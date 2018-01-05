Мюллер - Крауз - Пасторское богословие
Какое это испытание — исполнять волю Божию, публично предлагая средства благодати! Сколь трепетно и волнительно иметь дело с таинственною силою Божией, действующею в воде, хлебе и вине, в земных сосудах! Не удивительно, что некоторые называют пасторскую работу высшим служением!
Честный кандидат в пасторы знает, что на пьедестал должно быть вознесено его служение, а не он сам. Еще до вступления в должность он чувствует свою личную слабость. Он пугается как великих возможностей, так и огромных требований, приносимых ему служением. Он одновременно подавлен и ободрен масштабами пасторского служения, включающего в себя:
- обеспечение керигматического и эсхатологического служения;
- удовлетворение текущих нужд современных общин;
- согласование с современными представлениями дарованного человеку откровения Божия;
- осуществление благотворного и целительного пасторского служения;
- знание об источнике получения долговременных и текущих теоретических и практических ресурсов;
- искусное внедрение богословской и сокровенной мудрости в жизнь людей, стремящихся помнить, что, даже живя в миру, все же они не от мира сего.
Определенно можно сказать, что если и внесено что-то новое в каноны пасторского богословия, то эти изменения весьма незначительны. Пасторы всегда призывались для преподания — как публично, так и в индивидуальном порядке — средств благодати, а также для наблюдения за нуждами и обстоятельствами жизни чад Божиих, вверенных их попечению.
Норберт Мюллер - Георг Крауз - Пасторское богословие
Фонд «ЛЮТЕРАНСКОЕ НАСЛЕДИЕ», WORLD WIDE PRINTING DUNCANVILLE, USA 1999
ISBN 1-890863-36-Х
ISBN 1-890863-36-Х
Норберт Мюллер - Георг Крауз - Пасторское богословие - Содержание
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I. ВВЕДЕНИЕ В ПАСТОРСКОЕ СЛУЖЕНИЕ
- Общие аспекты пасторского служения
- Евангельское служение
- Пасторское служение: применение Слова Божия
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II. Пастор, служение и Церковь
- 1. Публичное служение
- 2. Пастор как личность
- 3. Отношения пастора с Церковью
- 4. Начало пасторского служения
- 5. Отношения между пасторами
- 6. Отношения пастора с мирскими организациями
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III. Применение пастором Слова и Таинств в общине
- 1. Пастор руководит народом Божиим в служении
- 2. Пастор проповедует Евангелие
- 3. Таинство Крещения
- 4. Таинство Алтаря
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IV. Применение Таинств в особых случаях
- 1. Призвание пастора
- 2. Частная исповедь и отпущение грехов
- 3. Пастор как воспитатель и консультант
- 4. Служение Слова и Таинства престарелым
- 5. Служение Слова и Таинств для умирающих
- 6. Христианские похороны
- 7. Зависимость от химических препаратов
- 8. Божии чада, испытывающие особые нужды
- 9. Культы и новые религии
- 10. Христианское увещевание и наказания
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V. Пасторское попечение о семье
- 1. “Мужчину и женщину сотворил их
- 2. Пасторское попечение о состоящих в браке
- 3. Пасторское попечение о вступающих в брак
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4. Пасторское попечение и эгоцентризм
- Неупорядоченные половые связи и аборты
- Отношение пастора к гомосексуализму
- Отношение пастора к половому насилию
- 5. Развод и повторный брак
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VI. Пастор за работой
- 1. Миссия, или Евангелизация
- 2. Пастор как администратор
- 3. Домостроительство Божие
- 4. Пастор и христианское образование
Норберт Мюллер - Георг Крауз - Пасторское богословие - Пасторское служение: искусство применения Слова Божия
Источником [основою и движущею силою] служения является Сам Бог, а стандартом — Слово Божие, к которому пастор не может подходить с “академическою свободою”, принятою в современном мире. Пастор, как человек Божий, познает волю и учения Божии только из Писания. Он погружается в Писание до тех пор, пока его мышление не станет богословским. Он покоряет свою волю воле Божией и, таким образом, оценивает состояние мира с позиции Бога, провозглашая и утверждая решения Божии. Слова Лютера: “So steht’s geschrieben” (“Ибо так написано”) — представляют собою руководство для всего пасторского служения.
Только Бог является источником и движущею силою служения примирения, лишь Он один оправдывает мир по благодати через веру. И поскольку Он дает откровение о Себе только в Писании, Библейскою нормою служения является свидетельство о распятом и воскресшем Христе.
Заботящийся о людях пастор также должен чувствовать атмосферу и реальные условия, в которых осуществляется служение Слова. Как говорит Павел, “Для всех я сделался всем, чтобы спасти по крайней мере некоторых” (1Кор.9:22). Нечувствительный и негибкий “пастор-формалист”, следующий некой реально существующей или воображаемой “книге практических правил”, разрушает свое служение.
В Немецкой Лютеранской церкви для обозначения служителя, знающего свое стадо и применяющего Писание в решении насущных проблем прихожан, употребляется древнее слово seelsorger, то есть дословно — “викарий [или попечитель] душ”. Лютеранская церковь в нашей стране выбрала для использования в своей среде библейское слово “пастор” (пастырь). Однако независимо от употребляемого термина, все богословие должно стремиться именно к этому.
Ко второй половине XX века стало очевидно, что в пасторском служении используется все больше и больше социально-психологических моделей и методов. Однако поскольку христиане “пленяют всякое помышление в послушание Христу” (2Кор.10:5), пасторское служение — это больше чем социология или психология. Оно целиком и полностью основывается на откровении Божием [дарованном] во Иисусе Христе и Его Слове. Здесь христианский пастор находит авторитет, силу и руководство.
Противостояние Нафана Давиду в истории с Урией и Вирсавией является хорошей иллюстрацией пасторского попечения, основанного на Слове Божием (2Цар.12). Нафан не рассуждал о том, “как” и “почему”. Он не допускал никакого самооправдания, никаких отговорок, никаких предположений, что во многом виноваты родители или сложившаяся ситуация. Он не принимал во внимание никаких психологических теорий, предлагающих смягчающие обстоятельства, и никаких социологических моделей, представляющих это событие в лучшем свете. Пророк Божий предстал перед царем с простым обвинением: “Ты — тот человек [который сделал это]”. Подобным же образом, исповедание Давидом своего греха не вызвало никаких вопросов относительно его намерений в будущем, но повлекло за собою простое и прямое отпущение греха: “Господь снял с тебя грех твой”. В Нафане Бог дал нам образец для подражания, — пример того, как пасторам следует применять Закон и Евангелие во славу Божию и для спасения всех людей. Когда пастор провозглашает Закон и Евангелие, Святой Дух действует в сердце слушающего.
Таким образом, пасторское служение — это искусство приложения живого Слова Божия к человеческому сердцу во всем многообразии жизненных ситуаций и условий. Вот что пишет К.Ф.В. Балтер в своей книге “Различия между Законом и Евангелием” по поводу приложения Слова Божия к слушателю:
“Правильное сопоставление Закона и Евангелия является одной из наиболее сложных проблем и высшим искусством как Христианства вообще, так и богословия в частности. Этому можно научиться только на основе личного опыта, под водительством Духа Святого...
...Однако в данный момент мы рассматриваем применение и использование этой доктрины. Практическое применение данного учения связано с такими трудностями, которые ни один человек не может преодолеть путем собственных логических размышлений. Святой Дух должен учить этому людей на практике. Трудность, с которой сталкивается проповедник при овладении данным искусством, связана во-первых с тем, что он христианин, и во-вторых с тем, что он — служитель”.
Обращаясь к этой проблеме, — “одной из наиболее сложных проблем”, — и совершенствуясь в этом “высшем искусстве”, служитель Евангелия может впасть в тягостные раздумья и колебания. Причина столь распространенной в мире разочарованности духовенства часто заключается в жизненных передрягах и человеческих проблемах, — на первый взгляд неразрешимых, — с которыми пасторы повсеместно сталкиваются в своих общинах. И все же, благодаря изучению Слова Божия, осмыслению собственного опыта и назиданий собратьев по служению под водительством Духа Святого (опять же) через Слово, пастор возрастает в этом славном искусстве и даже может находить в нем силу и радость.
То что нужно! Спасибо
спасибо