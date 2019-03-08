Серия – «Библейские исследования»

Книга, которую читатель держит в руках, состоит из двух частей. Первая — «Путешествие по Божественной литургии» — представляет собой опыт истолкования величайшего таинства Православной Церкви. Будучи написанной в значительной степени в традициях символизма, она, тем не менее, вовсе не противостоит «реализму». Опираясь на Священное Писание, автор показывает, как Божественная литургия являет собой весь жизненный путь Господа нашего Иисуса Христа — от Его Рождества до Вознесения. Но помимо этого, Евхаристия являет нам также и Бога как Троицу: в ней Бог последовательно открывает Себя как Отец, Сын и Святой Дух. Второе сочинение — «Библия в Литургии» — не меньшим образом уникально; Автор поставил перед собой задачу, которую, возможно, до него не ставил никто — показать буквальную связь каждой строчки православной литургии с текстом Священного Писания. Необходимость работы подобного рода родилась в протестантском окружении. Как известно, для протестантов единственным авторитетом является Священное Писание. И многие из них рассуждают так: раз этого «нет в Библии», то, значит, оно не богодухновенно. А раз не богодухновенно, то, собственно, и не нужно христианину. На этом основании отвергаются уставное богослужение, таинства, иконы, соборы, церковная иерархия, иноческий подвиг... Однако Предание Церкви целостно и порождено одним Духом — Духом Святым. А значит, разные части этого Предания должны быть так или иначе связаны друг с другом. Выявить связь Литургии со Священным Писанием и берется автор в данной работе. Автор книги проделал гигантский труд, занявший у него около двух лет, чтобы показать, что каждой строчке нашего богослужения можно найти соответствие в Писании Ветхого и Нового Завета. Особенно это актуально в Америке — в стране, где подавляющее большинство населения составляют протестанты, для которых Библия является основным авторитетом, и которые порой весьма скептически относятся к тому, чего «нельзя найти в Библии».

Протоиерей Константин Наср - Путешествие по Божественной литургии. Библия в Литургии

Издательство — «Пролог» — 226 с.

Киев — 2006 г.

ISBN 966-8538-37-4

Протоиерей Константин Наср - Путешествие по Божественной литургии. Библия в Литургии - Содержание

От переводчика

Путешествие по божественной литургии

Посвящение

От автора

Опыт Живого Христа в Божественной литургии Благодарности

Часть I. Бог- Отец

1.Благословенно Царство... Рай

2.Великая ектения...Творение

3.Припев первого антифона...Новая Ева

4.Малая ектения. — Разделенное царство... наследие

5.Припев второго антифона...

Голос пророков

Часть II. Бог- Сын

6.Малая ектения... Воплощение

7.Молитва Малого входа... Проявление

8.Малый Вход... Возглашение

9.Трисвятая песнь... Приятие

10.Молитва Трисвятого... Хвала

11.Чтение Апостола... Свидетельство

12.Евангелие... Благая Весть

13.Молитва усиленного прошения... Милость

14.Молитва об оглашаемых... Наставление

15.Первая молитва верных... Гефсимания

16.Вторая молитва верных... Поклонение

17.Молитва Херувимской песни...Предательство Иудой Иисуса

18.Великий Вход... Путь на Голгофу

19.Просительная ектения... Ученики в горнице

20.Молитва приношения... Явление по воскресении

21.Символ веры... Прииди и виждь

22.Анафора... Господь мой и Бог мой

23.Молитвы Анафоры... Вознесение

24.Дар служения... Ученичество

25.Освящение... Тело и Кровь

26.Возношение... Приношение

Часть III. Бог- Святой Дух

27.Ниспошли Духа Твоего Святого... Пятидесятница

28.Общение святых

29.Епископ... Единство

30.Ектения перед Молитвой Господней... Дары Духа

31.Молитва Господня... Универсальность Церкви

32.Возношение... Личное освящение

33.Святое Причастие... Личная святость

34.Приступите... Самоотдача

35.Благодарственная ектения... Личная благодарность

36.Заамвонная молитва... Прославление

37.Отпуст... Личная миссия

Библия в литургии

Предисловие

Посвящение

Благодарности

Великая ектения

Припевы первого антифона

Малая ектения

Припевы второго антифона

Малая ектения

Припевы третьего антифона Малый вход Молитва перед входом Входной гимн Трисвятое Чтение Апостола Молитва перед Евангелием Чтение Евангелия Сугубая ектения

Молитва при усердном (сугубом) молении

Молитва об оглашаемых

Первая молитва верных

Вторая молитва верных

Херувимская песнь

Молитва Херувимской песни

Просительная ектения

Молитва приношения

Символ веры

Анафора

Ектения перед Молитвой Господней

Молитва Господня

Возношение

Причастие

Благодарственная ектения

Молитва благодарения

Молитва заамвонная

Отпуст

Протоиерей Константин Наср - Путешествие по Божественной литургии. Библия в Литургии - Великая ектения.. .Творение

Великая ектения (т. е. прошение, или моление) являет нам Божие Творение. Ничего нельзя добавить к нему. Даже бы если нас попросили описать Творение, мы, несомненно, в силу своих человеческих немощей и слабостей затруднились бы вспомнить все, что было сотворено. Св. Иоанн Златоуст, как говорится в прошениях ектении, желает, чтобы мы не были безучастны к тому, что сотворил Бог, и одновременно прилагали молитвы, таланты и личные жертвы для того чтобы сохранять и радоваться тому, что Бог сотворил для нас в Своем Царстве. Если мы взглянем на этот ряд прошений более глубоко, то обнаружим, что сила Божия становится ви- димой через Его творение. Для нас нет никаких оснований не принимать участия в том, что сотворил Бог, и не быть вовлеченным в Творение.

Мы участвуем в молитвах: за мир во всем мире, о Церкви, о всех людях, о храме, о епископах, пресвитерах и диаконах, о гражданских властях, о страдающих и больных, о пленниках, о погоде, воздухе, плодах, земле, птицах и, наконец, — о своем собственном спасении. Остается фактом, что иногда мы склонны как бы «замораживать» свой ум во время богослужения. Вместо молитвенных размышлений и участия наш ум уже погрузился в земные заботы вне Царства. Другими словами, очень часто наши тела пребывают в храме, а ум в то же самое время находится вне его. Никто из нас не может испытать в этом путешествии радости о Боге, если мы не имеем спокойствия и мира внутри себя. Мира в раю, в Церкви, в наших сердцах — мира, который нисходит свыше.

В Послании к Филиппийцам 4:6-7 говорится: «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прогиении с благодарением открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Если мы прочтем первые три главы книги Бытия, то увидим, что Адам и Ева пребывали в мире, обладая полной свободой. Господь по Своей воле не создал мира, предоставленного .блуждать самому по себе; напротив, Он дал указания, как должен жить человек, и даны они были Адаму и Еве. Подобным образом мы, находящиеся в Церкви, должны следовать этим указаниям: нужно находиться в мире, не выискивая тех, кто делает что-либо неправильно, не беспокоиться о том, что он или она сделали мне, не отвлекать остальных, не замышлять зло или искушение кому-либо.