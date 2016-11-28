Электронные издания по комментариям Каббалы - Бааль Сулам и Рабаш

Мудрость Каббалы - Птиха ле-Хохмат а-Каббала - Бааль Сулам и Рабаш

Подробный комментарий Бааль Сулама и Баруха Ашлага (РАБАШ) введения в Мудрость Каббалы (Птиха ле-Хохмат а-Каббала) переведенный Вениамином Захариным.

Книга снабжена иллюстрациями и схемами.

Мудрость Каббалы - Птиха ле-Хохмат а-Каббала - Бааль Сулам и Рабаш - Общее введение

И поэтому сказано «Йоцер Ор» , что это не есть Брия , но Ецира , то есть Он преобразил Свет таким образом, чтобы те, кто обитают внизу, могли получить Его. Значение слова Циюр определяется по значению родственного слова Цура . И это означает, что Он Циер Цура Ахэрэт (образовал иную форму), нежели та, что была вначале.

Ор Шалом

Ибо никакого принуждения не проявляется в духовном и даже в материальном оно не [происходит] со стороны Святости. «Духовное» означает миры в то время, как «материальное» означает попросту люди.

И необходимо разобраться, что в этих словах означает фраза «принуждение в материальном не [происходит] со стороны Святости». Но даже в материальном мире, если человек должен заставлять себя изучать Тору и молиться, то это не исходит со стороны Святости, а дело в том, что все должно доставлять наслаждение, как написано: «Служите Г-споду в радости» . И если человеку приходится принуждать себя, то это знак того, что он находится не со стороны Святости. Мой господин, отец, учитель и рав однажды говорил по поводу стиха из Святой книги Зоар «где есть натуга, там присутствует Ситра Ахра ». И объяснял: что называется натугой у человека? То, что человек должен действовать по принуждению, называется натугой. То есть человек идет работать, и это для него является натугой, ведь он бы предпочел работать несколько меньше. Точно так же, когда человек занимается Торой и заповедями и это для него является ярмом и бременем, то при этом присутствует Ситра Ахра, и это знак того, что ему еще присуще зло и это зло, заключенное в нем, не дает ему заниматься Торой и заповедями. Наоборот, когда он находится со стороны Святости, тогда ему, напротив, должно быть открыто наслаждение и удовольствие во всех делах, как написано: «Служите Г-споду в радости».

конец Ор Шалом