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Наср - Путешествие по Божественной литургии

Протоиерей Константин Наср - Путешествие по Божественной литургии. Библия в Литургии
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Category ESXATOS BOOKS, Theology, History, Liturgical Books
Серия – «Библейские исследования»
Книга, которую читатель держит в руках, состоит из двух частей. Первая — «Путешествие по Божественной литургии» — представляет собой опыт истолкования величайшего таинства Православной Церкви. Будучи написанной в значительной степени в традициях символизма, она, тем не менее, вовсе не противостоит «реализму».
Опираясь на Священное Писание, автор показывает, как Божественная литургия являет собой весь жизненный путь Господа нашего Иисуса Христа — от Его Рождества до Вознесения. Но помимо этого, Евхаристия являет нам также и Бога как Троицу: в ней Бог последовательно открывает Себя как Отец, Сын и Святой Дух. Второе сочинение — «Библия в Литургии» — не меньшим образом уникально; Автор поставил перед собой задачу, которую, возможно, до него не ставил никто — показать буквальную связь каждой строчки православной литургии с текстом Священного Писания.
Необходимость работы подобного рода родилась в протестантском окружении. Как известно, для протестантов единственным авторитетом является Священное Писание. И многие из них рассуждают так: раз этого «нет в Библии», то, значит, оно не богодухновенно. А раз не богодухновенно, то, собственно, и не нужно христианину. На этом основании отвергаются уставное богослужение, таинства, иконы, соборы, церковная иерархия, иноческий подвиг... Однако Предание Церкви целостно и порождено одним Духом — Духом Святым. А значит, разные части этого Предания должны быть так или иначе связаны друг с другом.
Выявить связь Литургии со Священным Писанием и берется автор в данной работе. Автор книги проделал гигантский труд, занявший у него около двух лет, чтобы показать, что каждой строчке нашего богослужения можно найти соответствие в Писании Ветхого и Нового Завета. Особенно это актуально в Америке — в стране, где подавляющее большинство населения составляют протестанты, для которых Библия является основным авторитетом, и которые порой весьма скептически относятся к тому, чего «нельзя найти в Библии».

Протоиерей Константин Наср - Путешествие по Божественной литургии. Библия в Литургии

Издательство — «Пролог» — 226 с.
Киев — 2006 г.
ISBN 966-8538-37-4

Протоиерей Константин Наср - Путешествие по Божественной литургии. Библия в Литургии - Содержание

  • От переводчика
  • Путешествие по божественной литургии
  • Посвящение
  • От автора
  • Опыт Живого Христа в Божественной литургии Благодарности
Часть I. Бог- Отец
  • 1.Благословенно Царство... Рай
  • 2.Великая ектения...Творение
  • 3.Припев первого антифона...Новая Ева
  • 4.Малая ектения. — Разделенное царство... наследие
  • 5.Припев второго антифона...
  • Голос пророков
Часть II. Бог- Сын
  • 6.Малая ектения... Воплощение
  • 7.Молитва Малого входа... Проявление
  • 8.Малый Вход... Возглашение
  • 9.Трисвятая песнь... Приятие
  • 10.Молитва Трисвятого... Хвала
  • 11.Чтение Апостола... Свидетельство
  • 12.Евангелие... Благая Весть
  • 13.Молитва усиленного прошения... Милость
  • 14.Молитва об оглашаемых... Наставление
  • 15.Первая молитва верных... Гефсимания
  • 16.Вторая молитва верных... Поклонение
  • 17.Молитва Херувимской песни...Предательство Иудой Иисуса
  • 18.Великий Вход... Путь на Голгофу
  • 19.Просительная ектения... Ученики в горнице
  • 20.Молитва приношения... Явление по воскресении
  • 21.Символ веры... Прииди и виждь
  • 22.Анафора... Господь мой и Бог мой
  • 23.Молитвы Анафоры... Вознесение
  • 24.Дар служения... Ученичество
  • 25.Освящение... Тело и Кровь
  • 26.Возношение... Приношение
Часть III. Бог- Святой Дух
  • 27.Ниспошли Духа Твоего Святого... Пятидесятница
  • 28.Общение святых
  • 29.Епископ... Единство
  • 30.Ектения перед Молитвой Господней... Дары Духа
  • 31.Молитва Господня... Универсальность Церкви
  • 32.Возношение... Личное освящение
  • 33.Святое Причастие... Личная святость
  • 34.Приступите... Самоотдача
  • 35.Благодарственная ектения... Личная благодарность
  • 36.Заамвонная молитва... Прославление
  • 37.Отпуст... Личная миссия
  • Библия в литургии
  • Предисловие
  • Посвящение
  • Благодарности
  • Великая ектения
  • Припевы первого антифона
  • Малая ектения
  • Припевы второго антифона
  • Малая ектения
  • Припевы третьего антифона Малый вход Молитва перед входом Входной гимн Трисвятое Чтение Апостола Молитва перед Евангелием Чтение Евангелия Сугубая ектения
  • Молитва при усердном (сугубом) молении
  • Молитва об оглашаемых
  • Первая молитва верных
  • Вторая молитва верных
  • Херувимская песнь
  • Молитва Херувимской песни
  • Просительная ектения
  • Молитва приношения
  • Символ веры
  • Анафора
  • Ектения перед Молитвой Господней
  • Молитва Господня
  • Возношение
  • Причастие
  • Благодарственная ектения
  • Молитва благодарения
  • Молитва заамвонная
  • Отпуст

Протоиерей Константин Наср - Путешествие по Божественной литургии. Библия в Литургии - Великая ектения.. .Творение

Великая ектения (т. е. прошение, или моление) являет нам Божие Творение. Ничего нельзя добавить к нему. Даже бы если нас попросили описать Творение, мы, несомненно, в силу своих человеческих немощей и слабостей затруднились бы вспомнить все, что было сотворено. Св. Иоанн Златоуст, как говорится в прошениях ектении, желает, чтобы мы не были безучастны к тому, что сотворил Бог, и одновременно прилагали молитвы, таланты и личные жертвы для того чтобы сохранять и радоваться тому, что Бог сотворил для нас в Своем Царстве. Если мы взглянем на этот ряд прошений более глубоко, то обнаружим, что сила Божия становится ви- димой через Его творение. Для нас нет никаких оснований не принимать участия в том, что сотворил Бог, и не быть вовлеченным в Творение.
Мы участвуем в молитвах: за мир во всем мире, о Церкви, о всех людях, о храме, о епископах, пресвитерах и диаконах, о гражданских властях, о страдающих и больных, о пленниках, о погоде, воздухе, плодах, земле, птицах и, наконец, — о своем собственном спасении. Остается фактом, что иногда мы склонны как бы «замораживать» свой ум во время богослужения. Вместо молитвенных размышлений и участия наш ум уже погрузился в земные заботы вне Царства. Другими словами, очень часто наши тела пребывают в храме, а ум в то же самое время находится вне его. Никто из нас не может испытать в этом путешествии радости о Боге, если мы не имеем спокойствия и мира внутри себя. Мира в раю, в Церкви, в наших сердцах — мира, который нисходит свыше.
В Послании к Филиппийцам 4:6-7 говорится: «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прогиении с благодарением открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Если мы прочтем первые три главы книги Бытия, то увидим, что Адам и Ева пребывали в мире, обладая полной свободой. Господь по Своей воле не создал мира, предоставленного .блуждать самому по себе; напротив, Он дал указания, как должен жить человек, и даны они были Адаму и Еве. Подобным образом мы, находящиеся в Церкви, должны следовать этим указаниям: нужно находиться в мире, не выискивая тех, кто делает что-либо неправильно, не беспокоиться о том, что он или она сделали мне, не отвлекать остальных, не замышлять зло или искушение кому-либо.
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Rating 5.0 / 5
Added 08.03.2019
Author otec Vyacheslav
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