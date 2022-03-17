Задача нашего исследования — определить, какую роль сыграли арамеоговорящие христиане (называемые обыкновенно «сирийцами», о чем речь ниже) в формировании этой субцивилизационной общности — христианского Востока. Этнический профиль этой группы чрезвычайно сложно определить ввиду его комплексного типа: к сирийцам можно относить потомков жителей Ассирийской и Вавилонской империй, коренное население Месопотамии, потомков древних арамеев, арамеизированных иранцев, армян и других этносов, подвергшихся интенсивному перемешиванию уже в эллинистическое и римское время. Впрочем, мы не будем излишне погружаться в вопросы исторической этнографии. Для нужд настоящего исследования будем считать, что «сирийцы» — понятие не этническое, а культурно-лингвистическое.

Территории восточной Малой Азии, Месопотамии и Леванта были населены сложным «этномиксом», который веками складывался там. Подданные Вавилонской и Новоассирийской держав веками говорили там на аккадском, принадлежа к разным этническим группам. Постепенно арамейский вытеснил аккадский, став главным языком Ближнего Востока и государственным языком Ахеменидской, а затем и Селевкидской державы. На Ближнем Востоке с эпохи эллинизма он соседствовал с греческим. В римское время самым значительным стал эдесский диалект арамейского, который называли по-гречески Συρία γλωσσά, что закрепилось затем в названии «сирийский язык». На этом языке говорила добрая половина всего Ближнего Востока, он занимал в интересующую нас эпоху ровно то место, которое позже занял арабский. Именно поэтому сирийский культурный тип сформировал наиболее отчетливо узнаваемую физиономию христианского Востока. В силу высокой распространенности восточноарамейского (далее — сирийского) языка, он стал инструментом внутренней «склейки» людей и пространств.

Алексей Владимирович Муравьев - Христианский Восток накануне арабского завоевания. Сирийский мир и цивилизационные процессы в V-VI вв. н. э.

2-е изд.

М.: Издательский Дом ЯСК, 2020. — 440 с.

ISBN 978-5-907290-18-1

Алексей Владимирович Муравьев - Христианский Восток накануне арабского завоевания. Сирийский мир и цивилизационные процессы в V-VI вв. н. э. - Содержание

К читателю

Передача иностранных слов в настоящей книге

Введение

Источники

Глава 1. В поисках потерянного настоящего, или взгляд на IV век из VI

«Флаги катастрофы»

Гонения как повторяющаяся история История 1. Лукиан Илиопольский История 2. Нечестивый царь и бегствующие христиане в «Балаухар и Будисат»

Уход из мира и возвращение в мир

«Первая евангелизация» как воспоминание История 3. Феогноста теряет имя: влияние сирийских традиций на воспоминания о первой евангелизации Грузии История 4. Сирийские просветители и древнеармянское иночество История 5. Аксум и Нубия: забытое просвещение



Глава 2. Сирийцы в религиозно-политических процессах на христианском Востоке в позднеантичное время

Сирийцы: устройство идентичности и исторические роли

Западные сирийцы перед лицом церковной политики Юстина и Юстиниана История 6. Петр Ивир

«Неформатные» западные сирийцы в имперском пространстве: «миллетизация»

Утопический проект «кафолического антихалкидонизма» История 7. Василий Великий и злочестивые ариане

За иранским кордоном: стали ли «несториане» миллетом?

Ромейское сирийство в «конце времен» История 8. Севир Антиохийский: Моисей и Авраам антихалкидонизма История 9. Отцы-основатели История 10. Где «сломался» Иоанн Эфесский?



Глава 3. Конструкция западносирийской аскетической идентичности

Исследования сирийской идентичности

Эсхатологизм и сирийская идентичность История 11. Хожение на край света в «Житии Макария» История 12. «Александрия»: хожение на Восток праведного царя за «живой водой» История 13. «Иовиниан»: тиран и последний ромейский император

Странничество как выражение сути сирийской «аскетической» идентичности История 14. Мессалианство: мифологическая ересь История 15. Иоанн Златоуст, Адельф и Иулиан Сава История 16. Восхождение для всех: проблема «праведных» История 17. Александр Акимит: победа над временем

Радикальное отречение в сирийской агиографии История 18. «Божий Человек» — народный сирийский святой История 19. Шимэон из Телльнешэ и подвиг столпничества История 20. Воски

Аскетизм и национальная идентичность История 21. Предание о встрече Василия Великого и мар Афрема

Текстология житийной традиции

Арабская версия и филиация версий

Историческая ситуация

Западносирийский аскетизм как основа идентичности

Глава 4. «Ромейские праведники» и вторая евангелизация Аксума

Сирийцы в Эфиопии: история или мифологическая реконструкция?

Первая группа: «Праведники из Рима»

Досье «Девяти преподобных»

Имена Девяти — лингвистический комментарий История 22. Лукиан и Пантелеймон История 23. Досье Аввы Гаримы История 24. Досье За-Микаэля, прозываемого Арагави История 25. Йемата-Мата-Либанос? История 26. Авва Афцэ и другие преподобные третьей группы

Типология аскетических практик в Аксуме и связь с Сирией Экскурс. Хронология царей Аксума и проблема «сирийских преподобных» Экскурс. Сирийские элементы в аксумской культуре

Аксум и сирийская аскетически-ромейская идентичность

Глава 5. «Сирийские отцы» в Картли

Вторая евангелизация в V-VI вв.: поиски сценария

Проблема происхождения сирийских отцов

Текстология житийного досье «сирийских отцов»

Ономастика сирийских отцов

Исторические данные, предоставляемые текстами досье История 27. Мученик Абибос-Хабиб История 28. Давид Пустынник История 29. Иоанн Зедазенский и Шио Ровник (Мгвимели)

Насколько сирийскими были «сирийские отцы»?

Приложение. Некоторые тексты, использованные в книге

Чудо Василия Великого об открытии церкви в Никее в древнегрузинской версии

Встреча Василия Великого и мар Афрема

Феодорит Киррский о «мессалианах»

Постановления собора в Сиде против «мессалиан» согласно Фотию

Мемра мар Афрема об отшельниках (фрагмент, стихи 1—28)

Житие Эдесского Человека Божия по изначальной сирийской версии (А)

Третье слово из Лествицы Иоанна Синайского

Гадла цадкан («Деяния праведников из Баракнахи»)

«Балахвар и Иодасаф» (грузинская редакция А)

Шио Мгвимский находит первую пещеру

Заключение

Список литературы

Алексей Владимирович Муравьев - Христианский Восток накануне арабского завоевания. Сирийский мир и цивилизационные процессы в V-VI вв. н. э. - Гонения как повторяющаяся история

Как известно, IV в. был временем завершения эпохи гонений на христиан, последним гонителем был Диоклетиан. Память о его репрессиях была столь живой в VI в., что копты в Египте создали на основе диоклетиановой эры особое летосчисление — «эру мучеников» (аnnо martyrum). Количество житийных произведений, действия которых разворачиваются в IV в., было огромно. «При нечестивом Диоклетиане» и «при преступном Юлиане» стали любимыми способами начинать повествование. Термин «гонение» (διωγμός, сир. rdapûta) быстро стал техническим в христианской литературе. В античное время он не был особо распространенным, Ксенофонт употребляет его в «Киропедии» (1,4.21) в значении «охота, преследование», затем оно встречается несколько раз в прозе, но его расцвет наступает начиная с Библии, копирующей семитский оригинал. В арамейском глагол rdap + предлог batar уже означает 'преследование', harassing. Семитская семантика преследования, терзания постепенно перешла на греческий глагол. Гонение стало не просто погоней, но онтологическим свойством «мира».

Мы уже говорили о том, что жители VI в. стали смотреть на свое время как на повторение героического IV в. Он начался последней фазой гонения Диоклетиана, затем в 311 г. после Миланского эдикта и до 325 г. (I Никейского собора) было «золотое время», когда гонения прекратились и империя стала медленно становиться христианской. Но уже после собора Константин стал все более склоняться к арианству, одной из форм антиохийского богословия, связанной с традицией Лукиана Антиохийского и его учеников. Следующий драматический поворот — к гонениям Юлиана Отступника (361-363), окончившимся кратким, но ярким восстановлением никейского православия при Иовиане (363). При Валенте опять началась арианская реакция, продолжавшаяся до его гибели при Адрианополе в 378 г. И только при Феодосии Великом наступил триумф никейского вероисповедания («веры 318 Отцов»). Как нетрудно заметить, никейцы почти всё столетие провели в гонениях. Эти гонения в воображении жителей VI в. наложились на их время, заставляя принимать идею постоянного бегствования. Историк сирийского антихалкидонитства, о котором речь впереди, Иоанн Эфесский рассказывает, что иноки собрались в начале правления Юстиниана и стали думать, как вести себя в ситуации гонения. Ответ звучал так: «Святое Писание запрещает воевать, и единственный выход — спасаться бегством».

Гонения VI в. воспринимались в народной литературе как повторение тех, что были в IV в. Восстанавливая тему «бегства» (исхода, хиджры), можно совместить хронологический синопсис конца V — начала VI в. с мифологически реконструированным прошлым. Очевидно, что все события VI в., касающиеся антихалкидонитов, стали потихоньку типологизироваться на основе истории IV в.