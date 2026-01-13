Нестерук Алексей - Бог, вселенная и человек - философские перекрестки христианского богословия, современной космологии и астробиологии

Нестерук - Бог, вселенная и человек
Темой предлагаемой читателю книги является диалог между христианским богословием и наукой о вселенной, т.е. космологией. Параллельно в ней осуществляется философская экспликация движущих мотивов космологии с акцентом на центральной роли человеческой личности в формировании смысла того, что называется «вселенная». Исследование демонстрирует, что сам диалог между богословием и космологией вносит вклад в нескончаемую герменевтику человеческого состояния, проистекающую из радикальной непознаваемости человека самим собой и в то же время внутренне присущим ему стремлением эксплицировать смысл своего существования. Автор исходит из убеждения, что для решения исследовательских задач необходимо использовать философскую феноменологию и трансцендентальную философию как метод посредничества между богословием и космологией. Последнее не означает, что богословие и наука могут вступить в диалог на равных началах. В православном Христианстве богословие трактуется как опыт общения человека с Богом в условиях физической вселенной. Жизнь понимается как богообщение, так что все другие типы человеческой деятельности (включая научное исследование) укоренены в богообщении. Установить диалог между богословием и космологией означает дать богословскую интерпретацию нарративов о вселенной в целом полагая, что существование человека во вселенной является «событием» богообщения.
В таком подходе симметрия между богословием и космология не может быть выдержана потому, что существование предшествует всем возможным формам экспликации этого существования, в том числе и в космологии. Подобная асимметрия в диалоге между богословием и наукой выступает определенной преданностью методу богословской интроспекции научных теорий и их содержания. На формальном философском языке такая преданность означает, что вселенная входит в горизонт жизни человека не только как нечто внешнее, как физическая среда его обитания, но и как неустранимое содержание его сознания, плохо поддающееся феноменализации. Именно поэтому и сам диалог между богословием и космологией оказывается процессом раскрытия смысла существования человека и того, как человек функционирует во вселенной. Такой феноменологический подход к проблеме диалога радикально отличается от большинства ныне действующих парадигм этого диалога, когда происходит сравнение того, о чем повествует богословие о мире и тем дескриптивным нарративом, который производит космология. Диалог включается нами в саму модальность жизни, показывая, что для того, чтобы быть человеком, последний должен постоянно ощущать себя и соответственно формулировать как проблему амбивалентность своего положения во вселенной на перекрестке своей физической незначительности и эпистемологической центральности, восходящей к его Божественному образу.
Автор выражает благодарность Греческому Национальному Научному Фонду (National Hellenic Research Foundation) за финансовую и техническую поддержку некоторых этапов этого проекта в 2019-2023 гт. Особая благодарность протоиерею Кириллу Копейкину и его коллегам из Санкт-Петербургской Духовной Академии за организацию конференций и телепередач по теме проекта. Многие темы из монографии были предметом тематических передач на радиостанции Град-Петров в Санкт-Петербурге, всем сотрудникам которой я выражаю глубокую признательность. Идею, сформулированные в монографии, обсуждались с многими коллегами: всем им я выражаю признательность и благодарность. Особо хочется отметить экзистенциальную поддержку моей жене Жанне Сизовой и моим друзьям, о. Константину Литвиненко и его матушке Софии.
Нестерук Алексей - Бог, вселенная и человек - философские перекрестки христианского богословия, современной космологии и астробиологии
М.: Канон+ РООИ «Реабилитация», 2025, 480 с.
ISBN 978-5-88373-842-4
Нестерук Алексей - Бог, вселенная и человек - философские перекрестки христианского богословия, современной космологии и астробиологии - Содержание
ПРЕДИСЛОВИЕ
ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА 1. От физической космологии к философии, или как дескриптивный нарратив о вселенной становится недескриптивным
Введение
Космологический принцип: обзор
Космологический принцип и эксплицируемость вселенной
Конституирование вселенной и его формальная целесообразность
ГЛАВА 2. Христианское богословие и космология: философские основания и пути соотнесения их нарративов о мире
Философская обоснованность соотнесения богословия и космологии
Взаимоотношение богословия и космологии: от исторической фактичности к философскому обоснованию проблемы
К философской методологии отношения: богословие нуждается в космологии, космология нуждается в богословии
ГЛАВА 3. Отношение между богословием и космологией как антропологическая проблема в применении к некоторым «горячим» темам в науках о вселенной
Диалог между богословием и космологии как герменевтика человеческого состояния
Некоторые «горячие» темы космологии и их философско-богословская интерпретация в контексте понимания человеком самого себя
1. Точная настройка космологических параметров, антропный принцип, условия жизни во вселенной и воплощение
2. Непознаваемость вселенной и апофатическая космология?
3. Множественность вселенных (Мультивселенная)
4. Жизнь во вселенной, поиск внеземных цивилизаций, экзопланеты и множественные воплощения
5. Происхождение вселенной и creatio ex nihilo
6. Сознание и вселенная
ГЛАВА 4. Вселенная в христианской патристике. Преп. Максим Исповедник: космос мира и космос Церкви
Введение
Creatio ex nihilo у преп. Максима Исповедника и современная космология
Происхождение вселенной и logoi сотворения
Человек во вселенной: мотив Воплощения
Воплощение во вселенной: от космоса мира к космосу Церкви
Преображение вселенная через обоженное познание
ГЛАВА 5. Вселенная в современном богословском нарративе. Томас Торранс: пространство, время и воплощение
Введение
Пространственные представления и богословие
Пространственный парадокс воплощения: космологическое прояснение
Воплощение и парадокс субъективности
Послесловие к богословию Томаса Торранса: пространственный парадокс в Воплощении как экспликация личной соотнесенности с Богом
ГЛАВА 6. Полезна ли христология для космологии и насколько воплощение является «глубоким» во вселенной?
Введение. Воплощение и вселенная
От «глубокого воплощения» к космической антропологии
Православный нарратив Воплощения: краткий обзор
Во-ипостасное воплощение (воипостазирование) Логоса в мире и историческое Воплощение
Космологические условия Воплощения
Воплощение как метафизически невозможное событие в основании христианского богословия
Каков смыл современных научных взглядов о вселенной в свете христологии? Заключение
ГЛАВА 7. Проблема «происхождения» вселенной в космологии: пример недескриптивного нарратива через призму телеологической способности суждения
Введение
Сотворение мира в философии и богословии
В каком смысле космология может рассуждать о сотворении мира: эволюция versus начальные условия: модель Хокинга
Квантовая космология и платонизм
Космология сотворения и трансформация кантовских антиномий
Антиномия телеологической способности суждения и внутренняя целесообразность моделей происхождения вселенной
От антиномии телеологической способности суждения в космологии к антропологии, или проблема происхождения вселенной как вопрошание о смысле человека
ГЛАВА 8. Вселенная и сознание: от феноменологического параллелелиз- ма между происхождением вселенной и событием рождения к космологической экспликации «трудной» проблемы сознания
Проблема случайной фактичности вселенной и современная космология
Основание темпоральности вселенной и сознание
Феноменология рождения
Пример из христианской литературы: Рождество Христово и тайна Воплощения
От феноменологии рождения к регулятивной идее о происхождении вселенной как телосу космологического объяснения
Сотворение мира как его наличная данность человеку
Тварное и смысл бесконечности
Вселенная как насыщенный феномен и невозможность ее дискурсивного представления
Сотворение как проблема сознания
Трудная проблема сознания» в свете дуализма между насыщающей феноменальностью вселенной и ее конституцией как объекта
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Космологические вопросы богословию
Действительно ли человек является микрокосмом, способным преобразить вселенную?
Как знание о физических законах должно входить в определение божественного образа?
Метафора Карла Сагана о «голубой точке», или Геоцентрический императив для человечества
БИБЛИОГРАФИЯ
Спасибо за очень интересную книгу! Последнее время я собираю библиотеку из подобных ей, но на Ахоне ее пока нет (издана ведь в 2025!), а прежние книги Нестерука уже раскуплены.
Тоже показалась интересной книга.