Примером может служить хотя бы книга-манифест, написанная пером большого английского писателя Артура Конан Дойля в 1918 г., которая уже одним своим заголовком («New Revelation») дает представление о том, сколь важное место в то время мог занимать спиритизм в общей системе мировоззрения.

Столь открытое общественное признание спиритизма дает повод на минуту задуматься и подивиться свойствам английского национального характера, ибо, действительно, трудно помыслить себе что-нибудь подобное на русской почве, как трудно представить себе и рукоположенного православного священника, годами проводящего утренние часы за записями потусторонних сообщений, а затем публикующего результаты в виде книги.

Более того, проходит совсем немного времени, и спириты и близкие к ним сообщества выступают как организованная сила, консолидируя вокруг себя научные круги и серьезнейшим образом влияя на общественное мнение. Достаточно вспомнить хотя бы деятельность Общества Психических Исследований, богатые, по меньшей мере, в литературном отношении плоды которой у нас еще не были оценены по достоинству.

Спиритические сеансы и собрания входят в английскую жизнь столь же естественно и органично, как театры, клубы и научные общества, и англичанин иной раз готов скорее пожертвовать ланчем, чем пропустить сеанс общения с духами.

Огромное количество изданий, посвященных предмету, свидетельствует о том, что повальное увлечение спиритизмом в Европе и, в особенности, в Англии в середине XIX и начале XX столетий отнюдь не представляло собой всего лишь моду или простое поветрие.

СПб.: Издательский проект «Quadrivium». 2013. — 320 с.

Уильям Стейнтон Мозес - Учения духов - от Издателей

Книга «Учения духов», которую мы ныне публикуем, относится к числу классических произведений спиритической литературы и принадлежит перу англиканского священника, преподобного Стейнтона Мозеса, почти всю свою жизнь практиковавшего автоматическое письмо и пользовавшегося огромным авторитетом в спиритической среде. По отзыву Дойля, данному им в «Новом откровении», Мозес был «одним из величайших медиумов из всех, которых когда-либо дала Англия».

Издавая сочинение, мы намеренно избегаем любых попыток его критического разбора, а равно не стремимся формировать отношение к нему читателя, видя в самой книге прежде всего ценный документ сознания и эпохи, а свою задачу по отношению к нему — прежде всего в том, чтобы дать русскоязычному читателю его добротный перевод на русский язык.

Уильям Стейнтон Мозес - Учения духов - Вступление

Основную часть содержания книги составляют тексты посланий, полученных мною в процессе так называемого автоматического или пассивного письма. Данный метод следует отличать от психографии. При пассивном письме медиум сидит, вооружившись ручкой или карандашом (как вариант, расположив руку над специальной планшеткой), и записывает приходящие послания без подключения собственного сознания. В психографии же информация поступает непосредственно в разум медиума, или же так, что ему не приходится использовать для записи руку; зачастую психограф обходится и без помощи инструментов письма.

Автоматическое письмо является широко распространенным методом общения с невидимым миром того, что мы условно называем Духом. Лично я использую это слово как наиболее понятное и привычное для читающей публики, хоть и предвижу многочисленные нарекания. Мне наверняка скажут, что недопустимо называть этим именем большое количество невидимых сущностей, контактирующих с нашим миром. Мы много слышим о них, и чаще всего они представляются нам реликтами человечества, оболочками того, что некогда было людьми. Обсуждение этого спорного вопроса не входит в мои задачи. Мои собеседники сами себя называют Духами — возможно, потому что я их так окрестил — и я также намерен использовать данный термин в этой книге.

Послания эти я фиксирую уже на протяжении десяти лет. Первая запись была сделана 30 марта 1873 г., почти через год после того, как состоялось мое знакомство со спиритизмом. Я и раньше получал множество сообщений и хотел бы сохранить их в качестве основы для указанного учения. Метод автоматического письма был выбран мною как наиболее удобный в применении. Утомительный и трудоемкий способ выстукивания информации заведомо не подходил для того рода сообщений, которые я здесь привожу. Если же обратиться к распространенной практике, когда медиум озвучивает послания духов, пребывая в трансе, то и здесь у меня имелись серьезные сомнения. Дело в том, что часть сообщений при этом неизбежно теряется. Кроме того, начинающему медиуму очень трудно, почти невозможно обеспечить достаточную степеньментальной пассивности, необходимую для того, чтобы его собственные мысли и образы не вторгались в передаваемые Духами послания.

Итак, я завел себе рабочий блокнот, с которым никогда не расставался. Очень скоро я обнаружил, что процесс записи значительно упрощался, если писать в тетради с уже наработанной духовной аурой. Ничего удивительного. Духи охотнее выстукивают свои сообщения по столу, часто используемому в сеансах, точно так же как появления феноменов скорее всего следует ожидать в личных покоях медиума. Даже у Слейда [1] случались неудачи с новыми грифельными дощечками, в то время как на его старой, испытанной надписи появлялись исправно. Это факт от меня не зависящий и имеющий к тому же вполне понятные причины.

Вначале послания приходили ко мне нерегулярно и были весьма невелики по объему. Писать приходилось медленно и старательно, внимательно следя за пером и за выходившими из-под него строчками. В противном случае текст делался несвязным, а сами записи — практически нечитаемыми.

Однако прошло совсем немного времени, и подобные предосторожности сделались излишними. Послания стали приходить гораздо чаще, да и качество их изменилось — они стали куда более точными и обстоятельными. Некоторые страницы представляют собой непревзойденные образцы эпистолярного жанра. Ответы на мои вопросы (а я обычно записывал их в верхней части страницы) были разбиты на абзацы и систематизированы, словно для печати. Следует отметить, что имя Бога всегда писалось с заглавной буквы и выводилось медленно, с видимым благоговением. И хотя наши беседы чаще всего носили личный, прикладной характер — имея своей целью мое просвещение — темы для них неизменно избирались чистые и возвышенные.

Могу сказать, что за все время общения с Духами (а послания непрерывно поступали ко мне вплоть до 1880 года) я ни разу не столкнулся с проявлением вульгарности или неуместного легкомыслия с их стороны. Точно также мои респонденты ни разу не пытались высмеять или разыграть меня. Анализируя их послания, я не нахожу в них ничего обманного или дезориентирующего, ничего несовместимого с поставленной целью, заключавшейся, по их неоднократным заверениям, в обучении, просвещении и руководстве, необходимом для выполнения задачи. Оценивая их так, как хотел бы, чтоб оценивали меня самого, берусь утверждать: мои собеседники действительно являлись теми, за кого себя выдавали. Их речи всегда были искренними и служили здравой и серьезной цели.

Если говорить о самых ранних посланиях, то все они были написаны мелким, бисерным почерком (о котором упоминается в книге), отличались единообразием стиля и были всегда одинаково подписаны — «Доктор, Учитель». Автор посланий выказывал завидное постоянство. Характер его сообщений оставался неизменным на протяжении долгих лет, что он мне писал. Не менялся и его почерк — в отличие от моего собственного, который за последние десять лет переменился в гораздо большей степени. То же самое можно сказать и об особенностях его литературного слога. Во всех посланиях Доктора ощущалась яркая и сильная индивидуальность. Я воспринимал его как целостную личность, некое живое существо со своими собственными пристрастиями и чертами характера. Я бы вообще рискнул определить своего собеседника как человеческую личность, если только столь вольное сравнение не будет в отношении его несправедливым.