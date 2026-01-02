Мунье - Введение в экзистенциализмы

Последним абсурдом нашего века суждено было стать моде на экзистенциализм - приданию повседневному пустословию статуса философии, весь смысл которой состоит как раз в том, чтобы вырывать нас из пустословия. В недавнем прошлом взбалмошные люди, пытаясь придать своему легкомыслию хотя бы видимость разумности, доверялись инстинкту, позволявшему им питаться одной лишь пеной, бурлящей на поверхности мысли. Сегодня легкомысленные люди настолько легкомысленны, что, пребывая в возбужденном состоянии, нашпиговали себя множеством учений, пагубных для рефлексии, способной вынести легкомыслию смертный приговор. Они даже и не подозревают об этом. Бедствие мира замкнуто стенами кафе, где ведутся разговоры, - и на этом их дорогие сердца успокаиваются. Такова первая беда самого экзистенциализма. Однако уже эта причудливая беда вызывает интерес: вообше-то, комическое часто встречается и у врат богов.

Беда никогда не приходит одна. Если и существует слово, которое, как кажется, заявляет о себе самом со всей определенностью, то таковым как раз и является слово «экзистенциализм». Однако, когда это слово покидает общество философов и устремляется в мир, оно становится модным, превращая «ничто» в саму основу существования. Никто, за исключением немногих осведомленных людей, не сомневается в том, что экзистенциализм представляет собой наиболее богатое и содержательное течение современной философии, а Жан-Поль Сартр с его огромным талантом, в отличие, например, от экзистенциального психоанализа, заинтересовался этим многослойным продуктом в его более непосредственных аспектах. И проблема не в том, чтобы использовать утверждения и отвержения Жана-Поля Сартра там, где речь идет об экзистенциализме, поскольку всемирный масштаб его влияния обнаруживается уже в наклеивании ярлыков. Настало время воздать каждому должное и, вопреки сумятице моды, привести сартризм, эту смесь из экзистенциализма и не-экзистенциализма, к его подлинному состоянию: последний побег экзистенциалистских традиций, произрастающий из Хайдеггера, сам возник в качестве радикальной оппозиции основателям современной философии существования. Наше намерение состоит в том, чтобы восстановить эту традицию в ее забытом масштабе. Никакая другая традиция не может сказать чего-нибудь большего об отчаянии современного человека. Однако ее послание говорит не только об отчаянии. Ни одна традиция не вооружает человека лучше против его собственных безумий. Сама же она выступает скорее против безумий скрытых, нежели очевидных.

Строго говоря, нет такой философии, которая не была бы экзистенциальной. Наука упорядочивает наблюдаемые явления. Индустрия занимается полезными вещами. Спрашивается, что делала бы философия, если бы не исследовала существование и существующих? Между тем, слово «экзистенциализм» охотнее связывают с определенным течением именно современной мысли. В самом общем виде экзистенциализм можно охарактеризовать как противостояние философии человека чрезмерностям философии идей и философии вещей. Не существование во всем его широком смысле, а существование человека является для него первейшей проблемой философии. Экзистенциализм упрекает традиционную философию в том, что та зачастую не осознает значения философии мира и философии духовных явлений.

Мунье Э. - Введение в экзистенциализмы

Пер. с франц. И.С. Вдовина. - М.. Центр гуманитарных инициатив, 2024. — 144 с. (Серия «Lumen culturae»)

ISBN 978-5-98712-385-0

Мунье Э. - Введение в экзистенциализмы – Содержание

От переводчика

Эмманюэль Мунъе

Введение в экзистенциализмы

Введение

I. Тема философского пробуждения

II. Драматическая концепция человеческого существования 1. Случайность человеческого бытия 2. Бессилие разума 3. Порыв человеческого бытия 4. Хрупкость человеческого бытия 5. Отчуждение 6. Конечное и неотложность смерти 7. Одиночество и тайна 8. Небытие

III. Тема личностного преображения 1. Утраченное существование 2. Вновь завоеванное существование

IV. Тема вовлечения

V. Тема другого

VI. Жизнь, выставленная «во вне»

VII. Существование и истина

VIII. Царство бытия - среди нас

Указатель имен. Составитель Л.Б. Комиссарова