Надюк - Введение в теоретические основы душепопечительства и консультирования

Предлагаемое Вашему вниманию учебное пособие является результатом осмысления и переработки авторского курса «Душепопечительство и консультирование» реализованной мною программы подготовки церковных душепопечителей может быть полезным для учащихся библейских школ, семинарий, христианских институтов и просто для служителей и прихожан русскоязычных церквей, которые нуждаются в обретении базовых знаний и в церковно-ориентированной системе ценностей в таком неоднозначном для многих направлении, которым сегодня является душепопечительство. Термин «душепопечительство» широко используется в русско-язычном церковном сообществе, но точно не определен, что часто приводит к спекуляциям и подмене смыслов, о которых мы поговорим в следующих разделах книги.

Сегодня в русскоязычной евангельской среде существует множество искажений на тему душепопечительства. Любое консультирование с применением духовно-ориентированных ценностей нередко трактуется, как душепопечительство, а христианин, получивший образование психолога или подготовку, так называемого «коуча», автоматически позиционирует себя, как душепопечитель.

Главной целью написания этого учебного пособия стало – определение душепопечения в качестве духовно-терапевтической пасторской практики оказания помощи людям.

Надюк Р. И. - Введение в теоретические основы душепопечительства и консультирования

«Издательские решения», 2024. – 148 с.

ISBN 978-5-00-647501-4

Надюк Р. И. - Введение в теоретические основы душепопечительства и консультирования – Содержание

Обложка

Титульный лист

Аннотация Выходные данные

Содержание

Благодарности

Глава 1. Введение

Учебное пособие поможет разобраться

Задачи курса

Глава 2. Душепопечительство в истории церкви

Душепопечительство в иудее-христианской истории

Иудейская душепопечительская традиция

Душепопечительство в христианской истории

Период патристики

Душепопечение в средневековье и до реформации

Период реформации

Душепопечение в Римско-Католической церкви после Реформации

Душепопечительские традиции Анабаптистов

Душепопечительские традиции Пиетистов

Современные концепции Душепопечительства

Библейское душепопечение

Глава 3. Библейское богословие и концепции душепопечительства

Богословие мотивации душепопечителя

Духовный закон согласия

Ошибочные мотивации

Правильная мотивация

Духовный закон научения

Духовный закон исповедания

Духовный закон сеяния и жатвы

Глава 4. Практическое богословие душепопечительства

Принцип веры

Концепция зловерия

Глава 5. Систематическое богословие душепопечительства

Триединство

Бог Отец

Бог Сын

Дух Святой

Антропология душепопечительства

Плотской человек

Сотериология душепопечительства

Миссиология

Ученичество в душепопечительстве

Ангелология душепопечительства

Экклесиология душепопечительства

Церковь как терапевтическое общество

Глава 6. Душепопечительство и теории консультирования

Душепопечительское осмысление психологических теорий консультирования

Пятиступенчатая модель консультирования

Три цели душепопечительства

Психоанализ

Индивидуальная психология Адлера

Глава 7. Семья и стили жизни

Родители и младенец

Первенец. Рождение мальчика

Родители и девочка

Первенец и второй ребенок

Второй ребенок

Третий (младший) ребенок

Раздел 8. Рациональная школа или когнитивное направление

Поведенческий подход

Гуманистическое направление

Глава 9. Этика душепопечительства

Доверить Богу себя

Как настроиться душепопечителю?

Быть беспристрастным

Быть целомудренным в душе и в отношениях

Обратная сторона помощи

Обратная сторона доверия

Обратная сторона беспристрастности

Оборотная сторона тайны исповеди

Романтические отношения в душепопечительстве

Глава 10. Духовно-ориентированный подход в душепопечительстве

Душепопечительски-ориентированное администрирование

Ссылки