Книга состоит из двух частей — текстологической и лингвистической. Текстологическая часть включает материал, представленный в [И76-2009], дополненный значительным объемом новых данных. Необходимо объяснить, почему нельзя было ограничиться одними дополнениями к недавно вышедшей работе. В [И76-2009], используя фундаментальные исследования крупнейшего знатока И76 и первооткрывателя традиции КИ — У. Федера, а также работы Д. М. Буланина, Т. Н. Копреевой и других исследователей, посвященные отдельным аспектам текстологии данного памятника, мы сопоставили текст И76 с 13 родственными сборниками и со славянскими источниками их общего архетипа и провели анализ их текстологических отношений. После выхода издания в свет был обнаружен новый текстологический материал — рукописи круга КИ, славянские источники и греческие оригиналы отдельных фрагментов текста. Этот материал не просто внес новые подробности в наше представление об истории текста И76, но сместил в нем некоторые акценты, так что оказалось необходимым заново провести текстологическое исследование, начиная от сопоставления всех списков между собой и с источниками КИ и кончая выстраиванием на основе полученных данных текстологической стеммы. Итоговые результаты в целом не противоречат картине, представленной в [И76-2009], но добавляют к ней много нового.

Эта книга является продолжением исследования, которое было предпринято при подготовке второго издания Изборника 1076 г. (далее И76) сотрудниками ИРЯ им. В. В. Виноградова РАН под руководством А. М. Молдована [И76-2009]1. Работа над изданием велась по следам сделанных в последние десятилетия текстологических открытий, в свете которых И76, прежде занимавший изолированное место в истории древнерусской письменности, оказался одним из образцов рукописной традиции, возникшей на 100–150 лет раньше в южнославянской книжной среде и не прекращавшейся вплоть до XVII в. Архетип сборника, давшего начало этой традиции, вошел в научный обиход под названием Княжьего изборника (далее КИ; о происхождении и значении названия см. Введение, с. 45; 48–49), и это понятие стало центральным при обсуждении всех вопросов, касающихся истории текста И76.

И76 был введен в научный оборот в XVIII в. Рукопись принадлежала М. М. Щербатову, который упоминает о ней в своем труде «История российская от древнейших времен» [Щербатов 1770: iv–v], а после его смерти в 1790 г. была передана в Императорскую библиотеку Эрмитажа. С тех пор И76 был предметом интереса филологов и лингвистов как один из древнейших памятников славянской письменности, к тому же первый известный сборник, включавший, наряду с несколькими переводными текстами, относительно легко отождествлявшимися с греческими оригиналами, большое количество сочинений и отрывков неясного происхождения. Это обстоятельство ставило И76 в уникальное положение среди древнерусских письменных источников. Лексика И76 использовалась А. Ф. Востоковым в его Словаре церковнославянского языка [Востоков 1858–1861] и была расписана в [Срезн.]. Публикации рукописи или ее частей предпринимались с самого начала истории изданий древнеславянского рукописного наследия, несмотря на то что на протяжении многих листов текст был испорчен или совсем не читался.

Отдельные статьи И76 были опубликованы А. Ф. Востоковым [Востоков 1828: 252], Ф. И. Буслаевым [Буслаев 1861: 189–299; 1870: 13–16], В. Семеновым [Семенов 1892: 17–25] и др. В программе издания древнерусских памятников письменности, принятой по предложению В. И. Ягича в 1881 г. Отделением русского языка и словесности Имп. академии наук, И76 фигурировал первым номером. Проект не был осуществлен (хотя работа в этом направлении велась А. Ф. Бычковым и П. К. Симони), отчасти, вероятно, в связи с тем, что в 1887 г. И76 был издан В. С. Шимановским [Шимановский 1887]. Эта работа вызвала резкую критику [Соболевский 1888; Срезневский 1888; Ягич 1888; Смирнов 1888]; автор предпринял попытку учесть ее и в 1894 г. выпустил второе, переработанное издание, но и оно было признано непригодным к научному использованию [Некрасов 1897; Кульбакин 1898; Бобров 1902б]. В последующие три десятилетия сначала В. А. Бобров, а затем Д. И. Абрамович готовили рукопись к новому изданию, но оба не довели работу до конца.

Рукопись И76 дошла до нас в очень плохом состоянии. Она пострадала не только от времени и неудовлетворительных условий хранения, но и от неоднократных поновлений письма в XIV–XV вв., а также от предпринимавшихся в XIX в. попыток восстановления трудночитаемых мест при помощи химических реактивов. Академическое издание И76 было осуществлено в 1965 г. [И76-1965]. Издатели необычайно обогатили понимание текста, устранив множество ошибок предыдущие интерпретаторов и распознав многие фрагменты, которые ранее казались не поддающимися прочтению. Палеографическое описание и подготовка текста, осуществленные В. С. Голышенко, включали в себя специальное исследование угасших и дефектных мест рукописи методами фотоанализа. Греческие параллели к текстам И76 были уточнены или впервые определены В. Ф. Дубровиной.

Лингвистическое издание [И76-1965] вызвало новую волну исследований памятника. В частности, оно привлекло внимание специалистов в области орфографии славянских рукописей — Т. Ротт-Жебровского [Rott-Żebrowski 1974a; 1974b], Х. Г. Ланта [Lunt 1968: 69–73], Б. Велчевой [1979], Л. Жековой [1979] и др. Наиболее полное описание графико-фонетической системы И76 с учетом особенностей, характерных для обоих писцов рукописи, принадлежит Е. В. Мишиной [2009]. У. Федер предпринял попытку описать орфографическую систему, которой придерживался второй писец И76, сопоставив орфографические особенности И76 и родственного ему Мелецкого сборника [Veder 1985] (подробнее об этой работе см. гл. V.1, прим. 5).