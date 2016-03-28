«Познай самого себя» - было начертано еще на стенах Дельфийского храма. А св. Климент Александрийский называет самопознание величайшей из наук. Однако не легко дается подлинное самопознание. Каково мое подлинное самостояние? Кто я и что я? Ответы вовсе не очевидны. Границы личности бесконечно широки, они взаимодействуют со множеством других, перемещаются во времени и пространстве и превосходят их, простираясь из времени в вечность, из пространственности - в бесконечность. Нам явно не хватает чего-то существенного в понимании того, что же именно значит быть личностью, в чем подлинное исполнение нашего личностного начала, каковы его пока еще сокровенные возможности.

Есть - утверждает Панайотис Неллас в самом начале своей книги - конкретная причина этому таинственному, ускользающему от определений свойству личности. Она - в том, что человеческое существо устроено по образу и подобию Бога; как непостижим Он, так и отпечаток Его в человечестве также ускользает от четких определений. Момент апофатичности, отказа от позитивных формулировок неизбежно присущ размышлениям о человеке, как и рассуждениям о Всевышнем. Отрицательное богословие необходимо дополняется апофатичной, «отрицательной» антропологией.

Человеческая личность - свободная, непредсказуемая, превосходящая самое себя - обретает все более центральное место в современном богословии, как в православии, так и вне его. Данная книга - серьезный вклад в эту бурно развивающуюся проблематику. Ее автор скончался внезапно от сердечного приступа 6 апреля 1986 г., в расцвете творческих сил. Это печальная утрата для греческого богословия, ведь Панайотис Неллас, как и его друг со студенческих лет Христос Яннарас, был на редкость ярким религиозным мыслителем «среднего» поколения Греции 1980-х гг.

Неллас Панайотис - Обожение: Основы и перспективы православной антропологии

Пер с англ. Н. Б. Ларионова. М.: Никея, 2011. 304 с.

ISBN 978-5-91761-123-5

Неллас Панайотис - Обожение: Основы и перспективы православной антропологии - Содержание

Предисловие Каллиста, епископа Диоклийского, к английскому изданию

Часть 1. «Образ Божий» и «кожаные ризы» (Исследование некоторых аспектов святоотеческого учения о человеке и о соотношении Церкви и мира)

Глава первая. «Образ Божий»

Глава вторая. «Кожаные ризы»

Глава третья. Церковь и мир. Следствия святоотеческого учения об «образе Божием» и «кожаных ризах»

Часть 2. Духовная жизнь во Христе (Святоотечвеская антропология по святому Николаю Кавасиле)

Глава первая. Предпосылки духовной жизни: спасение во Христе

Глава вторая. Природа духовной жизни: жизнь во Христе

Глава третья. Осуществление духовной жизни

Глава четвертая. Плоды духовной жизни

Глава пятая. Конечное преображение Вселенной. «И будет Христос всяческая во всех»

Часть 3. Антропологический и космологический контекст единения с Богом на примере текстов службы Великого канона

1. Космологический контекст

2. Антропология первозданного

3. Контекст раскаяния

4. Контекст возвращения

5. Развязка драмы

Часть 4. Тексты Отцов

Св. Ириней Лионский

Св. Григорий Богослов

Свт. Григорий Нисский

Прп. Максим Исповедник

Св. Николай Кавасила

Прп. Никодим Святогорец

Неллас Панайотис - Обожение: Основы и перспективы православной антропологии - Человек - образ Первообраза

Отправной точкой и средоточием святоотеческого учения об образе Божием служит богословие апостола Павла, который, чего не отрицает и современная герменевтика, называет образом Божиим Христа. Этой теме посвящена первая глава Послания к Колоссянам и весьма характерно, что она представляет собой не просто выражение личных взглядов апостола, но является литургическим гимном первохристианской Церкви: «...Благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете... и введшего в Царство возлюбленного Сына Своего, в Котором мы имеем искупление Кровию Его и прощение грехов, Который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари, ибо Им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое: престолы ли, господства ли, начала ли, власти ли, - все Им и для Него создано, и Он есть прежде всего, и все Им стоит. И Он есть глава тела Церкви» (Кол. 1,12-8).

Мы специально выбрали текст, относящийся более к космологии и антропологии, нежели к собственно богословию, то есть раскрывающий не столько отношение Слова к Отцу (о чем апостол достаточно говорит в других местах), сколько значение Христа для человека и Вселенной. Здесь виден христологический аспект Павловой антропологии. Он же прослеживается в учении апостола о необходимости для человека «облечься в образ» небесного человека (1 Кор. 15, 49), то есть во Христа, чтобы прийти «в меру полного возраста Христова; дабы мы не были более младенцами» (Еф. 4, 13-14). Итак, возрастание человека в полную меру для Павла совпадает с облечением во Христа.

Современным библеистам такое понимание может показаться произвольным. Но если мы постараемся рассмотреть апостольское учение не с точки зрения критического анализа, но с позиций, не чуждых самому святому Павлу, так же как и Отцам Церкви, причастным к одному с ним духовному опыту, то есть если мы подойдем к Павловым посланиям изнутри Церкви, используя веру в качестве основного метода, то мы осознаем не только закономерность высказанного положения, но и его глубочайшее значение.

Отцы Церкви развивают это направление мысли, общее у авторов Ветхого и Нового Заветов, объединяя апостольское учение о Христе как образе Бога невидимого и ветхозаветные слова о сотворении человека по образу Божию. Уже у Иринея, Климента, Оригена, Афанасия, Григория Нисского (мы ограничимся лишь теми церковными писателями, которым посвящены специальные монографии) ясно прослеживается понимание, согласно которому Христос представляет Собой образ Божий, а человек - образ Христов; иными словами, согласно этому пониманию, человек есть образ Образа. Так формулирует это Ориген: «Перворожденный всей твари есть Образ Божий, а человек сотворен по Образу Божию...», а по словам Златоуста: «...по образу Христову, ибо это и есть по образу Творца».

Это положение, несмотря на то, что Отцы чаще оставляют его в тени, нежели высказывают явно, вполне однозначно и весьма существенно, поскольку проливает свет на три основных раздела церковной антропологии: структуру (ή δομή), назначение (ό προορισμός) и происхождение (ή καταγωγή) человека.