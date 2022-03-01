Виктор Наумов - Царевна Софья

Наумов - Царевна Софья
— Что ты знаешь о царевне Софье? — спросил я приятеля, обремененного университетским историческим образованием и ученой степенью.
— Тоже, что и все. Она была очень умная, хитрая, прекрасно образованная. Осторожный, тонкий и беспринципный политик в духе Макиавелли. Пришла к власти в результате кровавого стрелецкого восстания, которое сама организовала с группой помощников. Через кровь переступала легко, заманила в ловушку и казнила Хованского, свалив на него всю вину за стрелецкий бунт. Отличалась жестким, решительным, волевым характером; была в высшей степени властолюбива. Привлекательной внешностью похвастаться не могла: у нее были грузная фигура, некрасивое лицо, жидкие волосы. Она страстно любила князя Голицына — руководителя ее правительства. Заключила Вечный мир с Польшей, который на 300 лет закрепил за Россией Киев и Левобережную Украину.
Организовала два неудачных похода на Крым. Заключила позорный договор с Китаем, передав ему освоенное русскими первопроходцами Приамурье. Вступила в борьбу за власть с возмужавшим братом Петром, потерпела поражение и закончила свои дни в монастыре. Примечательно, насколько решавшиеся Софьей внешнеполитические проблемы сохраняют свою актуальность: Украина, Крым и Китай сейчас у всех на слуху. Что ж, мы видим здесь четкую и разностороннюю оценку личности и деятельности царевны Софьи Алексеевны, вполне подтверждаемую учебниками и справкой из Википедии. Но так ли верны и полны эти представления? Соответствует ли действительности противоречивый и в целом малопривлекательной образ Софьи, созданный публицистами, историками и романистами? Для ответа на этот вопрос необходимо полностью погрузиться в атмосферу российского XVII века, разительно отличавшегося от следующего столетия и почти непонятного в наши дни, собрать по крупицам все немногочисленные сведения исторических источников. О царевне, опередившей свое время и вознесшейся на вершину власти в патриархальной стране, где публичная деятельность женщины была явлением новым и почти немыслимым, нарушающим традиции и устои русской государственности, официальные документы сообщают совсем коротко. Софья находилась у руля государственного управления, от нее зависело решение всех важнейших дел, но при этом она по большей части оставалась в тени, за спиной юных братьев-соправителей Ивана и Петра, от имени которых издавалась основная масса указов. Лишь иногда имя правительницы фигурирует в государственных актах наряду с именами царей.
Ее участие в обсуждении и принятии государственных решений, за редкими исключениями, никак не отражено в делопроизводственных документах. Таким образом, важнейшее значение приобретают нарративные источники — дневники, мемуары, публицистические произведения, записки и донесения иностранных дипломатов. Иногда эти свидетельства дополняют друг друга, порой вступают в противоречия, которые придется разрешать, чтобы достичь истины. Кто-то из мемуаристов был слабо осведомлен, излишне самонадеян или даже стремился намеренно фальсифицировать факты; кто-то оказался излишне доверчивым и с чужих слов сообщал неточные или ошибочные данные. Имена свидетелей эпохи Софьи будут постоянно упоминаться в нашей книге, поэтому читателю полезно поближе узнать всех этих людей заранее, чтобы встретиться с ними на ее страницах как со старыми знакомыми и узнать их версии событий.
Виктор Наумов - Царевна Софья
Москва Молодая гвардия 2015год 404стр
ISBN 978-S-235-03820-2
Виктор Наумов - Царевна Софья - Содержание
Глава первая. МОЛОДЫЕ ГОДЫ
- Дщерь государева
- Падчерица, но не Золушка
- Сестрица царя Федора
Глава вторая. ТРУДНАЯ ДОРОГА К ВЛАСТИ
- Шестнадцать дней царицы Натальи
- Стрелецкое буйство
- Загадки установления регентства
- Столп для надворной пехоты
- Раскольничий бунт
- Хованщина, или Хроника двоевластия
- «Умирание столичного града»
Глава третья. «В ПРЕДЕЛАХ БОГОХРАНИМОЙ ДЕРЖАВЫ»
- «Смуту забвению предать!
- Поместья, вотчины, крепостные
- «Веру православную блюсти крепко!»
- Первая российская академия
- Планы реформ
Глава четвертая. ДИПЛОМАТИЯ И ВОЙНА
- «Да будет на Севере тишь!»
- «Вечный мир»
- Дела малороссийские
- «Пошли на тех неприятелей бус урманов»
- «Со всею Европою знаемся»
- Уступка «врагам неведомым
Глава пятая. ВЗЛЕТ И ПАДЕНИЕ
- Вокруг двойного трона
- Два фаворита
- Брат и сестра
- Опасные затеи верного друга
- Роковая ночь
- Последнее противостояние
Глава шестая. НАЕДИНЕ С БОГОМ
- «Гонение претерпев
- Дева из Новодевичьего
- «Быть царевне на царстве!»
- Келья строгого режима
Послесловие. РОЖДЕННАЯ, ЧТОБЫ СТАТЬ ВЕЛИКОЙ
Примечания
Основные даты жизни и деятельности царевны Софьи Алексеевны
Библиография
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