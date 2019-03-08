Наср - Путешествие по Божественной литургии
Серия – «Библейские исследования»
Книга, которую читатель держит в руках, состоит из двух частей. Первая — «Путешествие по Божественной литургии» — представляет собой опыт истолкования величайшего таинства Православной Церкви. Будучи написанной в значительной степени в традициях символизма, она, тем не менее, вовсе не противостоит «реализму».
Опираясь на Священное Писание, автор показывает, как Божественная литургия являет собой весь жизненный путь Господа нашего Иисуса Христа — от Его Рождества до Вознесения. Но помимо этого, Евхаристия являет нам также и Бога как Троицу: в ней Бог последовательно открывает Себя как Отец, Сын и Святой Дух. Второе сочинение — «Библия в Литургии» — не меньшим образом уникально; Автор поставил перед собой задачу, которую, возможно, до него не ставил никто — показать буквальную связь каждой строчки православной литургии с текстом Священного Писания.
Необходимость работы подобного рода родилась в протестантском окружении. Как известно, для протестантов единственным авторитетом является Священное Писание. И многие из них рассуждают так: раз этого «нет в Библии», то, значит, оно не богодухновенно. А раз не богодухновенно, то, собственно, и не нужно христианину. На этом основании отвергаются уставное богослужение, таинства, иконы, соборы, церковная иерархия, иноческий подвиг... Однако Предание Церкви целостно и порождено одним Духом — Духом Святым. А значит, разные части этого Предания должны быть так или иначе связаны друг с другом.
Выявить связь Литургии со Священным Писанием и берется автор в данной работе. Автор книги проделал гигантский труд, занявший у него около двух лет, чтобы показать, что каждой строчке нашего богослужения можно найти соответствие в Писании Ветхого и Нового Завета. Особенно это актуально в Америке — в стране, где подавляющее большинство населения составляют протестанты, для которых Библия является основным авторитетом, и которые порой весьма скептически относятся к тому, чего «нельзя найти в Библии».
Протоиерей Константин Наср - Путешествие по Божественной литургии. Библия в Литургии
Издательство — «Пролог» — 226 с.
Киев — 2006 г.
ISBN 966-8538-37-4
Протоиерей Константин Наср - Путешествие по Божественной литургии. Библия в Литургии - Содержание
- От переводчика
- Путешествие по божественной литургии
- Посвящение
- От автора
- Опыт Живого Христа в Божественной литургии Благодарности
Часть I. Бог- Отец
- 1.Благословенно Царство... Рай
- 2.Великая ектения...Творение
- 3.Припев первого антифона...Новая Ева
- 4.Малая ектения. — Разделенное царство... наследие
- 5.Припев второго антифона...
- Голос пророков
Часть II. Бог- Сын
- 6.Малая ектения... Воплощение
- 7.Молитва Малого входа... Проявление
- 8.Малый Вход... Возглашение
- 9.Трисвятая песнь... Приятие
- 10.Молитва Трисвятого... Хвала
- 11.Чтение Апостола... Свидетельство
- 12.Евангелие... Благая Весть
- 13.Молитва усиленного прошения... Милость
- 14.Молитва об оглашаемых... Наставление
- 15.Первая молитва верных... Гефсимания
- 16.Вторая молитва верных... Поклонение
- 17.Молитва Херувимской песни...Предательство Иудой Иисуса
- 18.Великий Вход... Путь на Голгофу
- 19.Просительная ектения... Ученики в горнице
- 20.Молитва приношения... Явление по воскресении
- 21.Символ веры... Прииди и виждь
- 22.Анафора... Господь мой и Бог мой
- 23.Молитвы Анафоры... Вознесение
- 24.Дар служения... Ученичество
- 25.Освящение... Тело и Кровь
- 26.Возношение... Приношение
Часть III. Бог- Святой Дух
- 27.Ниспошли Духа Твоего Святого... Пятидесятница
- 28.Общение святых
- 29.Епископ... Единство
- 30.Ектения перед Молитвой Господней... Дары Духа
- 31.Молитва Господня... Универсальность Церкви
- 32.Возношение... Личное освящение
- 33.Святое Причастие... Личная святость
- 34.Приступите... Самоотдача
- 35.Благодарственная ектения... Личная благодарность
- 36.Заамвонная молитва... Прославление
- 37.Отпуст... Личная миссия
- Библия в литургии
- Предисловие
- Посвящение
- Благодарности
- Великая ектения
- Припевы первого антифона
- Малая ектения
- Припевы второго антифона
- Малая ектения
- Припевы третьего антифона Малый вход Молитва перед входом Входной гимн Трисвятое Чтение Апостола Молитва перед Евангелием Чтение Евангелия Сугубая ектения
- Молитва при усердном (сугубом) молении
- Молитва об оглашаемых
- Первая молитва верных
- Вторая молитва верных
- Херувимская песнь
- Молитва Херувимской песни
- Просительная ектения
- Молитва приношения
- Символ веры
- Анафора
- Ектения перед Молитвой Господней
- Молитва Господня
- Возношение
- Причастие
- Благодарственная ектения
- Молитва благодарения
- Молитва заамвонная
- Отпуст
Протоиерей Константин Наср - Путешествие по Божественной литургии. Библия в Литургии - Великая ектения.. .Творение
Великая ектения (т. е. прошение, или моление) являет нам Божие Творение. Ничего нельзя добавить к нему. Даже бы если нас попросили описать Творение, мы, несомненно, в силу своих человеческих немощей и слабостей затруднились бы вспомнить все, что было сотворено. Св. Иоанн Златоуст, как говорится в прошениях ектении, желает, чтобы мы не были безучастны к тому, что сотворил Бог, и одновременно прилагали молитвы, таланты и личные жертвы для того чтобы сохранять и радоваться тому, что Бог сотворил для нас в Своем Царстве. Если мы взглянем на этот ряд прошений более глубоко, то обнаружим, что сила Божия становится ви- димой через Его творение. Для нас нет никаких оснований не принимать участия в том, что сотворил Бог, и не быть вовлеченным в Творение.
Мы участвуем в молитвах: за мир во всем мире, о Церкви, о всех людях, о храме, о епископах, пресвитерах и диаконах, о гражданских властях, о страдающих и больных, о пленниках, о погоде, воздухе, плодах, земле, птицах и, наконец, — о своем собственном спасении. Остается фактом, что иногда мы склонны как бы «замораживать» свой ум во время богослужения. Вместо молитвенных размышлений и участия наш ум уже погрузился в земные заботы вне Царства. Другими словами, очень часто наши тела пребывают в храме, а ум в то же самое время находится вне его. Никто из нас не может испытать в этом путешествии радости о Боге, если мы не имеем спокойствия и мира внутри себя. Мира в раю, в Церкви, в наших сердцах — мира, который нисходит свыше.
В Послании к Филиппийцам 4:6-7 говорится: «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прогиении с благодарением открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Если мы прочтем первые три главы книги Бытия, то увидим, что Адам и Ева пребывали в мире, обладая полной свободой. Господь по Своей воле не создал мира, предоставленного .блуждать самому по себе; напротив, Он дал указания, как должен жить человек, и даны они были Адаму и Еве. Подобным образом мы, находящиеся в Церкви, должны следовать этим указаниям: нужно находиться в мире, не выискивая тех, кто делает что-либо неправильно, не беспокоиться о том, что он или она сделали мне, не отвлекать остальных, не замышлять зло или искушение кому-либо.
No comments yet. Be the first!