Нестерова - Sensus triplex - Учение Оригена о трех смыслах Писания

Р. Хэнсон в монографии, посвященной экзегетической теории и практике Оригена, иронически замечает: «Тот факт, что Ориген ввел различение трех смыслов Писания, почти столь же общеизвестен, как то, что у Цезаря Галлия подразделяется на три части». Действительно, ни одно учебное пособие по истории раннехристианской библейской экзегетики не обходится без упоминания о знаменитой теории трех смыслов, впервые сформулированной Оригеном в IV книге трактата «О началах». Разъясняя суть этого учения, Ориген писал:

«Итак, способ чтения Писаний и отыскания смысла их, предлагаемый нами, [...] состоит в следующем. [...] Простой < человек > должен назидаться как бы плотью Писания (так мы называем наиболее доступный смысл); несколько продвинувшийся вперед — как бы душою его; а совершенный [...] <должен назидаться > духовным законом (Рим. 7:14), содержащим в себе тень будущих благ (Евр. 10:1). Ибо как человек состоит из тела, души и духа, точно так же и Писание, данное Богом для спасения людей, < состоит из тела, души и духа>».

Таким образом, христианским толкователям Священного Писания предложено различать три смысла: во-первых, «телесный», или «ближайший» смысл (в других случаях именующийся у Оригена «буквальным»), во-вторых — «душевный» смысл (который может называться также «тропологическим», то есть образным, и который в латинском переводе оригеновских гомилий, осуществленном Руфином, фигурирует чаще всего под наименованием «морального» смысла), и в третьих — «духовный» смысл (иначе — «мистический», «таинственный»), — причем каждый из трех перечисленных смыслов соотнесен с определенной категорией верующих, достигших соответствующей ступени духовного развития («простые», «несколько продвинувшиеся вперед» и «более совершенные»), и удовлетворяет их духовным потребностям.

Казалось бы, интерпретация этой теории — нетривиальной, но изложенной Оригеном в достаточно внятной и убедительной форме — не должна вызывать особенных затруднений. Однако если мы обратимся к обширной научной литературе, посвященной ори- геновскому учению о трех смыслах Писания, то будем вынуждены признать, что современные исследователи до сих пор не дали удовлетворительного ответа на вопрос о действительном содержании этого учения, о его теоретических истоках и основаниях и о его герменевтической ценности. Более того, можно утверждать, что полувековая дискуссия о значении оригеновской методологической теории в конечном счете зашла в тупик, о чем свидетельствует хотя бы то, что в последние годы звучат голоса ученых, предпочитающих разрубить гордиев узел: по их мнению, обсуждение концепции трех смыслов Писания оказывается бесплодным по той причине, что Ориген в действительности никогда не выдвигал и не пытался обосновать такую концепцию.

О.Е. Нестерова - Sensus triplex - Учение Оригена о трех смыслах Писания

Μ.: ИМЛИ РАН, 2023. — 592 с.

ISBN 978-5-9208-0726-7

О.Е. Нестерова - Sensus triplex – Содержание

Введение

Дефиниции трех смыслов Писания у Оригена

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. Теоретические источники учения Оригена о трех смыслах Писания

1. Валентинианское учение о спасении

2. Критика валентинианского учения о трех расах людей у Климента Александрийского

3. Валентинианская трихотомия и три ступени христианского совершенства у Оригена

4. «Коринфяне» и «ефесяне» — реципиенты двух типов знания, соответствующих двум высшим смыслам Писания, душевному и духовному

5. Противопоставление «коринфян» и «ефесян» в отношении к трем степеням христианского совершенства

6. Предварительные выводы

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. Возможность герменевтического обоснования учения о трех смыслах Писания

1. Три смысла Писания, три этапа спасения и три ступени Божественного Откровения

2. Три способа возвещения евангельского учения

3. Принципы конструирования многоступенчатых толкований у предшественников Оригена

4. Мудрый толкователь — учитель учителей или ученик учеников?

5. «Ключ разумения»

6. Тернарные модели, иллюстрирующие соотношение трех смыслов Писания, и трехчастное деление философии

7. Три смысла Писания и семантическая структура библейского текста

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. Концепция трех смыслов Писания в отношении к новозаветным методам библейской экзегезы

1. Отличительные особенности толкований Писания в иудейской и в новозаветной традиции

2. Три смысла Писания в отношении к традиционным типам и методам библейской экзегезы: иудейской, иудео-эллинистической и раннехристианской

3. Методологические импликации концепции трех смыслов Писания 3.1. Требование различения трех смыслов в любом отдельно взятом тексте Писания 3.2. Три смысла в Ветхом и в Новом Завете 3.3. Три смысла в текстах исторического и легислативного типа 3.4. Практические критерии, применяемые Оригеном для различения толкований душевной и духовной ступеней



Заключение

Библиография

Указатель