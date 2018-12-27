Фундаментальная теология в своих первых разделах содержит обоснование того, что Иисус Христос был истинным Посланником Божиим и обещанным Мессией, в Котором осуществилась полнота Божественного Откровения, предназначенного для спасения всего человечества. Это положение порождает два основных вопроса: намеревался ли Христос в связи с временной ограниченностью Своего исторического существования обеспечить Своему делу надлежащую прочность и распространить его влияние на всех людей всех времен, и в какой конкретной форме намерен Он был разрешить эту проблему?

Во второй части, в фундаментальной экклезиологии, даются положительные ответы на оба этих вопроса при широком их обосновании. Очень обстоятельно и различными способами показывается стремление Христа спасти всех людей путем действительного соприкосновения с тайной его Личности и Его спасительного дела. Затем внимание сосредоточивается на целенаправленной деятельности Христа, стремящегося к установлению религиозного общества, как надежной среды спасения, дающей через тайну Церкви реальную возможность каждому человеку соприкоснуться с осуществленным Им делом спасения.

Логическим следствием установления Церкви как среды спасения является необходимость подлинной принадлежности к ней каждого, желающего спастись. К этой части фундаментальной теологии добавлен трактат об учительной власти Церкви, имеющей особое отношение к сохранению и передаче сокровищницы Откровения.

Станислав Наги - Католическая Церковь - богословские обоснования

Рим - Люблин, Издательство Святого Креста, 1994 г.

Превод с польского В. Данилова

Станислав Наги - Католическая Церковь - богословские обоснования - Оглавление

Предисловие

Введение

Часть первая. УСТАНОВЛЕНИЕ ЦЕРКВИ

I. Место церкви в замысле Христа о спасении

Место церкви в замысле Христа о спасении II. Христос установил Церковь

Часть вторая. БОЖЕСТВЕННОЕ ПРОИСХОЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННО-РЕЛИГИОЗНОЙ СТРУКТУРЫ ЦЕРКВИ

I. Общественно-религиозная структура Церкви

Общественно-религиозная структура Церкви II. Апостолы и общественная структура Церкви

Апостолы и общественная структура Церкви III. Примат св.Петра

Часть третья. ВЕЧНОСТЬ ЦЕРКВИ И ЕЕ УСТРОЙСТВА

I. Преемники Апостолов

ІІ. Преемники св.Петра

III. Принцип непрерывной преемственности

Принцип непрерывной преемственности IV. Обобщенный образ общественно-религиозной структуры Церкви — мессианского Народа Божия

Часть четвертая. ПРОБЛЕМА ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К ЦЕРКВИ

I. Необходимость принадлежности к Церкви

Необходимость принадлежности к Церкви ІІ. Условия принадлежности к Церкви

Часть пятая. РИМСКО-КАТОЛИЧЕСКАЯ ЦЕРКОВЬ — ИСТИННАЯ ЦЕРКОВЬ ХРИСТА

I. Обоснование с помощью историко-синтетического метода

ІІ. Признаки истинной Церкви

Часть шестая. УЧИТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ В ЦЕРКВИ

I. Божественное происхождение учительной власти

Божественное происхождение учительной власти II. Вечность безошибочной учительной власти Церкви

Вечность безошибочной учительной власти Церкви III. Субъект учительной власти

IV. Объект учительства в Церкви

V. Магистериум и богословие

Станислав Наги - Католическая Церковь - богословские обоснования - Предисловие

"Господи! к кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни” — ’Ты Христос, Сын Бога живого” — в этих двух кратких утверждениях св. Петр выразил свое и своих сотоварищей по апостольству убеждение об Иисусе и об осуществленной Им спасительной миссии, Действительно, во Христе осуществилось спасение мира и ”прощение грехов”. ”Он есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари. Ибо Им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое: престолы ли, господства ли, начальства ли, власти ли, — все Им и для Него создано. И Он есть прежде всего, и все Им стоит” (Кол 1,14-17). Так понимаемый Христос, Воплотившийся Бог и Искупитель, в Своей краткой земной жизни проповедовал и осуществлял учение о Царстве Божием, подавая знамения и даруя спасающую благодать. Творя добро для всех и во всем, Он привлекал к Себе всех простых людей, но встречал враждебность предводителей еврейского народа. Следовательно, Он был Спасителем и спасал всех, оказавшихся в орбите Его земной жизни и деятельности, о чем выразительно сказал св. Матфей: ”И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их, и проповедуя Евангелие Царства, и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. ...И приводили к Нему всех немощных, одержимых различными болезнями и припадками, и бесноватых, и лунатиков, и расслабленных, и Он исцелял их” (Мф 4,23-24).

Эта личная спасительная деятельность Христа на протяжении Его земной жизни была ограничена временем и пространством, которыми было обусловлено Его человеческое бренное существование. Она протекала в крайне узких временных рамках, продолжительностью около двух лет, закончившихся преждевременной и насильственной смертью, и, следовательно, охватила ограниченное число людей, имевших счастье оказаться в орбите этой деятельности и воспользовавшихся ее спасительными плодами. Однако, с самого начала этой деятельности Христос, во-первых, ясно дает осознать, что Его спасительная миссия несовместима с еврейским местничеством, ограничивавшим деятельность Мессии узким кругом еврейского народа, и обращена ко всему человечеству, а во-вторых, она характеризуется охватом всех времен (”Я с вами во все дни”) и постоянством. Осуществление так понимаемого спасения, универсального во времени и пространстве, было невозможно в исторически коротком и географически ограниченном земном существовании Христа. Оно требовало нового типа земного существования Спасителя мира, которое могло бы охватить все человечество во все времена.

Христианство, особенно православие и католичество, придерживается убеждения, что Христос сознавал универсальность спасительной миссии Своей жизни, охватывающей таинство Его Бого-человеческого бытия и связанного с ним дела спасения. В силу понимания необходимости такой миссии, Он реализует новый тип собственного спасительного существования через религиозное общество, ставшее единственной в своем роде средой спасения, открытой и необходимой для каждого желающего спастись человека. Таким обществом считает себя Новозаветная Церковь, сознающая, что она является народом Божиим, призванным к существованию и обладающим определенной общественно-организационной структурой по установлению Христа. Обладание истиной о тайне Воплощенного Бога и связанного с ней дела спасения составляет гордость и радость христианства. Но истина эта требует логического обоснования, как требовал обоснования и первый тезис истины о Воплощенном Сыне Божием, обоснования, известного под названием апологетической или фундаментальной христологии.

Следовательно, цель настоящей работы — посредством классической экклезио-апологетической аргументации обосновать Божественное происхождение Церкви и ее структуры и реализацию Ею тайны спасения в сообществе католической Церкви. Ибо без такого обоснования католическое сознание не будет ни полным, ни достаточно динамичным, в чем так нуждается католичество в условиях современного мира. Эпоха, изобилующая исключительно острыми мировоззренческими столкновениями в различных областях и аспектах требует четко определенной и решительной мировоззренческой и конфессиональной позиции. Эту задачу для католиков существенно облегчило бы знакомство с содержанием и обоснованием высоких устремлений их вероисповедания. Данная книга призвана удовлетворить эту потребность. Она также адресована студентам-теологам в качестве пособия по фундаментальной теологии. Подобный прикладной характер книги вынуждает автора прибегать ко множеству ссылок на специальную литературу и, с другой стороны, обусловливает тезисное изложение некоторых глав с целью более ясного представления рассматриваемых проблем. Благодаря этому облегчается доступ к главным экклезиологическим проблемам для большого числа читателей.