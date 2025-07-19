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Небадонский – Рождение и жизнь Иешуа бен Иосифа

Небадонский – Рождение и жизнь Иешуа бен Иосифа
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Theology, Philosophy, History

Миссии Иисуса Христа посвящено огромное количество трудов. За две тысячи лет его земная жизнь описывалась и изучалась в тысячах книг, богословских исследованиях, художественной литературе и кинематографе. И всё же интерес к ней не угасает. Каждый новый взгляд, каждая новая попытка реконструкции его пути и личности вызывает живую реакцию и дискуссии.

Причина такого интереса заключается не только в религиозном значении Иисуса, но и в его исторической уникальности. Он оказал влияние на ход мировой истории, на культуру, этику, политику. Его образ вдохновлял людей самых разных эпох и народов, становился центром веры и предметом научного анализа.

Настоящая книга не претендует на абсолютную объективность или исчерпывающую полноту. Это взгляд автора, основанный на синтезе библейских текстов, апокрифов, исторических и археологических данных. Это попытка воссоздать земной путь Иешуа — как он мог быть воспринят его современниками, учениками, врагами.

Автор стремится показать не только внешние события жизни Иешуа, но и внутренние импульсы, духовные искания, напряжение между человеческим и божественным. Жизнь Иешуа рассматривается как драма воплощения, путь, полный чудес и конфликтов, надежд и предательств, любви и страдания.

Книга адресована самому широкому кругу читателей — верующим и сомневающимся, историкам и богословам, всем, кто интересуется личностью и учением Иисуса. Она написана живым языком, с уважением к вере и с интересом к фактам, и приглашает читателя к диалогу о самом главном — о смысле человеческой жизни.

В. Небадонский – Рождение и жизнь Иешуа бен Иосифа

В. Небадонский. Рождение и жизнь Иешуа бен Иосифа
Москва: ЛитРес: Самиздат, 2017

В. Небадонский – Рождение и жизнь Иешуа бен Иосифа – Содержание

  • Иосиф и Мария
  • Рождение Иисуса
  • Раннее детство
  • Школьные годы в Назарете
  • Отрочество Иисуса
  • Девятый год Иисуса (3 год н.э.)
  • Десятый год (4 год н.э.)
  • Одиннадцатый год (5 год н. э.)
  • Двенадцатый год (6 год н. э.)
  • Его тринадцатый год (7 год н. э.)
  • Поездка в Иерусалим
  • Иисус в Иерусалиме
  • Иисус осматривает храм
  • Иосиф и Мария покидают Иерусалим
  • Первые два дня в храме
  • Третий день в храме
  • Четвёртый день в храме
  • Два решающих года
  • Его четырнадцатый год (8 год н. э.)
  • Смерть Иосифа
  • Пятнадцатый год (9 год н. э.)
  • Первая проповедь в синагоге
  • Финансовые трудности
  • Юношеские годы
  • Шестнадцатый год (10 год н. э.)
  • Семнадцатый год (11 год н. э.)
  • Восемнадцатый год (12 год н. э.)
  • Девятнадцатый год (13 год н. э.)
  • Ревекка, дочь Ездры
  • Его двадцатый год (14 год н. э.)
  • Иисус в период ранней зрелости
  • Двадцать первый год (15 год н. э.)
  • Двадцать второй год (16 год н. э.)
  • Двадцать третий год (17 год н. э.)
  • Дамасский эпизод
  • Двадцать четвёртый год (18 год н. э.)
  • Двадцать пятый год (19 год н. э.)
  • Двадцать шестой год (20 год н. э.)
  • Дальнейшая взрослая жизнь Иисуса
  • Двадцать седьмой год (21 год н. э.)
  • Двадцать восьмой год (22 год н. э.)
  • Двадцать девятый год (23 год н. э.)
  • Иисус-человек
  • На пути в Рим
  • В Иоппии – беседа об Ионе
  • В Кесарии
  • В Александрии
  • Беседа о реальности
  • На острове Крит
  • Юноша, который боялся
  • В Карфагене – беседа о времени и пространстве
  • По дороге в Неаполь и Рим
  • Мировые религии
    • Кинизм
    • Иудаизм
    • Буддизм
    • Индуизм
    • Зороастризм
    • Судуанизм (Джайнизм)
    • Синтоизм
    • Даосизм
    • Конфуцианство
    • «Наша религия»
  • В Риме
  • Истинные ценности
  • Добро и зло
  • Истина и вера
  • Личное служение
  • Советы богатому человеку
  • Социальная опека
  • Поездки в окрестностях Рима
  • Возвращение из Рима
  • Милосердие и правосудие
  • Посадка на корабль в Таренте
  • В Коринфе
  • Индивидуальные наставления в Коринфе
  • В Афинах – беседа о науке
  • В Эфесе – беседа о душе
  • Пребывание на Кипре – беседа о разуме
  • В Антиохии
  • В Месопотамии
  • Переходные годы
  • Псалом 99
  • Тридцатый год (24 год н. э.)
  • Путешествие с караваном к Каспию
  • Урмские лекции
  • Суверенность – божественная и человеческая
  • Политическая суверенность
  • Закон, свобода и суверенность
  • Тридцать первый год (25 год н. э.)
  • Пребывание на горе Ермон
  • Время ожидания
  • Иоанн Креститель
  • Иоанн становится назореем
  • Смерть Захарии
  • Жизнь пастуха
  • Смерть Елисаветы
  • Царство Божье
  • Иоанн начинает проповедовать
  • Иоанн идёт на север
  • Встреча Иисуса и Иоанна
  • Сорок дней проповеди
  • Иоанн направляется на юг
  • Иоанн в тюрьме
  • Смерть Иоанна Крестителя
  • Крещение и сорок дней
  • Представления об ожидаемом мессии
  • Крещение Иисуса
  • Сорок дней
  • Планы общественного труда
  • Первое великое решение
  • Второе решение
  • Третье решение
  • Четвёртое решение
  • Пятое решение
  • Шестое решение
  • Ожидание в Галилее
  • Избрание первых четырёх апостолов
  • Избрание Филиппа и Нафанаила
  • Посещение Капернаума
  • Свадьба в Кане
  • Возвращение в Капернаум
  • События субботнего дня
  • Четыре месяца подготовки
  • Проповедь царства
  • Подготовка посланников царства
  • Последние наставления
  • Избрание шести
  • Призвание Матфея и Симона
  • Призвание близнецов
  • Призвание Фомы и Иуды
  • Неделя интенсивной подготовки
  • Новое разочарование
  • Начало труда двенадцати апостолов
  • Пять месяцев испытания
  • Организация двенадцати апостолов
  • Посвящение двенадцати в апостолы
  • Предварительные наставления
  • Посвящение в сан
  • Проповедь посвящения
  • Вы – соль земли
  • Отеческая и братская любовь
  • Вечером в день посвящения
  • Неделя после посвящения в апостолы
  • В четверг пополудни на озере
  • День духовного посвящения
  • Вечером в день духовного посвящения
  • Двенадцать апостолов
    • Андрей Первозванный
    • Симон Пётр
    • Иаков Зеведеев
    • Иоанн Зеведеев
    • Филипп любопытный
    • Честный Нафанаил
    • Матфей Левий
    • Фома Дидим
    • Иаков и Иуда Алфеевы
    • Симон Зелот
    • Иуда Искариот

В. Небадонский – Жизнь и путешествия Иешуа бен ИосифаВ. Небадонский – Жизнь и путешествия Иешуа бен Иосифа

В. Небадонский. Жизнь и путешествия Иешуа бен Иосифа
Москва: ЛитРес: Самиздат, 2018

В. Небадонский – Жизнь и путешествия Иешуа бен Иосифа – Содержание

  • Начало общественного труда
  • Иисус и Апостолы покидают Галилею
  • Закон Бога и воля Отца
  • Пребывание в Амафа
  • Учение об Отце
  • Духовное единство
  • Последняя неделя в Амафе
  • В заиорданской Бетании
  • Труд в Иерехоне
  • Отбытие в Иерусалим
  • Пасха в Иерусалиме
  • Обучение в храме
  • Божий гнев
  • Представление о Боге
  • Флавий и греческая культура
  • Беседа об уверенности
  • Встреча с Никодимом
  • Урок о семье
  • В южной Иудее
  • По Самарии
  • Проповедь в Архелае
  • Урок самообладания
  • Развлечение и отдых
  • Евреи и самаритяне
  • Женщина из Сихаря
  • Возрождение веры в Самарии
  • Учения о молитве и поклонении
  • На Гелвуе и в Декаполисе
  • Лагерь на Гелвуе
  • Беседа о молитве
  • Молитва для верующего
  • Ещё о молитве
  • Другие формы молитвы
  • Совещание с апостолами Иоанна
  • В городах Декаполиса
  • В лагере у Пеллы
  • Смерть Иоанна Крестителя
  • Четыре знаменательных дня в Капернауме
  • Улов рыбы
  • Пополудни в синагоге
  • Исцеление на заходе солнца
  • Вечером того же дня
  • Ранним утром в воскресенье
  • Первое проповедническое путешествие по Галилее
  • Проповедь в Риммоне
  • В Иотапате
  • Остановка в Раме
  • Евангелие в Ироне
  • Снова в Кане
  • Наин и вдовий сын
  • В Ен-Доре
  • Краткое посещение Иерусалима
  • Слуга центуриона
  • Путешествие в Иерусалим
  • У купальни Вифезда
  • Правило жизни
  • В гостях у фарисея Симона
  • Возвращение в Капернаум
  • Снова в Капернауме
  • Праздник духовной добродетели
  • Подготовка евангелистов в Вифсаиде
  • Новая школа пророков
  • Больница в Вифсаиде
  • Дело Отца
  • Зло, грех и порок
  • Смысл страдания
  • Непонимание страдания – беседе об Иове
  • Сухорукий
  • Последняя неделя в Вифсаиде
  • Исцеление паралитика
  • Второе проповедническое путешествие
  • Широкое распространение славы Иисуса
  • Отношение людей
  • Враждебность религиозных вождей
  • Успехи проповеднического путешествия
  • О довольстве
  • «Страх Господний»
  • Возвращение в Вифсаиду
  • Третье проповедническое путешествие
  • Женский евангелический корпус
  • Остановка в Магдале
  • Суббота в Тивериаде
  • Отправка апостолов по двое
  • Что мне делать, чтобы спастись?
  • Вечерние уроки
  • Пребывание в Назарете
  • Субботнее богослужение
  • Назарет отвергает Иисуса
  • Время ожидания и обучения у моря
  • Притча о сеятеле
  • Толкование притчи
  • Ещё о притчах
  • Новые притчи у моря
  • Посещение Хересы
  • Сумасшедший из Хересы
  • В преддверии кризиса в Капернауме
  • В доме Иаира
  • Насыщение пяти тысяч
  • Коронование
  • Ночное видение Симона Петра
  • Возвращение в Вифсаиду
  • В Геннисарете
  • В Иерусалиме
  • Кризис в Капернауме
  • Обстановка в синагоге
  • Эпохальная проповедь
  • Заключительная встреча
  • Последние слова в синагоге
  • Субботний вечер
  • Последние дни в Капернауме
  • Неделя совещаний
  • Неделя отдыха
  • Второе совещание в Тивериаде
  • Субботний вечер в Капернауме
  • Знаменательное воскресное утро
  • Прибытие семьи Иисуса
  • Поспешное бегство
  • Бегство через северную Галилею
  • Почему злобствуют язычники?
  • Евангелисты в Хоразине
  • В Кесарии Филипповой
  • На пути в Финикию
  • Беседа об истинной религии
  • Вторая беседе о религии
  • Пребывание в Тире и Сидоне
  • Сирийская женщина
  • Обучение в Сидоне
  • Путешествие вдоль побережья на север
  • В Тире
  • Учение Иисуса в Тире
  • Возвращение из Финикии
  • В Кесарии Филипповой
  • Сборщик храмовой дани
  • В Вифсаиде-Юлии
  • Признание Петра
  • Беседа о Царстве
  • Новое понимание
  • На следующий день
  • Беседы Андрея
  • Гора преображения
  • Преображение
  • Спуск с горы
  • Значение преображения
  • Мальчик, страдавший эпилепсией
  • Иисус исцеляет мальчика
  • В саду у Сельса
  • Протест Петра
  • В доме Петра
  • Путешествие по Декаполису
  • Проповедь о прощении
  • Незнакомый проповедник
  • Наставление для учителей и верующих
  • Разговор с Нафанаилом
  • Позитивный характер религии Иисуса
  • Возвращение в Магадан
  • Родан Александрийский
  • Греческая философия Родана
  • Искусство жизни
  • Соблазны зрелости
  • Уравновешенность зрелости
  • Религия идеала
  • Продолжение бесед с Роданом
  • Личность Бога
  • Божественная сущность Иисуса
  • Человеческий и божественный разум Иисуса
  • На празднике Кущей
  • Опасности, связанные с посещением Иерусалима
  • Первая речь в храме
  • Женщина, уличённая в прелюбодеянии
  • Праздник Кущей
  • Проповедь о свете мира
  • Беседа о воде жизни
  • Беседы о духовной свободе
  • Свидание с Марфой и Марией
  • В Вифлееме с Абнером
  • Посвящение семидесяти в Магадане
  • Посвящение семидесяти
  • Богатый юноша и другие
  • Рассуждение о богатстве
  • Прощание с семьюдесятью
  • Перенос лагеря в Пеллу
  • Возвращение семидесяти
  • Подготовка к последней миссии
  • На празднике обновления
  • Рассказ о добром самаритянине
  • В Иерусалиме
  • Исцеление слепого нищего
  • Иосия предстаёт перед синедрионом
  • Обучение в притворе Соломона
  • Начало миссионерской деятельности в Перее
  • В лагере у Пеллы
  • Проповедь о добром пастыре
  • Субботняя проповедь в Пелле
  • Раздел наследства
  • Беседы с апостолами о богатстве
  • Ответ на вопрос Петра
  • Последнее посещение северной Переи
  • Фарисеи в Рагабе
  • Десять прокажённых
  • Проповедь в Герасе
  • Учение о несчастных случаях
  • Община в Филадельфии
  • Посещение Филадельфии
  • Завтрак с фарисеями
  • Притча о званом ужине
  • Женщина, одержимая духом немощи
  • Весть из Вифании
  • На пути в Вифанию
  • Благословение детей
  • Разговор об ангелах
  • Воскрешение Лазаря
  • Заседание синедриона
  • Ответ на молитву
  • Дальнейшая судьба Лазаря
  • Последняя неделя обучения в Пелле
  • Притча о блудном сыне
  • Притча о хитром управляющем
  • Богач и нищий
  • Отец и Его царство
  • Царство небесное
  • Представления о царстве небесном
  • Концепция царства у Иисуса
  • О праведности
  • Учение Иисуса о царстве
  • Последующие представления о царстве
  • На пути в Иерусалим
  • Отбытие из Пеллы
  • О вычислении издержек
  • Путешествие по Перее
  • Обучение в Ливиасе
  • Иерихонский слепой
  • Посещение Закхея
  • «Когда Иисус проходил мимо»
  • Притча о минах

В. Небадонский – Жизнь и смерть Иешуа бен Иосифа. Книга 3В. Небадонский – Жизнь и смерть Иешуа бен Иосифа. Книга 3

В. Небадонский. Жизнь и смерть Иешуа бен Иосифа. Книга 3
Москва: ЛитРес: Самиздат, 2018

В. Небадонский – Жизнь и смерть Иешуа бен Иосифа. Книга 3 – Содержание

  • Вступление в Иерусалим
  • Суббота в Вифании
  • Воскресное утро с апостолами
  • Отбытие в Иерусалим
  • Посещение храма
  • Отношение апостолов
  • Понедельник в Иерусалиме
  • Очищение храма
  • Правители оспаривают власть Учителя
  • Притча о двух сыновьях
  • Притча об отлучившемся землевладельце
  • Притча о брачном пире
  • Во вторник утром в храме
  • Божественное прощение
  • Вопросы иудейских правителей
  • Саддукеи и воскресение
  • Великая заповедь
  • Делегация греков
  • Последняя ночь в храме
  • Речь
  • Статус еврея как индивидуума
  • Роковое заседание синедриона
  • Положение в Иерусалиме
  • Во вторник вечером на елеонской горе
  • Разрушение Иерусалима
  • Второе пришествие Учителя
  • Продолжение обсуждения в лагере
  • Возвращение Михаила
  • Среда, день отдыха
  • День, проведённый наедине с Богом
  • Детство в кругу семьи
  • День, проведённый в лагере
  • Иуда и первосвященники
  • Последние беседы
  • Последний день в лагере
  • Беседе о сыновстве и гражданстве
  • После полуденной трапезы
  • На пути в город
  • Тайная Вечеря
  • Стремление к предпочтению
  • Начало трапезы
  • Иисус омывает апостолам ноги
  • Последнее обращение к предателю
  • Учреждение поминальной трапезы
  • Прощальная речь
  • Новая заповедь
  • Виноградная лоза и побеги
  • Враждебность мира
  • Обещанный помощник
  • Дух Истины
  • Необходимость ухода
  • Последние наставления и предупреждения
  • Последние утешения
  • Прощальные наставления каждому из апостолов
  • В Гефсимании
  • Последняя общая молитва
  • За час до предательства
  • Один в Гефсимании
  • Предательство и арест
  • Воля Отца
  • Иуда в городе
  • Арест Учителя
  • Совещание у оливкового пресса
  • На пути во дворец первосвященника
  • Судебное заседание синедриона
  • Допрос у Ханана
  • Пётр во дворе
  • Судебное заседание синедриона
  • Час унижения
  • Второе заседание трибунала
  • Суд Пилата
  • Понтий Пилат
  • Иисус предстаёт перед Пилатом
  • Наедине с Пилатом
  • Иисус предстаёт перед Иродом
  • Иисус возвращается к Пилату
  • Последнее воззвание Пилата
  • Последняя беседа с Пилатом
  • Трагическая капитуляция Пилата
  • Перед распятием
  • Конец Иуды Искариота
  • Отношение Учителя
  • Верный Давид Зеведеев
  • Подготовка к распятию
  • Смерть Иисуса и пасха
  • Распятие
  • Путь на Голгофу
  • Распятие
  • Свидетели распятия
  • Вор на кресте
  • Последние часы на кресте
  • После распятия
  • В склепе
  • Погребение Иисуса
  • Охрана гробницы
  • В субботу
  • Значение смерти на кресте
  • Уроки креста
  • Воскресение
  • Моронтийный переход
  • Материальное тело Иисуса
  • Эпохальное воскресение
  • Обнаружение пустого склепа
  • Пётр и Иоанн у склепа
  • Моронтийные явления Иисуса
  • Вестники воскресения
  • Явление Иисуса в Вифании
  • В доме Иосифа
  • Явление грекам
  • Прогулка с двумя братьями
  • Явления апостолам и другим лидерам
  • Явление Петру
  • Первое явление апостолам
  • В обществе моронтийных созданий
  • Десятое явление (в Филадельфии)
  • Второе явление апостолам
  • Явление в Александрии
  • Явление в Галилее
  • Явление у озера
  • Беседы с апостолами по двое
  • На горе посвящения
  • Собрание у озера
  • Последнее явление и вознесение
  • Явление в Сихаре
  • Явление в Финикии
  • Последнее явление в Иерусалиме
  • Причины падения Иуды
  • Вознесение Учителя
  • Пётр созывает верующих
  • Посвящение Духа Истины
  • Проповедь в день Пятидесятницы
  • Значение Пятидесятницы
  • Что произошло в Пятидесятницу
  • Ранняя христианская церковь
  • После Пятидесятницы
  • Будущее
  • Вера Иисуса
  • Иисус-человек
  • Религия Иисуса
Views 285
Rating 4.3 / 5
Added 19.07.2025
Author brat Vadim
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4.3/5 (2)

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