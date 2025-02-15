Настольная книга священнослужителя - Практическое руководство для священника в вопросах и ответах

Богослужебная сторона церковной жизни в полноте может быть усвоена только практическим путем, однако, священник, находящийся в начале своего служения, не имея при этом достаточного опыта, сталкивается со многими трудностями. Даже служение опытных священников не может миновать некоторых «подводных камней» богослужебной практики, поскольку далеко не все указания устава могут быть однозначно истолкованы. Кроме того, обрядовая жизнь Церкви никогда не была закостенелой, ее постоянное развитие определило то, что многие составляющие богослужения Русской Православной Церкви не были описаны в уставных источниках.

Для того чтобы помочь священнику, с 1860 по 1917 гг. выпускался журнал «Руководство для сельских пастырей». Впоследствии «руководст- венные указания» журнала, составленные из многочисленных вопросов священников и ответов на них, были собраны и изданы одной книгой: «Сборник решений недоуменных вопросов из пастырской практики», которая долгое время пользовалась популярностью, о чем свидетельствовали письма с вопросами, регулярно поступавшие в редакцию. В наше время, когда после периода гонений заново открылось множество храмов, к священническому служению оказались призваны «новые» люди, не имеющие преемственности практического служения, поэтому многие вопросы, затронутые еще до революции, сегодня приобрели особую напряженность и снова требуют ответа.

Издаваемая книга не является точным переизданием «Сборника решений недоуменных вопросов». Решения трудностей, описанные в «Сборнике», были соотнесены с обычаями современной богослужебной практики для того, чтобы книга не потеряла своей актуальности для сегодняшнего пастыря. Однако в том случае, если вопрос мог решаться неоднозначно, предпочтение отдавалось дореволюционной практике, или же, в случае значительных расхождений, некоторые вопросы сопровождались примечаниями.

Наш труд не может претендовать на полноту рассмотрения проблематичных моментов богослужебной практики: круг рассматриваемых вопросов хотя и широк, но не полон, и, конечно же, издаваемая книга не является последним словом в сфере богослужебной практической литературы. Однако мы надеемся, что проделанная нами работа поможет, прежде всего, тем, кому в ближайшем будущем предстоит стать у престола для служения Богу и людям.

Настольная книга священнослужителя - Практическое руководство для священника в вопросах и ответах

М.: Издательский Совет Русской Православной Церкви, Издательство «ДАРЪ», 2006. — 416 с.

ISBN 5-485-00085-1

Настольная книга священнослужителя – Содержание

Предисловие

I ЧАСТЬ

Вечерня

Утреня и всенощное бдение

Литургия

Праздники (неподвижные)

Триодь постная

Триодь цветная

II ЧАСТЬ

О Таинствах Крещения и Миропомазания

«Последование о исповедании»

«Последования обручения и венчания»

Елеосвящение

Приобщение больных

Водоосвящение

Чины погребения

Поминование усопших и панихида

Молебны

Крестные ходы

Чины обновления и освящения

Дополнение

Примечания