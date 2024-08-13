Немцев - Союз любви

Человечество вступило в третье тысячелетие своей жизни, отсчитываемое от Рождества Христова. Каким оно будет, каким будет 21-й век, с каким багажом входит сегодня общество в новое тысячелетие и что можем оставить мы грядущим поколениям? Ответы на эти вопросы во многом определяются отношениями между творением и Творцом, между человеком и Богом.

Бурное развитие науки и техники решает многие проблемы жизни человека, но не исключает при этом, а, наоборот, требует стремительного развития и совершенствования в духовной и нравственной области. Необходимость в гармонии духовного и материального существовала во все времена. Римский философ и писатель Сенека (4 до Р.Х.-65 по Р.Х.) говорит о важности цели и смысла жизни: «Ты умеешь измерить круг, называешь расстояния между звездами... Но если ты такой знаток, измерь человеческую душу! Скажи, велика она или ничтожна! Ты знаешь, какая из линий прямая: для чего тебе это, если в жизни ты не знаешь прямого пути!» [1.1] «Кто двигается вперед в науках, но отстает в нравственности, тот более идет назад, чем вперед», — говорил древнегреческий философ Аристотель (384-322 до Р.Х.). [1.1]

Великий ученый А Эйнштейн (1879-1955) отмечал свое время как век совершенства методов и запутанности целей, а австрийский писатель Э. Канетти (1905- 1994) со справедливой долей иронии так характеризует знание людей о человеке: «Никогда люди не знали о себе меньше, чем в этот “психологический” век». [1.1]

Говоря о человеческой душе, современное общество должно честно повторить слова великого древнегреческого философа Сократа (469-399 до Р.Х.): «Я знаю только то, что я ничего не знаю».

Апостол Павел выражает главную мысль об источнике истинных знаний:

1Кор. 8:2, 3 «Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знаеттак, как должно знать. Но кто любит Бога, тому дано знание от Него».

Слово Божье призывает нас:

Мф. 7:13, 14 «Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут ими; потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их».

Находясь в этом бурном потоке земной жизни, многие люди забыли, многие не знают, а многие и не задумываются о цели, о своем назначении и о смысле жизни. Особенно сильно современное человеческое общество запуталось в семейных отношениях и, пренебрегая духовными и нравственными законами семьи, причиняет само себе боль и разрушение. Семья — это кристалл общества, кирпичик, из которого строится все здание благополучия. Но не только общество зависит от состояния семей. Каждый человек в отдельности принадлежит или принадлежал семье. Человек проводит в семье большую часть земной жизни.

Брачный союз, семейная жизнь могут нести счастье, радость и благословение, но в то же время брачный союз, построенный на неверной основе, может нести огромные огорчения. Счастье и несчастье в браке не являются случайными, потому что брачный союз созидается и развивается по определенным объективным духовным законам, которые человек не в силах отменить. Знание этих законов и, что еще более важно, правильное применение их в жизни ограждают от трагедий и ведут в тихую, нежную и прекрасную гавань семейного счастья.

Немцев В. С. - Союз любви

2-е изд., испр. и доп. — Мн.: «Церковь Пробуждение», 2004. — 896 с.: ил.

ISBN 985-6184-21-5.

Немцев В. С. - Союз любви - Содержание

Глава 1. Важность библейских знании о браке

1.1. Актуальность библейских знаний о браке и семье

1.2. Актуальность вопроса о сохранении семьи

Литература

Глава 2. Божий замысел брака

2.1. Определение понятий «брак» и «семья»

2.2. Божьи права на брак и Божье основание брака

2.3. История брака. Создание первой семьи

2.4. Божьи цели при создании брака

2.5. Брак — уникальное явление и дар Божий для человека

Литература

Глава 3. Любовь и единство в браке

3.1. Единство и любовь — связующие силы брака

3.1.1. Классификация аспектов любви в браке

3.1.2. Стороны единства в браке

3.2. Любовь в браке

3.2.1. Любовь, приносящая физическое и эмоциональное единство

3.2.2. Любовь, приносящая душевное единство

3.2.3. Духовное единство в браке и любовь-агапе

Литература

Глава 4. Созидание брака

4.1. Условия создания брака

4.2. Оставление родителей

4.3. Прилепление друг к другу

4.4. Стать одной плотью

Литература

Глава 5. Назначение мужа и жены в браке

5.1. Равная ценность мужа и жены перед Богом

5.2. Разное назначение мужчины и женщины

5.2.1. Разное назначение, разная ответственность и разные обязанности мужа и жены в браке. Главенство мужа и подчиненность жены

5.2.2. Отличия мужа и жены в биологической и физиологической природе

5.2.3. Разные нужды и разные приоритеты мужа и жены в семейной жизни ... 201 Литература

Глава 6. Подготовка к браку. Выбор спутника жизни

6.1. Условия создания счастливого брака

6.2. Развитие ответственности при создании брака

6.3. Установление правильных личных отношений с Богом, доверие Богу

6.4. Подготовка к браку посредством развития необходимых черт характера, оставления ложного мировоззрения и вредных привычек

6.5. Сохранение себя в чистоте и святости до брака

6.6. Исповедание перед вступлением в брак

6.7. Выбор времени вступления в брак

6.8. Выбор спутника жизни

6.8.1. Ошибки, которых необходимо избегать при выборе спутника жизни

6.8.2. Познание Божьей воли

6.8.3. Критерии выбора спутника жизни

Литература

Глава 7. Нерасторжимость брака. Разводы и повторные браки

7.1. Современная семья нуждается в защите от разрушения

7.2. Исторический взгляд на нерасторжимость брака

7.2.1. Брак у иудеев в ветхозаветные времена

7.2.2. Брак у языческих народов

7.3. Новый Завет и нерасторжимость брака

7.3.1. Божья воля — нерушимость брачного единства и чистота отношений

7.3.2. Нерушимость брака — вечный Божественный принцип

7.3.3. Апостол Павел о сохранении брака

7.4. Разводы и повторные браки

7.4.1. Разводы

7.4.2. Повторные браки

Литература

Глава 8. Жизнь в браке

8.1. Счастливая семья — церковь в миниатюре со своими обязанностями

8.2. Качества благочестивого мужа, которые необходимо развивать и проявлять в семейной жизни

8.2.1. Качества священника домашней церкви

8.2.2. Развитие ответственности и христианских качеств главы семьи

8.2.3. Любовь к жене

8.2.4. Благоразумное отношение к жене

8.3. Качества жены, которые необходимо развивать в семейной жизни

8.3.1. Роль жены в браке и необходимость благочестивых качеств характера

8.3.2. Послушание мужу

8.3.3. Как установить Божий порядок в отношениях жены и мужа

8.3.4. Созидательная мудрость помощницы

8.3.5. Умение понимать мужа во всем и удовлетворять его потребности

8.3.6. Хранительница домашнего очага

8.3.7. Женственность

8.3.8. Верность и благочестие

8.3.9. Радость и оптимизм

8.3.10. Контроль над языком

8.3.11. Миролюбие и прощение

8.3.12. Быть в постоянном общении с Богом

8.4. Общение в браке

8.4.1. Служить другому добром, говорить доброе в назидание, быть чистым в словах

8.4.2. Проявлять честность, искренность, открытость

8.4.3. Быть скорым на слушание, уметь слушать другого, быть соучастником в его нуждах

8.4.4. Ценить собеседника

8.4.5. Избегать пустых споров, не отстаивать свое мнение любой ценой, признавать ошибки, уметь выслушивать критику, принимать советы и давать кроткое наставление

8.4.6. Не согрешать в гневе, иметь самообладание

8.4.7. Избегать многословия, пустословия, неполезных тем

8.4.8. Создавать обстановку для общения

8.4.9. Использовать приемлемые формы общения

8.4.10. Не пользоваться запрещенными приемами, которые ранят супруга и разрушают общение

8.5. Семейные конфликты и их разрешение

8.5.1. Методы предотвращения конфликтов

8.5.2. Подходы к разрешению конфликтов

8.5.3. Разрешение конфликтов

8.5.4. Прощение

8.5.5. Советы верующей жене, живущей с неверующим мужем

8.5.6. Разрешение конфликтов, наиболее часто встречающихся в семейной жизни

Литература

Глава 9. Деторождение

9.1. Деторождение — величайший дар Божий

9.2. Господь благословляет деторождение

9.3. Необходимые познания о зарождении человека

9.3.1. Половая система мужчины

9.3.2. Половая система женщины

9.3.3. Зарождение новой жизни

9.4. Аборт — тяжелейший грех

9.5. Планирование семьи

9.5.1. Оценка современных негативных тенденций с позиции Библии

9.5.2. Анализ распространенных методов планирования семьи

9.5.3. Естественные методы предохранения

Литература

Глава 10. Воспитание детей

10.1. Воспитание детей — важнейшая задача родителей

10.2. Актуальность вопросов воспитания

10.3. Когда начинать воспитание и сколько его продолжать

10.4. Христианское воспитание детей

10.4.1. Любовь к детям — основной принцип воспитания

10.4.2. Воспитание личным примером и благочестивой жизнью родителей

10.4.3. Приоритет Божьих ценностей перед человеческими

10.4.4. Развитие дисциплины и послушания у детей

10.4.5. Физическое наказание как определенная Богом мера при воспитании

10.4.6. Единство родителей в воспитании

10.4.7. Почитание родителей и уважение к старшим

10.4.8. Воспитание любви к труду

10.4.9. Развитие самостоятельности и ответственности

10.4.10. Уважение прав и личности ребенка, нелицеприятное отношение к детям

10.4.11. Гармоничное и всестороннее воспитание

10.4.12. Учет возраста, пола и психологии ребенка

Литература