Виктор Наумов - Царевна Софья

— Что ты знаешь о царевне Софье? — спросил я приятеля, обремененного университетским историческим образованием и ученой степенью.

— Тоже, что и все. Она была очень умная, хитрая, прекрасно образованная. Осторожный, тонкий и беспринципный политик в духе Макиавелли. Пришла к власти в результате кровавого стрелецкого восстания, которое сама организовала с группой помощников. Через кровь переступала легко, заманила в ловушку и казнила Хованского, свалив на него всю вину за стрелецкий бунт. Отличалась жестким, решительным, волевым характером; была в высшей степени властолюбива. Привлекательной внешностью похвастаться не могла: у нее были грузная фигура, некрасивое лицо, жидкие волосы. Она страстно любила князя Голицына — руководителя ее правительства. Заключила Вечный мир с Польшей, который на 300 лет закрепил за Россией Киев и Левобережную Украину.

Организовала два неудачных похода на Крым. Заключила позорный договор с Китаем, передав ему освоенное русскими первопроходцами Приамурье. Вступила в борьбу за власть с возмужавшим братом Петром, потерпела поражение и закончила свои дни в монастыре. Примечательно, насколько решавшиеся Софьей внешнеполитические проблемы сохраняют свою актуальность: Украина, Крым и Китай сейчас у всех на слуху. Что ж, мы видим здесь четкую и разностороннюю оценку личности и деятельности царевны Софьи Алексеевны, вполне подтверждаемую учебниками и справкой из Википедии. Но так ли верны и полны эти представления? Соответствует ли действительности противоречивый и в целом малопривлекательной образ Софьи, созданный публицистами, историками и романистами? Для ответа на этот вопрос необходимо полностью погрузиться в атмосферу российского XVII века, разительно отличавшегося от следующего столетия и почти непонятного в наши дни, собрать по крупицам все немногочисленные сведения исторических источников. О царевне, опередившей свое время и вознесшейся на вершину власти в патриархальной стране, где публичная деятельность женщины была явлением новым и почти немыслимым, нарушающим традиции и устои русской государственности, официальные документы сообщают совсем коротко. Софья находилась у руля государственного управления, от нее зависело решение всех важнейших дел, но при этом она по большей части оставалась в тени, за спиной юных братьев-соправителей Ивана и Петра, от имени которых издавалась основная масса указов. Лишь иногда имя правительницы фигурирует в государственных актах наряду с именами царей.

Ее участие в обсуждении и принятии государственных решений, за редкими исключениями, никак не отражено в делопроизводственных документах. Таким образом, важнейшее значение приобретают нарративные источники — дневники, мемуары, публицистические произведения, записки и донесения иностранных дипломатов. Иногда эти свидетельства дополняют друг друга, порой вступают в противоречия, которые придется разрешать, чтобы достичь истины. Кто-то из мемуаристов был слабо осведомлен, излишне самонадеян или даже стремился намеренно фальсифицировать факты; кто-то оказался излишне доверчивым и с чужих слов сообщал неточные или ошибочные данные. Имена свидетелей эпохи Софьи будут постоянно упоминаться в нашей книге, поэтому читателю полезно поближе узнать всех этих людей заранее, чтобы встретиться с ними на ее страницах как со старыми знакомыми и узнать их версии событий.

Виктор Наумов - Царевна Софья

Москва Молодая гвардия 2015год 404стр

ISBN 978-S-235-03820-2

Виктор Наумов - Царевна Софья - Содержание

Глава первая. МОЛОДЫЕ ГОДЫ

Дщерь государева

Падчерица, но не Золушка

Сестрица царя Федора

Глава вторая. ТРУДНАЯ ДОРОГА К ВЛАСТИ

Шестнадцать дней царицы Натальи

Стрелецкое буйство

Загадки установления регентства

Столп для надворной пехоты

Раскольничий бунт

Хованщина, или Хроника двоевластия

«Умирание столичного града»

Глава третья. «В ПРЕДЕЛАХ БОГОХРАНИМОЙ ДЕРЖАВЫ»

«Смуту забвению предать!

Поместья, вотчины, крепостные

«Веру православную блюсти крепко!»

Первая российская академия

Планы реформ

Глава четвертая. ДИПЛОМАТИЯ И ВОЙНА

«Да будет на Севере тишь!»

«Вечный мир»

Дела малороссийские

«Пошли на тех неприятелей бус урманов»

«Со всею Европою знаемся»

Уступка «врагам неведомым

Глава пятая. ВЗЛЕТ И ПАДЕНИЕ

Вокруг двойного трона

Два фаворита

Брат и сестра

Опасные затеи верного друга

Роковая ночь

Последнее противостояние

Глава шестая. НАЕДИНЕ С БОГОМ

«Гонение претерпев

Дева из Новодевичьего

«Быть царевне на царстве!»

Келья строгого режима

Послесловие. РОЖДЕННАЯ, ЧТОБЫ СТАТЬ ВЕЛИКОЙ

Примечания

Основные даты жизни и деятельности царевны Софьи Алексеевны

Библиография