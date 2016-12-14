Шлейермахер - Речи о религии
Личность и воззрения Шлейермахера мало известны у нас. А между тем он был одной из крупнейших фигур того немецкого духовного движения конца XVIII и начала XIX века, которое зовется «романтической школой».
И — что, быть может, самое замечательное — он был, кажется, единственным мыслителем этой эпохи, идеи которого непрерывно влияли и продолжают доселе влиять на немецкую мысль.
Фридрих Даниель Шлейермахер - Речи о религии к образованным людям её презирающим - Монологи
АО «АЛЕТЕЙЯ» Санкт-Петербург, 1994
Печатается по изданию: Ф. Шлейермахер. Речи о религии. Монологи., Москва, 1911 г. (приложение к журналу «Русская мысль»).
Фридрих Шлейермахер - Речи о религии - Монологи - Содержание
Личность и воззрения Фр. Шлейермахера» Вступительная статья переводчика
Предисловие переводчика
Указатель содержания «Речей о религии»
Указатель содержания «Монологов»
Речи о религии
Предисловие автора к третьему изданию
Первая речь. Самооправдание
Вторая речь. О сущности религии
Третья речь. О религиозном воспитании
Четвертая речь. Об общественном начале в религии, или о церкви и священстве
Пятая речь. О религиях
Послесловие
Пояснения к «Речам о религии»
Пояснения к первой речи
Пояснения ко второй речи
Пояснения к третьей речи
Пояснения к четвертой речи
Пояснения к пятой речи
Пояснения к послесловию
Монологи. Новогодний дар
Предисловие автора ко второму изданию
Предисловие автора к третьему изданию
Обращение
- Размышление
- Испытания
- Миросозерцание
- Горизонты
- Юность и старость
Фридрих Шлейермахер - Речи о религии - Монологи - Личность и мировоззрение Фр. Шлейермахера
Шлейермахер живет доселе в немецкой научной мысли: его религиозно-философские воззрения образуют основу и исходную точку всего немецкого протестантского богословия, и его историко-философские изыскания, наряду с «Историей философии» Гегеля, также положили начало всей немецкой истории философии. Что касается его этических взглядов, сущность которых выражена в «Монологах», то, по крайней мере, относительно 60-х годов XIX века, когда немецкий идеализм и романтическое мировоззрение были более всего забыты и презрены в Германии, биограф Шлейермахера говорит: «Среди всех моральных сочинений современных мыслителей только „Монологи" действуют доселе на широкие круги.
Где они встречаются более глубоким натурам в решающие годы развития, они почти всегда оказывают определяющее влияние. Каждый внимательный наблюдатель знает немалое число людей, которые обязаны именно „Монологам" толчком к более сознательной и высокой нравственной жизни» С того времени это влияние, несомненно, скорее возросло, чем понизилось.
Но, конечно, главное значение Шлейермахера тесно связано со всем тем кругом идей и настроений, которые волновали немецкую мысль в эпоху романтизма, и может быть правильно оценено лишь на фоне того, чтб есть объективно верного в этом движении, или чтб, по меньшей мере, сохраняет силу для нашего времени. «Речи о религии» Шлейермахера являются одной из высших вершин этого замечательного движения мысли, и их значение для той эпохи — а, следовательно, косвенно для исторического развития идей вообще — начинает в полной мере уясняться только теперь.
Правда, Шлейермахер сам испытал на себе влияние Канта, Фихте, Шеллинга (не считая более ранних мыслителей, главным образом, возрожденного трудами Якоби Спинозы). Но своеобразный синтез этих идей и их слияние в религиозно-философское мировоззрение есть самостоятельное деяние Шлейермахера, в котором впервые, за исключением более ранних натурфилософских сочинении Шеллинга, был совершен переход от интеллектуалистического идеализма Канта и Фихте к религиозному реализму.
Шеллинг, который вначале встретил «Речи о религии» отрицательно и в известном стихотворном «Эпикурейском исповедании» противопоставил религиозному мировоззрению Шлейермахера жизнерадостную любовь к природе, как основной мотив своей натурфилософии, вскоре затем признал себя повинным в «непростительной небрежности» и объявил «Речи о религии» «прекраснейшим выражением, или скорее даже образом вселенной», а их автора — великим и вдохновенныммыслителем «Речи о религии», несомненно, предвосхитили одну их самых глубоких, тогда еще не высказанных основ шеллинговой философии — новое, реалистическое понимание «интеллектуального созерцания». Еще более решающее влияние оказали «Речи» на Гегеля.
Правда, это влияние было скрытым, и если не считать мимоходом высказанного одобрения в первом сочинении Гегеля «О различии между философскими системами Фихте и Шеллинга», где он признает в «Речах» «влечение лучшего духа согласовать разум с природой и избавить природу от насилий, творимых над нею системами Канта и Фихте», то значение Шлейермахера для мировоззрения Гегеля внешним образом нигде не видно из произведений последнего, а его позднейшая резкая оценка богословского учения Шлейермахера[1] свидетельствует о глубоком антагонизме между этими двумя умами. Однако в отношении Гегеля к Шлейермахеру сказывается лишь его общая неблагодарность к романтическому мировоззрению, из которого родилась его система.
И в настоящее время, благодаря работе Дильтея о юношеском развитии Гегеля и опубликованным по его почину ранним работам Гегеля [2], мы знаем, что основная идея гегелевской философии — идея объективного духа, или соборного сознания, как носителя исторического развития, возникла из религиозно-исторических размышлений, на которые непосредственно натолкнули Гегеля «Речи о религии» Шлейермахера. Наряду с этими философскими влияниями «Речей» надлежит отметить их могущественное действие на религиозную поэзию Но-валиса и на замыслы его философских романов.
[1] В предисловии к «Философии религии», где Гегель говорит, что если религия состоит в чувстве, и притом в «чувстве зависимости», «то собака есть лучший христианин». Ср. *Briefe von und an Hegel», 1887, Th. 2, стр. 66.
Dilthey: «Jugendgeschichte Hegels. Abhandl. der Preuss. Akademie der Wissen-schaften», 1905. H. Noht *Hegels theologische Jugendschriften*. Tubingen, 1907. Cp. Dilthey: «Aufbau der geschichtlichen Welt in den Geisteswissenschaften*. Berlin, 1910. Стр. 24 и сл.
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