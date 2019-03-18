Шапиро - Уроки Веры
С благодарностью к Всевышнему, мы рады представить читателю эту книгу - «Уроки веры» - перевод уроков гаона рава Моше Шапиро, да будет благословенна память о праведнике! Эта книга по сути предваряет книгу «Живи верой» - детальное изучение тринадцати Основ веры, сформулированных Рамбамом. «Уроки веры» - это невероятно глубокое и очень детальное рассмотрение самого понятия «вера».
Казалось бы, что здесь «рассматривать», но на самом деле истинная вера становится главным плодом всей жизни человека - всего изучения и исполнения им Торы. Две эти книги, изданные «Фондом наследия рава Ицхака Зильбера», представляют собой одно целое - уроки веры: что такое «вера» и как жить верой. Но если книга «Живи верой» ("רעה אמונה") уже неоднократно была издана на иврите и известна множеству читателей, «Уроки веры» до сих пор не изданы в оригинале.
И когда мы закончили работу над переводом книги «Живи верой», спросили у рава: может быть, есть еще что-нибудь, что, по его мнению, стоило бы перевести и опубликовать на русском языке. Тогда мы и получили «Уроки веры» для перевода и публикации. Нет слов, способных выразить сожаление о том, что Учитель совсем недолго оставался с нами после этого...
Он успел взять в руки экземпляр книги «Живи верой» на русском языке, и глаза его при этом светились неподдельным счастьем, хотя происходящее в «этом мире» тогда уже как будто совсем не трогало его. Учитель оставил нас, и мы потеряли возможность обращаться к нему за советами и разъяснениями для уточнения перевода. Символично, что рава Моше Шапиро и рава Ицхака Зильбера при жизни связывала большая дружба и взаимное уважение, и теперь первая книга рава Моше Шапиро, выходящая в свет после его ухода от нас, издается «Фондом наследия рава Ицхака Зильбера».
Здесь самое время выразить искреннюю благодарность гаону раву Бенциону Зильберу - именно к нему мы обращались за помощью, и он не оставил нас без своих советов, уточнений и указаний - да продлит Всевышний его годы! Также я хочу выразить свою личную, глубочайшую благодарность Григорию Соломоновичу Гальперину, его сыну Аарону и всей их семье, за невероятную возможность переводить уроки рава Моше Шапиро и за то, что наследие моего учителя продолжает жить здесь, с нами, и становится доступным все более широкой публике.
Огромная благодарность «Фонду наследия рава Ицхака Зильбера» за самоотверженный труд над изданием данной книги. И отдельно следует поблагодарить редактора - рава Овадью Климовского, сведущего в Торе и скромного человека, ведь это именно его во всех отношениях грамотная работа превратила перевод в «книгу».
Рав Моше Шапиро - Уроки Веры - Сорок три урока рава Моше Шапиро о Вере
Фонд – «Наследие рана Ицхака Зильбера»
Иерусалим – 5779 / 2018 г. – 487 с.
ISBN 978-965-7511-17-6
Рав Моше Шапиро - Уроки Веры - Сорок три урока рава Моше Шапиро о Вере - Содержание
- Предисловие переводчика
- Урок первый - Заповедь - мицва
- Урок второй - Тора и заповеди
- Урок третий - Учение и исполнение
- Урок четвертый - 613 заповедей
- Урок пятый - «Праведник верой будет жить»
- Урок шестой - Вера и долг
- Урок седьмой - Основа понятия «вера»
- Урок восьмой - «И поверил во Всевышнего, и засчиталось ему это как подаяние»
- Урок девятый - Вера - это абсолютная простота
- Урок десятый - Источник Тринадцати Основ веры
- Урок одиннадцатый - Сознание
- Урок двенадцатый - Без осознания нет понимания
- Урок тринадцатый - Отношение человека к внешней реальности
- Урок четырнадцатый - «Сделаем и поймем»
- Урок пятнадцатый - Вера и знание
- Урок шестнадцатый - Маловеры
- Урок семнадцатый - «Цельным будь со Всевышним, Властелином твоим»
- Урок восемнадцатый «Все дела Его - с верой»
- Урок девятнадцатый - Верить страху перед Ним
- Урок двадцатый - Отвечающий Амен в полную силу
- Урок двадцать первый - «Бог, Царь верный»
- Урок двадцать второй - Вера и союз
- Урок двадцать третий - «На спасение Твое я надеюсь, Всевышний»
- Урок двадцать четвертый - «Открывают ему врата Ган Эдена»
- Урок двадцать пятый - Корень веры в душе
- Урок двадцать шестой - Вера и изгнание
- Урок двадцать седьмой - Установить стеной
- Урок двадцать восьмой - Еще о вере и изгнании
- Урок двадцать девятый - «Пришел Хаввакук и свел все к одной...»
- Урок тридцатый - Корень слова
- Урок тридцать первый - «...Который вывел тебя из земли Египетской»
- Урок тридцать второй - Воображение
- Урок тридцать третий - «Начало злаков»
- Урок тридцать четвертый - «Прочно и правильно»
- Урок тридцать пятый - Вера - «точка жизни» веры
- Урок тридцать шестой - «И были руки его верой»
- Урок тридцать седьмой - «И было, когда поднимал руку Моше, побеждал Израиль»
- Урок тридцать восьмой - Чудеса
- Урок тридцать девятый - Вера и счет
- Урок сороковой - Память о Синайском откровении
- Урок сорок первый - Страх перед Всевышним - это мудрость
- Урок сорок второй - «Дабы не забыл ты»
- Урок сорок третий - «Ради того, чтобы испытать»
Рав Моше Шапиро - Уроки Веры - Сорок три урока рава Моше Шапиро о Вере - Урок первый Заповедь - мицва
Начнем со знакомства с понятием «заповедь». Прежде всего, требует объяснения само слово, избранное Торой для обозначения заповедей - «мицва» (מצוה). Хотя это слово однокоренное слову «цивуй» (ציווי) - «приказ», оно, на самом деле, удивительно. Согласно стилю языка - принятым в Святом языке формам речи - заповедь следовало бы назвать именно словом «цивуй», что означает «приказ». А что же означает слово «мицва»? Когда человеку дают заповедь, это «цивуй», а понятие «мицва» по своей грамматической форме должно означать некое состояние человека. Не стоит думать, что это игра словами. Если человеку что-либо заповедано - это называется «цивуй», а форма «мицва» используется здесь не по назначению. Тем не менее, именно это слово мы видим в письменной Торе.
Именно так Тора называет все заповеди - повелительные и запретительные. И для того чтобы понять глубину понятия «заповедь», следует начать с понимания того, почему использовано именно слово «мицва», что Тора хотела этим сказать нам? И второй вопрос, связанный с первым: почему заповедь не названа «цивуй»? Ведь именно это слово, как мы и говорили, означает приказ, и именно так мы понимаем значение понятия «заповедь». И здесь следует признать, что «мицва» - это не приказ, и понять это. «Мицва» - это некая система, некое состояние, в рамках которого приказ существует как нечто само собой разумеющееся. Как мы уже говорили, по своей форме слово «мицва» и должна означать не приказ, а именно состояние или систему.
Возьмем для примера другой глагол и образованное от его корня существительное. Форма слова «мицва» в точности совпадает с формой слова «מקוה» - «миква». Мудрецы объясняют стих «Средоточие надежд (מקוה) Израиля - Всевышний...» (Ирмеяу 17:13) так: это значит, что с Ним, благословенным, связаны все надежды Израиля. «Кивуй» (קיווי) - это «надежда» или «устремление», в смысле, само действие, подобно тому, как «цивуй» - это приказ. А «миква» - это место или состояние, к которому направлены все устремления, все надежды. На самом деле, когда мы говорим «миква», мы говорим о месте, к которому устремлено все. То же самое происходит, когда слово «цивуй» превращается в слово «мицва» - конкретное действие превращается в «состояние».
Конечно, на первый взгляд, это кажется очень странным и удивительным. Но это, напомним, касается самых фундаментальных вещей. И мы настолько привычны к этому слову - «мицва» (мы просто рождаемся с ним!), что вообще не обращаем внимание на его странность. И не задаемся вопросом, что должно означать это изменение формы - что нам сообщают этим? Попытаемся вникнуть в суть понятия «мицва» ~ «заповедь». Сказано в Талмуде (Брахот 13а): «Сказал раби Иеошуа бен Корха: почему отрывок "Слушай..." предшествует отрывку "И будет, если послушаете..."? - Для того, чтобы человек вначале принял на себя ярмо царства Небесного, а после этого - ярмо заповедей». И уже спрашивают многие комментаторы: что значат эти слова?
Что значит «принять ярмо царства Небес» и «принять ярмо заповедей»? Как можно принять на себя ярмо царства без ярма заповедей, и как можно принять ярмо заповедей, не принимая ярмо царства? Когда мы принимаем Всевышнего как царя, это само собой включает подчинение Его приказам, то есть принятие ярма заповедей уже заложено в принятии ярма царства Небес! Если так, откуда возьмутся два отдельных «принятия ярма»!? Однако, так или иначе, мы учим отсюда, что есть два отдельных принятия ярма - ярма царства и ярма заповедей. Это одна проблема, требующая разъяснения. Кроме того, само утверждение, что мы принимаем на себя ярмо заповедей произнесением отрывка «И будет, если послушаете...», требует разъяснений.
No comments yet. Be the first!