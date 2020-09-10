Ницше сегодня - 2 издание

История этой книги началась осенью 2015 года, когда, откликнувшись на мое предложение, группа российских философов, большинство из которых исследователи из Института философии РАН, выступила с курсом публичных лекций о наследии Фридриха Ницше. Открытый цикл бесед «Творчество Ницше в историко-философском контексте» был прочитан в рамках совместного проекта Института философии РАН и московской городской библиотеки им. Ф. М. Достоевского «Анатомия философии».

Поводом для свободного обсуждения философии немецкого мыслителя стал итог десятилетней работы отечественных ницшеведов и переводчиков: окончание публикации 13-томного издания русскоязычной версии наиболее полного на сегодняшний день критического собрания сочинений Фридриха Ницше под редакцией Джорджио Колли и Мадзино Монтинари. Работа над собранием сочинений Ницше была осуществлена издательством «Культурная революция» под эгидой Института философии РАН в 2005-2015 годах.

Встречи философов и их слушателей проходили еженедельно по четвергам в центре Москвы, на Чистопрудном бульваре, 23, и неизменно собирали многочисленную аудиторию, живо участвовавшую в дебатах, завершающих выступления исследователей. Видеозаписи лекций транслировались онлайн в Интернете на канале Youtube, их обработанные версии доступны сегодня на сайте Института философии https://iphras.ru/anat_nietzsche.htm

Первая презентация стартовала 15 октября, в день рождения философа, заключительная лекция была прочитана в канун католического Рождества, 24 декабря. Интерес к творчеству Ницше объединил разные поколения наших соотечественников, увлеченных идеями одного из наиболее скандально известных и провокативных европейских мыслителей, чье имя до сих пор вызывает оживленные споры как в профессиональной среде, так и среди людей далеких от гуманитарной сферы. Подавляющее большинство слушателей философских бесед составляла молодежь — студенты и аспиранты московских вузов.

Сборник «Ницше сегодня» — коллекция академических ницше-ведческих статей, написанных авторами открытых лекций по мотивам их выступлений с учетом завершающих презентации свободных дискуссий со слушателями. Книга проиллюстрирована фотопортретами философов и их слушателей, передающими атмосферу бесед.

Несколько штрихов к портрету русского Ницше. Живой интерес к Ницше людей разных профессий, политических взглядов и социальных страт во всем мире на протяжении последних ста лет не иссякает. Согласно исследованию, опубликованному в январе 2018 года Майклом Бини, главным редактором британского журнала по истории философии British Journal for the History of Philosophy (BJHP), поставившим перед собой задачу выяснить динамику популярности философов за последние 20 лет, Ницше неизменно входит в первую дюжину мыслителей, к произведениям которых чаще всего обращаются современные ученые в разных странах.

Летопись рецепции идей Ницше в нашей стране, начитывающая без малого 130 лет, насыщена драматическими событиями. Сочинения Ницше получили известность у российских читателей уже в 1890-е годы. В начале ХХ столетия Россия занимала одно из первых мест среди государств, в которых учение немецкого философа наиболее быстро получило признание, и до кризиса 1917 года прочно удерживала лидирующее положение в международном ницшеведении. Трудно назвать российского мыслителя конца XIX — первой четверти XX века, который бы оставил без внимания философию Ницше.

Ницше сегодня

Автор идеи, сост. и отв. ред. Ю. В. Синеокая

2-е издание

Издательство – «Издательский Дом ЯСК» – 312 с.

Москва – 2019 г.

ISBN 978-5-907117-83-9

Ницше сегодня – Содержание

Ю. В. Синеокая. Предисловие. Творчество Ницше в историко-философском контексте

И. А. Эбаноидзе. Ницше и будущее

В. А. Подорога. ET IN ARCADIA EGO. Фридрих Ницше: метафизика Мгновения (Подходы и наброски к теме)

А. А. Россиус. Ранний Ницше в свете позднего: «Рождение трагедии»

А.Г. Жаворонков. Ницше и антропологическая традиция немецкой классической философии

Н. В. Мотрошилова. Идеи Гегеля и Ницше о человечности в контекстах западноевропейской и российской философии XIX и XX веков (возвращаясь к напечатанному и ненапечатанному)

И. А. Михайлов. Пять ключевых слов эпохи нигилизма. Интерпретация Ницше в философии Хайдеггера

М. Л. Хорьков. Фридрих Ницше и этический переворот Макса Шелера

А.К. Кантор. Достоевский и Ницше в контексте европейского кризиса христианства конца XIX — начала XX века

Ю. В. Синеокая. Проект нового человека в российском ницшеанстве

Summaries

Сведения об авторах

Ницше сегодня – Ранний Ницше в свете позднего: «Рождение трагедии»

Незрелость философского языка Ницше в его первой книге и в особенности тот факт, что концептуальный аппарат его мысли, метафорически выстроенный вокруг символической пары Аполлона и Диониса, легко маскируется под своего рода диалектику, мешает увидеть сильную антидиалектическую тенденцию этого сочинения. Только возвращаясь к «Рождению трагедии» со знанием философии позднего Ницше, можно распознать неявно присутствующие здесь черты, определяющие его мысль на всех ее этапах от начала и до конца, и избежать недооценки философского значения данного филологического по форме памфлета.

Ницше избирает в качестве основы для возведения своей конструкции теорию Шопенгауэра не от недостатка рациональной строгости своей мысли, но в сознательном полемическом усилии, направленном против дихотомии воспринимающего субъекта и вещи-в-себе: главной его философской задачей становится вполне оригинальная постановка вопроса о субъективности, причем в решении его он уже здесь идет дальше Шопенгауэра, переводя это решение принципиально в эстетическую плоскость: Аполлон и Дионис — не столько символы главного противоречия между первоначальным единством и принципом индивидуации, сколько два типа его разрешения: опосредованного через созерцание пластического образа и прямого, возвращением к единству через воспроизводство страдания. Ключевые слова: субъект, субъективность, вещь-в-себе, индивидуация, праединство, диалектика, трагедия, аполлинийское и дионисическое.

Что такое «Рождение трагедии»? Все, конечно, читали первую книгу Ницше, с течением времени ставшую, совершенно вопреки последней воле своего автора, самым популярным его, после разве что одного «Заратурстры», сочинением. Но не всякий читатель задумывается над тем, как содержание такой именно книги, затронутые в ней проблемы могли звучать весьма актуально для целой европейской культурной эпохи, какою была середина ХГК столетия в Германии, — ибо только общекультурной, внецеховой актуальностью можно объяснить и почти невротический накал научной и околонаучной полемики, сопровождавшей ее публикацию, и живую, а подчас и болезненную реакцию на нее в откликах европейских властителей дум в течение еще более чем полувека.

Объяснением этому парадоксальному восприятию может служить только нечто, не очевидное для современников Ницше и первых поколений философов, испытавших на себе влияние его магнетической фигуры. Очевидно, что в своем раннем опусе Ницше болезненно затронул проблемы, далеко не очевидные для той эпохи. Не вполне внятны они были и для него самого, иначе он нашел бы для них куда более зрелые формулировки, нежели нарочито симметричная, схематическая теория аполли-нического и дионисийского начал. Как это нередко бывает с большим талантом, еще только ищущим свой язык в искусстве или свой концептуальный язык в философии, по-настоящему понять Ницше в «Рождении трагедии» можно только в перспективе поздних его трудов, где его философия, в первой книге присутствующая в большей мере «потенциально» (выражаясь по-аристотелевски), уже полностью «проговорила» себя и превратилась в поддающийся анализу текст.