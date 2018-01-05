Какое это испытание — исполнять волю Божию, публично предлагая средства благодати! Сколь трепетно и волнительно иметь дело с таинственною силою Божией, действующею в воде, хлебе и вине, в земных сосудах! Не удивительно, что некоторые называют пасторскую работу высшим служением!



Честный кандидат в пасторы знает, что на пьедестал должно быть вознесено его служение, а не он сам. Еще до вступления в должность он чувствует свою личную слабость. Он пугается как великих возможностей, так и огромных требований, приносимых ему служением. Он одновременно подавлен и ободрен масштабами пасторского служения, включающего в себя:

обеспечение керигматического и эсхатологического служения;

удовлетворение текущих нужд современных общин;

согласование с современными представлениями дарованного человеку откровения Божия;

осуществление благотворного и целительного пасторского служения;

знание об источнике получения долговременных и текущих теоретических и практических ресурсов;

искусное внедрение богословской и сокровенной мудрости в жизнь людей, стремящихся помнить, что, даже живя в миру, все же они не от мира сего.

Определенно можно сказать, что если и внесено что-то новое в каноны пасторского богословия, то эти изменения весьма незначительны. Пасторы всегда призывались для преподания — как публично, так и в индивидуальном порядке — средств благодати, а также для наблюдения за нуждами и обстоятельствами жизни чад Божиих, вверенных их попечению.

Норберт Мюллер - Георг Крауз - Пасторское богословие

Фонд «ЛЮТЕРАНСКОЕ НАСЛЕДИЕ», WORLD WIDE PRINTING DUNCANVILLE, USA 1999

ISBN 1-890863-36-Х

Норберт Мюллер - Георг Крауз - Пасторское богословие - Содержание

I. ВВЕДЕНИЕ В ПАСТОРСКОЕ СЛУЖЕНИЕ Общие аспекты пасторского служения Евангельское служение Пасторское служение: применение Слова Божия

II. Пастор, служение и Церковь 1. Публичное служение 2. Пастор как личность 3. Отношения пастора с Церковью 4. Начало пасторского служения 5. Отношения между пасторами 6. Отношения пастора с мирскими организациями

III. Применение пастором Слова и Таинств в общине 1. Пастор руководит народом Божиим в служении 2. Пастор проповедует Евангелие 3. Таинство Крещения 4. Таинство Алтаря

IV. Применение Таинств в особых случаях 1. Призвание пастора 2. Частная исповедь и отпущение грехов 3. Пастор как воспитатель и консультант 4. Служение Слова и Таинства престарелым 5. Служение Слова и Таинств для умирающих 6. Христианские похороны 7. Зависимость от химических препаратов 8. Божии чада, испытывающие особые нужды 9. Культы и новые религии 10. Христианское увещевание и наказания

V. Пасторское попечение о семье 1. “Мужчину и женщину сотворил их 2. Пасторское попечение о состоящих в браке 3. Пасторское попечение о вступающих в брак 4. Пасторское попечение и эгоцентризм Неупорядоченные половые связи и аборты Отношение пастора к гомосексуализму Отношение пастора к половому насилию 5. Развод и повторный брак

VI. Пастор за работой 1. Миссия, или Евангелизация 2. Пастор как администратор 3. Домостроительство Божие 4. Пастор и христианское образование



Норберт Мюллер - Георг Крауз - Пасторское богословие - Пасторское служение: искусство применения Слова Божия



Источником [основою и движущею силою] служения является Сам Бог, а стандартом — Слово Божие, к которому пастор не может подходить с “академическою свободою”, принятою в современном мире. Пастор, как человек Божий, познает волю и учения Божии только из Писания. Он погружается в Писание до тех пор, пока его мышление не станет богословским. Он покоряет свою волю воле Божией и, таким образом, оценивает состояние мира с позиции Бога, провозглашая и утверждая решения Божии. Слова Лютера: “So steht’s geschrieben” (“Ибо так написано”) — представляют собою руководство для всего пасторского служения.



Только Бог является источником и движущею силою служения примирения, лишь Он один оправдывает мир по благодати через веру. И поскольку Он дает откровение о Себе только в Писании, Библейскою нормою служения является свидетельство о распятом и воскресшем Христе.



Заботящийся о людях пастор также должен чувствовать атмосферу и реальные условия, в которых осуществляется служение Слова. Как говорит Павел, “Для всех я сделался всем, чтобы спасти по крайней мере некоторых” (1Кор.9:22). Нечувствительный и негибкий “пастор-формалист”, следующий некой реально существующей или воображаемой “книге практических правил”, разрушает свое служение.



В Немецкой Лютеранской церкви для обозначения служителя, знающего свое стадо и применяющего Писание в решении насущных проблем прихожан, употребляется древнее слово seelsorger, то есть дословно — “викарий [или попечитель] душ”. Лютеранская церковь в нашей стране выбрала для использования в своей среде библейское слово “пастор” (пастырь). Однако независимо от употребляемого термина, все богословие должно стремиться именно к этому.



Ко второй половине XX века стало очевидно, что в пасторском служении используется все больше и больше социально-психологических моделей и методов. Однако поскольку христиане “пленяют всякое помышление в послушание Христу” (2Кор.10:5), пасторское служение — это больше чем социология или психология. Оно целиком и полностью основывается на откровении Божием [дарованном] во Иисусе Христе и Его Слове. Здесь христианский пастор находит авторитет, силу и руководство.



Противостояние Нафана Давиду в истории с Урией и Вирсавией является хорошей иллюстрацией пасторского попечения, основанного на Слове Божием (2Цар.12). Нафан не рассуждал о том, “как” и “почему”. Он не допускал никакого самооправдания, никаких отговорок, никаких предположений, что во многом виноваты родители или сложившаяся ситуация. Он не принимал во внимание никаких психологических теорий, предлагающих смягчающие обстоятельства, и никаких социологических моделей, представляющих это событие в лучшем свете. Пророк Божий предстал перед царем с простым обвинением: “Ты — тот человек [который сделал это]”. Подобным же образом, исповедание Давидом своего греха не вызвало никаких вопросов относительно его намерений в будущем, но повлекло за собою простое и прямое отпущение греха: “Господь снял с тебя грех твой”. В Нафане Бог дал нам образец для подражания, — пример того, как пасторам следует применять Закон и Евангелие во славу Божию и для спасения всех людей. Когда пастор провозглашает Закон и Евангелие, Святой Дух действует в сердце слушающего.



Таким образом, пасторское служение — это искусство приложения живого Слова Божия к человеческому сердцу во всем многообразии жизненных ситуаций и условий. Вот что пишет К.Ф.В. Балтер в своей книге “Различия между Законом и Евангелием” по поводу приложения Слова Божия к слушателю:



“Правильное сопоставление Закона и Евангелия является одной из наиболее сложных проблем и высшим искусством как Христианства вообще, так и богословия в частности. Этому можно научиться только на основе личного опыта, под водительством Духа Святого...

...Однако в данный момент мы рассматриваем применение и использование этой доктрины. Практическое применение данного учения связано с такими трудностями, которые ни один человек не может преодолеть путем собственных логических размышлений. Святой Дух должен учить этому людей на практике. Трудность, с которой сталкивается проповедник при овладении данным искусством, связана во-первых с тем, что он христианин, и во-вторых с тем, что он — служитель”.



Обращаясь к этой проблеме, — “одной из наиболее сложных проблем”, — и совершенствуясь в этом “высшем искусстве”, служитель Евангелия может впасть в тягостные раздумья и колебания. Причина столь распространенной в мире разочарованности духовенства часто заключается в жизненных передрягах и человеческих проблемах, — на первый взгляд неразрешимых, — с которыми пасторы повсеместно сталкиваются в своих общинах. И все же, благодаря изучению Слова Божия, осмыслению собственного опыта и назиданий собратьев по служению под водительством Духа Святого (опять же) через Слово, пастор возрастает в этом славном искусстве и даже может находить в нем силу и радость.