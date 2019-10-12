Так уж случилось, что из цикла задуманных мною трех больших работ, посвященных Гуссерлю, первой публикуется эта книга, которая первоначально планировалась как завершающий "блок" данного цикла.

Она непосредственно посвящена произведению Эдмунда Гуссерля "Идеи к чистой феноменологии и феноменологической философии" (1913 г.), охватывая также феноменологические разработки нескольких лет, предшествовавших его созданию и опубликованию, — в особенности те, которые с точки зрения проблем и теоретико-методологического содержания непосредственно примыкали к Идеям I. (Такой краткий заголовок сочинение получило в связи с тем, что Гуссерль написал — но сам не опубликовал — еще два тома, за которыми впоследствии закрепились названия Идеи II и Идеи III. Они были опубликованы после смерти основателя феноменологии.) Всякому, кто хоть немного знаком с философией, вряд ли покажется необычным и удивительным, что это мое достаточно обширное исследование посвящается всего одной книге. Ибо в философии, как и в любой другой теоретической дисциплине, как и в культуре в целом, накапливаемое веками, наследуемое, обрабатываемое, преобразуемое (в этом смысле непреходящее) содержание воплощается прежде всего в самых ярких творениях великих или выдающихся ученых, мыслителей, художников. И подобно тому как шедевры живописи и скульптуры разных исторических эпох можно мысленно собрать в одной "галерее", так и выдающиеся философские творения (издревле объективировавшиеся именно в книгах) можно выстроить в некий интеллектуальный ряд, который адекватно, связно и системно представляет самые крупные достижения философской мысли.

Неля Васильевна Мотрошилова - Идеи I Эдмунда Гуссерля как введение в феноменологию

Издательство Герменевтика, 2003. — 720 с.

ISBN 5-94478-006-1

Неля Васильевна Мотрошилова - Идеи I Эдмунда Гуссерля как введение в феноменологию - Содержание

1913 год

Предисловие

Часть I. На пути к Идеям к чистой феноменологии и феноменологической философии

Глава I. Жизненный путь раннего Э. Гуссерля

Глава II. Гуссерль в Геттингене (1901—1916)

Часть II. Замысел и структура Идей I

Глава I. Ближайшие вехи на пути к Идеям I

Глава II. Замысел Идей I. Специфика и трудности феноменологии: гуссерлевское Введение к труду

Глава III. Опубликованные варианты, центральные проблемы и структура Идей I

Часть III. Учение Гуссерля о мире, "естественном познании" и критика натурализма. Проблема сущностей (эйдосов) и эйдетических наук (первый раздел Идей I)

Глава I. "Мир" как "изначальное". "Естественное познание". Факты и сущности

Глава II. Гуссерль против натурализма и скептицизма

Глава III. Интерпретация и оценки первого раздела Идей I

Глава IV. Логические исследования в кадре Идей I

Часть IV. Ближайший путь к "чистой" феноменологии (Второй раздел Идей I)

Глава I. И снова: "мир", "действительность", "естественная установка"

Глава II. На пути к "чистому сознанию" феноменологии

Глава III. "Естественная" установка. Переживания. Феноменологическая редукция. Интенциональность. Восприятие. (Интерпретация I и II глав Второго раздела Идей I)

Часть V. Феноменологический трансцендентализм и феноменологическая редукция (второй раздел Идей I, продолжение)

Глава I. Отстаивание Гуссерлем феноменологического трансцендентализма

Глава II. Разъяснения феноменологической редукции в Идеях I

Глава III. Суть и теоретико-методологическая ценность учения о феноменологической редукции.

Глава IV. Экскурс: споры феноменологов о необходимости и сути феноменологической редукции

Глава V. Связь гуссерлевского трансцендентализма с феноменологической редукцией

Часть VI. Методика и проблематика чистой феноменологии. "Чистое сознание" (Третий раздел Идей I)

Глава I. Конкретные методы и установки феноменологии

Глава II. Идеи I о всеобщих структурах чистого сознания

Глава III. Гуссерлевская модель чистого сознания и ее основные черты

Глава IV. Поток сознания, или поток переживаний. Феномены

Часть VII. Учение Э. Гуссерля о ноэзисе и ноэме (Третий раздел Идей I)

Глава I. Вычленение ноэмы. Ноэзис и ноэма в их взаимосвязи (главные особенности)

Глава II. Гуссерлевский ноэтическо-ноэматический анализ. Теоретико-методологическая интерпретация

Глава III. Экскурс: споры современных феноменологов о понятии ноэмы

Глава IV. Конкретный ноэтически-ноэматический анализ в Идеях I

Глава V. Интенциональность как основополагающая структура чистого сознания: Логические исследования и Идеи I

Часть VIII. Проблемы разума и действительности. (Четвертый раздел Идей I)

Глава I. И снова о ноэме в связи с темой предметности

Глава II. Феноменологическая концепция разума

Глава III. Формальная онтология и проблема конституирования в составе феноменологии разума

Глава IV. Что такое гуссерлевская "феноменология разума"? (Интерпретация Четвертого раздела Идей I)

Глава V. Дисциплинарное членение феноменологии разума

Глава VI. Истина и правда трансцендентального идеализма Гуссерля

Глава VII. Саморефлексия и самокритика: Послесловие к моим "Идеям к чистой феноменологии... " Э. Гуссерля

Заключение (Резюме). Смысловое ядро феноменологии Гуссерля 593

Примечания

Литература

Указатели

Неля Васильевна Мотрошилова - Идеи I Эдмунда Гуссерля как введение в феноменологию - Предисловие

Начавшиеся новое столетие и тысячелетие заставляют подводить своеобразные итоги недавно закончившегося XX в. Если осуществить мысленный эксперимент и выделить самых крупных философов прошедшего столетия, а также самые значительные их произведения, то в этот ряд (даже если ограничить его, скажем, десятью именами) наверняка попадут как основатель феноменологии Эдмунд Гуссерль, так и его Идеи к чистой феноменологии и феноменологической философии, т. е. Идеи I.

Что касается моей попытки предварить публикацию упомянутого цикла работ о раннем Гуссерле его завершающей частью, то на это есть причины и личного, и главное — теоретико-содержательного характера. Личные причины вполне понятны: в солидном возрасте, выразимся мягко, не очень продуктивно загадывать на годы вперед, например, дожидаться, пока сложится весь задуманный цикл. Но еще важнее содержательные основания. Исследование, посвященное Идеям I, как и сама эта книга — с точки зрения проблем, методов, подходов, решений, — может считаться чем-то самостоятельным (тем более если все это, как в моей работе, увязывается с другими произведениями Гуссерля, и более ранними, и последующими). Идеи I имеют примечательный подзаголовок — "Всеобщее введение в трансцендентальную феноменологию". А это придает ознакомлению читателей с самим произведением и его интерпретациями дополнительный смысл: Введение в феноменологию, написанное после того как она уже прошла путь становления, сомнений, преобразований, позволит читателю получить выверенный конструктивный взгляд ее основателя на данную дисциплину — и сквозь эту призму глубже, точнее разглядеть суть, специфику весьма необычных феноменологических радей и феноменологии как особой философско-методологической науки.

В кратком предисловии я не намереваюсь предварять дальнейшие размышления какими бы то ни было ориентирующими соображениями. Их читатель найдет во "вводном блоке" предлагаемой книги.