Мне всегда нравилось читать мемуары, и уже более тридцати лет назад я стала вести курсы по их написанию. В 1980-х меня вдохновила популярная передача Билла Моейрса «Джозеф Кэмпбелл и сила мифа». Я работала с Кэмпбеллом и училась у него в конце 1970-х и начале 1980-х, когда он преподавал в Калифорнии. Как и многие последователи Кэмбелла, я была очарована его способностью сплетать воедино истории, легенды и образы из самых разных культур и находить в них общие мотивы. Его работы о всепроникающей силе мифа в современной жизни позволили мне новым взглядом увидеть живущие в каждом поколении повторяющиеся паттерны, и я включила его теории — а также брошенный им вызов «жить, как если бы вы были по-настоящему самим собой» — в свои курсы по мифам и мемуарам, которые я вела в рамках программы для писателей “UCLA Extension Writers’ Program” в начале 1990-х и в конце 2000-х годов в Pacifica Graduate Institute в Санта-Барбаре.

Мифы могут быть историями о богах и богинях, героях и героинях, происхождении вещей и нравов, опыте, пережитом предками и переданном нам, но одновременно с этим они драматически воплощают нарративный паттерн, заложенный в каждой истории. То, что произошло «однажды, давным-давно» — в той же степени и живое событие настоящего. Именно этот двойственный аспект «тогда и сейчас» наполняет вневременную коллективную сущность мифа, и он же важен при написании мемуаров, поскольку мемуаристы обращаются к событиям прошлого и пересоздают их, придавая им форму и наделяя их смыслами с помощью письма.

ЗАЧЕМ ПИСАТЬ МЕМУАРЫ?

Каждому из нас нужно рассказать свою историю и понять ее. Каждому подобает познать свой путь от рождения к жизни, а затем от жизни к смерти. Мы нуждаемся в том, чтобы придать нашей жизни значимость, прикоснуться к вечному, проникнуть в тайну, узнать, кто мы есть1. И — нам необходимо слушать рассказы о других, чтобы узнать в них себя. Сталкиваясь с неопределенностью и двусмысленностью собственной жизни, мы ищем ориентиры в мемуарах других людей.

Те из нас, кто пишет мемуары, пишут их, чтобы сделать видимым смысл своей жизни. Поиск смысла — ключ к написанию мемуаров; без этого мы не смогли бы написать ни короткий рассказ, ни блог путешественника, ни политическое эссе, ни малую прозу. Мы изучаем собственную память и эмоции, чтобы разобраться в разрозненных эпизодах наших жизней, прослеживая в этом процессе эволюцию разных «я». В написании мемуаров есть своя магия, и не только в самой повести об индивидуальной истории человека, который пишет мемуары, но и в том, что повесть касается вечных аспектов, универсальных для всего человечества. Таким образом, мемуары способны исцелить как автора, так и читателя — об этом я подробнее расскажу в девятой главе. Мемуаристы — это современные мифотворцы.

Морин Мёрдок - Создать себя, рассказав о себе

(Mythmaking: Self-Discovery and the Timeless Art of Memoir). – М.: «Касталия», 2025. — 208 c.

ISBN 978-5-521-24471-3

Морин Мёрдок - Создать себя, рассказав о себе – Содержание

ВВЕДЕНИЕ

Часть первая СОЗДАНИЕ ОСНОВ СОБСТВЕННОГО МИФА

Древний миф, современные мемуары

Кто я? Мифы о сотворении мира

Кто мой народ?

Что такое — моё путешествие?

Какова моя цель?

Часть вторая ИССЛЕДОВАНИЕ АРХЕТИПИЧЕСКИХ ТЕМ

Рана и тело

Дом и возвращение домой

Изгнание и принадлежность

Утраты

Духовность

СПИСОК ПОДСКАЗОК

БИБЛИОГРАФИЯ