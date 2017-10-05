Предисловие

Кризис официальной медицины, или Нужда острит разум

Физиологическое обоснование здоровья человека

Заключение

Азот 79 79 79 79 79 Аргон 1 1 1 1 1 Кислород 21 13-14 10-12 4-4,4 4,5-5 Углекислый газ 0,01-3 6,0-7,0 6,0-6.5 6,0-7,0 6,5-7,5

Если раньше считали азот инертным газом, то американские ученые установили, что в двигателе внутреннего сгорания при температуре свыше 1000 °С азот воздуха, соединяясь с кислородом, образует оксиды азота (вещества, обладающие довольно высокой химической активностью). Если представить себе, что по такому же механизму происходит процесс в организме, то в принципе возможен в нем синтез активных соединений азота, а химикам известно, что в водных растворах (кровь) оксиды азота преобразуются в нитраты, а затем в аминокислоты — основы создания белковых структур. Известно мнение ряда исследователей, которые считают, что первичная молекула белка образовалась из азота воздуха при воздействии электрических разрядов и высоких температур.



Вот вам и термоядерный реактор организма, о котором все чаще стали говорить, но объяснить его не могли. Становится понятным, почему в ряде случаев спортсмены при определенном режиме питания после марафона не теряют вес, а даже его увеличивают. Г. С. Шаталова также отмечала, что после многодневных переходов по пескам Каракумов у участников похода при незначительном по калорийности питании вес оставался неизменным или даже увеличивался.



Прежде всего, уточним, чем мы дышим. Общее давление в организме, так же как и в природе, составляет 760 мм рт. ст„ а парциальное (частичное) давление распределяется так: азота — 600 (около 79%), кислорода — 159 (21%), углекислого газа 0,01-0,03%, аргона 1% и незначительное количество других газов.В настоящее время доказано, что из-за загазованности, задымленности воздуха, особенно наших городов, в том числе неразумного поведения человека (курение и т. п.), кислорода в атмосфере содержится 20%, что является настоящей опасностью, возникшей перед человечеством. Почему возникает вялость, чувство усталости, сонливости, депрессии? Да потому, что организм недополучает кислород. Вот почему в настоящее время все больше распространяются кислородные коктейли, как бы восполняющие его недостачу. Однако кроме временного эффекта это ничего не дает. Что же остается человеку делать?Ниже в таблице показано, в каком равновесном соотношении друг с другом должны находиться в организме газы; это нарушение чревато своими последствиями, но назначение их разное.Газовый состав атмосферы и организма, %