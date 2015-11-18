Важность этой темы обусловлена такими проблемами, как разделение христиан, разочарование некоторых протестантов в традиции своей церкви и недостаточное умение вести аргументированный диалог с православием.

Евангельским христианам также необходимо прислушиваться к православной критике. Поскольку это диалог с одной из христианских конфессий, то протестанты должны учиться не только приспосабливать свое служение к особенностям реально или номинально православной аудитории, но и постоянно совершенствовать собственное богословие и практику в результате диалога с настоящим православием.

Я глубоко убежден, что диалог между восточным и западным христианством может и должен быть взаимно полезным. Он должен также помочь христианам различных конфессий продвинуться во взаимопонимании и сделать некоторые шаги к достижению единства.

Диалог с православием в этой книге служит отправной точкой для утверждения в ряде ключевых христианских истин.

Вот основные темы, которые мы рассмотрим: спасение, истинная и ложная уверенность в спасении, авторитет Священного Писания, церковное предание, молитва, единство христиан, соборность и автономия, священство, апостольская преемственность, храм; проблемы рационализма, индивидуализма, ритуализма; почитание святых и икон.

Андрей Мурзин – Диалог с православием - Говорите истину с любовью, наблюдая за собою

Серия «Диалог традиций»

Киев: ООО «Книгоноша», 2014 г. — 144 с.

ISBN 978-966-2615-53-1 (серия)

ISBN 978-966-2615-59-3

Андрей Мурзин – Диалог с православием: Говорите истину с любовью, наблюдая за собою - Серия «Диалог традиций» - Содержание

Предисловие

Глава 1. Введение в диалог с православием

Необходимость диалога с православием

Любовь и единство христиан

Адаптация к культуре — контекстуализация

Глава 2. Взгляд на спасение: проблемы православия

Спасение благодатью через веру

Таинства, ритуализм в православии

Умаление совершённого спасения

Отрицание юридической стороны спасения

Состояние человека до и после грехопадения

Вывод

Глава 3. Взгляд на спасение: проблемы протестантизма

Евангелие Царства Божьего или «билет на небеса»?

Спасение от греха или от вины и наказания?

Истинная и ложная уверенность в спасении

Глава 4. Священное Писание и предание

Смешивание Писания и предания

Уникальность Писания — богодухновенность

Формирование канона Священного Писания

Подмена Божьего Слова человеческими преданиями

Иисус Христос и Ветхий Завет

Любовь верующего к Писанию

Ясность и буквальный смысл Писания

Реформация царя Иосии

Польза предания

Глава 5. «Нехуштан»: святые, иконы, символы

Проблема «Нехуштан»

Отношение к святым: почитание или поклонение?

Иконы

Крест, крестное знамение

Глава 6. Храм, церковь, священство и преемственность

Храм

Священство

Апостольская преемственность

Глава 7. Прочие проблемы в православии

Молитвы по молитвослову

Монашество и аскеза

Мощи

Финансы

Глава 8. Прочие проблемы в протестантизме

Рационализм

Индивидуализм

Время и отношения

Послесловие

Список источников

Андрей Мурзин – Диалог с православием - Говорите истину с любовью, наблюдая за собою - Серия «Диалог традиций» - Предисловие

«Для иудеев я был как иудей, чтобы приобрести

иудеев... для немощных был как немощный... Для всех

я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых»

1 Коринфянам 9:20,22

Мы, восточнославянские протестанты, живем в странах, где на Пасху даже неверующие поздравляют друг друга словами «Христос воскрес!» и неизменно отвечают «Воистину воскрес!». В русском языке завершающий день недели называется «воскресенье» – в честь победы Иисуса Христа над смертью, а благодарственное слово произошло от пожелания «спаси (тебя) Бог!». В западной Украине люди приветствуются словами «Слава Ісусу Христу!» — «Навіки слава!». Окружающая культура просто пропитана христианством. И неудивительно — ведь православное христианство является сильнейшим культурообразующим фактором в наших странах уже более тысячи лет. В благовестии и служении мы не имеем права относиться к своему народу как к tabula rasa — чистой доске. И вообще, если христианский служитель не учитывает разницу между культурами Украины и Америки, Перу и Китая — это не только неразумие, но и непослушание Божьему Слову.

Принцип апостола Павла «для иудеев я был как иудей» должен быть важным правилом любого христианина, который хочет приносить плод в миссионерстве, и вообще в благовестии. Библейские заповеди и примеры учат, чтобы мы учитывали и использовали культурные особенности тех, кому несем Божье Слово. Ни Христос, ни апостолы не возвещали Благую Весть шаблонно, а всегда приспосабливали свою проповедь, служение к конкретной аудитории.

В формировании культуры, религиозного и философского менталитета восточнославянских народов вот уже тысячу лет важнейшую роль играет православие. Понимание восточного православного христианства является одним из ключевых условий для успешного евангельского служения в среде славянских народов. Данная книга призвана помочь читателям-протестантам углубить понимание восточного православия в ходе сравнения западных и восточных взглядов на христианскую веру и помочь им контекстуализировать и совершенствовать свое богословие и служение. Возможно, наш «Диалог» поможет и кому-то из православных христиан лучше узнать протестантское христианство и утвердиться в истинах Божьего Слова.