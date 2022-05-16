Конфессиональные проблемы были и остаются важной стороной жизни человеческого общества. Церковная история неотделима от социально-политических процессов в любом государстве. Соответственно в любой национальной историографии вопросы церковно-религиозной истории занимали видное место.

В отечественной историографии этим вопросам также уделялось значительное внимание. При традиционно доминирующем положении православия, Россия издавна была полиэтничным и соответственно поликонфессиональным государством, и положение многочисленных инославных и иноверных общин всегда было актуальной проблемой. Из неправославных христианских конфессий были распространены в первую очередь лютеранство и католицизм, а со второй половины XIX в. в стране стали активно распространяться свободные протестантские общины. Во второй половине XIX - начале XX в. было издано значительное количество книг, брошюр и статей, посвящённых истории и современному, на тот момент, состоянию не только Православной церкви, но и других христианских конфессий на территории России. Впрочем, эти работы не всегда отличались объективностью. Особенно это касалось отношения к свободным христианским общинам, которые нередко изображались в резко критическом свете, как структуры, подрывающие авторитет государственной церкви и оказывающее вредное воздействие на моральное состояние общества. После 1917 г. систематическое изучение конфессиональной истории Российского государства оказалось надолго прерванным. В советский период отечественной истории, в условиях господства атеистической идеологии, история религии и церкви оказалась задвинутой на задний план и затрагивалась в основном в целях разоблачения религиозного «мракобесия», «реакционной» роли церковных институтов в общественно-политической жизни. В этот период немногочисленные публикации на религиозную тему, особенно выходившие в 1920-е - 1930-е гг., во времена особо жёстких гонений против всех конфессий, в том числе неправославных, имели сугубо пропагандистский характер. Любые религиозные общины, независимо от конфессиональной принадлежности, изображались в качестве реакционных сил, враждебных прогрессу. Лишь во время Великой Отечественной войны, с началом пересмотра религиозной политики Советского государства, накал антирелигиозной пропаганды несколько ослабел.

Только со второй половины 1980-х гг., с началом идеологических сдвигов в российском обществе, в нашей стране началось возрождение объективного и всестороннего изучения церковно-религиозной истории. С тех пор было создано значительное количество научных и научно-популярных трудов по церковно-религиозной истории. Основное внимание, в силу понятных причин, уделялось истории Русской Православной церкви. В изучении других христианских конфессий, распространённых на территории России, также был достигнут определённый прогресс. В 1990-е - 2000-е гг. был издан ряд работ, посвящённых истории лютеранских, католических и свободных протестантских общин в России. В основном эти работы касались общих вопросов истории соответствующих общин в позднеимперский и советский период, хотя имеются и исследования, посвящённые региональной истории. Основательностью выделялись работы О. А. Лиценбергер, занимавшейся историей как лютеранства, так и католичества в России. В ряду перечисленных работ следует особо выделить монографии М. В. Шкаровского и Н. Ю. Черепениной, посвящённые истории римско-католических и евангелическо-лютеранских приходов на Северо-Западе России в 1917-1945 гг. Особую ценность этим работам придаёт использование в них малодоступных для большинства исследователей материалов из архивов спецслужб, которые в первую очередь проливают свет на судьбы репрессированных представителей духовенства и религиозных активистов. Наконец, Т. И. Никольская посвятила своё исследование истории русских протестантских общин различных толков в контексте религиозной политики государства на протяжении большей части XX в. Вопросы истории религиозных общин в той или иной степени затрагивались также в трудах, посвящённых различным национальным группам, проживавшим на территории России, в частности, российским немцам. При обращении к репрессиям периода «большого террора» в поле внимания исследователей попадали в том числе и антирелигиозные гонения, преследования священнослужителей и верующих.

Вадим Ибрагимович Мусаев - Иноконфессиональные христианские общины на Северо-Западе России в 1900-1930-е гг.: монография

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

СПб.: ПОЛИТЕХ-ПРЕСС, 2022. - 524 с.

ISBN 978-5-7422-7645-6

Вадим Ибрагимович Мусаев - Иноконфессиональные христианские общины на Северо-Западе России в 1900-1930-е гг.: монография - Содержание

Введение

Глава I. Иноконфессиональные общины на Северо-Западе России в начале XX века

Инославные общины Северо-Запада России до начала XX в.

Лютеране

Католики

Свободно-церковные общины

Кальвинисты и англикане

Инославные общины Северо-Запада и перемены в государственной религиозной политике (1905 -1914 гг.)

Инославные общины Северо-Запада в условиях военного времени и революционных перемен (1914 - 1917 гг.)

Глава II. После Октября: Инославные общины Северо-Запада России в раннесоветский период (191-1929 гг.)

Церковно-религиозная политика первых лет советской власти и неправославные общины

Лютеранские общины на Северо-Западе России в конце 1910-х - 1920-е гг.

Общая ситуация

Финские общины

Эстонские общины

Латышские общины

Католические общины на Северо-Западе России в конце 1910-х - 1920-е гг.

Свободно-церковные общины на Северо-Западе России в конце 1910-х - 1920-е гг.

Глава III. 1930-е годы: фатальное десятилетие в истории инославных общин на российском Северо-Западе

Критические изменения советской религиозной политики на рубеже 1920-х - 1930-х гг.

Первый этап тотального наступления государства на религию и церковь на Северо-Западе России (первая половина 1930-х гг.)

«Большой террор» второй половины 1930-х годов и конец инославных общин на Северо-Западе России

Заключение

Источники и литература

Именной указатель