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Пособие по изучению Библии – Кредо

Пособие по изучению Библии – Кредо
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, Educational
Евангелическим учителям сейчас трудно найти учебники религии и другие материалы для преподавания, соответствующие их духовным убеждениям. Данное ПОСОБИЕ ПО ИЗУЧЕНИЮ БИБЛИИ восполняет этот пробел, поскольку оно отличается, в частности, своей ориентацией на полную достоверность Библии. Поэтому верующий учитель в своих поисках материалов, которые он может использовать спокойно и без постоянных реинтерпретаций, найдет в данном Пособии драгоценную помощь.
Дидактическая обработка очень удачна. Пособие 'КРЕДО" обращается не только к необычно творческому, находчивому "сверх-учителю", но и к среднему преподавателю, который нуждается в методологической поддержке. Такой преподаватель будет рад обилию предлагаемого материала.
Что касается способов работы, авторы предлагают не только возможности "фронтального" преподавания, но и целый ряд учебных материалов, призывающих молодых людей или же "молодых" верующих работать самостоятельно. Беседа, работа с партнерами, групповое обучение и индивидуальная работа чередуются, благодаря чему процесс обучения, в центре которого временами стоит учитель, то и дело фокусируется на учениках. Разумеется, сам преподающий решает, в какой мере он желает воспользоваться методологической свободой, предоставленной ему Пособием.
Пособие "КРЕДО" подходит также для самостоятельного изучения. Оно ведь предлагает заниматься вновь и вновь "основным материалом" веры - Словом Божьим. Таким образом оно окажется помощью для читателей, недавно пришедших к вере. Они приняли решение следовать за Иисусом Христом и нуждаются теперь в упрочнении в Слове Божьем. С другой стороны, и христиане, находящиеся уже годами на пути следования Христу, извлекут пользу из работы с этим трудом: он открывает им новое видение многих областей знания и жизни веры и упрочит их в уверенности в спасении.
Ценность Пособия еще значительно повышается предлагаемыми средствами обучения, в частности картинами и указанием па другие средства работы и наглядный материал, которые легко можно достать. Ведь главная педагогическая проблема в преподавании билейской материи состоит как раз в том факте, что речь идет о ценностях спасения, область которых - незримое, ненаблюдаемое (ср. 1 Кор 4:18: "Мы см о грим ... на невидимое"). Педагогика, однако, стремится к наглядности. А дети и молодежь - чем моложе, тем больше - нуждаются в иллюстрациях, в показе, чтобы дойти до внутреннего зрения духовных фактов.
Следующее преимущество состоит в том, что решающее слово в выборе преподаваемых материалов остается за учителем. Это означает, с одной стороны, также и поощрение к использованию собственного дополняющего методологического вклада, а с другой стороны - к обучению, находящемуся в гармонии с его убеждениями. В "Предварительном замечании" указывается па то, что авторы сознательно избегали подчеркивания той или иной частной точки зрения и противопоставления убеждений различных течений; поэтому каждый убежденный христианин, безразлично какой деноминации, сможет найти в этом отрадном Пособии основу для преподавания.

Пособие по изучению Библии – Кредо

Библейская учебная программа "КРЕДО” разработана в миссии "Action Biblique" (Женевская Библейская школа, CH-1223 Cologny) авторами Джеймс Фавр, Марк-Андрэ Колер, Вальтер Коли, Даниэл Сюбри в сотрудничестве с другими сотрудниками. - Прототип Пособия испытывался в течении нескольких лет. Авторизированный перевод Ханни Тарсис-Дорманн для Христианской Восточной Миссии - СОМ Ворб, Швейцария. - Издательство Логос / Logos е. V., Potsdamer Str. 115, Bielefeld. - Copyright 1985, 1990 by "Das Haus der Bibel", Женева. - Copyright русского перевода: COM Ворб и Логос Билефельд. – 474 с.

Пособие по изучению Библии – Кредо - Содержание

Предисловие
Напутствие издателя
Обзор содержания
Введение к ПОСОБИЮ ПО ИЗУЧЕНИЮ БИБЛИИ "КРЕДО"
Структура Пособия
Использование Пособия
Богословские основы Пособия
1. СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ
  • 1.1 ЧТО ТАКОЕ БИБЛИЯ
    • 1.1.1 Богодухновенность Библии
      • 1. Суть термина "богодухновенность"
      • 2. Необходимость богодухновенности
      • 3. Сущность богодухновенности
        • а) Роль писавших Библию
        • б) Словесное вдохновение
        • в) Божье совершенство и личность писавших
        • г) Безошибочность Священного Писания
      • 4. Иисус Христос свидетельствует о богодухновении
      • 5. Богодухновенный текст актуален и сегодня!
    • 1.1.2 Авторитет Библии
      • 1. Источник авторитета Библии
      • 2. Признание авторитета Библии
        • а) Израиль
        • б) Иисус Христос
        • в) Церковь
      • 3. Признание авторитета Библии важно для человека
    • 1.1.3 Внутреннее единство Библии
      • 1. Единство вопреки различиям времен написания
      • 2. Единство вопреки различиям писавших и обстоятельств
      • 3. Единство вопреки различиям мест написания
      • 4. Единство библейского известия
  • 1.2 ИСТОРИЯ БИБЛИИ
    • 1.2.1 История Библии: От начал до Иисуса Христа
      • 1. Священное Писание и используемый материал
      • 2. Написание Ветхого Завета
      • 3. Сохранение текстов
    • 1.2.2 История Библии: От Иисуса Христа до Средних веков
      • 1. Создание Нового Завета
      • 2. Канон
      • 3. Греческие библейские тексты
      • 4. Латинский перевод Иеронима
      • 5. Еврейские тексты Ветхого Завета
    • 1.2.3 История Библии: От Средних веков до ХУЛ века
      • 1. Библия и книгопечатание
      • 2. Библия на русском языке
      • 3. Библия на английском языке
      • 4. Библия на французском языке
      • 5. Библия на немецком языке
    • 1.2.4 История Библии: От ХУЛ века до наших дней
      • 1. Открытие кодексов
      • 2. Библейские общества
      • 3. Распространение Библии сегодня
      • 4. Наиболее распространенные современные переводы Библии
      • 5. Независимые доказательства как подтверждение Библии
  • 1.3 ПРОРОЧЕСТВА БИБЛИИ
    • 1.3.1 Библия - книга пророческая
      • 1. Кто такой пророк
      • 2. Назначение пророков
      • 3. Назначение пророчеств о грядущих событиях
      • 4. Исполнение пророчеств о грядущих событиях
    • 1.3.2 Пророчества о первом пришествии Иисуса Христа
      • 1. Происхождение
      • 2. Рождение
      • 3. Места пребывания
      • 4. Характер
      • 5. Служение до креста
      • 6. Страдание
      • 7. Дело Спасения
      • 8. Дары Иисуса Христа
2. БОГ, ЧЕЛОВЕК, СПАСЕНИЕ
  • 2.1 ЛИЧНОСТЬ БОГА
    • 2.1.1 Бог Библии
      • 1. Бог является Творцом
      • 2. Бог является личностью
      • 3. Бог - един
      • 4. Триединство
      • 5. Свойства Бога
      • 6. Бог - Спаситель
      • Примечание: Бог Библии и боги религий
  • 2.2 ЛИЧНОСТЬ ИИСУСА ХРИСТА
    • 2.2.1 Воплощение
      • 1. Суть термина "воплощение"
      • 2. Как осуществилось воплощение
      • 3. Воплощение Сына Божьего является историческим фактом
      • 4. Цель воплощения
      • 5. Предсуществование Иисуса Христа
    • 2.2.2 Примирение
      • 1. Суть термина "примирение". Общие замечания
      • 2. Необходимость примирения
      • 3. Дело примирения, свершенное Иисусом Христом
    • 2.2.3 Воскресение Иисуса Христа
      • 1. Момент воскресения Иисуса Христа
      • 2. Преграды к воскресению Иисуса Христа
      • 3. Доказательства телесного воскресения Иисуса Христа
      • 4. Природа воскрешенного тела Иисуса Христа
      • 5. Инициатор воскресения Иисуса Христа
      • 6. Значение и последствия воскресения Иисуса Христа
    • 2.2.4 Вознесение
      • 1. Завершение деятельности Иисуса Христа на земле
      • 2. Вознесение было предсказано
      • 3. Новая позиция Иисуса Христа на небе
        • а) Иисус Христос - Первосвященник
        • б) Иисус Христос - Царь
      • 4. Начало новой эры для верующих
  • 2.3 ЛИЧНОСТЬ СВЯТОГО ДУХА
    • 2.3.1 Святой Дух
      • 1. Сущность Святого Духа
        • а) Святой Дух является личностью
        • б) Святой Дух есть Бог
      • 2. Дело Святого Духа в человеке
        • а) До обращения
        • б) При обращении
        • в) После обращения
      • 3. Плод Духа
      • 4. Дары Духа
      • Примечания: Крещение Духом
      • Полнота Духа
      • Грех против Святого Духа
  • 2.4 СОТВОРЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА И ГРЕХОПАДЕНИЕ
    • 2.4.1 Сотворение человека по образу и подобию Божьему
      • 1. Человек сотворен по образу Божьему
      • 2. Привилегии, данные человеку
    • 2.4.2 Грех опадение
      • 1. Исходная ситуация
      • 2. Искушение
      • 3. Падение
    • 2.4.3 Последствия грехопадения для человека
      • 1. Последствия в сфере физической
      • 2. Последствия в сфере духовной
      • 3. Последствия в сфере моральной
      • 4. Последствия для способностей человека
    • 2.4.4 Грех
      • 1. Суть термина "грех"
      • 2. Происхождение греха в мире
      • 3. Универсальность греха
      • 4. Греховность и грехи
      • 5. Последствия греха
      • 6. Средство против греха
  • 2.5 ПРИНЯТИЕ СПАСЕНИЯ
    • 2.5.1 Что такое спасение
      • Осознание греха
      • Покаяние
      • Исповедание
      • Вера
      • Обращение
      • Прощение
      • Оправдание
      • Рождение заново
      • Получение Святого Духа
      • Уверенность в спасении
3. ХРИСТИАНСКАЯ ЖИЗНЬ
  • 3.1 ОСНОВА ХРИСТИАНСКОЙ ЖИЗНИ
    • 3.1.1 Вера
      • 1. Суть термина "вера"
      • 2. Становление веры
      • 3. Во что верить
      • 4. Действенность веры
      • 5. Необходимость веры
      • 6. Благословения веры
      • 7. Испытания веры
    • 3.1.2 Жизнь по вере
      • 1. Оправдание
      • 2. Служение и свидетельство
      • 3. Послушание
      • 4. Постоянство
      • 5. Отказ и обязательство
      • 6. Твердость
      • 7. Освобождение
      • 8. Победа
    • 3.1.3 Духовное возрастание
      • 1. Принцип духовного возрастания
      • 2. Цель духовного возрастания
      • 3. Источник духовного возрастания
      • 4. Средства духовного возрастания
      • 5. Польза от духовного возрастания
    • 3.1.4 Постоянство
      • 1. Постоянство в чтении Библии
      • 2. Постоянство в учении апостолов
      • 3. Постоянство в молитве
      • 4. Постоянство в братском общении
      • 5. Постоянство в духовной борьбе
      • 6. Вознаграждение за постоянство
  • 3.2 ПРАКТИКА ХРИСТИАНСКОЙ ЖИЗНИ
    • 3.2.1 Чтение Библии
      • 1. Основания для чтения Библии
      • 2. Воздействие чтения Библии
      • 3. Предпосылки для плодотворного чтения Библии
      • 4. Индивидуальное созерцание Слова Божьего
    • 3.2.2 Молитва
      • 1. Общие замечания
      • 2. Пример Иисуса Христа
      • 3. Библейское учение о молитве
      • 4. Помехи для услышания молитв
      • 5. О чем молиться
    • 3.2.3 Служение
      • 1. Области служения
      • 2. Дия чего служить
      • 3. Условия служения
      • 4. Последствия служения для верующего
      • 5. Когда служить?
    • 3.2.4 Искание воли Божьей
      • 1. Бог хочет Своим детям добра
      • 2. Бог открыл Свою волю в сфере нравственности
      • 3. Бог предоставляет свободу выбора
      • 4. Бог дает мудрость
      • 5. Бог - суверенен
      • 6. Резюме
  • 3.3 ОКРУЖЕНИЕ ХРИСТИАНИНА
    • 3.3.1 Мир
      • 1. Суть термина "мир"
      • 2. Сущность мира
      • 3. Свойства мира
      • 4. Верующий лицом к миру
  • 3.4 ИСПЫТАНИЯ В ЖИЗНИ ХРИСТИАНИНА
    • 3.4.1 Искушение
      • 1. Сатана и искушение
      • 2. Бог и искушение
      • 3. Человек и искушение
      • 4. Победа над искушением
      • Примечание к понятию "искушать Бога"
    • 3.4.2 Трудности в жизни верующего
      • 1. Трудности вследствие сознательного греха
      • 2. Трудности вследствие теперешнего состояния мира
      • 3. Трудности служащие воспитанию
      • 4. Трудности вследствие верного свидетельства
4. ЦЕРКОВЬ
  • 4.1 ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ЦЕРКОВЬ
    • 4.1.1 Универсальная (вселенская) церковь
      • 1. Основа универсальной церкви
      • 2. Члены универсальной церкви
      • 3. Глава универсальной церкви
      • 4. Единство универсальной церкви
      • 5. Назначение универсальной церкви
      • 6. Конечное призвание универсальной церкви
    • 4.1.2 Местная церковь
      • 1. Принадлежность местной церкви
      • 2. Места собрания местной церкви
      • 3. Роль местной церкви
      • 4. Служение и дары в местной церкви
  • 4.2 СИМВОЛЫ ХРИСТИАНСТВА
    • 4.2.1 Водное крещение
      • 1. Введение
      • 2. Значение крещения
      • 3. Предпосылки к крещению
      • 4. Цель и смысл крещения
        • а) Крещение - это свидетельство
        • б) Крещение - символизация духовных реальностей
        • в) Крещение - основа освящения
      • 5. Момент крещения
      • 6. Крещение младенцев
      • 7. Крещение Иоанна Предтечи
    • 4.2.2 Вечеря Господня
      • 1. Учреждение вечери Господней
      • 2. Значение вечери Господней
        • а) Память о Жертве Христа
        • б) Провозглашение Смерти Господа
        • в) Знак Нового Союза
        • г) Символ предстоящего свадебного стола Агнца
        • д) Выражение общения среди верующих
      • 3. Предпосылки для участия в вечери Господней
  • 4.3 ОТКЛОНЕНИЯ
    • 4.3.1 Как распознать лжеучения
      • 1. Общие признаки лжеучений
      • 2. Сведения о некоторых группировках, руководящихся лжеучениями
        • а) Адвентисты Седьмого Дня
        • б) Антропософия
        • в) Всемирная Церковь Божья
        • г) Новоапостольская Церковь
        • д) Религия Баха’и
        • е) Сайентолоджи Черч
        • ж) Свидетели Иеговы
        • з) Семья любви
        • и) Теософия
        • й) Трансцендентальная медитация
        • к) Христианская наука
        • л) Церковь Иисуса Христа Святых Последних Дней
        • м) Церковь Объединения
5. БУДУЩЕЕ
  • 5.1 БУДУЩЕЕ ЧЕЛОВЕКА
    • 5.1.1 После смерти
      • 1. Тело
      • 2. Душа
        • а) Души неверующих
        • б) Души верующих
      • 3. Объяснение некоторых понятий
    • 5.1.2 Вечное будущее
      • 1. Вечное будущее погибших
        • а) Местонахождение
        • б) Состояние
        • в) Продолжительность
      • 2. Вечное будущее спасенных
        • а) Местонахождение
        • б) Состояние
        • в) Продолжительность
  • 5.2 КОНЕЦ ВРЕМЕН
    • 5.2.1 Второе Пришествие Иисуса Христа
      • 1. Знамения Пришествия Иисуса Христа
        • а) Материальные факты
        • б) События в духовной и психической областях
      • 2. Второе Пришествие Иисуса Христа
        • а) Восхищение верующих
        • б) Второе Пришествие Христа на землю
        • в) Суд Христа и брак Агнца
    • 5.2.2 Земное царствование Иисуса Христа (Тысячелетнее Царство)
      • Предварительное замечание
      • 1. Этапы царствования Иисуса Христа на земле
      • 2. Признаки царствования Иисуса Христа на земле
    • 5.2.3 Господство антихриста
      • 1. Общие замечания
      • 2. Признаки господства антихриста
      • 3. Персона антихриста
      • 4. Выступление антихриста
      • 5. Срок господства антихриста
6. НЕБЕСНОЕИЗЕМНОЕ
  • 6.1 НЕБЕСНЫЕ СУЩЕСТВА
    • 6.1.1 Ангелы
      • 1. Сколько существует ангелов
      • 2. Происхождение ангелов
      • 3. Природа ангелов
      • 4. Служение ангелов
        • а) Служение Богу
        • б) Служение верующим
      • 5. Виды ангелов
      • 6. Место ангелов в творении
        • а) По отношению к Иисусу Христу
        • б) По отношению в человеку
      • 7. Ангел Господень
    • 6.1.2 Сатана и падшие ангелы
      • 1. Происхождение сатаны
      • 2. Падение сатаны
      • 3. Персона сатаны
      • 4. Действия сатаны против человечества
      • 5. Действия сатаны против верующих
      • 6. Позиция верующего по отношению к сатане
      • 7. Падшие ангелы (бесы)
  • 6.2 ЧЕЛОВЕЧЕСТВО
    • 6.2.1 Израиль и народы
      • 1. Израиль - народ Божий
      • 2. Назначение народа Израиля
      • 3. Благословение на Израиле
      • 4. Рассеяние Израиля
      • 5. Восстановление Израиля
  • 6.3 СЕМЬЯ
    • 6.3.1 Брак и безбрачье
      • 1. Учреждение брака
      • 2. Что представляет собой брак
      • 3. Брак, семья, общество, церковь
      • Значение религиозной церемонии
      • 4. Сексуальность
      • 5. Роль мужа и жены в браке
      • 6. Товарищество и дружба
      • 7. Собираясь сочетаться браком
        • а) Духовные предпосылки
        • б) Личностные предпосылки
        • в) Общие предпосылки
      • 8. Безбрачие
      • Примечания: Сожительство вне брака (конкубинат)
      • Нарушение супружеской верности (прелюбодейство)
      • Многоженство
      • Развод
      • Второй брак
Литература
Приложения
Указания по общей дидактике и педагогике религии
Учебные планы
Оглавление
Views 424
Rating 5.0 / 5
Added 06.05.2025
Author brat Vadim
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5.0/5 (6)

Comments (1 comment)

S
Sergey05 1 year ago

Огромное спасибо за ценный ресурс!

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