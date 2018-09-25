Данное издание, как и предыдущие работы представляет собой конспект уроков, прочитанных в стенах ешивы Толдот Ешурун, основанной р. Авраамом Коэном. Материалы уроков составлены на основе постановлений свода еврейских законов Шулхан арух, его комментаторов и величайших авторитетов Торы современности. Многие вопросы затронутые в брошюре получили новый свет и наполнение благодаря горячим обсуждениям и дискуссиям участников уроков.

Огромное спасибо всем им за неоценимый вклад в эту работу. Брошюру планировалось издать к годовщине смерти моего дорогого отца и учителя р. Иосефа бен р. Лейб Нахмана Злотника, горячее любившего Всевышнего, искренне служившего Ему, невероятно жизнерадостного человека, дарившего эту радость жизни всем окружающим его.

Пусть данная брошюра станет знаком памяти и почтения к этому особенному человеку, малой толикой великого долга, который не удалось воздать при его жизни. Если строки данного издания вдохновят кого либо более полно исполнять свои обязанности по отношению к родителям, пусть это послужит поднятию чистейшей и прекраснейшей души папы , благословенна память о нем. Пользуясь случаем, хотелось бы от всего сердца поблагодарить всех тех ,кто принял участие в выпуске брошюры. Особая благодарность великому раввину, праведнику, сыну праведника, Раву Гаону, р. Бен-Циону Зильберу, да продлит Всевышний его годы.

Жертвуя своим драгоценным временем, он дважды проверял эту работу, внося принципиальные изменения , и давая неоценмые советы. Я глубоко признателен семье Исрайлит -Тульчинецких , которая приняла на себя расходы, и тем самым сделали возможным выход в свет этого издания, в память о их отце и дяде, исполнив по отношению к ним заповедь почитания. Огромное спасибо госпоже Юлии Шлейфман за помощь в редакции, всем моим учителям и наставникам, и конечно, маме и жене, поддержка и воодушевление которых, дают мне возможность изучать, а затем передавать другим вечные законы Торы.

Да воздаст им Всевышний за их добро! Одним из десяти речений Всевышнего, произнесённых Им во время Синайского откровения, является заповедь почитания родителей. Это пятое из десяти повелений Творца, высеченных на скрижалях Завета. О величии и значимости этой заповеди написано в Талмуде, Мидрашах, Зоаре и других источниках еврейской мудрости, ей посвящены многие тома. Достаточно только упомянуть тот факт, что Тора приравнивает почтение и трепет перед родителями к почитанию Всевышнего и трепету перед Ним. Постараемся немного познакомиться с законами и обычаями, относящимися к этой заповеди.

В Письменной Торе мы находим два повеления о почитании родителей. В книге Шмот (гл. «Итро» 20,12) сказано: «Почитай отца своего и мать свою». В главе «Кдошим» книги Ваикра (19,3) говорится: «Бойтесь каждый матери своей и отца своего...» Говоря о почитании, Писание упоминает вначале отца, а затем мать. В заповеди о страхе сначала говорится о матери, а потом - об отце. Поясняют мудрецы Торы, что природа человека такова, что он больше склонен к почитанию матери, которая с ним более нежна и ласкова, а боится больше отца, который может более жёстко потребовать и более строго наказать.

Для того, чтобы «уравнять» отца и мать в этом отношении, показать, что их положено одинаково почитать и бояться, Тора называет первым отца, когда речь идёт о почитании, и мать, когда речь идёт о страхе. Приведём вкратце слова Шулхан Аруха - свода законов (Йорэ Дэа, начало § 240), а затем разберём его более подробно. «Что является выражением страха перед отцом? Не стоять в том месте, где обычно стоит отец в собрании старейшин, и в том месте, где он обычно молится. Не сидеть на том месте, где обычно сидит отец во время семейных трапез, не перечить его словам, не противоречить ему и не судить сказанное им. Если отец с кем-либо дискутирует, запрещено сыну в присутствии отца сказать, что отец говорит верно.

Запрещено называть отца по имени как при его жизни, так и после смерти. Следует называть его ‘отец, наставник мой’... Что является выражением почтения к отцу? Кормить, поить, одевать, укрывать, помогать войти и выйти». Что отличает заповедь почитать родителей от заповеди их бояться? На взгляд некоторых мудрецов Торы, принципиальная разница заключается в следующем: почитание - совершение действий (к этому же относятся слова и мысли), которые выражают уважение к родителям. Страх - воздержание от действий (а также слов и мыслей), которые умаляют величие и значимость родителей, обижают, огорчают, расстраивают их или, тем более, гневят или оскорбляют.

Рав Лейб-Нахман Злотник - Законы почитания родителей

Бейтар-Илит — 5772 / 79 с.

Рав Лейб-Нахман Злотник - Законы почитания родителей - Содержание

Придесловие автора

Введение

Источник в Писании

Что такое почитание, и что такое страх?

Почему человек обязан почитать родителей?

Заповедь почитания отца и матери

За чей счёт осуществляется заповедь почитания родителей?

Обязанность вставать перед родителями

Просьба, противоречащая Торе

Заповедь почитания родителей и другие заповеди

Если родители ошиблись или неправы

Родители, которые не соблюдают Тору

Родители, которые освобождают детей от обязанности почитать себя. Помощь от родителей

Почитание родителей после их смерти

Обязанность почитать родственников, составляющая часть заповеди почитания родителей

Женщины и заповедь почитания родителей

Награда за почитание родителей

Границы заповеди почитания родителей

Родительское благословение

Заповедь изучения Торы и почитание родителей

Женитьба и почитание родителей

Благословение на исполнение заповеди почитания родителей. Запрет позорить, проклинать и бить родителей

Может ли человек лечить своих родителей?

Сидеть на месте, где обычно сидят отец или мать

Запрет противоречить родителям и перебивать их

Запрет называть родителей по имени

Судебные тяжбы

Запрет будить родителей

Просьбы родителей, в исполнении которых нет прямой нужды для них самих

Чью просьбу выполнить раньше, матери или отца?

Почитание родителей во время семейных торжеств

Приёмные дети

Воспитание детей

Заключение

Рав Лейб-Нахман Злотник - Законы почитания родителей - Заповедь почитания отца и матери

Заповедь почитания отца и матери включает в себя обязанность любви к ним, нежного и трепетного отношения. И необходимо выполнять её во всех аспектах: мысленно, словами и действиями. Первый аспект — мысль. Эту великую заповедь выполняют мысленно, когда думают: какие особенные, замечательные, прекрасные у меня родители. Вспоминают их хорошие качества, поступки, достоинства. Великий мудрец Торы нашего времени, Рав Хаим Шмулевич, говорил, что необходимо уважать родителей не вопреки тому, каковы они, а за то, какие они. То есть видеть их достоинства и превозносить их. И даже если все окружающие этого не видят и так не думают.

Второй аспект — слово. Говорить с родителями и о них с большим почтением и высокой оценкой, с любовью и нежностью. В различных источниках приводится, что с отцом и матерью следует говорить, как с царём и царицей, всячески выказывая им то почтение, которое дети испытывают к ним. Дети должны стараться всегда первыми здороваться с папой и мамой, сообщать им новости, говорить об отъезде и возвращении, живо интересоваться их новостями, здоровьем. Если сын или дочь просят кого-либо и те люди, которых они просят, - знакомые их родителей, то даже если они, и не зная родителей, выполнили бы просьбу, всё равно следует сказать: «Сделайте мне это одолжение ради моего отца (или матери)».

Этим человек возвышает своих родителей и оказывает им уважение. Если сын или дочь слышат, что об их родителях отзываются в неуважительной форме, должны сразу же это пресечь. Если вмешательство не поможет, а только вызовет ещё более бурный гнев и приведёт к ещё большему унижению, иногда целесообразнее промолчать. Третий аспект выполнения заповеди — действие. Само то, что человек в повседневной своей жизни поступает честно, ведёт себя, как подобает, приятен и признан - Всевышним и людьми - является в некотором смысле исполнением заповеди почитания родителей, т.к. доброе имя отца и матери будет превознесено и отмечено: «Такие прекрасные дети могут быть только у хороших родителей».

Всякая заповедь и доброе дело, которое совершает человек, косвенно является исполнением заповеди почитания родителей - ведь благодаря им и их воспитанию он готов сделать это. Всевышний «вспоминает их» к добру и воздаёт им в этом и в будущем мире. Когда дети помогают родителям, делают что-либо для них, это должно сопровождаться радостью, весельем, доброжелательностью, чтобы родителям было приятно принимать их услуги. Талмуд говорит: иногда случается, что дети подают своим родителям изысканные блюда и их ждёт за это геином - ад, а иногда - заставляют родителей тяжело работать и попадают в ган-эдэн - рай. Так, например, сын подаёт отцу жареных откормленных перепелов на обед.

На вопрос отца: «Откуда у тебя это, сынок?» он сквозь зубы цедит: «Жуй, жуй, старик, не отвлекайся», - за такое отношение он попадает в геином. Другой сын, чтобы отца не взяли на тяжёлую царскую службу (выполнять какую-то повинность), устраивает его к себе на мельницу. Отец тяжело работает, а сын успокаивает его ласково: «Ведь на царской работе тяжелее, она продолжительней и утомительней». Такой сын получает награду и в этом, и в будущем мире. Выполняя заповеди, относящиеся к родителям, необходимо помнить общие правила Торы. Одно из них это «намерение сердца»: во время выполнения любой заповеди человек должен думать и помнить о том, что данное действие является заповедью Всевышнего. Ещё одно правило: заповедь, которую человек делает сам, выше и значимее, чем та, выполнение которой он поручает другим людям. Поэтому, когда родителям требуется какая-либо помощь, лучше, чтобы сын или дочь сами сделали это, а не просили и не нанимали других.

За чей счёт осуществляется заповедь почитания родителей ?. Иногда выполнение заповеди почитания родителей связано с материальными затратами. Закон установлен в соответствии с мнением, гласящим, что расходы, сопряжённые с выполнением заповеди почитания родителей, осуществляются за их счёт. В случае, если у родителей есть возможность оплатить расходы на свои нужды, дети помогают родителям, пользуясь их деньгами, - транспортируют, покупают лекарства, продукты, одежду, делают ремонт - за счёт родителей. Когда необходимо, чтобы сын или дочь для того, чтобы помочь родителям, пропустили работу, потеряли зарплату, доходы, это не восполняется родительскими деньгами.

Деньги, потраченные на телефонные звонки, на проезд, на письма и т.п., которые дети тратят, чтобы выполнить заповедь почитания родителей, не должны возмещаться из родительских денег, т.к. вместо звонка или письма дети могли бы явиться лично, а вместо того, чтобы пользоваться транспортом, - добраться пешком. Поэтому получается, что это расходы для удобства детей, которые не должны оплачиваться родителями. В случае, когда у родителей нет возможности оплатить свои расходы, все их нужды оплачиваются детьми. Если у них есть несколько дочерей и сыновей, то расходы делятся поровну между детьми с учётом материальной обеспеченности каждого из них.

Если и у детей нет возможности оплатить родительские расходы, согласно букве закона они не обязаны просить милостыню для роди- телей, но, исходя из норм морали, сын не должен допустить, чтобы отец ходил с протянутой рукой, и должен сам собирать милостыню для них. Тем более, нельзя допустить, чтобы мать побиралась, поскольку позор женщины, просящей подаяния, намного больше, чем позор мужчины. Дети обязаны помогать родителям, даже если из-за этого они могут быть уволены с работы и потерять заработок. Если у сына или дочери есть свои дети в возрасте до шести лет и денег хватает либо на пропитание детей, либо на оплату расходов на нужды родителей, обязанность по отношению к детям «перевешивает».