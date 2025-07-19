Небадонский – Рождение и жизнь Иешуа бен Иосифа
Миссии Иисуса Христа посвящено огромное количество трудов. За две тысячи лет его земная жизнь описывалась и изучалась в тысячах книг, богословских исследованиях, художественной литературе и кинематографе. И всё же интерес к ней не угасает. Каждый новый взгляд, каждая новая попытка реконструкции его пути и личности вызывает живую реакцию и дискуссии.
Причина такого интереса заключается не только в религиозном значении Иисуса, но и в его исторической уникальности. Он оказал влияние на ход мировой истории, на культуру, этику, политику. Его образ вдохновлял людей самых разных эпох и народов, становился центром веры и предметом научного анализа.
Настоящая книга не претендует на абсолютную объективность или исчерпывающую полноту. Это взгляд автора, основанный на синтезе библейских текстов, апокрифов, исторических и археологических данных. Это попытка воссоздать земной путь Иешуа — как он мог быть воспринят его современниками, учениками, врагами.
Автор стремится показать не только внешние события жизни Иешуа, но и внутренние импульсы, духовные искания, напряжение между человеческим и божественным. Жизнь Иешуа рассматривается как драма воплощения, путь, полный чудес и конфликтов, надежд и предательств, любви и страдания.
Книга адресована самому широкому кругу читателей — верующим и сомневающимся, историкам и богословам, всем, кто интересуется личностью и учением Иисуса. Она написана живым языком, с уважением к вере и с интересом к фактам, и приглашает читателя к диалогу о самом главном — о смысле человеческой жизни.
В. Небадонский – Рождение и жизнь Иешуа бен Иосифа
В. Небадонский. Рождение и жизнь Иешуа бен Иосифа
Москва: ЛитРес: Самиздат, 2017
В. Небадонский – Рождение и жизнь Иешуа бен Иосифа – Содержание
- Иосиф и Мария
- Рождение Иисуса
- Раннее детство
- Школьные годы в Назарете
- Отрочество Иисуса
- Девятый год Иисуса (3 год н.э.)
- Десятый год (4 год н.э.)
- Одиннадцатый год (5 год н. э.)
- Двенадцатый год (6 год н. э.)
- Его тринадцатый год (7 год н. э.)
- Поездка в Иерусалим
- Иисус в Иерусалиме
- Иисус осматривает храм
- Иосиф и Мария покидают Иерусалим
- Первые два дня в храме
- Третий день в храме
- Четвёртый день в храме
- Два решающих года
- Его четырнадцатый год (8 год н. э.)
- Смерть Иосифа
- Пятнадцатый год (9 год н. э.)
- Первая проповедь в синагоге
- Финансовые трудности
- Юношеские годы
- Шестнадцатый год (10 год н. э.)
- Семнадцатый год (11 год н. э.)
- Восемнадцатый год (12 год н. э.)
- Девятнадцатый год (13 год н. э.)
- Ревекка, дочь Ездры
- Его двадцатый год (14 год н. э.)
- Иисус в период ранней зрелости
- Двадцать первый год (15 год н. э.)
- Двадцать второй год (16 год н. э.)
- Двадцать третий год (17 год н. э.)
- Дамасский эпизод
- Двадцать четвёртый год (18 год н. э.)
- Двадцать пятый год (19 год н. э.)
- Двадцать шестой год (20 год н. э.)
- Дальнейшая взрослая жизнь Иисуса
- Двадцать седьмой год (21 год н. э.)
- Двадцать восьмой год (22 год н. э.)
- Двадцать девятый год (23 год н. э.)
- Иисус-человек
- На пути в Рим
- В Иоппии – беседа об Ионе
- В Кесарии
- В Александрии
- Беседа о реальности
- На острове Крит
- Юноша, который боялся
- В Карфагене – беседа о времени и пространстве
- По дороге в Неаполь и Рим
-
Мировые религии
- Кинизм
- Иудаизм
- Буддизм
- Индуизм
- Зороастризм
- Судуанизм (Джайнизм)
- Синтоизм
- Даосизм
- Конфуцианство
- «Наша религия»
- В Риме
- Истинные ценности
- Добро и зло
- Истина и вера
- Личное служение
- Советы богатому человеку
- Социальная опека
- Поездки в окрестностях Рима
- Возвращение из Рима
- Милосердие и правосудие
- Посадка на корабль в Таренте
- В Коринфе
- Индивидуальные наставления в Коринфе
- В Афинах – беседа о науке
- В Эфесе – беседа о душе
- Пребывание на Кипре – беседа о разуме
- В Антиохии
- В Месопотамии
- Переходные годы
- Псалом 99
- Тридцатый год (24 год н. э.)
- Путешествие с караваном к Каспию
- Урмские лекции
- Суверенность – божественная и человеческая
- Политическая суверенность
- Закон, свобода и суверенность
- Тридцать первый год (25 год н. э.)
- Пребывание на горе Ермон
- Время ожидания
- Иоанн Креститель
- Иоанн становится назореем
- Смерть Захарии
- Жизнь пастуха
- Смерть Елисаветы
- Царство Божье
- Иоанн начинает проповедовать
- Иоанн идёт на север
- Встреча Иисуса и Иоанна
- Сорок дней проповеди
- Иоанн направляется на юг
- Иоанн в тюрьме
- Смерть Иоанна Крестителя
- Крещение и сорок дней
- Представления об ожидаемом мессии
- Крещение Иисуса
- Сорок дней
- Планы общественного труда
- Первое великое решение
- Второе решение
- Третье решение
- Четвёртое решение
- Пятое решение
- Шестое решение
- Ожидание в Галилее
- Избрание первых четырёх апостолов
- Избрание Филиппа и Нафанаила
- Посещение Капернаума
- Свадьба в Кане
- Возвращение в Капернаум
- События субботнего дня
- Четыре месяца подготовки
- Проповедь царства
- Подготовка посланников царства
- Последние наставления
- Избрание шести
- Призвание Матфея и Симона
- Призвание близнецов
- Призвание Фомы и Иуды
- Неделя интенсивной подготовки
- Новое разочарование
- Начало труда двенадцати апостолов
- Пять месяцев испытания
- Организация двенадцати апостолов
- Посвящение двенадцати в апостолы
- Предварительные наставления
- Посвящение в сан
- Проповедь посвящения
- Вы – соль земли
- Отеческая и братская любовь
- Вечером в день посвящения
- Неделя после посвящения в апостолы
- В четверг пополудни на озере
- День духовного посвящения
- Вечером в день духовного посвящения
-
Двенадцать апостолов
- Андрей Первозванный
- Симон Пётр
- Иаков Зеведеев
- Иоанн Зеведеев
- Филипп любопытный
- Честный Нафанаил
- Матфей Левий
- Фома Дидим
- Иаков и Иуда Алфеевы
- Симон Зелот
- Иуда Искариот
В. Небадонский – Жизнь и путешествия Иешуа бен Иосифа
В. Небадонский. Жизнь и путешествия Иешуа бен Иосифа
Москва: ЛитРес: Самиздат, 2018
В. Небадонский – Жизнь и путешествия Иешуа бен Иосифа – Содержание
- Начало общественного труда
- Иисус и Апостолы покидают Галилею
- Закон Бога и воля Отца
- Пребывание в Амафа
- Учение об Отце
- Духовное единство
- Последняя неделя в Амафе
- В заиорданской Бетании
- Труд в Иерехоне
- Отбытие в Иерусалим
- Пасха в Иерусалиме
- Обучение в храме
- Божий гнев
- Представление о Боге
- Флавий и греческая культура
- Беседа об уверенности
- Встреча с Никодимом
- Урок о семье
- В южной Иудее
- По Самарии
- Проповедь в Архелае
- Урок самообладания
- Развлечение и отдых
- Евреи и самаритяне
- Женщина из Сихаря
- Возрождение веры в Самарии
- Учения о молитве и поклонении
- На Гелвуе и в Декаполисе
- Лагерь на Гелвуе
- Беседа о молитве
- Молитва для верующего
- Ещё о молитве
- Другие формы молитвы
- Совещание с апостолами Иоанна
- В городах Декаполиса
- В лагере у Пеллы
- Смерть Иоанна Крестителя
- Четыре знаменательных дня в Капернауме
- Улов рыбы
- Пополудни в синагоге
- Исцеление на заходе солнца
- Вечером того же дня
- Ранним утром в воскресенье
- Первое проповедническое путешествие по Галилее
- Проповедь в Риммоне
- В Иотапате
- Остановка в Раме
- Евангелие в Ироне
- Снова в Кане
- Наин и вдовий сын
- В Ен-Доре
- Краткое посещение Иерусалима
- Слуга центуриона
- Путешествие в Иерусалим
- У купальни Вифезда
- Правило жизни
- В гостях у фарисея Симона
- Возвращение в Капернаум
- Снова в Капернауме
- Праздник духовной добродетели
- Подготовка евангелистов в Вифсаиде
- Новая школа пророков
- Больница в Вифсаиде
- Дело Отца
- Зло, грех и порок
- Смысл страдания
- Непонимание страдания – беседе об Иове
- Сухорукий
- Последняя неделя в Вифсаиде
- Исцеление паралитика
- Второе проповедническое путешествие
- Широкое распространение славы Иисуса
- Отношение людей
- Враждебность религиозных вождей
- Успехи проповеднического путешествия
- О довольстве
- «Страх Господний»
- Возвращение в Вифсаиду
- Третье проповедническое путешествие
- Женский евангелический корпус
- Остановка в Магдале
- Суббота в Тивериаде
- Отправка апостолов по двое
- Что мне делать, чтобы спастись?
- Вечерние уроки
- Пребывание в Назарете
- Субботнее богослужение
- Назарет отвергает Иисуса
- Время ожидания и обучения у моря
- Притча о сеятеле
- Толкование притчи
- Ещё о притчах
- Новые притчи у моря
- Посещение Хересы
- Сумасшедший из Хересы
- В преддверии кризиса в Капернауме
- В доме Иаира
- Насыщение пяти тысяч
- Коронование
- Ночное видение Симона Петра
- Возвращение в Вифсаиду
- В Геннисарете
- В Иерусалиме
- Кризис в Капернауме
- Обстановка в синагоге
- Эпохальная проповедь
- Заключительная встреча
- Последние слова в синагоге
- Субботний вечер
- Последние дни в Капернауме
- Неделя совещаний
- Неделя отдыха
- Второе совещание в Тивериаде
- Субботний вечер в Капернауме
- Знаменательное воскресное утро
- Прибытие семьи Иисуса
- Поспешное бегство
- Бегство через северную Галилею
- Почему злобствуют язычники?
- Евангелисты в Хоразине
- В Кесарии Филипповой
- На пути в Финикию
- Беседа об истинной религии
- Вторая беседе о религии
- Пребывание в Тире и Сидоне
- Сирийская женщина
- Обучение в Сидоне
- Путешествие вдоль побережья на север
- В Тире
- Учение Иисуса в Тире
- Возвращение из Финикии
- В Кесарии Филипповой
- Сборщик храмовой дани
- В Вифсаиде-Юлии
- Признание Петра
- Беседа о Царстве
- Новое понимание
- На следующий день
- Беседы Андрея
- Гора преображения
- Преображение
- Спуск с горы
- Значение преображения
- Мальчик, страдавший эпилепсией
- Иисус исцеляет мальчика
- В саду у Сельса
- Протест Петра
- В доме Петра
- Путешествие по Декаполису
- Проповедь о прощении
- Незнакомый проповедник
- Наставление для учителей и верующих
- Разговор с Нафанаилом
- Позитивный характер религии Иисуса
- Возвращение в Магадан
- Родан Александрийский
- Греческая философия Родана
- Искусство жизни
- Соблазны зрелости
- Уравновешенность зрелости
- Религия идеала
- Продолжение бесед с Роданом
- Личность Бога
- Божественная сущность Иисуса
- Человеческий и божественный разум Иисуса
- На празднике Кущей
- Опасности, связанные с посещением Иерусалима
- Первая речь в храме
- Женщина, уличённая в прелюбодеянии
- Праздник Кущей
- Проповедь о свете мира
- Беседа о воде жизни
- Беседы о духовной свободе
- Свидание с Марфой и Марией
- В Вифлееме с Абнером
- Посвящение семидесяти в Магадане
- Посвящение семидесяти
- Богатый юноша и другие
- Рассуждение о богатстве
- Прощание с семьюдесятью
- Перенос лагеря в Пеллу
- Возвращение семидесяти
- Подготовка к последней миссии
- На празднике обновления
- Рассказ о добром самаритянине
- В Иерусалиме
- Исцеление слепого нищего
- Иосия предстаёт перед синедрионом
- Обучение в притворе Соломона
- Начало миссионерской деятельности в Перее
- В лагере у Пеллы
- Проповедь о добром пастыре
- Субботняя проповедь в Пелле
- Раздел наследства
- Беседы с апостолами о богатстве
- Ответ на вопрос Петра
- Последнее посещение северной Переи
- Фарисеи в Рагабе
- Десять прокажённых
- Проповедь в Герасе
- Учение о несчастных случаях
- Община в Филадельфии
- Посещение Филадельфии
- Завтрак с фарисеями
- Притча о званом ужине
- Женщина, одержимая духом немощи
- Весть из Вифании
- На пути в Вифанию
- Благословение детей
- Разговор об ангелах
- Воскрешение Лазаря
- Заседание синедриона
- Ответ на молитву
- Дальнейшая судьба Лазаря
- Последняя неделя обучения в Пелле
- Притча о блудном сыне
- Притча о хитром управляющем
- Богач и нищий
- Отец и Его царство
- Царство небесное
- Представления о царстве небесном
- Концепция царства у Иисуса
- О праведности
- Учение Иисуса о царстве
- Последующие представления о царстве
- На пути в Иерусалим
- Отбытие из Пеллы
- О вычислении издержек
- Путешествие по Перее
- Обучение в Ливиасе
- Иерихонский слепой
- Посещение Закхея
- «Когда Иисус проходил мимо»
- Притча о минах
В. Небадонский – Жизнь и смерть Иешуа бен Иосифа. Книга 3
В. Небадонский. Жизнь и смерть Иешуа бен Иосифа. Книга 3
Москва: ЛитРес: Самиздат, 2018
В. Небадонский – Жизнь и смерть Иешуа бен Иосифа. Книга 3 – Содержание
- Вступление в Иерусалим
- Суббота в Вифании
- Воскресное утро с апостолами
- Отбытие в Иерусалим
- Посещение храма
- Отношение апостолов
- Понедельник в Иерусалиме
- Очищение храма
- Правители оспаривают власть Учителя
- Притча о двух сыновьях
- Притча об отлучившемся землевладельце
- Притча о брачном пире
- Во вторник утром в храме
- Божественное прощение
- Вопросы иудейских правителей
- Саддукеи и воскресение
- Великая заповедь
- Делегация греков
- Последняя ночь в храме
- Речь
- Статус еврея как индивидуума
- Роковое заседание синедриона
- Положение в Иерусалиме
- Во вторник вечером на елеонской горе
- Разрушение Иерусалима
- Второе пришествие Учителя
- Продолжение обсуждения в лагере
- Возвращение Михаила
- Среда, день отдыха
- День, проведённый наедине с Богом
- Детство в кругу семьи
- День, проведённый в лагере
- Иуда и первосвященники
- Последние беседы
- Последний день в лагере
- Беседе о сыновстве и гражданстве
- После полуденной трапезы
- На пути в город
- Тайная Вечеря
- Стремление к предпочтению
- Начало трапезы
- Иисус омывает апостолам ноги
- Последнее обращение к предателю
- Учреждение поминальной трапезы
- Прощальная речь
- Новая заповедь
- Виноградная лоза и побеги
- Враждебность мира
- Обещанный помощник
- Дух Истины
- Необходимость ухода
- Последние наставления и предупреждения
- Последние утешения
- Прощальные наставления каждому из апостолов
- В Гефсимании
- Последняя общая молитва
- За час до предательства
- Один в Гефсимании
- Предательство и арест
- Воля Отца
- Иуда в городе
- Арест Учителя
- Совещание у оливкового пресса
- На пути во дворец первосвященника
- Судебное заседание синедриона
- Допрос у Ханана
- Пётр во дворе
- Судебное заседание синедриона
- Час унижения
- Второе заседание трибунала
- Суд Пилата
- Понтий Пилат
- Иисус предстаёт перед Пилатом
- Наедине с Пилатом
- Иисус предстаёт перед Иродом
- Иисус возвращается к Пилату
- Последнее воззвание Пилата
- Последняя беседа с Пилатом
- Трагическая капитуляция Пилата
- Перед распятием
- Конец Иуды Искариота
- Отношение Учителя
- Верный Давид Зеведеев
- Подготовка к распятию
- Смерть Иисуса и пасха
- Распятие
- Путь на Голгофу
- Распятие
- Свидетели распятия
- Вор на кресте
- Последние часы на кресте
- После распятия
- В склепе
- Погребение Иисуса
- Охрана гробницы
- В субботу
- Значение смерти на кресте
- Уроки креста
- Воскресение
- Моронтийный переход
- Материальное тело Иисуса
- Эпохальное воскресение
- Обнаружение пустого склепа
- Пётр и Иоанн у склепа
- Моронтийные явления Иисуса
- Вестники воскресения
- Явление Иисуса в Вифании
- В доме Иосифа
- Явление грекам
- Прогулка с двумя братьями
- Явления апостолам и другим лидерам
- Явление Петру
- Первое явление апостолам
- В обществе моронтийных созданий
- Десятое явление (в Филадельфии)
- Второе явление апостолам
- Явление в Александрии
- Явление в Галилее
- Явление у озера
- Беседы с апостолами по двое
- На горе посвящения
- Собрание у озера
- Последнее явление и вознесение
- Явление в Сихаре
- Явление в Финикии
- Последнее явление в Иерусалиме
- Причины падения Иуды
- Вознесение Учителя
- Пётр созывает верующих
- Посвящение Духа Истины
- Проповедь в день Пятидесятницы
- Значение Пятидесятницы
- Что произошло в Пятидесятницу
- Ранняя христианская церковь
- После Пятидесятницы
- Будущее
- Вера Иисуса
- Иисус-человек
- Религия Иисуса
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