Муравьев - Христианский Восток накануне арабского завоевания
Задача нашего исследования — определить, какую роль сыграли арамеоговорящие христиане (называемые обыкновенно «сирийцами», о чем речь ниже) в формировании этой субцивилизационной общности — христианского Востока. Этнический профиль этой группы чрезвычайно сложно определить ввиду его комплексного типа: к сирийцам можно относить потомков жителей Ассирийской и Вавилонской империй, коренное население Месопотамии, потомков древних арамеев, арамеизированных иранцев, армян и других этносов, подвергшихся интенсивному перемешиванию уже в эллинистическое и римское время. Впрочем, мы не будем излишне погружаться в вопросы исторической этнографии. Для нужд настоящего исследования будем считать, что «сирийцы» — понятие не этническое, а культурно-лингвистическое.
Территории восточной Малой Азии, Месопотамии и Леванта были населены сложным «этномиксом», который веками складывался там. Подданные Вавилонской и Новоассирийской держав веками говорили там на аккадском, принадлежа к разным этническим группам. Постепенно арамейский вытеснил аккадский, став главным языком Ближнего Востока и государственным языком Ахеменидской, а затем и Селевкидской державы. На Ближнем Востоке с эпохи эллинизма он соседствовал с греческим. В римское время самым значительным стал эдесский диалект арамейского, который называли по-гречески Συρία γλωσσά, что закрепилось затем в названии «сирийский язык». На этом языке говорила добрая половина всего Ближнего Востока, он занимал в интересующую нас эпоху ровно то место, которое позже занял арабский. Именно поэтому сирийский культурный тип сформировал наиболее отчетливо узнаваемую физиономию христианского Востока. В силу высокой распространенности восточноарамейского (далее — сирийского) языка, он стал инструментом внутренней «склейки» людей и пространств.
Алексей Владимирович Муравьев - Христианский Восток накануне арабского завоевания. Сирийский мир и цивилизационные процессы в V-VI вв. н. э.
2-е изд.
М.: Издательский Дом ЯСК, 2020. — 440 с.
ISBN 978-5-907290-18-1
Алексей Владимирович Муравьев - Христианский Восток накануне арабского завоевания. Сирийский мир и цивилизационные процессы в V-VI вв. н. э. - Содержание
- К читателю
- Передача иностранных слов в настоящей книге
- Введение
- Источники
Глава 1. В поисках потерянного настоящего, или взгляд на IV век из VI
- «Флаги катастрофы»
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Гонения как повторяющаяся история
- История 1. Лукиан Илиопольский
- История 2. Нечестивый царь и бегствующие христиане в «Балаухар и Будисат»
- Уход из мира и возвращение в мир
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«Первая евангелизация» как воспоминание
- История 3. Феогноста теряет имя: влияние сирийских традиций на воспоминания о первой евангелизации Грузии
- История 4. Сирийские просветители и древнеармянское иночество
- История 5. Аксум и Нубия: забытое просвещение
Глава 2. Сирийцы в религиозно-политических процессах на христианском Востоке в позднеантичное время
- Сирийцы: устройство идентичности и исторические роли
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Западные сирийцы перед лицом церковной политики Юстина и Юстиниана
- История 6. Петр Ивир
- «Неформатные» западные сирийцы в имперском пространстве: «миллетизация»
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Утопический проект «кафолического антихалкидонизма»
- История 7. Василий Великий и злочестивые ариане
- За иранским кордоном: стали ли «несториане» миллетом?
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Ромейское сирийство в «конце времен»
- История 8. Севир Антиохийский: Моисей и Авраам антихалкидонизма
- История 9. Отцы-основатели
- История 10. Где «сломался» Иоанн Эфесский?
Глава 3. Конструкция западносирийской аскетической идентичности
- Исследования сирийской идентичности
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Эсхатологизм и сирийская идентичность
- История 11. Хожение на край света в «Житии Макария»
- История 12. «Александрия»: хожение на Восток праведного царя за «живой водой»
- История 13. «Иовиниан»: тиран и последний ромейский император
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Странничество как выражение сути сирийской «аскетической» идентичности
- История 14. Мессалианство: мифологическая ересь
- История 15. Иоанн Златоуст, Адельф и Иулиан Сава
- История 16. Восхождение для всех: проблема «праведных»
- История 17. Александр Акимит: победа над временем
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Радикальное отречение в сирийской агиографии
- История 18. «Божий Человек» — народный сирийский святой
- История 19. Шимэон из Телльнешэ и подвиг столпничества
- История 20. Воски
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Аскетизм и национальная идентичность
- История 21. Предание о встрече Василия Великого и мар Афрема
- Текстология житийной традиции
- Арабская версия и филиация версий
- Историческая ситуация
- Западносирийский аскетизм как основа идентичности
Глава 4. «Ромейские праведники» и вторая евангелизация Аксума
- Сирийцы в Эфиопии: история или мифологическая реконструкция?
- Первая группа: «Праведники из Рима»
- Досье «Девяти преподобных»
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Имена Девяти — лингвистический комментарий
- История 22. Лукиан и Пантелеймон
- История 23. Досье Аввы Гаримы
- История 24. Досье За-Микаэля, прозываемого Арагави
- История 25. Йемата-Мата-Либанос?
- История 26. Авва Афцэ и другие преподобные третьей группы
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Типология аскетических практик в Аксуме и связь с Сирией
- Экскурс. Хронология царей Аксума и проблема «сирийских преподобных»
- Экскурс. Сирийские элементы в аксумской культуре
- Аксум и сирийская аскетически-ромейская идентичность
Глава 5. «Сирийские отцы» в Картли
- Вторая евангелизация в V-VI вв.: поиски сценария
- Проблема происхождения сирийских отцов
- Текстология житийного досье «сирийских отцов»
- Ономастика сирийских отцов
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Исторические данные, предоставляемые текстами досье
- История 27. Мученик Абибос-Хабиб
- История 28. Давид Пустынник
- История 29. Иоанн Зедазенский и Шио Ровник (Мгвимели)
- Насколько сирийскими были «сирийские отцы»?
Приложение. Некоторые тексты, использованные в книге
- Чудо Василия Великого об открытии церкви в Никее в древнегрузинской версии
- Встреча Василия Великого и мар Афрема
- Феодорит Киррский о «мессалианах»
- Постановления собора в Сиде против «мессалиан» согласно Фотию
- Мемра мар Афрема об отшельниках (фрагмент, стихи 1—28)
- Житие Эдесского Человека Божия по изначальной сирийской версии (А)
- Третье слово из Лествицы Иоанна Синайского
- Гадла цадкан («Деяния праведников из Баракнахи»)
- «Балахвар и Иодасаф» (грузинская редакция А)
- Шио Мгвимский находит первую пещеру
Заключение
Список литературы
Алексей Владимирович Муравьев - Христианский Восток накануне арабского завоевания. Сирийский мир и цивилизационные процессы в V-VI вв. н. э. - Гонения как повторяющаяся история
Как известно, IV в. был временем завершения эпохи гонений на христиан, последним гонителем был Диоклетиан. Память о его репрессиях была столь живой в VI в., что копты в Египте создали на основе диоклетиановой эры особое летосчисление — «эру мучеников» (аnnо martyrum). Количество житийных произведений, действия которых разворачиваются в IV в., было огромно. «При нечестивом Диоклетиане» и «при преступном Юлиане» стали любимыми способами начинать повествование. Термин «гонение» (διωγμός, сир. rdapûta) быстро стал техническим в христианской литературе. В античное время он не был особо распространенным, Ксенофонт употребляет его в «Киропедии» (1,4.21) в значении «охота, преследование», затем оно встречается несколько раз в прозе, но его расцвет наступает начиная с Библии, копирующей семитский оригинал. В арамейском глагол rdap + предлог batar уже означает 'преследование', harassing. Семитская семантика преследования, терзания постепенно перешла на греческий глагол. Гонение стало не просто погоней, но онтологическим свойством «мира».
Мы уже говорили о том, что жители VI в. стали смотреть на свое время как на повторение героического IV в. Он начался последней фазой гонения Диоклетиана, затем в 311 г. после Миланского эдикта и до 325 г. (I Никейского собора) было «золотое время», когда гонения прекратились и империя стала медленно становиться христианской. Но уже после собора Константин стал все более склоняться к арианству, одной из форм антиохийского богословия, связанной с традицией Лукиана Антиохийского и его учеников. Следующий драматический поворот — к гонениям Юлиана Отступника (361-363), окончившимся кратким, но ярким восстановлением никейского православия при Иовиане (363). При Валенте опять началась арианская реакция, продолжавшаяся до его гибели при Адрианополе в 378 г. И только при Феодосии Великом наступил триумф никейского вероисповедания («веры 318 Отцов»). Как нетрудно заметить, никейцы почти всё столетие провели в гонениях. Эти гонения в воображении жителей VI в. наложились на их время, заставляя принимать идею постоянного бегствования. Историк сирийского антихалкидонитства, о котором речь впереди, Иоанн Эфесский рассказывает, что иноки собрались в начале правления Юстиниана и стали думать, как вести себя в ситуации гонения. Ответ звучал так: «Святое Писание запрещает воевать, и единственный выход — спасаться бегством».
Гонения VI в. воспринимались в народной литературе как повторение тех, что были в IV в. Восстанавливая тему «бегства» (исхода, хиджры), можно совместить хронологический синопсис конца V — начала VI в. с мифологически реконструированным прошлым. Очевидно, что все события VI в., касающиеся антихалкидонитов, стали потихоньку типологизироваться на основе истории IV в.
спасибо
Крайне ценная книга
Супер! Важное исследование раннего христианства!