Непрошедшее прошлое – Собрание сочинений Шимона Маркиша – Том 3 Русско-еврейская литература – Часть 1 – Три отца-основателя

Эта книга является третьим томом в серии «Непрошедшее прошлое. Собрание сочинений Шимона Маркиша». Публикация приурочена к 90-летию со дня рождения Маркиша, к 6-му марта 2021 года. В третий том собрания сочинений Шимона Маркиша вошли его самые длинные обзорные тексты о русско-еврейской литературе XIX века о трех писателях, которых он назвал отцами-основателями этого течения.

Эти три исследования рассматривают весь творческий путь трех писателей, которых можно считать тремя разными моделями еврейской ассимиляции. Обзоры творчества первого периода русско-еврейской литературы, Осипа Рабиновича (1817-1869), Льва Леванды (1835-1888) и Григория Богрова (1825-1885), опубликованные Маркишем между 1993 и 2000 годами составляют основополагающее монографическое исследование темы. Открытый доступ позволит строкам Маркиша достичь заинтересованных специалистов и широкого круга русскоязычных читателей. Настоящая книга является результатом независимого и никем не поддержанного проекта (в соответствии с таким же статусом Маркиша в науке).

В нем составителю-редактору-издателю томов (с неродным русским языком), автору этих строк помогали лишь студенты-непрофессионалы. В тома серии входят и архивные, никогда не печатавшиеся материалы, или печатавшиеся только на других языках; и также в полной форме те тексты, которые при первой публикации были сокращены. Уникальность серии состоит и в стремлении к полноте в том, что она охватывает все творчество Маркиша, филолога-классика, исследователя эпохи гуманизма-ренессанса-рефор-мации и основателя ныне расцветающей исследовательской области «русско-еврейская литература»; и в том, что он показан в ней как ученый, публицист и переводчик одновременно, но, главное, в том, что — в отличие от первых изданий текстов (нередко с ошибками) и их нелегальных версий (и в интернете, и в форме книг) — все тексты поправлены на основе оригиналов, не только рукописей и машинописей, но и подправленных руками автора окончательных версий, после публикации статей в журналах и книгах. (Маркиш регулярно правил уже вышедшие в печати тексты, куда могли закрасться опечатки.)

Цитаты, слова и названия источников на восьми иностранных языках, активно используемых Маркишем, должны даваться без ошибок в соответствии с этими языками. При этом иногда нужно вносить правку и в рукопись самого автора, который в большинстве случаев (до 1999 года) печатал свои тексты на машинке, не всегда выкручивая расползающиеся листы из одной машинки, чтобы вкрутить в другую для смены шрифта. Например, если бы Маркиш печатал в наши дни, вместо названия журнала Комментэри дал бы Commentary. Изменения и исправления такого порядка были сделаны мной. Однако, троеточия для обозначения пропуска в статьях и цитатах были оставлены. Тома распределены тематически, по главным направлениям деятельности Шимона Маркиша на протяжении его творчества.

Таких направлений было три, или, как он сам выражался, у него было три жизни: античность, эпоха ренессанса-реформации (Эразм) и история русско-еврейской литературы (со второй половины XIX века). Эти три периода связаны, с одной стороны, с переводческой деятельностью разной степени интенсивности, a с другой стороны — с его биографией, переездами и переселениями. По паспорту и хронологии это были Советский Союз, Венгрия, Израиль и Швейцария, по длительности проживания — Советский Союз, Швейцария, Венгрия и, на несколько коротких периодов, Израиль. «Языковая биография» Маркиша тоже многоцветна. Он — мастер русского родного, греческого и латыни, переводчик с английского, венгерского и немецкого, говоривший со вкусом и искусно на французском, старательно разбиравший библейский древнееврейский, охотно болтавший на итальянском и неохотно — на немецком, с грехом пополам, но с большой любовью — на иврите и на идиш (и это слово, следуя примеру Жаботинского, он никогда не склонял).

Непрошедшее прошлое – Собрание сочинений Шимона Маркиша – Том 3 Русско-еврейская литература – Часть 1 – Три отца-основателя

Издательство – «ELTE — MuMu» – 383 с.

Будапешт – 2021 г.

ISBN 978-963-489-258-8

Непрошедшее прошлое – Собрание сочинений Шимона Маркиша – Том 3 Русско-еврейская литература – Часть 1 – Три отца-основателя – Содержание