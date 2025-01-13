Ця монографія задумувалась авторкою давно, але основні дослідницькі сили були спрямовані на виконання планових тем Відділення релігієзнавства. Тож не менш цікаву проблематику індивідуальних наукових розвідок я представляла переважно на наукових конференціях, семінарах, виступах та інтерв’ю у ЗМІ, у блогосфері та різних науково-популярних виданнях. Раніше написане з теми монографії, що було опубліковане або виголошене на наукових зібраннях, я використала при її складанні, переробивши, додумавши і доповнивши. Окремі елементи структурних частин монографії, як і — її оформлення, є експериментальними, новаційними. Один з її розділів (Додатки) — англомовний, що може послужити приверненню уваги іноземних колег. Нижні хронологічні рамки у монографії зумовлені моїми можливостями спиратись на доступний джерельний матеріал, і зокрема — зафіксованими у київських переказах актуалізаціями у період ІІ світової війни певних їх героїв, що можна порівнювати з сучасними аналогами.

В усіх розділах аналізуються явища саме київського походження (хоч деякі з них вийшли — давно чи нещодавно — далеко за межі Києва): релігійно-обрядові традиції, повір’я і перекази, сакральні місця сили та обереги нашого міста як засоби для його захисту від ворогів та руйнівних впливів. Тому я не торкаюсь адаптацій у Києві тих вірувань, традицій, звичаїв, біблійних, апокрифічних оповідок, легенд тощо, котрі відомі у широких ареалах народного побутування, серед українців з різних конфесійних та світоглядних середовищ, та не мають нестачі у своїх дослідниках.

Тематичне наповнення монографії може на перший погляд видатись мозаїчним, окремі його складові — неспівмірними за масштабами та мірою дотичності до типових релігієзначих та філософських царин дослідження. Проте у ній розглядаються:

1. ті доступні та доцільні для мого аналізу розмаїті явища культурного й духовного поля, які вироблялись автентичними киянами — розбудовниками стольного міста, починаючи з часів його становлення як державотворчого осередку Руси-України,

2. ті явища, які ставали частинами автентичної київської традиції, та які зберегались та розвивались нащадками будівничих Києва, що поступово викристилізувались, поруч з іншими співітчизниками, в українську націю,

3. ті явища, що виникали (чи доповнювались пізніше) у лоні цієї традиції й також допомогли (і допомагають) їй опиратись російському та радянському світоглядному і духовному впливам, та природно орієнтують на українське культурне поле як частину європейського.

Тож актуальність такого тематичного дослідження є надто очевидною особливо зараз, коли український народ бореться зі столітнім ворогом за існування своєї власної держави і за саме життя.

Ольга Недавня - Київські релігійно-обрядові традиції, повір’я та обереги міста на його захисті - Релігієзнавчі нариси

Монографія (електронне видання). - Київ: УАР, 2025. - 92 с., ілюстр.

ISBN 978-966-7742-32-4 (електронне видання)

Ольга Недавня - Київські релігійно-обрядові традиції – Зміст

Передмова

І. Старокиївські релігійно-обрядові звичаї, традиції та повір’я у столиці УРСР з 40-вих рр. ХХ ст. до Перебудови: автентична спадщина, що розвивалась як альтернативна і протестна

1. Різдвяні та Великодні київські традиції як маніфестації духовного опору українців серед радянської дійсності

2. Релігійні, легендарні та міфологічні персонажі старокиївських ігор, ворожінь і вистав домашніх театрів: оригінальний синкретизм, ментальні прикмети, українська героїка

3. Легендарні та релігійні герої у старокиївських переказах: маркери оригінальної ідентичності та чинники зв’язку часів

ІІ. Сакральні “місця сили” в Києві під час війни як локації, що стимулюють наснагу для життя у боротьбі та додають стресостійкості

1. Свята Софія Київська та Михайлівська площа як локації єднання та надії на Перемогу

2. Феномен Щекавиці як свідчення нескореності українців

3. Мистецько-волонтерські акції на горі Дитинці як природній колисці українського сакруму

ІІІ. Релігійні та легендарні герої мобілізовані на захист України

1. Сучасні міські поговори про Змія Горинича та Архистратига Михайла як унікальний витвір столиці з Привидом Києва

2. Київський легендаріум та “вся рать Небесна” у “воєнних” Інтернет-мемах як інформаційна зброя українців у війні з російським агресором

3. Літературна творчість про обереги Києва, що співпрацюють з українцями у відсічі ворогові

Післяслово

Додатки.

Sacred Kyiv "places of power" as help to support the resilience of Ukrainians during the Russia's war against Ukraine. Religious and legendary "charms" of Kyiv help Ukrainians fight off aggressors

1. The phenomenon of sacred "places of power" in increasing stress resistance and cheerfulness in wartime: modern Ukrainian experience

2. The war actualizes the appeal to the saint, and it helps

3. Memes and photo collages of Ukrainian heroes of religious and mythological themes as a national informational weapon in the war against Russian attackers

Ілюстрації з описами