Библиотека Российского Еврейского Конгресса

Обширная литература об испанской инквизиции, создававшаяся на протяжении пяти веков, включает в себя целый перечень глубоких исследований. В этих научных трудах рассмотрены почти все аспекты деятельности инквизиции и каждой фазы её эволюции. Однако в них подозрительным образом отсутствует тщательное расследование её начальной фазы, выясняющей причины и истоки инквизиции и обстоятельства её возникновения. Хотя этот момент неоднократно обсуждался, главным образом, в работах по истории инквизиции, чаще всего это делалось поверхностно, иногда частично или односторонне, и никогда не соответствовало важности затронутых вопросов. Этот пробел в столь богатой истории определённо является странным и требующим объяснения. Можно было бы предположить, что такое широко известное явление, как инквизиция, насчитывающее несколько столетий, его размах, а главное — его огромное влияние на историю Испании, Европы и всего мира, должны были бы возбудить любопытство многих учёных и их желание копнуть поглубже, чтобы докопаться до его корней. Этого не случилось. Мы полагаем, что не случилось по одной причине: большинство учёных были глубоко убеждены в том, что в их руках находились все необходимые факты для установления первоначальной причины возникновения инквизиции. И этой причиной, как они были уверены, являлась весьма заразная ересь, постоянно распространявшаяся и угрожавшая будущему христианства в Испании. Инквизиция была создана, чтобы сокрушить ересь и, если возможно, уничтожить её с корнем. Существовал ряд причин, по которым это убеждение глубоко внедрилось в литературу и общественное мнение. Упомянутой ересью считалась тенденция к иудеизации, и утверждение, что она была чрезвычайно сильна среди Марранов (известных также как новообращённые, или «новые христиане»), выглядело вполне правдоподобным.

Бенцион Нетаниягу – Истоки инквизиции в Испании XV века

Научно-популярное издание

Перевод с английского – Даниэля Фрадкина

Издательство – «Феникс» – 1124 с.

Ростов на Дону – 2015 г.

ISBN 978-5-222-25390-8

Бенцион Нетаниягу – Истоки инквизиции в Испании XV века – Содержание

Предисловие к русскому изданию

Вступительное слово

Вступление

Книга Первая - Исторические предпосылки

Глава I. Еврейский вопрос

Глава II. Испанская сцена

Ранние этапы

Второй цикл

Кастильские города

Ниспровержение и переходный период

Глава III. Эпоха крещений

Ферран Мартинес

Штурм

Кастилия

Арагон

Павел из Бургоса

Конверсо входят в испанское общество

Книга Вторая - Правление Хуана II 1419-1454 Гг.

Глава I. Борьба за монаршее главенство

Король и его министр

Предтечи Толедо 1449 г.

Зловещие предзнаменования

Прилив поднимается (1391-1449)

Начало мятежа

Толедо под властью мятежников

Мятежники под властью принца

Глава II. Большие дебаты

Первая атака на марранов

Петиция

«Толедский статут»

Контратака марранов

Докладчик

Хуан де Торкемада

Второе наступление на марранов

«Докладная записка»

Привилегия

Конверсо раскрывают свои окончательные цели

Алонсо де Картахена

Диего де Валера

Политические взгляды толедских мятежников

Защита марранов «старыми христианами»

Фернан Перес де Гусман

Лопе де Барриентос

Алонсо Диас де Монтальво

Историографическое свидетельство: хроники Хуана II

Глава III. Превратности и триумфы

Последствия мятежа

Конец Альваро де Луны

Круг замкнулся

Книга Третья - Энрике IV и католические короли 1454-1480

Глава I. Энрике IV: его цели и тактика. 1454-1474

Непостижимый король. 1454-1480

Иллюзорный мир

Пачеко подрывает режим

Гражданская война и вторые толедские волнения

Антимарранская ярость охватывает юг

Глава II. Дальнейшие возражения «старых христиан»

Алонсо де Эспина

Альбораике

Алонсо де Оропеса

Глава III. Хронисты Энрике IV

Диего де Валера

Фернандо де Пульгар

Алонсо де Паленсия

Глава IV. Короли-католики: ранний период. 1474-1480

Книга Четвертая - Истоки инквизиции

Глава I. Основные причины

Урок источников

Социально-экономические причины

Подъем расизма

Фердинанд Арагонский

Заключение

Глава II. И еще несколько мыслей

Концепции и реальность

Расовая замена

Параллельное движение

Неизменная цель

Борьба против ассимиляции

Вероломный предлог

Разрушительное стремление к экспансии

Изгнание

Приложения

Число марранов в Испании

Диего де Анайя и его защита устава о чистоте крови

Когда Сармьенто покинул Толедо?

Хуан де Торкемада

Гибралтарский проект

Смерть Энрике IV

Источник Эспины для «Легенды о двух шатрах»

Оскорбления конверсо как «иудействующих»: когда это началось?

Бернальдес о роде занятий конверсо

Расизм в Германии и Испании

Заговоры конверсо против Инквизиции

Примечания

Книга первая. Исторические предпосылки

Книга вторая. Правление Хуана II

Книга третья. Энрике IV и Католические короли

Книга четвертая. Истоки инквизиции

Приложения

Список сокращений

Источники

Библиография

Список литературы на русском языке

Благодарности

От переводчика

Алфавитный указатель

Бенцион Нетаниягу – Истоки инквизиции в Испании XV века – Еврейский вопрос

27 сентября 1480 г. испанская правящая чета Фердинанд и Изабелла издали указ об основании в их королевствах трибуналов для осуждения я случаев «еретической развращённости», и вскоре, предположительно в ноябре, они же создали первый из этих трибуналов, ставших известными под общим названием испанской инквизиции. Королевский декрет с ясностью указал, что инквизиция создаётся с целью поиска и наказания евреев, перешедших из иудаизма в христианство и нарушивших законы Церкви, продолжая втайне быть приверженными иудейской вере и исполнять еврейские обряды. Ни одна другая группа не была отмечена, ни одна иная цель не была названа — факт, который сам по себе предполагает тесную связь между созданием инквизиции и еврейской жизнью в Испании.

И другие факты подтверждают эту связь. Марраны, упомянутые в королевском декрете, в большинстве своём были отпрысками евреев, принявших христианство во время тех фатальных пятидесяти лет (1367-1417), когда яростные преследования заставили множество евреев, а точнее — большинство испанского еврейства — оставить свою религию и стать христианами. Ясно, что установление испанской инквизиции, так или иначе, было связано с этими преследованиями, и изучение их причин неизбежно требует взвесить их социальные и политические предпосылки. Это, в свою очередь, побуждает нас рассмотреть факторы возникновения еврейского вопроса в Испании.

Тем не менее еврейский вопрос в Испании не вырос на исключительно испанской почве. Он был частью положения евреев в средневековой Европе, и это положение, как большинство явлений в Средние века, уходило корнями в Римскую и предримскую эпоху. Детальное описание эволюции еврейской проблемы с античных времён и до рождения инквизиции вышло бы за рамки этой книги. Однако краткий рассказ об этой эволюции и, превыше всего, о её людях и ключевых элементах является необходимым для нашей дискуссии. Без этого трудно объяснить появление инквизиции, её природу, цели и историческое развитие.

II. «Ненависть к евреям и подстрекательство против них, — сказал Теодор Моммзен, — стары, как и сама диаспора». Когда Моммзен сделал это категорическое заявление, его внимание было сфокусировано на отвращении к евреям во многих частях эллинистического мира. Но эта единственная в своём роде враждебность, «ненависть к евреям» и особое «отвращение», сопровождавшее эту враждебность, ни в коем случае не были «стары, как диаспора». Понадобились особые политические и социальные обстоятельства и долгое развитие определённых норм общественного поведения, чтобы создать тот особый тип ненависти, который Моммзен имел в виду. Положение чужеродных меньшинств в античные времена было в целом не лучше, чем в более поздние периоды.

Терпимость к чужакам была редким явлением и, как правило, не распространялась за пределы кратких визитов торговцев, прибывавших с нужными товарами. Пока их визиты продлевались санкциями властей, негативная реакция на их пребывание была меньше. Но даже тогда их намерения вызывали сомнения, за их передвижениями следили и власти, и население, а свобода их действий была обычно ограничена рамками, заданными властями. Некоторые социологи полагают, что в основе такого отношения лежит инстинктивный страх перед чужаками как потенциальными врагами — страх, связанный с сопротивлением многих животных вторжению в их владения. Это чувство, которое греки назвали ксенофобией, диктовало политику по отношению к пришельцам.