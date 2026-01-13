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Нестерук - Бог, вселенная и человек

Нестерук Алексей - Бог, вселенная и человек - философские перекрестки христианского богословия, современной космологии и астробиологии
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, ORTHODOXY, **Theology and Science, Science and Technology, Philosophy, Ethics

Темой предлагаемой читателю книги является диалог между христианским богословием и наукой о вселенной, т.е. космологией. Параллельно в ней осуществляется философская экспликация движущих мотивов космологии с акцентом на центральной роли человеческой личности в формировании смысла того, что называется «вселенная». Исследование демонстрирует, что сам диалог между богословием и космологией вносит вклад в нескончаемую герменевтику человеческого состояния, проистекающую из радикальной непознаваемости человека самим собой и в то же время внутренне присущим ему стремлением эксплицировать смысл своего существования. Автор исходит из убеждения, что для решения исследовательских задач необходимо использовать философскую феноменологию и трансцендентальную философию как метод посредничества между богословием и космологией. Последнее не означает, что богословие и наука могут вступить в диалог на равных началах. В православном Христианстве богословие трактуется как опыт общения человека с Богом в условиях физической вселенной. Жизнь понимается как богообщение, так что все другие типы человеческой деятельности (включая научное исследование) укоренены в богообщении. Установить диалог между богословием и космологией означает дать богословскую интерпретацию нарративов о вселенной в целом полагая, что существование человека во вселенной является «событием» богообщения.

В таком подходе симметрия между богословием и космология не может быть выдержана потому, что существование предшествует всем возможным формам экспликации этого существования, в том числе и в космологии. Подобная асимметрия в диалоге между богословием и наукой выступает определенной преданностью методу богословской интроспекции научных теорий и их содержания. На формальном философском языке такая преданность означает, что вселенная входит в горизонт жизни человека не только как нечто внешнее, как физическая среда его обитания, но и как неустранимое содержание его сознания, плохо поддающееся феноменализации. Именно поэтому и сам диалог между богословием и космологией оказывается процессом раскрытия смысла существования человека и того, как человек функционирует во вселенной. Такой феноменологический подход к проблеме диалога радикально отличается от большинства ныне действующих парадигм этого диалога, когда происходит сравнение того, о чем повествует богословие о мире и тем дескриптивным нарративом, который производит космология. Диалог включается нами в саму модальность жизни, показывая, что для того, чтобы быть человеком, последний должен постоянно ощущать себя и соответственно формулировать как проблему амбивалентность своего положения во вселенной на перекрестке своей физической незначительности и эпистемологической центральности, восходящей к его Божественному образу.

Автор выражает благодарность Греческому Национальному Научному Фонду (National Hellenic Research Foundation) за финансовую и техническую поддержку некоторых этапов этого проекта в 2019-2023 гт. Особая благодарность протоиерею Кириллу Копейкину и его коллегам из Санкт-Петербургской Духовной Академии за организацию конференций и телепередач по теме проекта. Многие темы из монографии были предметом тематических передач на радиостанции Град-Петров в Санкт-Петербурге, всем сотрудникам которой я выражаю глубокую признательность. Идею, сформулированные в монографии, обсуждались с многими коллегами: всем им я выражаю признательность и благодарность. Особо хочется отметить экзистенциальную поддержку моей жене Жанне Сизовой и моим друзьям, о. Константину Литвиненко и его матушке Софии.

Нестерук Алексей - Бог, вселенная и человек - философские перекрестки христианского богословия, современной космологии и астробиологии

М.: Канон+ РООИ «Реабилитация», 2025, 480 с.

ISBN 978-5-88373-842-4

Нестерук Алексей - Бог, вселенная и человек - философские перекрестки христианского богословия, современной космологии и астробиологии - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. От физической космологии к философии, или как дескриптивный нарратив о вселенной становится недескриптивным

  • Введение

  • Космологический принцип: обзор

  • Космологический принцип и эксплицируемость вселенной

  • Конституирование вселенной и его формальная целесообразность

ГЛАВА 2. Христианское богословие и космология: философские основания и пути соотнесения их нарративов о мире

  • Философская обоснованность соотнесения богословия и космологии

  • Взаимоотношение богословия и космологии: от исторической фактичности к философскому обоснованию проблемы

  • К философской методологии отношения: богословие нуждается в космологии, космология нуждается в богословии

ГЛАВА 3. Отношение между богословием и космологией как антропологическая проблема в применении к некоторым «горячим» темам в науках о вселенной

  • Диалог между богословием и космологии как герменевтика человеческого состояния

  • Некоторые «горячие» темы космологии и их философско-богословская интерпретация в контексте понимания человеком самого себя

    • 1. Точная настройка космологических параметров, антропный принцип, условия жизни во вселенной и воплощение

    • 2. Непознаваемость вселенной и апофатическая космология?

    • 3. Множественность вселенных (Мультивселенная)

    • 4. Жизнь во вселенной, поиск внеземных цивилизаций, экзопланеты и множественные воплощения

    • 5. Происхождение вселенной и creatio ex nihilo

    • 6. Сознание и вселенная

ГЛАВА 4. Вселенная в христианской патристике. Преп. Максим Исповедник: космос мира и космос Церкви

  • Введение

  • Creatio ex nihilo у преп. Максима Исповедника и современная космология

  • Происхождение вселенной и logoi сотворения

  • Человек во вселенной: мотив Воплощения

  • Воплощение во вселенной: от космоса мира к космосу Церкви

  • Преображение вселенная через обоженное познание

ГЛАВА 5. Вселенная в современном богословском нарративе. Томас Торранс: пространство, время и воплощение

  • Введение

  • Пространственные представления и богословие

  • Пространственный парадокс воплощения: космологическое прояснение

  • Воплощение и парадокс субъективности

  • Послесловие к богословию Томаса Торранса: пространственный парадокс в Воплощении как экспликация личной соотнесенности с Богом

ГЛАВА 6. Полезна ли христология для космологии и насколько воплощение является «глубоким» во вселенной?

  • Введение. Воплощение и вселенная

  • От «глубокого воплощения» к космической антропологии

  • Православный нарратив Воплощения: краткий обзор

  • Во-ипостасное воплощение (воипостазирование) Логоса в мире и историческое Воплощение

  • Космологические условия Воплощения

  • Воплощение как метафизически невозможное событие в основании христианского богословия

  • Каков смыл современных научных взглядов о вселенной в свете христологии? Заключение

ГЛАВА 7. Проблема «происхождения» вселенной в космологии: пример недескриптивного нарратива через призму телеологической способности суждения

  • Введение

  • Сотворение мира в философии и богословии

  • В каком смысле космология может рассуждать о сотворении мира: эволюция versus начальные условия: модель Хокинга

  • Квантовая космология и платонизм

  • Космология сотворения и трансформация кантовских антиномий

  • Антиномия телеологической способности суждения и внутренняя целесообразность моделей происхождения вселенной

  • От антиномии телеологической способности суждения в космологии к антропологии, или проблема происхождения вселенной как вопрошание о смысле человека

ГЛАВА 8. Вселенная и сознание: от феноменологического параллелелиз- ма между происхождением вселенной и событием рождения к космологической экспликации «трудной» проблемы сознания

  • Проблема случайной фактичности вселенной и современная космология

  • Основание темпоральности вселенной и сознание

  • Феноменология рождения

  • Пример из христианской литературы: Рождество Христово и тайна Воплощения

  • От феноменологии рождения к регулятивной идее о происхождении вселенной как телосу космологического объяснения

  • Сотворение мира как его наличная данность человеку

  • Тварное и смысл бесконечности

  • Вселенная как насыщенный феномен и невозможность ее дискурсивного представления

  • Сотворение как проблема сознания

  • Трудная проблема сознания» в свете дуализма между насыщающей феноменальностью вселенной и ее конституцией как объекта

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Космологические вопросы богословию

  • Действительно ли человек является микрокосмом, способным преобразить вселенную?

  • Как знание о физических законах должно входить в определение божественного образа?

  • Метафора Карла Сагана о «голубой точке», или Геоцентрический императив для человечества

БИБЛИОГРАФИЯ

Views 399
Rating 5.0 / 5
Added 13.01.2026
Author brat Andron
Rate this publication:
5.0/5 (3)

Comments (2 comments)

T
tarasenko 1 year ago

Спасибо за очень интересную книгу! Последнее время я собираю библиотеку из подобных ей, но на Ахоне ее пока нет (издана ведь в 2025!), а прежние книги Нестерука уже раскуплены.
B
brat Andron 1 year ago

Тоже показалась интересной книга.

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