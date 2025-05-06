Пособие по изучению Библии – Кредо
Евангелическим учителям сейчас трудно найти учебники религии и другие материалы для преподавания, соответствующие их духовным убеждениям. Данное ПОСОБИЕ ПО ИЗУЧЕНИЮ БИБЛИИ восполняет этот пробел, поскольку оно отличается, в частности, своей ориентацией на полную достоверность Библии. Поэтому верующий учитель в своих поисках материалов, которые он может использовать спокойно и без постоянных реинтерпретаций, найдет в данном Пособии драгоценную помощь.
Дидактическая обработка очень удачна. Пособие 'КРЕДО" обращается не только к необычно творческому, находчивому "сверх-учителю", но и к среднему преподавателю, который нуждается в методологической поддержке. Такой преподаватель будет рад обилию предлагаемого материала.
Что касается способов работы, авторы предлагают не только возможности "фронтального" преподавания, но и целый ряд учебных материалов, призывающих молодых людей или же "молодых" верующих работать самостоятельно. Беседа, работа с партнерами, групповое обучение и индивидуальная работа чередуются, благодаря чему процесс обучения, в центре которого временами стоит учитель, то и дело фокусируется на учениках. Разумеется, сам преподающий решает, в какой мере он желает воспользоваться методологической свободой, предоставленной ему Пособием.
Пособие "КРЕДО" подходит также для самостоятельного изучения. Оно ведь предлагает заниматься вновь и вновь "основным материалом" веры - Словом Божьим. Таким образом оно окажется помощью для читателей, недавно пришедших к вере. Они приняли решение следовать за Иисусом Христом и нуждаются теперь в упрочнении в Слове Божьем. С другой стороны, и христиане, находящиеся уже годами на пути следования Христу, извлекут пользу из работы с этим трудом: он открывает им новое видение многих областей знания и жизни веры и упрочит их в уверенности в спасении.
Ценность Пособия еще значительно повышается предлагаемыми средствами обучения, в частности картинами и указанием па другие средства работы и наглядный материал, которые легко можно достать. Ведь главная педагогическая проблема в преподавании билейской материи состоит как раз в том факте, что речь идет о ценностях спасения, область которых - незримое, ненаблюдаемое (ср. 1 Кор 4:18: "Мы см о грим ... на невидимое"). Педагогика, однако, стремится к наглядности. А дети и молодежь - чем моложе, тем больше - нуждаются в иллюстрациях, в показе, чтобы дойти до внутреннего зрения духовных фактов.
Следующее преимущество состоит в том, что решающее слово в выборе преподаваемых материалов остается за учителем. Это означает, с одной стороны, также и поощрение к использованию собственного дополняющего методологического вклада, а с другой стороны - к обучению, находящемуся в гармонии с его убеждениями. В "Предварительном замечании" указывается па то, что авторы сознательно избегали подчеркивания той или иной частной точки зрения и противопоставления убеждений различных течений; поэтому каждый убежденный христианин, безразлично какой деноминации, сможет найти в этом отрадном Пособии основу для преподавания.
Пособие по изучению Библии – Кредо
Библейская учебная программа "КРЕДО” разработана в миссии "Action Biblique" (Женевская Библейская школа, CH-1223 Cologny) авторами Джеймс Фавр, Марк-Андрэ Колер, Вальтер Коли, Даниэл Сюбри в сотрудничестве с другими сотрудниками. - Прототип Пособия испытывался в течении нескольких лет. Авторизированный перевод Ханни Тарсис-Дорманн для Христианской Восточной Миссии - СОМ Ворб, Швейцария. - Издательство Логос / Logos е. V., Potsdamer Str. 115, Bielefeld. - Copyright 1985, 1990 by "Das Haus der Bibel", Женева. - Copyright русского перевода: COM Ворб и Логос Билефельд. – 474 с.
Пособие по изучению Библии – Кредо - Содержание
Предисловие
Напутствие издателя
Обзор содержания
Введение к ПОСОБИЮ ПО ИЗУЧЕНИЮ БИБЛИИ "КРЕДО"
Структура Пособия
Использование Пособия
Богословские основы Пособия
1. СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ
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1.1 ЧТО ТАКОЕ БИБЛИЯ
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1.1.1 Богодухновенность Библии
- 1. Суть термина "богодухновенность"
- 2. Необходимость богодухновенности
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3. Сущность богодухновенности
- а) Роль писавших Библию
- б) Словесное вдохновение
- в) Божье совершенство и личность писавших
- г) Безошибочность Священного Писания
- 4. Иисус Христос свидетельствует о богодухновении
- 5. Богодухновенный текст актуален и сегодня!
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1.1.2 Авторитет Библии
- 1. Источник авторитета Библии
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2. Признание авторитета Библии
- а) Израиль
- б) Иисус Христос
- в) Церковь
- 3. Признание авторитета Библии важно для человека
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1.1.3 Внутреннее единство Библии
- 1. Единство вопреки различиям времен написания
- 2. Единство вопреки различиям писавших и обстоятельств
- 3. Единство вопреки различиям мест написания
- 4. Единство библейского известия
- 1.1.1 Богодухновенность Библии
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1.2 ИСТОРИЯ БИБЛИИ
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1.2.1 История Библии: От начал до Иисуса Христа
- 1. Священное Писание и используемый материал
- 2. Написание Ветхого Завета
- 3. Сохранение текстов
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1.2.2 История Библии: От Иисуса Христа до Средних веков
- 1. Создание Нового Завета
- 2. Канон
- 3. Греческие библейские тексты
- 4. Латинский перевод Иеронима
- 5. Еврейские тексты Ветхого Завета
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1.2.3 История Библии: От Средних веков до ХУЛ века
- 1. Библия и книгопечатание
- 2. Библия на русском языке
- 3. Библия на английском языке
- 4. Библия на французском языке
- 5. Библия на немецком языке
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1.2.4 История Библии: От ХУЛ века до наших дней
- 1. Открытие кодексов
- 2. Библейские общества
- 3. Распространение Библии сегодня
- 4. Наиболее распространенные современные переводы Библии
- 5. Независимые доказательства как подтверждение Библии
- 1.2.1 История Библии: От начал до Иисуса Христа
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1.3 ПРОРОЧЕСТВА БИБЛИИ
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1.3.1 Библия - книга пророческая
- 1. Кто такой пророк
- 2. Назначение пророков
- 3. Назначение пророчеств о грядущих событиях
- 4. Исполнение пророчеств о грядущих событиях
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1.3.2 Пророчества о первом пришествии Иисуса Христа
- 1. Происхождение
- 2. Рождение
- 3. Места пребывания
- 4. Характер
- 5. Служение до креста
- 6. Страдание
- 7. Дело Спасения
- 8. Дары Иисуса Христа
- 1.3.1 Библия - книга пророческая
2. БОГ, ЧЕЛОВЕК, СПАСЕНИЕ
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2.1 ЛИЧНОСТЬ БОГА
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2.1.1 Бог Библии
- 1. Бог является Творцом
- 2. Бог является личностью
- 3. Бог - един
- 4. Триединство
- 5. Свойства Бога
- 6. Бог - Спаситель
- Примечание: Бог Библии и боги религий
- 2.1.1 Бог Библии
-
2.2 ЛИЧНОСТЬ ИИСУСА ХРИСТА
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2.2.1 Воплощение
- 1. Суть термина "воплощение"
- 2. Как осуществилось воплощение
- 3. Воплощение Сына Божьего является историческим фактом
- 4. Цель воплощения
- 5. Предсуществование Иисуса Христа
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2.2.2 Примирение
- 1. Суть термина "примирение". Общие замечания
- 2. Необходимость примирения
- 3. Дело примирения, свершенное Иисусом Христом
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2.2.3 Воскресение Иисуса Христа
- 1. Момент воскресения Иисуса Христа
- 2. Преграды к воскресению Иисуса Христа
- 3. Доказательства телесного воскресения Иисуса Христа
- 4. Природа воскрешенного тела Иисуса Христа
- 5. Инициатор воскресения Иисуса Христа
- 6. Значение и последствия воскресения Иисуса Христа
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2.2.4 Вознесение
- 1. Завершение деятельности Иисуса Христа на земле
- 2. Вознесение было предсказано
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3. Новая позиция Иисуса Христа на небе
- а) Иисус Христос - Первосвященник
- б) Иисус Христос - Царь
- 4. Начало новой эры для верующих
- 2.2.1 Воплощение
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2.3 ЛИЧНОСТЬ СВЯТОГО ДУХА
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2.3.1 Святой Дух
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1. Сущность Святого Духа
- а) Святой Дух является личностью
- б) Святой Дух есть Бог
-
2. Дело Святого Духа в человеке
- а) До обращения
- б) При обращении
- в) После обращения
- 3. Плод Духа
- 4. Дары Духа
- Примечания: Крещение Духом
- Полнота Духа
- Грех против Святого Духа
- 1. Сущность Святого Духа
- 2.3.1 Святой Дух
-
2.4 СОТВОРЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА И ГРЕХОПАДЕНИЕ
-
2.4.1 Сотворение человека по образу и подобию Божьему
- 1. Человек сотворен по образу Божьему
- 2. Привилегии, данные человеку
-
2.4.2 Грех опадение
- 1. Исходная ситуация
- 2. Искушение
- 3. Падение
-
2.4.3 Последствия грехопадения для человека
- 1. Последствия в сфере физической
- 2. Последствия в сфере духовной
- 3. Последствия в сфере моральной
- 4. Последствия для способностей человека
-
2.4.4 Грех
- 1. Суть термина "грех"
- 2. Происхождение греха в мире
- 3. Универсальность греха
- 4. Греховность и грехи
- 5. Последствия греха
- 6. Средство против греха
- 2.4.1 Сотворение человека по образу и подобию Божьему
-
2.5 ПРИНЯТИЕ СПАСЕНИЯ
-
2.5.1 Что такое спасение
- Осознание греха
- Покаяние
- Исповедание
- Вера
- Обращение
- Прощение
- Оправдание
- Рождение заново
- Получение Святого Духа
- Уверенность в спасении
- 2.5.1 Что такое спасение
3. ХРИСТИАНСКАЯ ЖИЗНЬ
-
3.1 ОСНОВА ХРИСТИАНСКОЙ ЖИЗНИ
-
3.1.1 Вера
- 1. Суть термина "вера"
- 2. Становление веры
- 3. Во что верить
- 4. Действенность веры
- 5. Необходимость веры
- 6. Благословения веры
- 7. Испытания веры
-
3.1.2 Жизнь по вере
- 1. Оправдание
- 2. Служение и свидетельство
- 3. Послушание
- 4. Постоянство
- 5. Отказ и обязательство
- 6. Твердость
- 7. Освобождение
- 8. Победа
-
3.1.3 Духовное возрастание
- 1. Принцип духовного возрастания
- 2. Цель духовного возрастания
- 3. Источник духовного возрастания
- 4. Средства духовного возрастания
- 5. Польза от духовного возрастания
-
3.1.4 Постоянство
- 1. Постоянство в чтении Библии
- 2. Постоянство в учении апостолов
- 3. Постоянство в молитве
- 4. Постоянство в братском общении
- 5. Постоянство в духовной борьбе
- 6. Вознаграждение за постоянство
- 3.1.1 Вера
-
3.2 ПРАКТИКА ХРИСТИАНСКОЙ ЖИЗНИ
-
3.2.1 Чтение Библии
- 1. Основания для чтения Библии
- 2. Воздействие чтения Библии
- 3. Предпосылки для плодотворного чтения Библии
- 4. Индивидуальное созерцание Слова Божьего
-
3.2.2 Молитва
- 1. Общие замечания
- 2. Пример Иисуса Христа
- 3. Библейское учение о молитве
- 4. Помехи для услышания молитв
- 5. О чем молиться
-
3.2.3 Служение
- 1. Области служения
- 2. Дия чего служить
- 3. Условия служения
- 4. Последствия служения для верующего
- 5. Когда служить?
-
3.2.4 Искание воли Божьей
- 1. Бог хочет Своим детям добра
- 2. Бог открыл Свою волю в сфере нравственности
- 3. Бог предоставляет свободу выбора
- 4. Бог дает мудрость
- 5. Бог - суверенен
- 6. Резюме
- 3.2.1 Чтение Библии
-
3.3 ОКРУЖЕНИЕ ХРИСТИАНИНА
-
3.3.1 Мир
- 1. Суть термина "мир"
- 2. Сущность мира
- 3. Свойства мира
- 4. Верующий лицом к миру
- 3.3.1 Мир
-
3.4 ИСПЫТАНИЯ В ЖИЗНИ ХРИСТИАНИНА
-
3.4.1 Искушение
- 1. Сатана и искушение
- 2. Бог и искушение
- 3. Человек и искушение
- 4. Победа над искушением
- Примечание к понятию "искушать Бога"
-
3.4.2 Трудности в жизни верующего
- 1. Трудности вследствие сознательного греха
- 2. Трудности вследствие теперешнего состояния мира
- 3. Трудности служащие воспитанию
- 4. Трудности вследствие верного свидетельства
- 3.4.1 Искушение
4. ЦЕРКОВЬ
-
4.1 ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ЦЕРКОВЬ
-
4.1.1 Универсальная (вселенская) церковь
- 1. Основа универсальной церкви
- 2. Члены универсальной церкви
- 3. Глава универсальной церкви
- 4. Единство универсальной церкви
- 5. Назначение универсальной церкви
- 6. Конечное призвание универсальной церкви
-
4.1.2 Местная церковь
- 1. Принадлежность местной церкви
- 2. Места собрания местной церкви
- 3. Роль местной церкви
- 4. Служение и дары в местной церкви
- 4.1.1 Универсальная (вселенская) церковь
-
4.2 СИМВОЛЫ ХРИСТИАНСТВА
-
4.2.1 Водное крещение
- 1. Введение
- 2. Значение крещения
- 3. Предпосылки к крещению
-
4. Цель и смысл крещения
- а) Крещение - это свидетельство
- б) Крещение - символизация духовных реальностей
- в) Крещение - основа освящения
- 5. Момент крещения
- 6. Крещение младенцев
- 7. Крещение Иоанна Предтечи
-
4.2.2 Вечеря Господня
- 1. Учреждение вечери Господней
-
2. Значение вечери Господней
- а) Память о Жертве Христа
- б) Провозглашение Смерти Господа
- в) Знак Нового Союза
- г) Символ предстоящего свадебного стола Агнца
- д) Выражение общения среди верующих
- 3. Предпосылки для участия в вечери Господней
- 4.2.1 Водное крещение
-
4.3 ОТКЛОНЕНИЯ
-
4.3.1 Как распознать лжеучения
- 1. Общие признаки лжеучений
-
2. Сведения о некоторых группировках, руководящихся лжеучениями
- а) Адвентисты Седьмого Дня
- б) Антропософия
- в) Всемирная Церковь Божья
- г) Новоапостольская Церковь
- д) Религия Баха’и
- е) Сайентолоджи Черч
- ж) Свидетели Иеговы
- з) Семья любви
- и) Теософия
- й) Трансцендентальная медитация
- к) Христианская наука
- л) Церковь Иисуса Христа Святых Последних Дней
- м) Церковь Объединения
- 4.3.1 Как распознать лжеучения
5. БУДУЩЕЕ
-
5.1 БУДУЩЕЕ ЧЕЛОВЕКА
-
5.1.1 После смерти
- 1. Тело
-
2. Душа
- а) Души неверующих
- б) Души верующих
- 3. Объяснение некоторых понятий
-
5.1.2 Вечное будущее
-
1. Вечное будущее погибших
- а) Местонахождение
- б) Состояние
- в) Продолжительность
-
2. Вечное будущее спасенных
- а) Местонахождение
- б) Состояние
- в) Продолжительность
- 1. Вечное будущее погибших
- 5.1.1 После смерти
-
5.2 КОНЕЦ ВРЕМЕН
-
5.2.1 Второе Пришествие Иисуса Христа
-
1. Знамения Пришествия Иисуса Христа
- а) Материальные факты
- б) События в духовной и психической областях
-
2. Второе Пришествие Иисуса Христа
- а) Восхищение верующих
- б) Второе Пришествие Христа на землю
- в) Суд Христа и брак Агнца
- 1. Знамения Пришествия Иисуса Христа
-
5.2.2 Земное царствование Иисуса Христа (Тысячелетнее Царство)
- Предварительное замечание
- 1. Этапы царствования Иисуса Христа на земле
- 2. Признаки царствования Иисуса Христа на земле
-
5.2.3 Господство антихриста
- 1. Общие замечания
- 2. Признаки господства антихриста
- 3. Персона антихриста
- 4. Выступление антихриста
- 5. Срок господства антихриста
- 5.2.1 Второе Пришествие Иисуса Христа
6. НЕБЕСНОЕИЗЕМНОЕ
-
6.1 НЕБЕСНЫЕ СУЩЕСТВА
-
6.1.1 Ангелы
- 1. Сколько существует ангелов
- 2. Происхождение ангелов
- 3. Природа ангелов
-
4. Служение ангелов
- а) Служение Богу
- б) Служение верующим
- 5. Виды ангелов
-
6. Место ангелов в творении
- а) По отношению к Иисусу Христу
- б) По отношению в человеку
- 7. Ангел Господень
-
6.1.2 Сатана и падшие ангелы
- 1. Происхождение сатаны
- 2. Падение сатаны
- 3. Персона сатаны
- 4. Действия сатаны против человечества
- 5. Действия сатаны против верующих
- 6. Позиция верующего по отношению к сатане
- 7. Падшие ангелы (бесы)
- 6.1.1 Ангелы
-
6.2 ЧЕЛОВЕЧЕСТВО
-
6.2.1 Израиль и народы
- 1. Израиль - народ Божий
- 2. Назначение народа Израиля
- 3. Благословение на Израиле
- 4. Рассеяние Израиля
- 5. Восстановление Израиля
- 6.2.1 Израиль и народы
-
6.3 СЕМЬЯ
-
6.3.1 Брак и безбрачье
- 1. Учреждение брака
- 2. Что представляет собой брак
- 3. Брак, семья, общество, церковь
- Значение религиозной церемонии
- 4. Сексуальность
- 5. Роль мужа и жены в браке
- 6. Товарищество и дружба
-
7. Собираясь сочетаться браком
- а) Духовные предпосылки
- б) Личностные предпосылки
- в) Общие предпосылки
- 8. Безбрачие
- Примечания: Сожительство вне брака (конкубинат)
- Нарушение супружеской верности (прелюбодейство)
- Многоженство
- Развод
- Второй брак
- 6.3.1 Брак и безбрачье
Литература
Приложения
Указания по общей дидактике и педагогике религии
Учебные планы
Оглавление
Огромное спасибо за ценный ресурс!