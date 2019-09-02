Нетаниягу – Истоки инквизиции в Испании XV века
Библиотека Российского Еврейского Конгресса
Обширная литература об испанской инквизиции, создававшаяся на протяжении пяти веков, включает в себя целый перечень глубоких исследований. В этих научных трудах рассмотрены почти все аспекты деятельности инквизиции и каждой фазы её эволюции. Однако в них подозрительным образом отсутствует тщательное расследование её начальной фазы, выясняющей причины и истоки инквизиции и обстоятельства её возникновения.
Хотя этот момент неоднократно обсуждался, главным образом, в работах по истории инквизиции, чаще всего это делалось поверхностно, иногда частично или односторонне, и никогда не соответствовало важности затронутых вопросов. Этот пробел в столь богатой истории определённо является странным и требующим объяснения.
Можно было бы предположить, что такое широко известное явление, как инквизиция, насчитывающее несколько столетий, его размах, а главное — его огромное влияние на историю Испании, Европы и всего мира, должны были бы возбудить любопытство многих учёных и их желание копнуть поглубже, чтобы докопаться до его корней. Этого не случилось.
Мы полагаем, что не случилось по одной причине: большинство учёных были глубоко убеждены в том, что в их руках находились все необходимые факты для установления первоначальной причины возникновения инквизиции. И этой причиной, как они были уверены, являлась весьма заразная ересь, постоянно распространявшаяся и угрожавшая будущему христианства в Испании.
Инквизиция была создана, чтобы сокрушить ересь и, если возможно, уничтожить её с корнем. Существовал ряд причин, по которым это убеждение глубоко внедрилось в литературу и общественное мнение. Упомянутой ересью считалась тенденция к иудеизации, и утверждение, что она была чрезвычайно сильна среди Марранов (известных также как новообращённые, или «новые христиане»), выглядело вполне правдоподобным.
Бенцион Нетаниягу – Истоки инквизиции в Испании XV века
Научно-популярное издание
Перевод с английского – Даниэля Фрадкина
Издательство – «Феникс» – 1124 с.
Ростов на Дону – 2015 г.
ISBN 978-5-222-25390-8
Бенцион Нетаниягу – Истоки инквизиции в Испании XV века – Содержание
- Предисловие к русскому изданию
- Вступительное слово
- Вступление
Книга Первая - Исторические предпосылки
Глава I. Еврейский вопрос
Глава II. Испанская сцена
- Ранние этапы
- Второй цикл
- Кастильские города
- Ниспровержение и переходный период
Глава III. Эпоха крещений
- Ферран Мартинес
- Штурм
- Кастилия
- Арагон
- Павел из Бургоса
- Конверсо входят в испанское общество
Книга Вторая - Правление Хуана II 1419-1454 Гг.
Глава I. Борьба за монаршее главенство
- Король и его министр
- Предтечи Толедо 1449 г.
- Зловещие предзнаменования
- Прилив поднимается (1391-1449)
- Начало мятежа
- Толедо под властью мятежников
- Мятежники под властью принца
Глава II. Большие дебаты
- Первая атака на марранов
- Петиция
- «Толедский статут»
- Контратака марранов
- Докладчик
- Хуан де Торкемада
- Второе наступление на марранов
- «Докладная записка»
- Привилегия
- Конверсо раскрывают свои окончательные цели
- Алонсо де Картахена
- Диего де Валера
- Политические взгляды толедских мятежников
- Защита марранов «старыми христианами»
- Фернан Перес де Гусман
- Лопе де Барриентос
- Алонсо Диас де Монтальво
- Историографическое свидетельство: хроники Хуана II
Глава III. Превратности и триумфы
- Последствия мятежа
- Конец Альваро де Луны
- Круг замкнулся
Книга Третья - Энрике IV и католические короли 1454-1480
Глава I. Энрике IV: его цели и тактика. 1454-1474
- Непостижимый король. 1454-1480
- Иллюзорный мир
- Пачеко подрывает режим
- Гражданская война и вторые толедские волнения
- Антимарранская ярость охватывает юг
Глава II. Дальнейшие возражения «старых христиан»
- Алонсо де Эспина
- Альбораике
- Алонсо де Оропеса
Глава III. Хронисты Энрике IV
- Диего де Валера
- Фернандо де Пульгар
- Алонсо де Паленсия
Глава IV. Короли-католики: ранний период. 1474-1480
Книга Четвертая - Истоки инквизиции
Глава I. Основные причины
- Урок источников
- Социально-экономические причины
- Подъем расизма
- Фердинанд Арагонский
Заключение
Глава II. И еще несколько мыслей
- Концепции и реальность
- Расовая замена
- Параллельное движение
- Неизменная цель
- Борьба против ассимиляции
- Вероломный предлог
- Разрушительное стремление к экспансии
- Изгнание
- Приложения
- Число марранов в Испании
- Диего де Анайя и его защита устава о чистоте крови
- Когда Сармьенто покинул Толедо?
- Хуан де Торкемада
- Гибралтарский проект
- Смерть Энрике IV
- Источник Эспины для «Легенды о двух шатрах»
- Оскорбления конверсо как «иудействующих»: когда это началось?
- Бернальдес о роде занятий конверсо
- Расизм в Германии и Испании
- Заговоры конверсо против Инквизиции
- Примечания
- Книга первая. Исторические предпосылки
- Книга вторая. Правление Хуана II
- Книга третья. Энрике IV и Католические короли
- Книга четвертая. Истоки инквизиции
Приложения
Список сокращений
Источники
Библиография
Список литературы на русском языке
Благодарности
От переводчика
Алфавитный указатель
Бенцион Нетаниягу – Истоки инквизиции в Испании XV века – Еврейский вопрос
27 сентября 1480 г. испанская правящая чета Фердинанд и Изабелла издали указ об основании в их королевствах трибуналов для осуждения я случаев «еретической развращённости», и вскоре, предположительно в ноябре, они же создали первый из этих трибуналов, ставших известными под общим названием испанской инквизиции. Королевский декрет с ясностью указал, что инквизиция создаётся с целью поиска и наказания евреев, перешедших из иудаизма в христианство и нарушивших законы Церкви, продолжая втайне быть приверженными иудейской вере и исполнять еврейские обряды. Ни одна другая группа не была отмечена, ни одна иная цель не была названа — факт, который сам по себе предполагает тесную связь между созданием инквизиции и еврейской жизнью в Испании.
И другие факты подтверждают эту связь. Марраны, упомянутые в королевском декрете, в большинстве своём были отпрысками евреев, принявших христианство во время тех фатальных пятидесяти лет (1367-1417), когда яростные преследования заставили множество евреев, а точнее — большинство испанского еврейства — оставить свою религию и стать христианами. Ясно, что установление испанской инквизиции, так или иначе, было связано с этими преследованиями, и изучение их причин неизбежно требует взвесить их социальные и политические предпосылки. Это, в свою очередь, побуждает нас рассмотреть факторы возникновения еврейского вопроса в Испании.
Тем не менее еврейский вопрос в Испании не вырос на исключительно испанской почве. Он был частью положения евреев в средневековой Европе, и это положение, как большинство явлений в Средние века, уходило корнями в Римскую и предримскую эпоху. Детальное описание эволюции еврейской проблемы с античных времён и до рождения инквизиции вышло бы за рамки этой книги. Однако краткий рассказ об этой эволюции и, превыше всего, о её людях и ключевых элементах является необходимым для нашей дискуссии. Без этого трудно объяснить появление инквизиции, её природу, цели и историческое развитие.
II. «Ненависть к евреям и подстрекательство против них, — сказал Теодор Моммзен, — стары, как и сама диаспора». Когда Моммзен сделал это категорическое заявление, его внимание было сфокусировано на отвращении к евреям во многих частях эллинистического мира. Но эта единственная в своём роде враждебность, «ненависть к евреям» и особое «отвращение», сопровождавшее эту враждебность, ни в коем случае не были «стары, как диаспора». Понадобились особые политические и социальные обстоятельства и долгое развитие определённых норм общественного поведения, чтобы создать тот особый тип ненависти, который Моммзен имел в виду. Положение чужеродных меньшинств в античные времена было в целом не лучше, чем в более поздние периоды.
Терпимость к чужакам была редким явлением и, как правило, не распространялась за пределы кратких визитов торговцев, прибывавших с нужными товарами. Пока их визиты продлевались санкциями властей, негативная реакция на их пребывание была меньше. Но даже тогда их намерения вызывали сомнения, за их передвижениями следили и власти, и население, а свобода их действий была обычно ограничена рамками, заданными властями. Некоторые социологи полагают, что в основе такого отношения лежит инстинктивный страх перед чужаками как потенциальными врагами — страх, связанный с сопротивлением многих животных вторжению в их владения. Это чувство, которое греки назвали ксенофобией, диктовало политику по отношению к пришельцам.
спасибо