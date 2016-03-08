Цель данной работы – попытаться определить роль в Девтерономической истории такого странного персонажа, как пророк Элиша.

Странного именно с Девтерономической точки зрения, ибо, несмотря на то что он постоянно именуется в тексте Человек Божий, Пророк (Господа) и даже Раб Господа – а этого высокого звания в ТаНаХе мало кто удостоен –

Элиша фактически ничего не делает из того, что по парадигме положено делать пророку: он не борется за чистоту культа (как Илия), не проповедует, не учит Закону (как Моисей), не руководит народом (как Самуил), не обличает царей (как Натан); более того, Элиша не только не предлагает никакого нравственного императива – ни царям, ни народу, но и в собствен- ных поступках, по-видимому, не руководствуется ни моралью, ни этикой.

Вместо деяний, соответствующих нашим представлениям о пророке Господа, он бродит по стране и совершает чудеса, чаще мелкие и необязательные, для случайно подвернувшихся людей; а сами его действия временами как-то подозрительно напоминают шаманские обряды.

Мудрость – праведность – святость в славянской и еврейской культурной традиции - Сборник статей

Центр научных работников и преподавателей иудаики в вузах «Сэфер»

Институт славяноведения Российской Академии наук

Издание осуществлено при финансовой поддержке Американского Еврейского Объединенного Распределительного Комитета (ДЖОЙНТ)