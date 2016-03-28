Неллас - Обожение
«Познай самого себя» - было начертано еще на стенах Дельфийского храма. А св. Климент Александрийский называет самопознание величайшей из наук. Однако не легко дается подлинное самопознание. Каково мое подлинное самостояние? Кто я и что я? Ответы вовсе не очевидны. Границы личности бесконечно широки, они взаимодействуют со множеством других, перемещаются во времени и пространстве и превосходят их, простираясь из времени в вечность, из пространственности - в бесконечность. Нам явно не хватает чего-то существенного в понимании того, что же именно значит быть личностью, в чем подлинное исполнение нашего личностного начала, каковы его пока еще сокровенные возможности.
Есть - утверждает Панайотис Неллас в самом начале своей книги - конкретная причина этому таинственному, ускользающему от определений свойству личности. Она - в том, что человеческое существо устроено по образу и подобию Бога; как непостижим Он, так и отпечаток Его в человечестве также ускользает от четких определений. Момент апофатичности, отказа от позитивных формулировок неизбежно присущ размышлениям о человеке, как и рассуждениям о Всевышнем. Отрицательное богословие необходимо дополняется апофатичной, «отрицательной» антропологией.
Человеческая личность - свободная, непредсказуемая, превосходящая самое себя - обретает все более центральное место в современном богословии, как в православии, так и вне его. Данная книга - серьезный вклад в эту бурно развивающуюся проблематику. Ее автор скончался внезапно от сердечного приступа 6 апреля 1986 г., в расцвете творческих сил. Это печальная утрата для греческого богословия, ведь Панайотис Неллас, как и его друг со студенческих лет Христос Яннарас, был на редкость ярким религиозным мыслителем «среднего» поколения Греции 1980-х гг.
Неллас Панайотис - Обожение: Основы и перспективы православной антропологии
Пер с англ. Н. Б. Ларионова. М.: Никея, 2011. 304 с.
ISBN 978-5-91761-123-5
Неллас Панайотис - Обожение: Основы и перспективы православной антропологии - Содержание
Предисловие Каллиста, епископа Диоклийского, к английскому изданию
Часть 1. «Образ Божий» и «кожаные ризы» (Исследование некоторых аспектов святоотеческого учения о человеке и о соотношении Церкви и мира)
- Глава первая. «Образ Божий»
- Глава вторая. «Кожаные ризы»
- Глава третья. Церковь и мир. Следствия святоотеческого учения об «образе Божием» и «кожаных ризах»
Часть 2. Духовная жизнь во Христе (Святоотечвеская антропология по святому Николаю Кавасиле)
- Глава первая. Предпосылки духовной жизни: спасение во Христе
- Глава вторая. Природа духовной жизни: жизнь во Христе
- Глава третья. Осуществление духовной жизни
- Глава четвертая. Плоды духовной жизни
- Глава пятая. Конечное преображение Вселенной. «И будет Христос всяческая во всех»
Часть 3. Антропологический и космологический контекст единения с Богом на примере текстов службы Великого канона
- 1. Космологический контекст
- 2. Антропология первозданного
- 3. Контекст раскаяния
- 4. Контекст возвращения
- 5. Развязка драмы
Часть 4. Тексты Отцов
- Св. Ириней Лионский
- Св. Григорий Богослов
- Свт. Григорий Нисский
- Прп. Максим Исповедник
- Св. Николай Кавасила
- Прп. Никодим Святогорец
Неллас Панайотис - Обожение: Основы и перспективы православной антропологии - Человек - образ Первообраза
Отправной точкой и средоточием святоотеческого учения об образе Божием служит богословие апостола Павла, который, чего не отрицает и современная герменевтика, называет образом Божиим Христа. Этой теме посвящена первая глава Послания к Колоссянам и весьма характерно, что она представляет собой не просто выражение личных взглядов апостола, но является литургическим гимном первохристианской Церкви: «...Благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете... и введшего в Царство возлюбленного Сына Своего, в Котором мы имеем искупление Кровию Его и прощение грехов, Который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари, ибо Им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое: престолы ли, господства ли, начала ли, власти ли, - все Им и для Него создано, и Он есть прежде всего, и все Им стоит. И Он есть глава тела Церкви» (Кол. 1,12-8).
Мы специально выбрали текст, относящийся более к космологии и антропологии, нежели к собственно богословию, то есть раскрывающий не столько отношение Слова к Отцу (о чем апостол достаточно говорит в других местах), сколько значение Христа для человека и Вселенной. Здесь виден христологический аспект Павловой антропологии. Он же прослеживается в учении апостола о необходимости для человека «облечься в образ» небесного человека (1 Кор. 15, 49), то есть во Христа, чтобы прийти «в меру полного возраста Христова; дабы мы не были более младенцами» (Еф. 4, 13-14). Итак, возрастание человека в полную меру для Павла совпадает с облечением во Христа.
Современным библеистам такое понимание может показаться произвольным. Но если мы постараемся рассмотреть апостольское учение не с точки зрения критического анализа, но с позиций, не чуждых самому святому Павлу, так же как и Отцам Церкви, причастным к одному с ним духовному опыту, то есть если мы подойдем к Павловым посланиям изнутри Церкви, используя веру в качестве основного метода, то мы осознаем не только закономерность высказанного положения, но и его глубочайшее значение.
Отцы Церкви развивают это направление мысли, общее у авторов Ветхого и Нового Заветов, объединяя апостольское учение о Христе как образе Бога невидимого и ветхозаветные слова о сотворении человека по образу Божию. Уже у Иринея, Климента, Оригена, Афанасия, Григория Нисского (мы ограничимся лишь теми церковными писателями, которым посвящены специальные монографии) ясно прослеживается понимание, согласно которому Христос представляет Собой образ Божий, а человек - образ Христов; иными словами, согласно этому пониманию, человек есть образ Образа. Так формулирует это Ориген: «Перворожденный всей твари есть Образ Божий, а человек сотворен по Образу Божию...», а по словам Златоуста: «...по образу Христову, ибо это и есть по образу Творца».
Это положение, несмотря на то, что Отцы чаще оставляют его в тени, нежели высказывают явно, вполне однозначно и весьма существенно, поскольку проливает свет на три основных раздела церковной антропологии: структуру (ή δομή), назначение (ό προορισμός) и происхождение (ή καταγωγή) человека.
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