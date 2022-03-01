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Наумов - Царевна Софья

Виктор Наумов - Царевна Софья
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Category ESXATOS BOOKS, History
— Что ты знаешь о царевне Софье? — спросил я приятеля, обремененного университетским историческим образованием и ученой степенью.
— Тоже, что и все. Она была очень умная, хитрая, прекрасно образованная. Осторожный, тонкий и беспринципный политик в духе Макиавелли. Пришла к власти в результате кровавого стрелецкого восстания, которое сама организовала с группой помощников. Через кровь переступала легко, заманила в ловушку и казнила Хованского, свалив на него всю вину за стрелецкий бунт. Отличалась жестким, решительным, волевым характером; была в высшей степени властолюбива. Привлекательной внешностью похвастаться не могла: у нее были грузная фигура, некрасивое лицо, жидкие волосы. Она страстно любила князя Голицына — руководителя ее правительства. Заключила Вечный мир с Польшей, который на 300 лет закрепил за Россией Киев и Левобережную Украину.
Организовала два неудачных похода на Крым. Заключила позорный договор с Китаем, передав ему освоенное русскими первопроходцами Приамурье. Вступила в борьбу за власть с возмужавшим братом Петром, потерпела поражение и закончила свои дни в монастыре. Примечательно, насколько решавшиеся Софьей внешнеполитические проблемы сохраняют свою актуальность: Украина, Крым и Китай сейчас у всех на слуху. Что ж, мы видим здесь четкую и разностороннюю оценку личности и деятельности царевны Софьи Алексеевны, вполне подтверждаемую учебниками и справкой из Википедии. Но так ли верны и полны эти представления? Соответствует ли действительности противоречивый и в целом малопривлекательной образ Софьи, созданный публицистами, историками и романистами? Для ответа на этот вопрос необходимо полностью погрузиться в атмосферу российского XVII века, разительно отличавшегося от следующего столетия и почти непонятного в наши дни, собрать по крупицам все немногочисленные сведения исторических источников. О царевне, опередившей свое время и вознесшейся на вершину власти в патриархальной стране, где публичная деятельность женщины была явлением новым и почти немыслимым, нарушающим традиции и устои русской государственности, официальные документы сообщают совсем коротко. Софья находилась у руля государственного управления, от нее зависело решение всех важнейших дел, но при этом она по большей части оставалась в тени, за спиной юных братьев-соправителей Ивана и Петра, от имени которых издавалась основная масса указов. Лишь иногда имя правительницы фигурирует в государственных актах наряду с именами царей.
Ее участие в обсуждении и принятии государственных решений, за редкими исключениями, никак не отражено в делопроизводственных документах. Таким образом, важнейшее значение приобретают нарративные источники — дневники, мемуары, публицистические произведения, записки и донесения иностранных дипломатов. Иногда эти свидетельства дополняют друг друга, порой вступают в противоречия, которые придется разрешать, чтобы достичь истины. Кто-то из мемуаристов был слабо осведомлен, излишне самонадеян или даже стремился намеренно фальсифицировать факты; кто-то оказался излишне доверчивым и с чужих слов сообщал неточные или ошибочные данные. Имена свидетелей эпохи Софьи будут постоянно упоминаться в нашей книге, поэтому читателю полезно поближе узнать всех этих людей заранее, чтобы встретиться с ними на ее страницах как со старыми знакомыми и узнать их версии событий.

Виктор Наумов - Царевна Софья

Москва Молодая гвардия 2015год 404стр
ISBN 978-S-235-03820-2

Виктор Наумов - Царевна Софья - Содержание

Глава первая. МОЛОДЫЕ ГОДЫ
  • Дщерь государева
  • Падчерица, но не Золушка
  • Сестрица царя Федора
Глава вторая. ТРУДНАЯ ДОРОГА К ВЛАСТИ
  • Шестнадцать дней царицы Натальи
  • Стрелецкое буйство
  • Загадки установления регентства
  • Столп для надворной пехоты
  • Раскольничий бунт
  • Хованщина, или Хроника двоевластия
  • «Умирание столичного града»
Глава третья. «В ПРЕДЕЛАХ БОГОХРАНИМОЙ ДЕРЖАВЫ»
  • «Смуту забвению предать!
  • Поместья, вотчины, крепостные
  • «Веру православную блюсти крепко!»
  • Первая российская академия
  • Планы реформ
Глава четвертая. ДИПЛОМАТИЯ И ВОЙНА
  • «Да будет на Севере тишь!»
  • «Вечный мир»
  • Дела малороссийские
  • «Пошли на тех неприятелей бус урманов»
  • «Со всею Европою знаемся»
  • Уступка «врагам неведомым
Глава пятая. ВЗЛЕТ И ПАДЕНИЕ
  • Вокруг двойного трона
  • Два фаворита
  • Брат и сестра
  • Опасные затеи верного друга
  • Роковая ночь
  • Последнее противостояние
Глава шестая. НАЕДИНЕ С БОГОМ
  • «Гонение претерпев
  • Дева из Новодевичьего
  • «Быть царевне на царстве!»
  • Келья строгого режима
Послесловие. РОЖДЕННАЯ, ЧТОБЫ СТАТЬ ВЕЛИКОЙ
Примечания
Основные даты жизни и деятельности царевны Софьи Алексеевны
Библиография
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Added 01.03.2022
Author brat Vital
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