Немцев - Союз любви
Человечество вступило в третье тысячелетие своей жизни, отсчитываемое от Рождества Христова. Каким оно будет, каким будет 21-й век, с каким багажом входит сегодня общество в новое тысячелетие и что можем оставить мы грядущим поколениям? Ответы на эти вопросы во многом определяются отношениями между творением и Творцом, между человеком и Богом.
Бурное развитие науки и техники решает многие проблемы жизни человека, но не исключает при этом, а, наоборот, требует стремительного развития и совершенствования в духовной и нравственной области. Необходимость в гармонии духовного и материального существовала во все времена. Римский философ и писатель Сенека (4 до Р.Х.-65 по Р.Х.) говорит о важности цели и смысла жизни: «Ты умеешь измерить круг, называешь расстояния между звездами... Но если ты такой знаток, измерь человеческую душу! Скажи, велика она или ничтожна! Ты знаешь, какая из линий прямая: для чего тебе это, если в жизни ты не знаешь прямого пути!» [1.1] «Кто двигается вперед в науках, но отстает в нравственности, тот более идет назад, чем вперед», — говорил древнегреческий философ Аристотель (384-322 до Р.Х.). [1.1]
Великий ученый А Эйнштейн (1879-1955) отмечал свое время как век совершенства методов и запутанности целей, а австрийский писатель Э. Канетти (1905- 1994) со справедливой долей иронии так характеризует знание людей о человеке: «Никогда люди не знали о себе меньше, чем в этот “психологический” век». [1.1]
Говоря о человеческой душе, современное общество должно честно повторить слова великого древнегреческого философа Сократа (469-399 до Р.Х.): «Я знаю только то, что я ничего не знаю».
Апостол Павел выражает главную мысль об источнике истинных знаний:
1Кор. 8:2, 3 «Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знаеттак, как должно знать. Но кто любит Бога, тому дано знание от Него».
Слово Божье призывает нас:
Мф. 7:13, 14 «Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут ими; потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их».
Находясь в этом бурном потоке земной жизни, многие люди забыли, многие не знают, а многие и не задумываются о цели, о своем назначении и о смысле жизни. Особенно сильно современное человеческое общество запуталось в семейных отношениях и, пренебрегая духовными и нравственными законами семьи, причиняет само себе боль и разрушение. Семья — это кристалл общества, кирпичик, из которого строится все здание благополучия. Но не только общество зависит от состояния семей. Каждый человек в отдельности принадлежит или принадлежал семье. Человек проводит в семье большую часть земной жизни.
Брачный союз, семейная жизнь могут нести счастье, радость и благословение, но в то же время брачный союз, построенный на неверной основе, может нести огромные огорчения. Счастье и несчастье в браке не являются случайными, потому что брачный союз созидается и развивается по определенным объективным духовным законам, которые человек не в силах отменить. Знание этих законов и, что еще более важно, правильное применение их в жизни ограждают от трагедий и ведут в тихую, нежную и прекрасную гавань семейного счастья.
Немцев В. С. - Союз любви
2-е изд., испр. и доп. — Мн.: «Церковь Пробуждение», 2004. — 896 с.: ил.
ISBN 985-6184-21-5.
Немцев В. С. - Союз любви - Содержание
Глава 1. Важность библейских знании о браке
1.1. Актуальность библейских знаний о браке и семье
1.2. Актуальность вопроса о сохранении семьи
Литература
Глава 2. Божий замысел брака
2.1. Определение понятий «брак» и «семья»
2.2. Божьи права на брак и Божье основание брака
2.3. История брака. Создание первой семьи
2.4. Божьи цели при создании брака
2.5. Брак — уникальное явление и дар Божий для человека
Литература
Глава 3. Любовь и единство в браке
3.1. Единство и любовь — связующие силы брака
3.1.1. Классификация аспектов любви в браке
3.1.2. Стороны единства в браке
3.2. Любовь в браке
3.2.1. Любовь, приносящая физическое и эмоциональное единство
3.2.2. Любовь, приносящая душевное единство
3.2.3. Духовное единство в браке и любовь-агапе
Литература
Глава 4. Созидание брака
4.1. Условия создания брака
4.2. Оставление родителей
4.3. Прилепление друг к другу
4.4. Стать одной плотью
Литература
Глава 5. Назначение мужа и жены в браке
5.1. Равная ценность мужа и жены перед Богом
5.2. Разное назначение мужчины и женщины
5.2.1. Разное назначение, разная ответственность и разные обязанности мужа и жены в браке. Главенство мужа и подчиненность жены
5.2.2. Отличия мужа и жены в биологической и физиологической природе
5.2.3. Разные нужды и разные приоритеты мужа и жены в семейной жизни ... 201 Литература
Глава 6. Подготовка к браку. Выбор спутника жизни
6.1. Условия создания счастливого брака
6.2. Развитие ответственности при создании брака
6.3. Установление правильных личных отношений с Богом, доверие Богу
6.4. Подготовка к браку посредством развития необходимых черт характера, оставления ложного мировоззрения и вредных привычек
6.5. Сохранение себя в чистоте и святости до брака
6.6. Исповедание перед вступлением в брак
6.7. Выбор времени вступления в брак
6.8. Выбор спутника жизни
6.8.1. Ошибки, которых необходимо избегать при выборе спутника жизни
6.8.2. Познание Божьей воли
6.8.3. Критерии выбора спутника жизни
Литература
Глава 7. Нерасторжимость брака. Разводы и повторные браки
7.1. Современная семья нуждается в защите от разрушения
7.2. Исторический взгляд на нерасторжимость брака
7.2.1. Брак у иудеев в ветхозаветные времена
7.2.2. Брак у языческих народов
7.3. Новый Завет и нерасторжимость брака
7.3.1. Божья воля — нерушимость брачного единства и чистота отношений
7.3.2. Нерушимость брака — вечный Божественный принцип
7.3.3. Апостол Павел о сохранении брака
7.4. Разводы и повторные браки
7.4.1. Разводы
7.4.2. Повторные браки
Литература
Глава 8. Жизнь в браке
8.1. Счастливая семья — церковь в миниатюре со своими обязанностями
8.2. Качества благочестивого мужа, которые необходимо развивать и проявлять в семейной жизни
8.2.1. Качества священника домашней церкви
8.2.2. Развитие ответственности и христианских качеств главы семьи
8.2.3. Любовь к жене
8.2.4. Благоразумное отношение к жене
8.3. Качества жены, которые необходимо развивать в семейной жизни
8.3.1. Роль жены в браке и необходимость благочестивых качеств характера
8.3.2. Послушание мужу
8.3.3. Как установить Божий порядок в отношениях жены и мужа
8.3.4. Созидательная мудрость помощницы
8.3.5. Умение понимать мужа во всем и удовлетворять его потребности
8.3.6. Хранительница домашнего очага
8.3.7. Женственность
8.3.8. Верность и благочестие
8.3.9. Радость и оптимизм
8.3.10. Контроль над языком
8.3.11. Миролюбие и прощение
8.3.12. Быть в постоянном общении с Богом
8.4. Общение в браке
8.4.1. Служить другому добром, говорить доброе в назидание, быть чистым в словах
8.4.2. Проявлять честность, искренность, открытость
8.4.3. Быть скорым на слушание, уметь слушать другого, быть соучастником в его нуждах
8.4.4. Ценить собеседника
8.4.5. Избегать пустых споров, не отстаивать свое мнение любой ценой, признавать ошибки, уметь выслушивать критику, принимать советы и давать кроткое наставление
8.4.6. Не согрешать в гневе, иметь самообладание
8.4.7. Избегать многословия, пустословия, неполезных тем
8.4.8. Создавать обстановку для общения
8.4.9. Использовать приемлемые формы общения
8.4.10. Не пользоваться запрещенными приемами, которые ранят супруга и разрушают общение
8.5. Семейные конфликты и их разрешение
8.5.1. Методы предотвращения конфликтов
8.5.2. Подходы к разрешению конфликтов
8.5.3. Разрешение конфликтов
8.5.4. Прощение
8.5.5. Советы верующей жене, живущей с неверующим мужем
8.5.6. Разрешение конфликтов, наиболее часто встречающихся в семейной жизни
Литература
Глава 9. Деторождение
9.1. Деторождение — величайший дар Божий
9.2. Господь благословляет деторождение
9.3. Необходимые познания о зарождении человека
9.3.1. Половая система мужчины
9.3.2. Половая система женщины
9.3.3. Зарождение новой жизни
9.4. Аборт — тяжелейший грех
9.5. Планирование семьи
9.5.1. Оценка современных негативных тенденций с позиции Библии
9.5.2. Анализ распространенных методов планирования семьи
9.5.3. Естественные методы предохранения
Литература
Глава 10. Воспитание детей
10.1. Воспитание детей — важнейшая задача родителей
10.2. Актуальность вопросов воспитания
10.3. Когда начинать воспитание и сколько его продолжать
10.4. Христианское воспитание детей
10.4.1. Любовь к детям — основной принцип воспитания
10.4.2. Воспитание личным примером и благочестивой жизнью родителей
10.4.3. Приоритет Божьих ценностей перед человеческими
10.4.4. Развитие дисциплины и послушания у детей
10.4.5. Физическое наказание как определенная Богом мера при воспитании
10.4.6. Единство родителей в воспитании
10.4.7. Почитание родителей и уважение к старшим
10.4.8. Воспитание любви к труду
10.4.9. Развитие самостоятельности и ответственности
10.4.10. Уважение прав и личности ребенка, нелицеприятное отношение к детям
10.4.11. Гармоничное и всестороннее воспитание
10.4.12. Учет возраста, пола и психологии ребенка
Литература
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