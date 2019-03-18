С благодарностью к Всевышнему, мы рады представить читателю эту книгу - «Уроки веры» - перевод уроков гаона рава Моше Шапиро, да будет благословенна память о праведнике! Эта книга по сути предваряет книгу «Живи верой» - детальное изучение тринадцати Основ веры, сформулированных Рамбамом. «Уроки веры» - это невероятно глубокое и очень детальное рассмотрение самого понятия «вера».

Казалось бы, что здесь «рассматривать», но на самом деле истинная вера становится главным плодом всей жизни человека - всего изучения и исполнения им Торы. Две эти книги, изданные «Фондом наследия рава Ицхака Зильбера», представляют собой одно целое - уроки веры: что такое «вера» и как жить верой. Но если книга «Живи верой» (" רעה אמונה ") уже неоднократно была издана на иврите и известна множеству читателей, «Уроки веры» до сих пор не изданы в оригинале.

И когда мы закончили работу над переводом книги «Живи верой», спросили у рава: может быть, есть еще что-нибудь, что, по его мнению, стоило бы перевести и опубликовать на русском языке. Тогда мы и получили «Уроки веры» для перевода и публикации. Нет слов, способных выразить сожаление о том, что Учитель совсем недолго оставался с нами после этого...

Он успел взять в руки экземпляр книги «Живи верой» на русском языке, и глаза его при этом светились неподдельным счастьем, хотя происходящее в «этом мире» тогда уже как будто совсем не трогало его. Учитель оставил нас, и мы потеряли возможность обращаться к нему за советами и разъяснениями для уточнения перевода. Символично, что рава Моше Шапиро и рава Ицхака Зильбера при жизни связывала большая дружба и взаимное уважение, и теперь первая книга рава Моше Шапиро, выходящая в свет после его ухода от нас, издается «Фондом наследия рава Ицхака Зильбера».

Здесь самое время выразить искреннюю благодарность гаону раву Бенциону Зильберу - именно к нему мы обращались за помощью, и он не оставил нас без своих советов, уточнений и указаний - да продлит Всевышний его годы! Также я хочу выразить свою личную, глубочайшую благодарность Григорию Соломоновичу Гальперину, его сыну Аарону и всей их семье, за невероятную возможность переводить уроки рава Моше Шапиро и за то, что наследие моего учителя продолжает жить здесь, с нами, и становится доступным все более широкой публике.

Огромная благодарность «Фонду наследия рава Ицхака Зильбера» за самоотверженный труд над изданием данной книги. И отдельно следует поблагодарить редактора - рава Овадью Климовского, сведущего в Торе и скромного человека, ведь это именно его во всех отношениях грамотная работа превратила перевод в «книгу».

Рав Моше Шапиро - Уроки Веры - Сорок три урока рава Моше Шапиро о Вере

Фонд – «Наследие рана Ицхака Зильбера»

Иерусалим – 5779 / 2018 г. – 487 с.

ISBN 978-965-7511-17-6

Рав Моше Шапиро - Уроки Веры - Сорок три урока рава Моше Шапиро о Вере - Содержание

Предисловие переводчика

Урок первый - Заповедь - мицва

Урок второй - Тора и заповеди

Урок третий - Учение и исполнение

Урок четвертый - 613 заповедей

Урок пятый - «Праведник верой будет жить»

Урок шестой - Вера и долг

Урок седьмой - Основа понятия «вера»

Урок восьмой - «И поверил во Всевышнего, и засчиталось ему это как подаяние»

Урок девятый - Вера - это абсолютная простота

Урок десятый - Источник Тринадцати Основ веры

Урок одиннадцатый - Сознание

Урок двенадцатый - Без осознания нет понимания

Урок тринадцатый - Отношение человека к внешней реальности

Урок четырнадцатый - «Сделаем и поймем»

Урок пятнадцатый - Вера и знание

Урок шестнадцатый - Маловеры

Урок семнадцатый - «Цельным будь со Всевышним, Властелином твоим»

Урок восемнадцатый «Все дела Его - с верой»

Урок девятнадцатый - Верить страху перед Ним

Урок двадцатый - Отвечающий Амен в полную силу

Урок двадцать первый - «Бог, Царь верный»

Урок двадцать второй - Вера и союз

Урок двадцать третий - «На спасение Твое я надеюсь, Всевышний»

Урок двадцать четвертый - «Открывают ему врата Ган Эдена»

Урок двадцать пятый - Корень веры в душе

Урок двадцать шестой - Вера и изгнание

Урок двадцать седьмой - Установить стеной

Урок двадцать восьмой - Еще о вере и изгнании

Урок двадцать девятый - «Пришел Хаввакук и свел все к одной...»

Урок тридцатый - Корень слова

Урок тридцать первый - «...Который вывел тебя из земли Египетской»

Урок тридцать второй - Воображение

Урок тридцать третий - «Начало злаков»

Урок тридцать четвертый - «Прочно и правильно»

Урок тридцать пятый - Вера - «точка жизни» веры

Урок тридцать шестой - «И были руки его верой»

Урок тридцать седьмой - «И было, когда поднимал руку Моше, побеждал Израиль»

Урок тридцать восьмой - Чудеса

Урок тридцать девятый - Вера и счет

Урок сороковой - Память о Синайском откровении

Урок сорок первый - Страх перед Всевышним - это мудрость

Урок сорок второй - «Дабы не забыл ты»

Урок сорок третий - «Ради того, чтобы испытать»

Рав Моше Шапиро - Уроки Веры - Сорок три урока рава Моше Шапиро о Вере - Урок первый Заповедь - мицва

Начнем со знакомства с понятием «заповедь». Прежде всего, требует объяснения само слово, избранное Торой для обозначения заповедей - «мицва» ( מצוה ). Хотя это слово однокоренное слову «цивуй» ( ציווי ) - «приказ», оно, на самом деле, удивительно. Согласно стилю языка - принятым в Святом языке формам речи - заповедь следовало бы назвать именно словом «цивуй», что означает «приказ». А что же означает слово «мицва»? Когда человеку дают заповедь, это «цивуй», а понятие «мицва» по своей грамматической форме должно означать некое состояние человека. Не стоит думать, что это игра словами. Если человеку что-либо заповедано - это называется «цивуй», а форма «мицва» используется здесь не по назначению. Тем не менее, именно это слово мы видим в письменной Торе.

Именно так Тора называет все заповеди - повелительные и запретительные. И для того чтобы понять глубину понятия «заповедь», следует начать с понимания того, почему использовано именно слово «мицва», что Тора хотела этим сказать нам? И второй вопрос, связанный с первым: почему заповедь не названа «цивуй»? Ведь именно это слово, как мы и говорили, означает приказ, и именно так мы понимаем значение понятия «заповедь». И здесь следует признать, что «мицва» - это не приказ, и понять это. «Мицва» - это некая система, некое состояние, в рамках которого приказ существует как нечто само собой разумеющееся. Как мы уже говорили, по своей форме слово «мицва» и должна означать не приказ, а именно состояние или систему.

Возьмем для примера другой глагол и образованное от его корня существительное. Форма слова «мицва» в точности совпадает с формой слова « מקוה » - «миква». Мудрецы объясняют стих «Средоточие надежд ( מקוה ) Израиля - Всевышний...» (Ирмеяу 17:13) так: это значит, что с Ним, благословенным, связаны все надежды Израиля. «Кивуй» ( קיווי ) - это «надежда» или «устремление», в смысле, само действие, подобно тому, как «цивуй» - это приказ. А «миква» - это место или состояние, к которому направлены все устремления, все надежды. На самом деле, когда мы говорим «миква», мы говорим о месте, к которому устремлено все. То же самое происходит, когда слово «цивуй» превращается в слово «мицва» - конкретное действие превращается в «состояние».

Конечно, на первый взгляд, это кажется очень странным и удивительным. Но это, напомним, касается самых фундаментальных вещей. И мы настолько привычны к этому слову - «мицва» (мы просто рождаемся с ним!), что вообще не обращаем внимание на его странность. И не задаемся вопросом, что должно означать это изменение формы - что нам сообщают этим? Попытаемся вникнуть в суть понятия «мицва» ~ «заповедь». Сказано в Талмуде (Брахот 13а): «Сказал раби Иеошуа бен Корха: почему отрывок "Слушай..." предшествует отрывку "И будет, если послушаете..."? - Для того, чтобы человек вначале принял на себя ярмо царства Небесного, а после этого - ярмо заповедей». И уже спрашивают многие комментаторы: что значат эти слова?

Что значит «принять ярмо царства Небес» и «принять ярмо заповедей»? Как можно принять на себя ярмо царства без ярма заповедей, и как можно принять ярмо заповедей, не принимая ярмо царства? Когда мы принимаем Всевышнего как царя, это само собой включает подчинение Его приказам, то есть принятие ярма заповедей уже заложено в принятии ярма царства Небес! Если так, откуда возьмутся два отдельных «принятия ярма»!? Однако, так или иначе, мы учим отсюда, что есть два отдельных принятия ярма - ярма царства и ярма заповедей. Это одна проблема, требующая разъяснения. Кроме того, само утверждение, что мы принимаем на себя ярмо заповедей произнесением отрывка «И будет, если послушаете...», требует разъяснений.