В изучении и церковной, и гражданской истории рассмотрение проблем, связанных с духовным образованием, является важным и необходимым. Логическое обоснование этого в самом кратком виде можно сформулировать так: духовные учебные заведения воспитывали будущих священнослужителей, имевших огромное воздействие на народные массы дореволюционной России; следовательно, многое в мировоззрении русского народа зависело от состояния училищ, семинарий и академий. Одновременно, по словам Н.Ю. Суховой, «духовная школа составляла особую часть российской системы образования и отечественной науки», так как «она не “дублировалась” другими учебными заведениями».

Можно добавить, что духовные учебные заведения были также средой существования специфических общественных типов (с присущими каждому из них схожими биографиями и ментальностями), среди которых ради примера и с некоторой долей условности можно выделить такие, как «делающие карьеру по духовному ведомству»; кардинально отличающиеся от них «искренне преданные своему делу наставники»; молодежь, желающая по зову сердца служить Церкви; учащиеся, стремящиеся вырваться из духовной среды и даже встать и на путь революции и т.п.

Александр Игоревич Мраморнов - Духовная семинария в России начала XX века: кризис и возможности его преодоления (на саратовских материалах)

Саратов: «Научная книга», 2007. - 436 с.

ISBN 978-5-9758-0487-7

Александр Игоревич Мраморнов - Духовная семинария в России начала XX века: кризис и возможности его преодоления (на саратовских материалах) - Содержание

Введение (истогориография, источники, особенности исследования)

Глава I. Организационно-правовые основы деятельности духовных семинарий и Устав 1884 г.

Глава II. Педагогический состав семинарии в начале XX в.

Глава III. Семинарская экономика; хозяйство и быт духовной школы

Глава IV. Учебно-воспитательный процесс и дисциплинарный вопрос. Движение семинаристов-оппозиционеров

Глава V. Саратовская семинария накануне и в годы Первой мировой войны (вторая половина 1911 - начало 1917 гг.): пути выхода из кризиса

Глава VI. Судьба духовной семинарии в 1917 - 1918 гг.

Заключение

Приложение I

1. Устав православных духовных семинарий 1884 г.

2. Объяснительная записка к Уставу духовных семинарий 1884 г.

3. Отчет о ревизии Саратовской духовной семинарии [статского советника М.И. Савваитского, 1904 г.]

4. Мнение саратовской семинарской корпорации по вопросу о духовно-учебной реформе, 1906 г.

5. Избранные статьи из нелегального журнала «Семинарист», ноябрь 1906 г.

6. П.М. Красин. Воспитание в духовной семинарии

7. Избранные материалы из периодической печати по вопросам жизни духовных школ, 1906 - 1911 гг.

8. Открытие проповеднического и миссионерского кружков в саратовской семинарии, 1915 г.

9. Выдержки из протоколов Первого всероссийского съезда деятелей духовной школы, 25-31 мая 1917 г.

10. Из дискуссий о выживании саратовской семинарии в условиях большевистского государства, 1918 г.

Приложение II. Материалы к биографическому словарю корпорации Саратовской духовной семинарии (1901 - 1918 гг.)

Использованные источники и литература

Именной указатель

Условные сокращения

Александр Игоревич Мраморнов - Духовная семинария в России начала XX века: кризис и возможности его преодоления (на саратовских материалах) - Педагогический состав семинарии в начале XX в.

Рассмотрение Устава и прочих нормативов, регулировавших жизнь в духовных семинариях в начале XX в., позволило убедиться, что во многих случаях они не решали существующие проблемы (что в принципе должен делать любой закон), а скорее создавали их. В этих условиях очень многое зависело от непосредственных исполнителей Устава - педагогов семинарии во главе с ректором и инспектором, их возраста, образования, педагогических талантов и других личных данных. Существует возможность обобщить данные по всем российским семинариям и даже проследить их в динамике, создать коллективные портреты. Примеры такого рода исследований по смежным проблематикам уже имеются. Так, в работах А.И. Конюченко подобный подход применен к архиерейскому корпусу и белому духовенству Русской Церкви.

Сразу следует сказать: в этой и следующей главах используются преимущественно саратовские материалы, что и отражено автором в подзаголовке к работе. Но все-таки пару слов обо всех российских семинариях скажем. Чтобы провести работу, подобную проделанной А.И. Конюченко, в отношении духовно-учебных корпораций, нужно будет привлечь данные справочников служащих по духовному ведомству, адрес-календарей, в идеале - послужных списков из РГИА и региональных архивов (исследовательский уровень Д.Н. Шилова). Есть, однако, еще один ценный печатный источник, уже содержащий некоторые обобщения. Речь идет о «Циркуляре по духовно-учебному ведомству», выходившем до 1915 г.

Последний выпуск «Циркуляра» содержал информацию по состоянию на 1 сентября 1912 г. В это время в духовных семинариях было 57 ректоров, 56 инспекторов (и 1 «и.д.»), 144 помощников инспектора, 677 преподавателей обязательных предметов, 43 преподавателя новых языков, 52 - церковного пения, 164 - необязательных предметов, 48 надзирателей, 27 почетных блюстителей (менее чем в половине семинарий!) и прочих должностных лиц -181. Всего 1422 члена корпораций, из них 132 человека (14,1 %) в священном сане (при этом среди ректоров 100 % - духовные лица, среди инспекторов - 21,4%). Безусловно, крайне интересны данные об образовательном уровне наставников: магистры богословия - 4,2 %, кандидаты богословия - 86,1 %, действительные студенты академии - 1,2 %, высшее светское образование - 6,2 %, семинарское образование - 2,3 %. По длительности духовно-учебной службы наибольшей была «молодая» группа — тех, кто прослужил в семинарии от 1 до 5 лет (29,1 %).

Что же касается саратовской семинарии, то в нашем распоряжении есть полные данные о корпорации семинарии только за 1901, 1903, 1907 и 1909 гг., когда списки наставников публиковались в официальном печатном органе епархии. Составить исчерпывающий список всех преподавателей, служивших в семинарии с 1901 по 1918 гг. - отдельная исследовательская задача, не стоящая в данной главе, хотя в ходе сбора информации у автора получилось то, что публикуется в виде «Материалов к словарю членов корпорации саратовской семинарии 1901-1918 гг.» в приложении № 2 к данному изданию. Во введении уже говорилось, что в ГАСО сохранились лишь отдельные послужные списки наставников. Справочно-биографические данные по некоторым из них (тем, которых нет в распоряжении автора этих строк) будущему исследователю придется восстанавливать с помощью сбора многочисленных прямых и косвенных данных. Здесь же, пользуясь списками членов корпорации за указанные годы, попытаемся нарисовать обобщенный портрет руководства и преподавательского состава саратовской семинарии, а затем познакомиться ближе с отдельными наставниками. Наличие данных за четыре отдельных года, охватывающих почти целое десятилетие, позволяет в ряде случаев говорить и о возможность проследить динамику. Это ценно с той точки зрения, что десятилетие 1900 - 1909 гг. было, пожалуй, самым бурным по волнениям семинаристов. В нижеследующую таблицу сведены данные, подсчитанные по четырем спискам. Особо следует отметить, что в нее включены сведения только по руководству (ректор + инспекторский корпус) и преподавателям, а данные о духовнике, экономе, учителях образцовой школы и гимнастики не включались. Врач учтен только тогда, когда он числился еще и преподавателем медицины.