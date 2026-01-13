Нестерук Алексей - Бог, вселенная и человек - философские перекрестки христианского богословия, современной космологии и астробиологии

Темой предлагаемой читателю книги является диалог между христианским богословием и наукой о вселенной, т.е. космологией. Параллельно в ней осуществляется философская экспликация движущих мотивов космологии с акцентом на центральной роли человеческой личности в формировании смысла того, что называется «вселенная». Исследование демонстрирует, что сам диалог между богословием и космологией вносит вклад в нескончаемую герменевтику человеческого состояния, проистекающую из радикальной непознаваемости человека самим собой и в то же время внутренне присущим ему стремлением эксплицировать смысл своего существования. Автор исходит из убеждения, что для решения исследовательских задач необходимо использовать философскую феноменологию и трансцендентальную философию как метод посредничества между богословием и космологией. Последнее не означает, что богословие и наука могут вступить в диалог на равных началах. В православном Христианстве богословие трактуется как опыт общения человека с Богом в условиях физической вселенной. Жизнь понимается как богообщение, так что все другие типы человеческой деятельности (включая научное исследование) укоренены в богообщении. Установить диалог между богословием и космологией означает дать богословскую интерпретацию нарративов о вселенной в целом полагая, что существование человека во вселенной является «событием» богообщения.

В таком подходе симметрия между богословием и космология не может быть выдержана потому, что существование предшествует всем возможным формам экспликации этого существования, в том числе и в космологии. Подобная асимметрия в диалоге между богословием и наукой выступает определенной преданностью методу богословской интроспекции научных теорий и их содержания. На формальном философском языке такая преданность означает, что вселенная входит в горизонт жизни человека не только как нечто внешнее, как физическая среда его обитания, но и как неустранимое содержание его сознания, плохо поддающееся феноменализации. Именно поэтому и сам диалог между богословием и космологией оказывается процессом раскрытия смысла существования человека и того, как человек функционирует во вселенной. Такой феноменологический подход к проблеме диалога радикально отличается от большинства ныне действующих парадигм этого диалога, когда происходит сравнение того, о чем повествует богословие о мире и тем дескриптивным нарративом, который производит космология. Диалог включается нами в саму модальность жизни, показывая, что для того, чтобы быть человеком, последний должен постоянно ощущать себя и соответственно формулировать как проблему амбивалентность своего положения во вселенной на перекрестке своей физической незначительности и эпистемологической центральности, восходящей к его Божественному образу.

Автор выражает благодарность Греческому Национальному Научному Фонду (National Hellenic Research Foundation) за финансовую и техническую поддержку некоторых этапов этого проекта в 2019-2023 гт. Особая благодарность протоиерею Кириллу Копейкину и его коллегам из Санкт-Петербургской Духовной Академии за организацию конференций и телепередач по теме проекта. Многие темы из монографии были предметом тематических передач на радиостанции Град-Петров в Санкт-Петербурге, всем сотрудникам которой я выражаю глубокую признательность. Идею, сформулированные в монографии, обсуждались с многими коллегами: всем им я выражаю признательность и благодарность. Особо хочется отметить экзистенциальную поддержку моей жене Жанне Сизовой и моим друзьям, о. Константину Литвиненко и его матушке Софии.

Нестерук Алексей - Бог, вселенная и человек - философские перекрестки христианского богословия, современной космологии и астробиологии

М.: Канон+ РООИ «Реабилитация», 2025, 480 с.

ISBN 978-5-88373-842-4

Нестерук Алексей - Бог, вселенная и человек - философские перекрестки христианского богословия, современной космологии и астробиологии - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. От физической космологии к философии, или как дескриптивный нарратив о вселенной становится недескриптивным

Введение

Космологический принцип: обзор

Космологический принцип и эксплицируемость вселенной

Конституирование вселенной и его формальная целесообразность

ГЛАВА 2. Христианское богословие и космология: философские основания и пути соотнесения их нарративов о мире

Философская обоснованность соотнесения богословия и космологии

Взаимоотношение богословия и космологии: от исторической фактичности к философскому обоснованию проблемы

К философской методологии отношения: богословие нуждается в космологии, космология нуждается в богословии

ГЛАВА 3. Отношение между богословием и космологией как антропологическая проблема в применении к некоторым «горячим» темам в науках о вселенной

Диалог между богословием и космологии как герменевтика человеческого состояния

Некоторые «горячие» темы космологии и их философско-богословская интерпретация в контексте понимания человеком самого себя 1. Точная настройка космологических параметров, антропный принцип, условия жизни во вселенной и воплощение 2. Непознаваемость вселенной и апофатическая космология? 3. Множественность вселенных (Мультивселенная) 4. Жизнь во вселенной, поиск внеземных цивилизаций, экзопланеты и множественные воплощения 5. Происхождение вселенной и creatio ex nihilo 6. Сознание и вселенная



ГЛАВА 4. Вселенная в христианской патристике. Преп. Максим Исповедник: космос мира и космос Церкви

Введение

Creatio ex nihilo у преп. Максима Исповедника и современная космология

Происхождение вселенной и logoi сотворения

Человек во вселенной: мотив Воплощения

Воплощение во вселенной: от космоса мира к космосу Церкви

Преображение вселенная через обоженное познание

ГЛАВА 5. Вселенная в современном богословском нарративе. Томас Торранс: пространство, время и воплощение

Введение

Пространственные представления и богословие

Пространственный парадокс воплощения: космологическое прояснение

Воплощение и парадокс субъективности

Послесловие к богословию Томаса Торранса: пространственный парадокс в Воплощении как экспликация личной соотнесенности с Богом

ГЛАВА 6. Полезна ли христология для космологии и насколько воплощение является «глубоким» во вселенной?

Введение. Воплощение и вселенная

От «глубокого воплощения» к космической антропологии

Православный нарратив Воплощения: краткий обзор

Во-ипостасное воплощение (воипостазирование) Логоса в мире и историческое Воплощение

Космологические условия Воплощения

Воплощение как метафизически невозможное событие в основании христианского богословия

Каков смыл современных научных взглядов о вселенной в свете христологии? Заключение

ГЛАВА 7. Проблема «происхождения» вселенной в космологии: пример недескриптивного нарратива через призму телеологической способности суждения

Введение

Сотворение мира в философии и богословии

В каком смысле космология может рассуждать о сотворении мира: эволюция versus начальные условия: модель Хокинга

Квантовая космология и платонизм

Космология сотворения и трансформация кантовских антиномий

Антиномия телеологической способности суждения и внутренняя целесообразность моделей происхождения вселенной

От антиномии телеологической способности суждения в космологии к антропологии, или проблема происхождения вселенной как вопрошание о смысле человека

ГЛАВА 8. Вселенная и сознание: от феноменологического параллелелиз- ма между происхождением вселенной и событием рождения к космологической экспликации «трудной» проблемы сознания

Проблема случайной фактичности вселенной и современная космология

Основание темпоральности вселенной и сознание

Феноменология рождения

Пример из христианской литературы: Рождество Христово и тайна Воплощения

От феноменологии рождения к регулятивной идее о происхождении вселенной как телосу космологического объяснения

Сотворение мира как его наличная данность человеку

Тварное и смысл бесконечности

Вселенная как насыщенный феномен и невозможность ее дискурсивного представления

Сотворение как проблема сознания

Трудная проблема сознания» в свете дуализма между насыщающей феноменальностью вселенной и ее конституцией как объекта

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Космологические вопросы богословию

Действительно ли человек является микрокосмом, способным преобразить вселенную?

Как знание о физических законах должно входить в определение божественного образа?

Метафора Карла Сагана о «голубой точке», или Геоцентрический императив для человечества

БИБЛИОГРАФИЯ