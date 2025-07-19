Миссии Иисуса Христа посвящено огромное количество трудов. За две тысячи лет его земная жизнь описывалась и изучалась в тысячах книг, богословских исследованиях, художественной литературе и кинематографе. И всё же интерес к ней не угасает. Каждый новый взгляд, каждая новая попытка реконструкции его пути и личности вызывает живую реакцию и дискуссии.

Причина такого интереса заключается не только в религиозном значении Иисуса, но и в его исторической уникальности. Он оказал влияние на ход мировой истории, на культуру, этику, политику. Его образ вдохновлял людей самых разных эпох и народов, становился центром веры и предметом научного анализа.

Настоящая книга не претендует на абсолютную объективность или исчерпывающую полноту. Это взгляд автора, основанный на синтезе библейских текстов, апокрифов, исторических и археологических данных. Это попытка воссоздать земной путь Иешуа — как он мог быть воспринят его современниками, учениками, врагами.

Автор стремится показать не только внешние события жизни Иешуа, но и внутренние импульсы, духовные искания, напряжение между человеческим и божественным. Жизнь Иешуа рассматривается как драма воплощения, путь, полный чудес и конфликтов, надежд и предательств, любви и страдания.

Книга адресована самому широкому кругу читателей — верующим и сомневающимся, историкам и богословам, всем, кто интересуется личностью и учением Иисуса. Она написана живым языком, с уважением к вере и с интересом к фактам, и приглашает читателя к диалогу о самом главном — о смысле человеческой жизни.

В. Небадонский – Рождение и жизнь Иешуа бен Иосифа

В. Небадонский. Рождение и жизнь Иешуа бен Иосифа

Москва: ЛитРес: Самиздат, 2017

В. Небадонский – Рождение и жизнь Иешуа бен Иосифа – Содержание

Иосиф и Мария

Рождение Иисуса

Раннее детство

Школьные годы в Назарете

Отрочество Иисуса

Девятый год Иисуса (3 год н.э.)

Десятый год (4 год н.э.)

Одиннадцатый год (5 год н. э.)

Двенадцатый год (6 год н. э.)

Его тринадцатый год (7 год н. э.)

Поездка в Иерусалим

Иисус в Иерусалиме

Иисус осматривает храм

Иосиф и Мария покидают Иерусалим

Первые два дня в храме

Третий день в храме

Четвёртый день в храме

Два решающих года

Его четырнадцатый год (8 год н. э.)

Смерть Иосифа

Пятнадцатый год (9 год н. э.)

Первая проповедь в синагоге

Финансовые трудности

Юношеские годы

Шестнадцатый год (10 год н. э.)

Семнадцатый год (11 год н. э.)

Восемнадцатый год (12 год н. э.)

Девятнадцатый год (13 год н. э.)

Ревекка, дочь Ездры

Его двадцатый год (14 год н. э.)

Иисус в период ранней зрелости

Двадцать первый год (15 год н. э.)

Двадцать второй год (16 год н. э.)

Двадцать третий год (17 год н. э.)

Дамасский эпизод

Двадцать четвёртый год (18 год н. э.)

Двадцать пятый год (19 год н. э.)

Двадцать шестой год (20 год н. э.)

Дальнейшая взрослая жизнь Иисуса

Двадцать седьмой год (21 год н. э.)

Двадцать восьмой год (22 год н. э.)

Двадцать девятый год (23 год н. э.)

Иисус-человек

На пути в Рим

В Иоппии – беседа об Ионе

В Кесарии

В Александрии

Беседа о реальности

На острове Крит

Юноша, который боялся

В Карфагене – беседа о времени и пространстве

По дороге в Неаполь и Рим

Мировые религии Кинизм Иудаизм Буддизм Индуизм Зороастризм Судуанизм (Джайнизм) Синтоизм Даосизм Конфуцианство «Наша религия»

В Риме

Истинные ценности

Добро и зло

Истина и вера

Личное служение

Советы богатому человеку

Социальная опека

Поездки в окрестностях Рима

Возвращение из Рима

Милосердие и правосудие

Посадка на корабль в Таренте

В Коринфе

Индивидуальные наставления в Коринфе

В Афинах – беседа о науке

В Эфесе – беседа о душе

Пребывание на Кипре – беседа о разуме

В Антиохии

В Месопотамии

Переходные годы

Псалом 99

Тридцатый год (24 год н. э.)

Путешествие с караваном к Каспию

Урмские лекции

Суверенность – божественная и человеческая

Политическая суверенность

Закон, свобода и суверенность

Тридцать первый год (25 год н. э.)

Пребывание на горе Ермон

Время ожидания

Иоанн Креститель

Иоанн становится назореем

Смерть Захарии

Жизнь пастуха

Смерть Елисаветы

Царство Божье

Иоанн начинает проповедовать

Иоанн идёт на север

Встреча Иисуса и Иоанна

Сорок дней проповеди

Иоанн направляется на юг

Иоанн в тюрьме

Смерть Иоанна Крестителя

Крещение и сорок дней

Представления об ожидаемом мессии

Крещение Иисуса

Сорок дней

Планы общественного труда

Первое великое решение

Второе решение

Третье решение

Четвёртое решение

Пятое решение

Шестое решение

Ожидание в Галилее

Избрание первых четырёх апостолов

Избрание Филиппа и Нафанаила

Посещение Капернаума

Свадьба в Кане

Возвращение в Капернаум

События субботнего дня

Четыре месяца подготовки

Проповедь царства

Подготовка посланников царства

Последние наставления

Избрание шести

Призвание Матфея и Симона

Призвание близнецов

Призвание Фомы и Иуды

Неделя интенсивной подготовки

Новое разочарование

Начало труда двенадцати апостолов

Пять месяцев испытания

Организация двенадцати апостолов

Посвящение двенадцати в апостолы

Предварительные наставления

Посвящение в сан

Проповедь посвящения

Вы – соль земли

Отеческая и братская любовь

Вечером в день посвящения

Неделя после посвящения в апостолы

В четверг пополудни на озере

День духовного посвящения

Вечером в день духовного посвящения

Двенадцать апостолов Андрей Первозванный Симон Пётр Иаков Зеведеев Иоанн Зеведеев Филипп любопытный Честный Нафанаил Матфей Левий Фома Дидим Иаков и Иуда Алфеевы Симон Зелот Иуда Искариот



В. Небадонский – Жизнь и путешествия Иешуа бен Иосифа

В. Небадонский. Жизнь и путешествия Иешуа бен Иосифа

Москва: ЛитРес: Самиздат, 2018

В. Небадонский – Жизнь и путешествия Иешуа бен Иосифа – Содержание

Начало общественного труда

Иисус и Апостолы покидают Галилею

Закон Бога и воля Отца

Пребывание в Амафа

Учение об Отце

Духовное единство

Последняя неделя в Амафе

В заиорданской Бетании

Труд в Иерехоне

Отбытие в Иерусалим

Пасха в Иерусалиме

Обучение в храме

Божий гнев

Представление о Боге

Флавий и греческая культура

Беседа об уверенности

Встреча с Никодимом

Урок о семье

В южной Иудее

По Самарии

Проповедь в Архелае

Урок самообладания

Развлечение и отдых

Евреи и самаритяне

Женщина из Сихаря

Возрождение веры в Самарии

Учения о молитве и поклонении

На Гелвуе и в Декаполисе

Лагерь на Гелвуе

Беседа о молитве

Молитва для верующего

Ещё о молитве

Другие формы молитвы

Совещание с апостолами Иоанна

В городах Декаполиса

В лагере у Пеллы

Смерть Иоанна Крестителя

Четыре знаменательных дня в Капернауме

Улов рыбы

Пополудни в синагоге

Исцеление на заходе солнца

Вечером того же дня

Ранним утром в воскресенье

Первое проповедническое путешествие по Галилее

Проповедь в Риммоне

В Иотапате

Остановка в Раме

Евангелие в Ироне

Снова в Кане

Наин и вдовий сын

В Ен-Доре

Краткое посещение Иерусалима

Слуга центуриона

Путешествие в Иерусалим

У купальни Вифезда

Правило жизни

В гостях у фарисея Симона

Возвращение в Капернаум

Снова в Капернауме

Праздник духовной добродетели

Подготовка евангелистов в Вифсаиде

Новая школа пророков

Больница в Вифсаиде

Дело Отца

Зло, грех и порок

Смысл страдания

Непонимание страдания – беседе об Иове

Сухорукий

Последняя неделя в Вифсаиде

Исцеление паралитика

Второе проповедническое путешествие

Широкое распространение славы Иисуса

Отношение людей

Враждебность религиозных вождей

Успехи проповеднического путешествия

О довольстве

«Страх Господний»

Возвращение в Вифсаиду

Третье проповедническое путешествие

Женский евангелический корпус

Остановка в Магдале

Суббота в Тивериаде

Отправка апостолов по двое

Что мне делать, чтобы спастись?

Вечерние уроки

Пребывание в Назарете

Субботнее богослужение

Назарет отвергает Иисуса

Время ожидания и обучения у моря

Притча о сеятеле

Толкование притчи

Ещё о притчах

Новые притчи у моря

Посещение Хересы

Сумасшедший из Хересы

В преддверии кризиса в Капернауме

В доме Иаира

Насыщение пяти тысяч

Коронование

Ночное видение Симона Петра

Возвращение в Вифсаиду

В Геннисарете

В Иерусалиме

Кризис в Капернауме

Обстановка в синагоге

Эпохальная проповедь

Заключительная встреча

Последние слова в синагоге

Субботний вечер

Последние дни в Капернауме

Неделя совещаний

Неделя отдыха

Второе совещание в Тивериаде

Субботний вечер в Капернауме

Знаменательное воскресное утро

Прибытие семьи Иисуса

Поспешное бегство

Бегство через северную Галилею

Почему злобствуют язычники?

Евангелисты в Хоразине

В Кесарии Филипповой

На пути в Финикию

Беседа об истинной религии

Вторая беседе о религии

Пребывание в Тире и Сидоне

Сирийская женщина

Обучение в Сидоне

Путешествие вдоль побережья на север

В Тире

Учение Иисуса в Тире

Возвращение из Финикии

В Кесарии Филипповой

Сборщик храмовой дани

В Вифсаиде-Юлии

Признание Петра

Беседа о Царстве

Новое понимание

На следующий день

Беседы Андрея

Гора преображения

Преображение

Спуск с горы

Значение преображения

Мальчик, страдавший эпилепсией

Иисус исцеляет мальчика

В саду у Сельса

Протест Петра

В доме Петра

Путешествие по Декаполису

Проповедь о прощении

Незнакомый проповедник

Наставление для учителей и верующих

Разговор с Нафанаилом

Позитивный характер религии Иисуса

Возвращение в Магадан

Родан Александрийский

Греческая философия Родана

Искусство жизни

Соблазны зрелости

Уравновешенность зрелости

Религия идеала

Продолжение бесед с Роданом

Личность Бога

Божественная сущность Иисуса

Человеческий и божественный разум Иисуса

На празднике Кущей

Опасности, связанные с посещением Иерусалима

Первая речь в храме

Женщина, уличённая в прелюбодеянии

Праздник Кущей

Проповедь о свете мира

Беседа о воде жизни

Беседы о духовной свободе

Свидание с Марфой и Марией

В Вифлееме с Абнером

Посвящение семидесяти в Магадане

Посвящение семидесяти

Богатый юноша и другие

Рассуждение о богатстве

Прощание с семьюдесятью

Перенос лагеря в Пеллу

Возвращение семидесяти

Подготовка к последней миссии

На празднике обновления

Рассказ о добром самаритянине

В Иерусалиме

Исцеление слепого нищего

Иосия предстаёт перед синедрионом

Обучение в притворе Соломона

Начало миссионерской деятельности в Перее

В лагере у Пеллы

Проповедь о добром пастыре

Субботняя проповедь в Пелле

Раздел наследства

Беседы с апостолами о богатстве

Ответ на вопрос Петра

Последнее посещение северной Переи

Фарисеи в Рагабе

Десять прокажённых

Проповедь в Герасе

Учение о несчастных случаях

Община в Филадельфии

Посещение Филадельфии

Завтрак с фарисеями

Притча о званом ужине

Женщина, одержимая духом немощи

Весть из Вифании

На пути в Вифанию

Благословение детей

Разговор об ангелах

Воскрешение Лазаря

Заседание синедриона

Ответ на молитву

Дальнейшая судьба Лазаря

Последняя неделя обучения в Пелле

Притча о блудном сыне

Притча о хитром управляющем

Богач и нищий

Отец и Его царство

Царство небесное

Представления о царстве небесном

Концепция царства у Иисуса

О праведности

Учение Иисуса о царстве

Последующие представления о царстве

На пути в Иерусалим

Отбытие из Пеллы

О вычислении издержек

Путешествие по Перее

Обучение в Ливиасе

Иерихонский слепой

Посещение Закхея

«Когда Иисус проходил мимо»

Притча о минах

В. Небадонский – Жизнь и смерть Иешуа бен Иосифа. Книга 3

В. Небадонский. Жизнь и смерть Иешуа бен Иосифа. Книга 3

Москва: ЛитРес: Самиздат, 2018

В. Небадонский – Жизнь и смерть Иешуа бен Иосифа. Книга 3 – Содержание