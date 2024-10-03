Невлева - Соловьева - Психология религии – Монография

Психология религии как самостоятельное научное направление психологии изучает содержание, структуру, направленность психических и психологических закономерностей возникновения, развития и функционирования религиозных явлений общественной, групповой и индивидуальной психологии (потребностей, чувств, настроений, традиций и т.д.), а также определяет их место и роль в религиозном жизни социума.

С.А. Белорусов в своих исследованиях писал, что основные направления в психологии религии: «светская и конфессиональная психология религии; общепсихолошческие и социальнопсихологические подходы к изучению религии; бихевиоризм, гештальтпсихология, теория поля, психоанализ в психологии религии; пастырская психология; возрастная психология религии; психологические предпосылки религии; религиозная вера как психологический феномен; религиозный опыт; психология религиозного культа и общения; религиозная медитация; психология религиозных групп и индивида; религиозная личность и ее типы» [6, с. 21-43].

Психология религии как самостоятельная наука возникла в конце XIX столетия, хотя диалог между психологией и теологией сложился намного раньше. Сегодня психология религии находится на пересечении двух отраслей знания: психологии и религии. Психология религии использует достижение физиологии высшей нервной деятельности, психологической антропологии, возрастной психологии, социальной психологии, педагогической психологии, этнопсихологии для объяснения явлений религиозной психики.

Психология религии аккумулирует различные психологические исследовательские методы и интерпретационные модели к религиозным традициям, формам духовности, а также к религиозным и нерелигиозным индивидуумам, описывает детали и происхождение религиозных верований и религиозного поведения и связанных с ним обычаев.

Психология религии в качестве научной дисциплин формируется в конце XIX — начале XX в. Существенный вклад в ее становление и развитие внесли психолог, физиолог, философ

B. Вундт, американский психолог и философ У. Джеймс, французский философ, психолог Л. Леви-Брюль, отечественные русские психологи, философы Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев,

C. Л. Рубинштейн, Д.М. Угринович, К.К. Платонов, украинский психолог А.Г. Сафронов.

Вышеназванные ученые раскрывают узловые вопросы психологической теории религии, исследуя: учение о психологических основах религии; выявляют специфику религиознопсихологических явлений, присущих индивиду или группе; раскрывают многообразие религиозно-психологического опыта; анализируют психологические аспекты культуры, религиозной проповеди, общения верующих; описывают методику психологических исследований религиозности. Для понимания и объяснения религиозных явлений привлекаются различные психологические теории: бихевиоризм, гештальтпсихология, психоанализ (фрейдизм и неофрейдизм), гуманистическая психология. В рамках психологии религии выделены пастырская психология, экзегетика, пастырская психотерапия.

Как отмечает К.К. Платонов, «с психологической точки зрения, основным объектом психологии религии как раздела социальной психологии является обыденное религиозное сознание верующих или религиозная психология» [77].

Невлева И.М., Соловьева В.И. - Психология религии – Монография

Белгород: Издательство БУКЭП, 2015. - 224 с.

ISBN 978-5-8231-0399-2

Невлева И.М., Соловьева В.И. - Психология религии – Содержание

Введение

Глава I. Психология религии: методологический аспект

1.1. Осмысление религиозных феноменов в истории психологии

1.2. Психология личностного развития

1.3. Психологическая интерпретация религиозных феноменов

Глава II. Религиозно ориентированная психиатрия, психотерапия

2.1. Позитивное влияние религии на психологическое здоровье личности

2.2. Психология пастырского окормления и консультирования

2.3. Патопсихологические феномены конвенциональных религий

Глава III. Психологическое изучение религиозных феноменов

3.1. Сознательное и бессознательное в человеческой психике

3.2. Религия как психологический феномен

3.3. Личностно значимые компоненты религии: религиозная вера, религиозный опыт, религиозное поведение

Глава IV. Социально-психологическая интерпретация религии

4.1. Социально-психологические особенности религиозных личностей

4.2. Религия в контексте социокультурных процессов

Глава V. Картина мира в концепте религиознопсихологической рефлексии

5.1. Человек - проводник информационного процесса

5.2. Особенности психического отражения

5.3. Роль восприятия в формировании картины мира

5.4. Психологическое изучение ментальности и реалии бытия

Глава VI. Психология религии-личностный потенциал сознания

6.1. Феномен религии в теории У. Джеймса

6.2. Особенности психологии религии В.Вундта и Г. Степли Холла

6.3. Глубинная психология о религиозности человека К.Г. Юнга

6.4. Бихевиористские исследования Р. Веллса

6.5. Исследование психологических аспектов религиозности: Дж. Веттер, Б.Ф. Скиннер, А Бандура

6.6. Гуманистические традиции в религии: Э. Фромм, А. Маслоу, В. Франки

6.7. Психология религиозного сектанства

Глава VII. Особенности религиозной психологии

7.1. Сущность религиозного сознания

7.2. Молитва - психологическая константа духовного мира личности

7.3. Религиозная вера - феномен религиозного сознания

Глава VIII. Религия в системе современных психологических знаний

8.1. Связь психологии религии с направлениями психологических знаний

8.2. Религия - путь духовного становления личности

Заключение

Список использованных источников