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Шапиро - Уроки Веры

Рав Моше Шапиро - Уроки Веры - Сорок три урока рава Моше Шапиро о Вере
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, JUDAICA, **Ecclesiology Faith Experience, Philosophy, Ethics
С благодарностью к Всевышнему, мы рады представить читателю эту книгу - «Уроки веры» - перевод уроков гаона рава Моше Шапиро, да будет благословенна память о праведнике! Эта книга по сути предваряет книгу «Живи верой» - детальное изучение тринадцати Основ веры, сформулированных Рамбамом. «Уроки веры» - это невероятно глубокое и очень детальное рассмотрение самого понятия «вера».
Казалось бы, что здесь «рассматривать», но на самом деле истинная вера становится главным плодом всей жизни человека - всего изучения и исполнения им Торы. Две эти книги, изданные «Фондом наследия рава Ицхака Зильбера», представляют собой одно целое - уроки веры: что такое «вера» и как жить верой. Но если книга «Живи верой» ("רעה אמונה") уже неоднократно была издана на иврите и известна множеству читателей, «Уроки веры» до сих пор не изданы в оригинале.
И когда мы закончили работу над переводом книги «Живи верой», спросили у рава: может быть, есть еще что-нибудь, что, по его мнению, стоило бы перевести и опубликовать на русском языке. Тогда мы и получили «Уроки веры» для перевода и публикации. Нет слов, способных выразить сожаление о том, что Учитель совсем недолго оставался с нами после этого...
Он успел взять в руки экземпляр книги «Живи верой» на русском языке, и глаза его при этом светились неподдельным счастьем, хотя происходящее в «этом мире» тогда уже как будто совсем не трогало его. Учитель оставил нас, и мы потеряли возможность обращаться к нему за советами и разъяснениями для уточнения перевода. Символично, что рава Моше Шапиро и рава Ицхака Зильбера при жизни связывала большая дружба и взаимное уважение, и теперь первая книга рава Моше Шапиро, выходящая в свет после его ухода от нас, издается «Фондом наследия рава Ицхака Зильбера».
Здесь самое время выразить искреннюю благодарность гаону раву Бенциону Зильберу - именно к нему мы обращались за помощью, и он не оставил нас без своих советов, уточнений и указаний - да продлит Всевышний его годы! Также я хочу выразить свою личную, глубочайшую благодарность Григорию Соломоновичу Гальперину, его сыну Аарону и всей их семье, за невероятную возможность переводить уроки рава Моше Шапиро и за то, что наследие моего учителя продолжает жить здесь, с нами, и становится доступным все более широкой публике.
Огромная благодарность «Фонду наследия рава Ицхака Зильбера» за самоотверженный труд над изданием данной книги. И отдельно следует поблагодарить редактора - рава Овадью Климовского, сведущего в Торе и скромного человека, ведь это именно его во всех отношениях грамотная работа превратила перевод в «книгу».

Рав Моше Шапиро - Уроки Веры - Сорок три урока рава Моше Шапиро о Вере

Фонд – «Наследие рана Ицхака Зильбера»
Иерусалим – 5779 / 2018 г. – 487 с.
ISBN 978-965-7511-17-6

Рав Моше Шапиро - Уроки Веры - Сорок три урока рава Моше Шапиро о Вере - Содержание

  • Предисловие переводчика
  • Урок первый - Заповедь - мицва
  • Урок второй - Тора и заповеди
  • Урок третий - Учение и исполнение
  • Урок четвертый - 613 заповедей
  • Урок пятый - «Праведник верой будет жить»
  • Урок шестой - Вера и долг
  • Урок седьмой - Основа понятия «вера»
  • Урок восьмой - «И поверил во Всевышнего, и засчиталось ему это как подаяние»
  • Урок девятый - Вера - это абсолютная простота
  • Урок десятый - Источник Тринадцати Основ веры
  • Урок одиннадцатый - Сознание
  • Урок двенадцатый - Без осознания нет понимания
  • Урок тринадцатый - Отношение человека к внешней реальности
  • Урок четырнадцатый - «Сделаем и поймем»
  • Урок пятнадцатый - Вера и знание
  • Урок шестнадцатый - Маловеры
  • Урок семнадцатый - «Цельным будь со Всевышним, Властелином твоим»
  • Урок восемнадцатый «Все дела Его - с верой»
  • Урок девятнадцатый - Верить страху перед Ним
  • Урок двадцатый - Отвечающий Амен в полную силу
  • Урок двадцать первый - «Бог, Царь верный»
  • Урок двадцать второй - Вера и союз
  • Урок двадцать третий - «На спасение Твое я надеюсь, Всевышний»
  • Урок двадцать четвертый - «Открывают ему врата Ган Эдена»
  • Урок двадцать пятый - Корень веры в душе
  • Урок двадцать шестой - Вера и изгнание
  • Урок двадцать седьмой - Установить стеной
  • Урок двадцать восьмой - Еще о вере и изгнании
  • Урок двадцать девятый - «Пришел Хаввакук и свел все к одной...»
  • Урок тридцатый - Корень слова
  • Урок тридцать первый - «...Который вывел тебя из земли Египетской»
  • Урок тридцать второй - Воображение
  • Урок тридцать третий - «Начало злаков»
  • Урок тридцать четвертый - «Прочно и правильно»
  • Урок тридцать пятый - Вера - «точка жизни» веры
  • Урок тридцать шестой - «И были руки его верой»
  • Урок тридцать седьмой - «И было, когда поднимал руку Моше, побеждал Израиль»
  • Урок тридцать восьмой - Чудеса
  • Урок тридцать девятый - Вера и счет
  • Урок сороковой - Память о Синайском откровении
  • Урок сорок первый - Страх перед Всевышним - это мудрость
  • Урок сорок второй - «Дабы не забыл ты»
  • Урок сорок третий - «Ради того, чтобы испытать»

Рав Моше Шапиро - Уроки Веры - Сорок три урока рава Моше Шапиро о Вере - Урок первый Заповедь - мицва

Начнем со знакомства с понятием «заповедь». Прежде всего, требует объяснения само слово, избранное Торой для обозначения заповедей - «мицва» (מצוה). Хотя это слово однокоренное слову «цивуй» (ציווי) - «приказ», оно, на самом деле, удивительно. Согласно стилю языка - принятым в Святом языке формам речи - заповедь следовало бы назвать именно словом «цивуй», что означает «приказ». А что же означает слово «мицва»? Когда человеку дают заповедь, это «цивуй», а понятие «мицва» по своей грамматической форме должно означать некое состояние человека. Не стоит думать, что это игра словами. Если человеку что-либо заповедано - это называется «цивуй», а форма «мицва» используется здесь не по назначению. Тем не менее, именно это слово мы видим в письменной Торе.
Именно так Тора называет все заповеди - повелительные и запретительные. И для того чтобы понять глубину понятия «заповедь», следует начать с понимания того, почему использовано именно слово «мицва», что Тора хотела этим сказать нам? И второй вопрос, связанный с первым: почему заповедь не названа «цивуй»? Ведь именно это слово, как мы и говорили, означает приказ, и именно так мы понимаем значение понятия «заповедь». И здесь следует признать, что «мицва» - это не приказ, и понять это. «Мицва» - это некая система, некое состояние, в рамках которого приказ существует как нечто само собой разумеющееся. Как мы уже говорили, по своей форме слово «мицва» и должна означать не приказ, а именно состояние или систему.
Возьмем для примера другой глагол и образованное от его корня существительное. Форма слова «мицва» в точности совпадает с формой слова «מקוה» - «миква». Мудрецы объясняют стих «Средоточие надежд (מקוה) Израиля - Всевышний...» (Ирмеяу 17:13) так: это значит, что с Ним, благословенным, связаны все надежды Израиля. «Кивуй» (קיווי) - это «надежда» или «устремление», в смысле, само действие, подобно тому, как «цивуй» - это приказ. А «миква» - это место или состояние, к которому направлены все устремления, все надежды. На самом деле, когда мы говорим «миква», мы говорим о месте, к которому устремлено все. То же самое происходит, когда слово «цивуй» превращается в слово «мицва» - конкретное действие превращается в «состояние».
Конечно, на первый взгляд, это кажется очень странным и удивительным. Но это, напомним, касается самых фундаментальных вещей. И мы настолько привычны к этому слову - «мицва» (мы просто рождаемся с ним!), что вообще не обращаем внимание на его странность. И не задаемся вопросом, что должно означать это изменение формы - что нам сообщают этим? Попытаемся вникнуть в суть понятия «мицва» ~ «заповедь». Сказано в Талмуде (Брахот 13а): «Сказал раби Иеошуа бен Корха: почему отрывок "Слушай..." предшествует отрывку "И будет, если послушаете..."? - Для того, чтобы человек вначале принял на себя ярмо царства Небесного, а после этого - ярмо заповедей». И уже спрашивают многие комментаторы: что значат эти слова?
Что значит «принять ярмо царства Небес» и «принять ярмо заповедей»? Как можно принять на себя ярмо царства без ярма заповедей, и как можно принять ярмо заповедей, не принимая ярмо царства? Когда мы принимаем Всевышнего как царя, это само собой включает подчинение Его приказам, то есть принятие ярма заповедей уже заложено в принятии ярма царства Небес! Если так, откуда возьмутся два отдельных «принятия ярма»!? Однако, так или иначе, мы учим отсюда, что есть два отдельных принятия ярма - ярма царства и ярма заповедей. Это одна проблема, требующая разъяснения. Кроме того, само утверждение, что мы принимаем на себя ярмо заповедей произнесением отрывка «И будет, если послушаете...», требует разъяснений.
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Rating 5.0 / 5
Added 18.03.2019
Author brat lexmak
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