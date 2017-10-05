Неумывакин - Пути избавления от болезней
В этой книге собраны все материалы, которые в той или иной мере были ранее опубликованы, и ее главной задачей является ознакомление и обучение человека тому, без чего не будет здоровья, на примере таких распространенных болезней, как гипертония и диабет (которых, в принципе, нет) автор рассматривает их как нарушение общего состояния интегративной системы взаимосвязанных, многоуровневых, регулирующих процессов с большей или меньшей локализацией в том или ином органе.
Воссозданная А. Алексеевым теория соединительнотканной недостаточности по своей идее должна была перевернуть всю медицину с головы на ноги, чего, к сожалению, не случилось. Причина одна и та же: необходимо полностью пересмотреть парадигмы, сложившиеся в медицине, отказаться от узковедомственного подхода к лечению так называемых отдельных болезней, которых уже набралось больше 20 тысяч на 100 с лишком специальностей. За какие-то 40-50 лет наши академики от медицины «растащили» человека по своим специализациям: кардиолог, хирург, невропатолог и т. п. — забыли элементарные основы физиологии, утверждающей, что в организме все взаимосвязано и взаимозависимо и что в основе любого заболевания лежит соединительнотканная недостаточность.
Например, Д. И. Менделеев говорил: «Человек стар настолько, насколько стара его соединительная ткань». То же самое утверждал академик Л. Богомолец: «Организм имеет возраст своей соединительной ткани». Более объемно о сути организма высказался академик В. Дмитриев (1991 г.). Он писал: «Причинно-следственные связи — крепчайшая сеть, связующая все во всем. Клеточному организму подобна система такого мира, где каждая клетка имеет свой цикл жизнедеятельности, входит во взаимозависимые отношения с другими, составляющими отдельный орган (государство), и в случае болезни органа разделяет его судьбу, хотя в больном органе наряду с быстро гибнущими всегда много здоровых клеток, благодаря которым можно восстановить нарушенное равновесие. Это возможно с помощью разума (мозг) — Бога — мыслящего организма — и гаммы различных по оттенкам ощущений, к которым следовало бы отнести и мольбу о здоровье».
Неумывакин Иван Павлович - Пути избавления от болезней - гипертония, диабет
— СПб.: «Издательство «ДИЛЯ», 2012. — 256 с.
ISBN 978-5-88503-331-2
Неумывакин Иван Павлович - Пути избавления от болезней: гипертония, диабет
Предисловие
Кризис официальной медицины, или Нужда острит разум
Физиологическое обоснование здоровья человека
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Дыхание
- Иммунная система и перекись водорода
- Роль ультрафиолетовых лучей для живых существ
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Перекись водорода: лечебные свойства и применение
- Формы выпуска и традиционное применение перекиси водорода
- Способы лечебного использования перекиси водорода
- Условия хранения и использования перекиси водорода
- Показания к применению перекиси водорода
- Как правильно дышать
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Вода
- Как получить полезную воду
- Значение воды для организма
- «Насосы» жидкости в организме
- Алкогольные напитки
- Сколько и какую пить воду
- Признаки обезвоживания.
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Питание
- Влияние характера питания на состояние здоровья
- Механизм работы и физиология желудочно-кишечного тракта
- Правильное питание и работа ЖКТ
- Мышечная система
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Позвоночник — столп здоровья
- Остеохондроз.
- Как избавиться от плохой осанки
- Мануальная терапия
- Как самостоятельно улучшить состояние позвоночника и стопы
- Кровеносная система
- Лимфатическая система
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Гипертония и гипотония
- Гипертония
- Гипотония
- Рецепты народной медицины
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Диабет
- Роль поджелудочной железы в организме
- Признаки диабета
- Механизм развития диабета
- «Прощай, диабет!»
- Комплекс упражнений Б. С. Жерлыгина,
- руководителя клуба «Прощай, диабет!»
- Стволовые клетки
- Питание при диабете
- Рецепты народной медицины
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Рекомендации
- Примерный распорядок дня
- Физические упражнения
- Бег трусцой
- Ходьба
- Закаливание
- Баня
Заключение
Неумывакин Иван Павлович - Пути избавления от болезней: гипертония, диабет... - Дыхание
Прежде всего, уточним, чем мы дышим. Общее давление в организме, так же как и в природе, составляет 760 мм рт. ст„ а парциальное (частичное) давление распределяется так: азота — 600 (около 79%), кислорода — 159 (21%), углекислого газа 0,01-0,03%, аргона 1% и незначительное количество других газов.
В настоящее время доказано, что из-за загазованности, задымленности воздуха, особенно наших городов, в том числе неразумного поведения человека (курение и т. п.), кислорода в атмосфере содержится 20%, что является настоящей опасностью, возникшей перед человечеством. Почему возникает вялость, чувство усталости, сонливости, депрессии? Да потому, что организм недополучает кислород. Вот почему в настоящее время все больше распространяются кислородные коктейли, как бы восполняющие его недостачу. Однако кроме временного эффекта это ничего не дает. Что же остается человеку делать?
Ниже в таблице показано, в каком равновесном соотношении друг с другом должны находиться в организме газы; это нарушение чревато своими последствиями, но назначение их разное.
Газовый состав атмосферы и организма, %
В настоящее время доказано, что из-за загазованности, задымленности воздуха, особенно наших городов, в том числе неразумного поведения человека (курение и т. п.), кислорода в атмосфере содержится 20%, что является настоящей опасностью, возникшей перед человечеством. Почему возникает вялость, чувство усталости, сонливости, депрессии? Да потому, что организм недополучает кислород. Вот почему в настоящее время все больше распространяются кислородные коктейли, как бы восполняющие его недостачу. Однако кроме временного эффекта это ничего не дает. Что же остается человеку делать?
Ниже в таблице показано, в каком равновесном соотношении друг с другом должны находиться в организме газы; это нарушение чревато своими последствиями, но назначение их разное.
Газовый состав атмосферы и организма, %
|Азот
|79
|79
|79
|79
|79
|Аргон
|1
|1
|1
|1
|1
|Кислород
|21
|13-14
|10-12
|4-4,4
|4,5-5
|Углекислый газ
|0,01-3
|6,0-7,0
|6,0-6.5
|6,0-7,0
|6,5-7,5
Если раньше считали азот инертным газом, то американские ученые установили, что в двигателе внутреннего сгорания при температуре свыше 1000 °С азот воздуха, соединяясь с кислородом, образует оксиды азота (вещества, обладающие довольно высокой химической активностью). Если представить себе, что по такому же механизму происходит процесс в организме, то в принципе возможен в нем синтез активных соединений азота, а химикам известно, что в водных растворах (кровь) оксиды азота преобразуются в нитраты, а затем в аминокислоты — основы создания белковых структур. Известно мнение ряда исследователей, которые считают, что первичная молекула белка образовалась из азота воздуха при воздействии электрических разрядов и высоких температур.
Вот вам и термоядерный реактор организма, о котором все чаще стали говорить, но объяснить его не могли. Становится понятным, почему в ряде случаев спортсмены при определенном режиме питания после марафона не теряют вес, а даже его увеличивают. Г. С. Шаталова также отмечала, что после многодневных переходов по пескам Каракумов у участников похода при незначительном по калорийности питании вес оставался неизменным или даже увеличивался.
Вот вам и термоядерный реактор организма, о котором все чаще стали говорить, но объяснить его не могли. Становится понятным, почему в ряде случаев спортсмены при определенном режиме питания после марафона не теряют вес, а даже его увеличивают. Г. С. Шаталова также отмечала, что после многодневных переходов по пескам Каракумов у участников похода при незначительном по калорийности питании вес оставался неизменным или даже увеличивался.
А Неумывакин какими судьбами здесь? :-)