, что эти ученые, несмотря на множество полезных замечаний относительно Сотворения мира, недостаточно полно изложили и разъяснили библейские истины, касающиеся этой темы, и не представили убедительных доводов - ни в пользу старой Земли, ни в опровержение взглядов своих оппонентов. В заключение будет сказано, что в вопросе возраста Земли эти замечательные в прочих отношениях учебники по систематическому богословию вводят церковь в заблуждение и ослабляют ее проповедь современному миру с его эволюционистским мышлением.