История диалога между богословием и наукой сложна и противоречива, она знала драматические и даже трагические его повороты и исходы, оставшиеся в памяти поколений, оказавшие влияние на развитие мировой культуры.

Эту историю еще предстоит осмыслить и даже восстанавливать, ибо она подвергалась и подвергается искажениям, «переписываясь» в угоду политической и идеологической конъюнктуре.

Как бы то ни было, в наше время растет уверенность в том, что этот диалог должен быть оценен не только ретроспективно, но и в новой исторической перспективе.

Наука и богословие - Антропологическая перспектива

Ред. Владимир Порус (Серия "Богословие и наука")

М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2004. — 320 с.

ISBN 5-89647-100-9

Наука и богословие - Антропологическая перспектива - Содержание

В.Н.Порус Предисловие. Наука и богословие - перспективы диалога

Митрополит Филарет Слово на открытии международной конференции «Наука и богословие: антропологическая перспектива»

Часть I Наука и религия: от диалога к единству

Ю. И. Кулаков Наука и религия: Почему я христианин?

Ю. С. Владимиров На пути к единству парадигм в христианстве и физике

А.А.Триб Квантовая физика, случай и религиозный опыт

А. В. Панкратов К проблеме союза религии и науки

Р. Ф. Полищук Проблема бесконечности в физике, философии и религии

И. 3. Цехмистро Научная картина мира последних двадцати лет: коренное изменение антропологической перспективы

Л. В. Стародубцева Христианские концепции памяти и забвения: опыт философско-антропологической интерпретации

Свящ. Александр Шимбалев Наука, псевдонаука и религия: проблема веры и познания

Часть IІ Культурно-антропологические аспекты взаимоотношений науки и богословия

Прот. Кирилл Копейкин Богословие и естествознание в антропологической перспективе

Р. Г. Баренцев Тринитарный архетип единства ....

Ю.А. Вестель Опыт богословского взгляда на культуру

А М. Карпеев Стратегия единого и стратегия другого. Философские корреляты богословского мышления

К П. Козлова Людвиг Венцлер как представитель современной немецкой католической антропологии (к вопросу о диалоге науки и богословия)

В.Н.Назаров Антропологический смысл теогуманизма (обоснование Богочеловеческой этики)

О. С. Пугачев Толерантность как основа антропологического диалога между религией и наукой

Е.И.Аринин Определение сущности религии в контексте определений сущности жизни (аналогии и соотносимость понятий, категорий и принципов в науке и религии)

Г.Я.Миненков Проект идентичности в контексте образования: антропологическая перспектива

В. В. Шкода Теологический пересмотр

Наука и богословие: Антропологическая перспектива - Предисловие - Наука и богословие - перспективы диалога

Современная культура стоит перед вызовом времени. Говорят о кризисе культуры, о ее упадке, раздаются возгласы о наступлении якобы долгожданной «посткультурной действительности», в которой человек сбросит с себя «оковы культуры» и заживет свободно и счастливо. Этот бред выдается за последнее слово философии, к которому иногда сочувственно прислушиваются даже те, кому по призванию и долгу следовало бы защищать культуру, охранять ее от нового варварства.

В этой ситуации опасны раздоры, разрушающие культуру изнутри. Онтологические или аксиологические споры между учеными и богословами имеют положительную перспективу и осмыслены лишь в культуре. Но обесценение культуры, опустошение горизонта человеческого бытия, снижение его до иронического пребывания, утрата культурных универсалий Истины, Блага, Красоты, взамен которых пространство жизни заполняется их прагматическими и утилитарными суррогатами, обессмысливает и эти споры. Перспектива «посткультуры», возникающая в наши дни с горестной очевидностью, не может быть привлекательной. Во всяком случае, перед угрозой культурной катастрофы ученые, философы и богословы должны стать рядом.

Диалог необходим не только для выяснения мировоззренческих расхождений и их причин, но и для выработки общей стратегии спасения культуры от вырождения и гибели.

Как показала дискуссия на состоявшихся по инициативе Библейскобогословского института св. апостола Андрея международных конференциях «Наука и богословие» (Москва, 2000) и «Наука и богословие: антропологическая перспектива» (Москва, 2003), проходивших при поддержке Фонда Джона Темплтона, наиболее продуктивный обмен мнениями между философами, учеными и богословами происходит тогда, когда речь идет о человеке, его предназначении, о перспективах человеческого бытия. Под этим углом зрения могут быть рассмотрены важнейшие проблемы, возникающие при сравнении религиозной, философской и научной картин мира.

Например, к их числу относится проблема самотождественности человеческой личности. Безусловно, она имеет научный, философский и религиозный аспекты. Науки о человеке (психология, антропология, социология и многие другие) выясняют условия, при которых человек, на протяжении своей сознательной жизни участвуя в самых различных видах деятельности, формируя и меняя свои убеждения, верования, взгляды, привычки, мнения, приобретая, сохраняя или утрачивая знания, память, оставался одним и тем же человеком, вменяемым и ответственным субъектом. В последнее время наука позволила говорить о возможности создания искусственных «копий» человеческого индивида. Нравственные аспекты возникающих при этом проблем волнуют отнюдь не только ученых.Для философии чрезвычайно важна проблема соотношения объективной и субъективной реальности, которая формулируется в предположении о возможности идентификации персоны. Наконец, религию не может не интересовать проблема веры как фактора формирования и сохранения личности, не говоря уже о таких древних религиозных проблемах как бессмертие души, личное воскресение, ответственность человека перед Создателем. Безусловно, сопоставление точек зрения, мнений и оценок представителей науки, философии и богословия по этой проблеме не просто желательно, но совершенно необходимо.

Важно, чтобы диалог науки и богословия с участием философов (последних иногда называют посредниками в таком диалоге, но я убежден, что этот подход не отвечает потребностям его участников и не выражает истинной роли философии) велся честно, без искусственной напряженности, но и без заискиваний, вытекающих из тех или иных симпатий и пристрастий. Я всегда выступал против поспешных выводов, формулируемых некоторыми учеными, которые усматривают в предельных обобщениях научных данных или методологических рефлексий над наукой чуть ли не решающие доказательства (либо опровержения) тех или иных религиозных догматов, подтверждения пророчеств, эмпирические или теоретические аргументы в пользу или против тех или иных религиозных учений.

То же самое можно сказать и о некоторых попытках богословов опереться в своих рассуждениях на авторитет науки. Этот путь диалога соблазнителен, но не надежен. Науке свойственно менять свои фундаментальные положения; то, что одним поколениям ученых казалось очевидным и точно установленным, может быть отвергнуто или переосмыслено другими. Поэтому ссылки на эти положения как на «доказательства» истинности религиозных взглядов могут оборачиваться конфузом или выглядеть как пропаганда.То же самое можно сказать и о столь же поспешных «опровержениях» священных текстов при помощи научной аргументации или, напротив, «осуждения» науки с позиции религии. История, к сожалению, изобилует примерами того и другого, но урок, который давно пора извлечь из истории, состоит в том, что подобными путями нельзя прийти к плодотворному культурному сотрудничеству. Взаимное уважение к достоинству каждого участника диалога - единственно надежный путь к этой цели. Поэтому я думаю, что нужно всерьез принять идею дополнительности в рассуждениях о соотношении научной, богословской и философской картин мира, всесторонне учитывая их вклад в формирование мировоззрения, отвечающего задаче сохранения и развития культуры.

В.Н.Порус