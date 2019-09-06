Тот, кто впервые поднимается в гору, должен следовать по известному маршруту; ему нужен спутник и проводник, который уже поднимался здесь и хорошо знает дорогу. Послужить таким проводником - вот в точности i газначение "аввы", или духовного отца, - того, кого греки называют "герон", а русские "старец", что на обоих языках означает собственно "старик".

Важность послушания "герону" подчеркивалась с самых первых времен возникновения монашества на христианском Востоке. Св. Антоний Великий говорил: "Я знаю монахов, которые после многих трудов пали и подверглись безумию, потому что понадеялись на свои дела... Монах, если можно, должен откровенно сказывать старцам, сколько пьет капель в своей келье, чтобы как-нибудь не погрешить и в этом".

Духовный отец в православии - Митрополит Антоний Сурожский, Епископ Каллист (Уэр), Епископ Василий (Кривошеин), Архимандрит Кирилл (Павлов)

М: ОБРАЗ, 2005. 128 с.

Составитель Александр Баранов

Духовный отец в православии - Митрополит Антоний Сурожский, Епископ Каллист (Уэр), Епископ Василий (Кривошеин), Архимандрит Кирилл (Павлов) - Оглавление

Каллист Уэр. ДУХОВНЫЙ ОТЕЦ В ПРАВОСЛАВИИ

Духовный отец как "харизматическая" личность

Бегство и возвращение: приготовление старца

Три дара духовного отца

Послушание и свобода

В отсутствии старцев

Современные примеры

Митрополит Антоний Сурожский. БЕРЕГИТЕСЬ, БРАТЬЯ МОИ, СВЯЩЕННИКИ!

Архимандрит Кирилл (Павлов). «ДУХОВНОГО ОТЦА НАДО ИСКАТЬ ПО РАСПОЛОЖЕНИЮ СВОЕЙ ДУШИ»

Архиепископ Василий (Кривошеий). О ДУХОВНОМ РУКОВОДСТВЕ В ДЕЛЕ СПАСЕНИЯ

Духовный отец в православии - Митрополит Антоний Сурожский, Епископ Каллист (Уэр), Епископ Василий (Кривошеин), Архимандрит Кирилл (Павлов) - В отсутствии старцев

Что делать тому, кто не может найти духовного отца? Во-первых, можно обратиться к книгам. Еще в XV в. в России преп. Нил Сорский жалуется на крайнюю редкость опытных духовных руководителей, однако насколько больше было их в его время, чем в наше! Усердно ищи, настойчиво убеждает он, надежного руководства. "Если же невозможно найти такого учителя, святые отцы заповедуют нам обратиться к Писаниям и слушать слова Самого Господа". Но поскольку свидетельство Писания нельзя отделить от продолжающегося свидетельства Духа в жизни Церкви, можно также обратиться к трудам святых отцов, прежде всего, к "Добротолюбию". Впрочем, здесь есть явная опасность. Старец в своем руководстве учитывает внутреннее состояние каждого из своих чад, а книги дают одни и же советы всем. Как может новоначальный распознать, подходит ли тот или иной текст к его ситуации? Поэтому если он и не может найти духовного отца в полном смысле слова ему следует, по крайней мере, постараться отыскать более опытного наставника в выборе литературы. Далее, можно также посещать места, где Божья благодать проявилась особенным образом и где поэтому молитва бывает более сосредоточенной. Перед принятием важных решений многие православные христиане, которым не к кому обратиться за советом отправляются в паломничество в Иерусалим или на Афон, в некоторые монастыри, к мощам святых, где молятся, чтобы Господь вразумил их. Именно так я иногда принимаю трудные решения в своей жизни.

Третий способ - учиться у религиозных общин с установившимися традициями духовной жизни. При отсутствии личности учителя, монастырское окружение может послужить в качестве "гуру"; формирующее влияние оказывает на нас сам установленны дневной распорядок, в котором отводите свое место литургической и уединенной молитве, ручному труду, учебе и отдыху. Кажется, именно этим путем преп. Серафим Саровский достиг духовных вершин. Хорошо организованные монастыри воплотили в себе - доступной и живой форме - унаследованную ими мудрость многих старцев. И не только монахи, но и временные посетители монастырей испытывают на себе воздействие общинной жизни. Вовсе не случайно в Египте IV в. тот вид духовного отцовства, о котором мы говорили выше, первоначально возник не в организованных общинах преп. Пахомия, но среди отшельников и полуотшельнических лавр Нитрийской горы и Скитской пустыни. В первых духовное руководство осуществлялось самим Пахомием, настоятелями каждого из монастырей и главами отдельных "домов" внутри монастыря. Устав преп. Бенедикта также предоставляет духовное руководство настоятелю и фактически не оставляет места какому-либо еще более харизматическому направлению. Со временем, конечно, киновитские общины впитали много от традиции духовного отцовства, развившегося среди отшельников, но нужда в нем в киновиях всегда была значительно меньшей именно потому, что этот вид монашества основан на общежитии и определяется уставом.