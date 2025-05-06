Пособие по изучению Библии – Кредо

Евангелическим учителям сейчас трудно найти учебники религии и другие материалы для преподавания, соответствующие их духовным убеждениям. Данное ПОСОБИЕ ПО ИЗУЧЕНИЮ БИБЛИИ восполняет этот пробел, поскольку оно отличается, в частности, своей ориентацией на полную достоверность Библии. Поэтому верующий учитель в своих поисках материалов, которые он может использовать спокойно и без постоянных реинтерпретаций, найдет в данном Пособии драгоценную помощь.

Дидактическая обработка очень удачна. Пособие 'КРЕДО" обращается не только к необычно творческому, находчивому "сверх-учителю", но и к среднему преподавателю, который нуждается в методологической поддержке. Такой преподаватель будет рад обилию предлагаемого материала.

Что касается способов работы, авторы предлагают не только возможности "фронтального" преподавания, но и целый ряд учебных материалов, призывающих молодых людей или же "молодых" верующих работать самостоятельно. Беседа, работа с партнерами, групповое обучение и индивидуальная работа чередуются, благодаря чему процесс обучения, в центре которого временами стоит учитель, то и дело фокусируется на учениках. Разумеется, сам преподающий решает, в какой мере он желает воспользоваться методологической свободой, предоставленной ему Пособием.

Пособие "КРЕДО" подходит также для самостоятельного изучения. Оно ведь предлагает заниматься вновь и вновь "основным материалом" веры - Словом Божьим. Таким образом оно окажется помощью для читателей, недавно пришедших к вере. Они приняли решение следовать за Иисусом Христом и нуждаются теперь в упрочнении в Слове Божьем. С другой стороны, и христиане, находящиеся уже годами на пути следования Христу, извлекут пользу из работы с этим трудом: он открывает им новое видение многих областей знания и жизни веры и упрочит их в уверенности в спасении.

Ценность Пособия еще значительно повышается предлагаемыми средствами обучения, в частности картинами и указанием па другие средства работы и наглядный материал, которые легко можно достать. Ведь главная педагогическая проблема в преподавании билейской материи состоит как раз в том факте, что речь идет о ценностях спасения, область которых - незримое, ненаблюдаемое (ср. 1 Кор 4:18: "Мы см о грим ... на невидимое"). Педагогика, однако, стремится к наглядности. А дети и молодежь - чем моложе, тем больше - нуждаются в иллюстрациях, в показе, чтобы дойти до внутреннего зрения духовных фактов.

Следующее преимущество состоит в том, что решающее слово в выборе преподаваемых материалов остается за учителем. Это означает, с одной стороны, также и поощрение к использованию собственного дополняющего методологического вклада, а с другой стороны - к обучению, находящемуся в гармонии с его убеждениями. В "Предварительном замечании" указывается па то, что авторы сознательно избегали подчеркивания той или иной частной точки зрения и противопоставления убеждений различных течений; поэтому каждый убежденный христианин, безразлично какой деноминации, сможет найти в этом отрадном Пособии основу для преподавания.

Пособие по изучению Библии – Кредо

Библейская учебная программа "КРЕДО” разработана в миссии "Action Biblique" (Женевская Библейская школа, CH-1223 Cologny) авторами Джеймс Фавр, Марк-Андрэ Колер, Вальтер Коли, Даниэл Сюбри в сотрудничестве с другими сотрудниками. - Прототип Пособия испытывался в течении нескольких лет. Авторизированный перевод Ханни Тарсис-Дорманн для Христианской Восточной Миссии - СОМ Ворб, Швейцария. - Издательство Логос / Logos е. V., Potsdamer Str. 115, Bielefeld. - Copyright 1985, 1990 by "Das Haus der Bibel", Женева. - Copyright русского перевода: COM Ворб и Логос Билефельд. – 474 с.

Пособие по изучению Библии – Кредо - Содержание

Предисловие

Напутствие издателя

Обзор содержания

Введение к ПОСОБИЮ ПО ИЗУЧЕНИЮ БИБЛИИ "КРЕДО"

Структура Пособия

Использование Пособия

Богословские основы Пособия

1. СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ

1.1 ЧТО ТАКОЕ БИБЛИЯ 1.1.1 Богодухновенность Библии 1. Суть термина "богодухновенность" 2. Необходимость богодухновенности 3. Сущность богодухновенности а) Роль писавших Библию б) Словесное вдохновение в) Божье совершенство и личность писавших г) Безошибочность Священного Писания 4. Иисус Христос свидетельствует о богодухновении 5. Богодухновенный текст актуален и сегодня! 1.1.2 Авторитет Библии 1. Источник авторитета Библии 2. Признание авторитета Библии а) Израиль б) Иисус Христос в) Церковь 3. Признание авторитета Библии важно для человека 1.1.3 Внутреннее единство Библии 1. Единство вопреки различиям времен написания 2. Единство вопреки различиям писавших и обстоятельств 3. Единство вопреки различиям мест написания 4. Единство библейского известия

1.2 ИСТОРИЯ БИБЛИИ 1.2.1 История Библии: От начал до Иисуса Христа 1. Священное Писание и используемый материал 2. Написание Ветхого Завета 3. Сохранение текстов 1.2.2 История Библии: От Иисуса Христа до Средних веков 1. Создание Нового Завета 2. Канон 3. Греческие библейские тексты 4. Латинский перевод Иеронима 5. Еврейские тексты Ветхого Завета 1.2.3 История Библии: От Средних веков до ХУЛ века 1. Библия и книгопечатание 2. Библия на русском языке 3. Библия на английском языке 4. Библия на французском языке 5. Библия на немецком языке 1.2.4 История Библии: От ХУЛ века до наших дней 1. Открытие кодексов 2. Библейские общества 3. Распространение Библии сегодня 4. Наиболее распространенные современные переводы Библии 5. Независимые доказательства как подтверждение Библии

1.3 ПРОРОЧЕСТВА БИБЛИИ 1.3.1 Библия - книга пророческая 1. Кто такой пророк 2. Назначение пророков 3. Назначение пророчеств о грядущих событиях 4. Исполнение пророчеств о грядущих событиях 1.3.2 Пророчества о первом пришествии Иисуса Христа 1. Происхождение 2. Рождение 3. Места пребывания 4. Характер 5. Служение до креста 6. Страдание 7. Дело Спасения 8. Дары Иисуса Христа



2. БОГ, ЧЕЛОВЕК, СПАСЕНИЕ

2.1 ЛИЧНОСТЬ БОГА 2.1.1 Бог Библии 1. Бог является Творцом 2. Бог является личностью 3. Бог - един 4. Триединство 5. Свойства Бога 6. Бог - Спаситель Примечание: Бог Библии и боги религий

2.2 ЛИЧНОСТЬ ИИСУСА ХРИСТА 2.2.1 Воплощение 1. Суть термина "воплощение" 2. Как осуществилось воплощение 3. Воплощение Сына Божьего является историческим фактом 4. Цель воплощения 5. Предсуществование Иисуса Христа 2.2.2 Примирение 1. Суть термина "примирение". Общие замечания 2. Необходимость примирения 3. Дело примирения, свершенное Иисусом Христом 2.2.3 Воскресение Иисуса Христа 1. Момент воскресения Иисуса Христа 2. Преграды к воскресению Иисуса Христа 3. Доказательства телесного воскресения Иисуса Христа 4. Природа воскрешенного тела Иисуса Христа 5. Инициатор воскресения Иисуса Христа 6. Значение и последствия воскресения Иисуса Христа 2.2.4 Вознесение 1. Завершение деятельности Иисуса Христа на земле 2. Вознесение было предсказано 3. Новая позиция Иисуса Христа на небе а) Иисус Христос - Первосвященник б) Иисус Христос - Царь 4. Начало новой эры для верующих

2.3 ЛИЧНОСТЬ СВЯТОГО ДУХА 2.3.1 Святой Дух 1. Сущность Святого Духа а) Святой Дух является личностью б) Святой Дух есть Бог 2. Дело Святого Духа в человеке а) До обращения б) При обращении в) После обращения 3. Плод Духа 4. Дары Духа Примечания: Крещение Духом Полнота Духа Грех против Святого Духа

2.4 СОТВОРЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА И ГРЕХОПАДЕНИЕ 2.4.1 Сотворение человека по образу и подобию Божьему 1. Человек сотворен по образу Божьему 2. Привилегии, данные человеку 2.4.2 Грех опадение 1. Исходная ситуация 2. Искушение 3. Падение 2.4.3 Последствия грехопадения для человека 1. Последствия в сфере физической 2. Последствия в сфере духовной 3. Последствия в сфере моральной 4. Последствия для способностей человека 2.4.4 Грех 1. Суть термина "грех" 2. Происхождение греха в мире 3. Универсальность греха 4. Греховность и грехи 5. Последствия греха 6. Средство против греха

2.5 ПРИНЯТИЕ СПАСЕНИЯ 2.5.1 Что такое спасение Осознание греха Покаяние Исповедание Вера Обращение Прощение Оправдание Рождение заново Получение Святого Духа Уверенность в спасении



3. ХРИСТИАНСКАЯ ЖИЗНЬ

3.1 ОСНОВА ХРИСТИАНСКОЙ ЖИЗНИ 3.1.1 Вера 1. Суть термина "вера" 2. Становление веры 3. Во что верить 4. Действенность веры 5. Необходимость веры 6. Благословения веры 7. Испытания веры 3.1.2 Жизнь по вере 1. Оправдание 2. Служение и свидетельство 3. Послушание 4. Постоянство 5. Отказ и обязательство 6. Твердость 7. Освобождение 8. Победа 3.1.3 Духовное возрастание 1. Принцип духовного возрастания 2. Цель духовного возрастания 3. Источник духовного возрастания 4. Средства духовного возрастания 5. Польза от духовного возрастания 3.1.4 Постоянство 1. Постоянство в чтении Библии 2. Постоянство в учении апостолов 3. Постоянство в молитве 4. Постоянство в братском общении 5. Постоянство в духовной борьбе 6. Вознаграждение за постоянство

3.2 ПРАКТИКА ХРИСТИАНСКОЙ ЖИЗНИ 3.2.1 Чтение Библии 1. Основания для чтения Библии 2. Воздействие чтения Библии 3. Предпосылки для плодотворного чтения Библии 4. Индивидуальное созерцание Слова Божьего 3.2.2 Молитва 1. Общие замечания 2. Пример Иисуса Христа 3. Библейское учение о молитве 4. Помехи для услышания молитв 5. О чем молиться 3.2.3 Служение 1. Области служения 2. Дия чего служить 3. Условия служения 4. Последствия служения для верующего 5. Когда служить? 3.2.4 Искание воли Божьей 1. Бог хочет Своим детям добра 2. Бог открыл Свою волю в сфере нравственности 3. Бог предоставляет свободу выбора 4. Бог дает мудрость 5. Бог - суверенен 6. Резюме

3.3 ОКРУЖЕНИЕ ХРИСТИАНИНА 3.3.1 Мир 1. Суть термина "мир" 2. Сущность мира 3. Свойства мира 4. Верующий лицом к миру

3.4 ИСПЫТАНИЯ В ЖИЗНИ ХРИСТИАНИНА 3.4.1 Искушение 1. Сатана и искушение 2. Бог и искушение 3. Человек и искушение 4. Победа над искушением Примечание к понятию "искушать Бога" 3.4.2 Трудности в жизни верующего 1. Трудности вследствие сознательного греха 2. Трудности вследствие теперешнего состояния мира 3. Трудности служащие воспитанию 4. Трудности вследствие верного свидетельства



4. ЦЕРКОВЬ

4.1 ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ЦЕРКОВЬ 4.1.1 Универсальная (вселенская) церковь 1. Основа универсальной церкви 2. Члены универсальной церкви 3. Глава универсальной церкви 4. Единство универсальной церкви 5. Назначение универсальной церкви 6. Конечное призвание универсальной церкви 4.1.2 Местная церковь 1. Принадлежность местной церкви 2. Места собрания местной церкви 3. Роль местной церкви 4. Служение и дары в местной церкви

4.2 СИМВОЛЫ ХРИСТИАНСТВА 4.2.1 Водное крещение 1. Введение 2. Значение крещения 3. Предпосылки к крещению 4. Цель и смысл крещения а) Крещение - это свидетельство б) Крещение - символизация духовных реальностей в) Крещение - основа освящения 5. Момент крещения 6. Крещение младенцев 7. Крещение Иоанна Предтечи 4.2.2 Вечеря Господня 1. Учреждение вечери Господней 2. Значение вечери Господней а) Память о Жертве Христа б) Провозглашение Смерти Господа в) Знак Нового Союза г) Символ предстоящего свадебного стола Агнца д) Выражение общения среди верующих 3. Предпосылки для участия в вечери Господней

4.3 ОТКЛОНЕНИЯ 4.3.1 Как распознать лжеучения 1. Общие признаки лжеучений 2. Сведения о некоторых группировках, руководящихся лжеучениями а) Адвентисты Седьмого Дня б) Антропософия в) Всемирная Церковь Божья г) Новоапостольская Церковь д) Религия Баха’и е) Сайентолоджи Черч ж) Свидетели Иеговы з) Семья любви и) Теософия й) Трансцендентальная медитация к) Христианская наука л) Церковь Иисуса Христа Святых Последних Дней м) Церковь Объединения



5. БУДУЩЕЕ

5.1 БУДУЩЕЕ ЧЕЛОВЕКА 5.1.1 После смерти 1. Тело 2. Душа а) Души неверующих б) Души верующих 3. Объяснение некоторых понятий 5.1.2 Вечное будущее 1. Вечное будущее погибших а) Местонахождение б) Состояние в) Продолжительность 2. Вечное будущее спасенных а) Местонахождение б) Состояние в) Продолжительность

5.2 КОНЕЦ ВРЕМЕН 5.2.1 Второе Пришествие Иисуса Христа 1. Знамения Пришествия Иисуса Христа а) Материальные факты б) События в духовной и психической областях 2. Второе Пришествие Иисуса Христа а) Восхищение верующих б) Второе Пришествие Христа на землю в) Суд Христа и брак Агнца 5.2.2 Земное царствование Иисуса Христа (Тысячелетнее Царство) Предварительное замечание 1. Этапы царствования Иисуса Христа на земле 2. Признаки царствования Иисуса Христа на земле 5.2.3 Господство антихриста 1. Общие замечания 2. Признаки господства антихриста 3. Персона антихриста 4. Выступление антихриста 5. Срок господства антихриста



6. НЕБЕСНОЕИЗЕМНОЕ

6.1 НЕБЕСНЫЕ СУЩЕСТВА 6.1.1 Ангелы 1. Сколько существует ангелов 2. Происхождение ангелов 3. Природа ангелов 4. Служение ангелов а) Служение Богу б) Служение верующим 5. Виды ангелов 6. Место ангелов в творении а) По отношению к Иисусу Христу б) По отношению в человеку 7. Ангел Господень 6.1.2 Сатана и падшие ангелы 1. Происхождение сатаны 2. Падение сатаны 3. Персона сатаны 4. Действия сатаны против человечества 5. Действия сатаны против верующих 6. Позиция верующего по отношению к сатане 7. Падшие ангелы (бесы)

6.2 ЧЕЛОВЕЧЕСТВО 6.2.1 Израиль и народы 1. Израиль - народ Божий 2. Назначение народа Израиля 3. Благословение на Израиле 4. Рассеяние Израиля 5. Восстановление Израиля

6.3 СЕМЬЯ 6.3.1 Брак и безбрачье 1. Учреждение брака 2. Что представляет собой брак 3. Брак, семья, общество, церковь Значение религиозной церемонии 4. Сексуальность 5. Роль мужа и жены в браке 6. Товарищество и дружба 7. Собираясь сочетаться браком а) Духовные предпосылки б) Личностные предпосылки в) Общие предпосылки 8. Безбрачие Примечания: Сожительство вне брака (конкубинат) Нарушение супружеской верности (прелюбодейство) Многоженство Развод Второй брак



Литература

Приложения

Указания по общей дидактике и педагогике религии

Учебные планы

Оглавление