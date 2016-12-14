Личность и воззрения Шлейермахера мало известны у нас. А между тем он был одной из крупнейших фигур того немецкого духовного движения конца XVIII и начала XIX века, которое зовется «романтической школой».

И — что, быть может, самое замечательное — он был, кажется, единственным мыслителем этой эпохи, идеи которого непрерывно влияли и продолжают доселе влиять на немецкую мысль.

Фридрих Даниель Шлейермахер - Речи о религии к образованным людям её презирающим - Монологи АО «АЛЕТЕЙЯ» Санкт-Петербург, 1994

Печатается по изданию: Ф. Шлейермахер. Речи о религии. Монологи., Москва, 1911 г. (приложение к журналу «Русская мысль»).

Фридрих Шлейермахер - Речи о религии - Монологи - Содержание

Личность и воззрения Фр. Шлейермахера» Вступительная статья переводчика

Предисловие переводчика Указатель содержания «Речей о религии» Указатель содержания «Монологов» Речи о религии Предисловие автора к третьему изданию Первая речь. Самооправдание Вторая речь. О сущности религии Третья речь. О религиозном воспитании Четвертая речь. Об общественном начале в религии, или о церкви и священстве Пятая речь. О религиях Послесловие Пояснения к «Речам о религии» Пояснения к первой речи Пояснения ко второй речи Пояснения к третьей речи Пояснения к четвертой речи Пояснения к пятой речи Пояснения к послесловию Монологи. Новогодний дар Предисловие автора ко второму изданию Предисловие автора к третьему изданию Обращение Размышление Испытания Миросозерцание Горизонты Юность и старость

Фридрих Шлейермахер - Речи о религии - Монологи - Личность и мировоззрение Фр. Шлейермахера